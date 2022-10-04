В целом страхование автомобиля, состоящего на российском учете, для езды за рубежом может осуществляться по двум вариантам: по «Зеленой карте» (она же Green Card) и по правилам страхования конкретной страны пребывания. Эти варианты не взаимозаменяемы: список стран, участвующих в программе «Зеленая карта», ограничен. Поэтому нужно заранее понять, входит ли страна, в которую вы поедете, в число участников соглашения об использовании «Зеленой карты», и выбирать страховку исходя из этого.
«Зеленая карта» – это полис международного страхования автогражданской ответственности, действующий в странах, входящих в число участников соответствующего Соглашения. Россия является членом системы международного страхования. Всего в список участников входят 48 стран: европейские государства, а также страны Азии, Африки и не только. Вот полный список членов программы.
Обратите внимание: «Зеленая карта» – это аналог российского полиса ОСАГО. То есть, она страхует не автомобиль того, кто ее покупает, а ответственность страхователя при ДТП по его вине. Проще говоря, если устроить ДТП за рубежом, выплаты потерпевшим будут произведены по «Зеленой карте», а свою машину придется чинить самому.
«Зеленую карту», в отличие от ОСАГО, нельзя приобрести онлайн в электронном виде. Можно заказать предварительный расчет в страховой компании, участвующей в программе, но за полисом нужно ехать в офис страховщика. «Зеленую карту» для российских автомобилей можно приобрести только в России, так что купить полис нужно заблаговременно, до выезда за рубеж.
На данный момент в России есть 9 страховых компаний, участвующих в системе международного страхования по программе «Зеленая карта». С полным списком можно ознакомиться в специальном разделе на сайте РСА.
Правда, в данный момент покупка «Зеленой карты» может быть довольно сложной задачей. Дело в том, что полисы, выданные российскими страховщиками, прекращают действие в Европе и Швейцарии с 1 июня 2023 года из-за окончания действия соглашения между РСА и Евросоюзом о взаимном признании российских и европейских страховых сертификатов. Из-за этого некоторые страховщики выводят «Зеленую карту» из списка доступных услуг, связывая это с низкой маржинальностью и малым спросом.
Стоимость «Зеленой карты» зависит от типа транспортного средства, которое страхуется, и срока страхования. Например, для легкового автомобиля стоимость полиса на 2 недели укладывается в 600 рублей, а годовой полис обойдется более чем в 15 тысяч рублей. Для мотоциклов стоимость полиса ниже.
Если вы едете в страну, которая не участвует в программе «Зеленая карта», то страховой полис нужно будет приобрести уже «по месту» – там, куда вы едете. При этом многие страны ближнего зарубежья не входят в число участников программы «Зеленая карта». Например, при поездке в Казахстан страховку нужно приобретать после въезда в страну. С одной стороны, это удобно и быстро: пункты страхования расположены прямо у границы. С другой стороны, для покупки полиса лучше заранее подготовить местную валюту, чтобы не прогадать некоторую сумму из-за невыгодного курса при конвертации.
Если вы едете через несколько стран, не участвующих в программе «Зеленая карта», то страховку придется покупать в каждой из них. Например, при поездке через Казахстан в Узбекистан страховой полис нужно будет купить в обеих странах. Впрочем, стоимость страховки здесь тоже зависит от срока действия, и при «транзите» можно приобрести самый дешевый полис на 15 дней.
Ответ прост: в этом случае вам нужно будет приобрести и «Зеленую карту», и отдельный страховой полис в каждой стране, которая не участвует в соглашении о «Зеленой карте».
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