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Какую страховку нужно оформить для выезда за рубеж на автомобиле

04.10.2022 48 0 0

Если вы решились на путешествие за границу на своем автомобиле, нужно учитывать, что полис ОСАГО, купленный в России, не работает за ее пределами. Чтобы ездить по территории других стран, потребуется другая страховка, причем варианты могут быть разными в зависимости от конкретной страны. Давайте разберемся, какую страховку надо сделать для выезда за рубеж, как это сделать и можно ли решить вопрос «по месту». 

 
Какие вообще есть варианты страховки машины в других странах?

В целом страхование автомобиля, состоящего на российском учете, для езды за рубежом может осуществляться по двум вариантам: по «Зеленой карте» (она же Green Card) и по правилам страхования конкретной страны пребывания. Эти варианты не взаимозаменяемы: список стран, участвующих в программе «Зеленая карта», ограничен. Поэтому нужно заранее понять, входит ли страна, в которую вы поедете, в число участников соглашения об использовании «Зеленой карты», и выбирать страховку исходя из этого. 

Что такое «Зеленая карта»?

«Зеленая карта» – это полис международного страхования автогражданской ответственности, действующий в странах, входящих в число участников соответствующего Соглашения. Россия является членом системы международного страхования. Всего в список участников входят 48 стран: европейские государства, а также страны Азии, Африки и не только. Вот полный список членов программы. 

  • Австрия
  • Азербайджан
  • Албания
  • Андорра
  • Беларусь
  • Бельгия
  • Болгария
  • Босния и Герцеговина
  • Великобритания
  • Венгрия
  • Германия
  • Греция
  • Дания
  • Израиль
  • Иран
  • Ирландия
  • Исландия
  • Испания
  • Италия
  • Кипр
  • Латвия
  • Литва
  • Лихтенштейн
  • Люксембург
  • Мальта
  • Марокко
  • Молдова
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Россия
  • Румыния
  • Северная Македония
  • Сербия
  • Словакия
  • Словения
  • Тунис
  • Турция
  • Украина
  • Финляндия
  • Франция
  • Хорватия
  • Черногория
  • Чехия
  • Швейцария
  • Швеция
  • Эстония

Обратите внимание: «Зеленая карта» – это аналог российского полиса ОСАГО. То есть, она страхует не автомобиль того, кто ее покупает, а ответственность страхователя при ДТП по его вине. Проще говоря, если устроить ДТП за рубежом, выплаты потерпевшим будут произведены по «Зеленой карте», а свою машину придется чинить самому. 

Как купить «Зеленую карту»?

«Зеленую карту», в отличие от ОСАГО, нельзя приобрести онлайн в электронном виде. Можно заказать предварительный расчет в страховой компании, участвующей в программе, но за полисом нужно ехать в офис страховщика. «Зеленую карту» для российских автомобилей можно приобрести только в России, так что купить полис нужно заблаговременно, до выезда за рубеж. 

Какие страховщики в России выдают «Зеленую карту»?

На данный момент в России есть 9 страховых компаний, участвующих в системе международного страхования по программе «Зеленая карта». С полным списком можно ознакомиться в специальном разделе на сайте РСА.

Правда, в данный момент покупка «Зеленой карты» может быть довольно сложной задачей. Дело в том, что полисы, выданные российскими страховщиками, прекращают действие в Европе и Швейцарии с 1 июня 2023 года из-за окончания действия соглашения между РСА и Евросоюзом о взаимном признании российских и европейских страховых сертификатов. Из-за этого некоторые страховщики выводят «Зеленую карту» из списка доступных услуг, связывая это с низкой маржинальностью и малым спросом.

Сколько стоит «Зеленая карта»?

Стоимость «Зеленой карты» зависит от типа транспортного средства, которое страхуется, и срока страхования. Например, для легкового автомобиля стоимость полиса на 2 недели укладывается в 600 рублей, а годовой полис обойдется более чем в 15 тысяч рублей. Для мотоциклов стоимость полиса ниже.

А если я еду в страну, не входящую в список действия «Зеленой карты»?

Если вы едете в страну, которая не участвует в программе «Зеленая карта», то страховой полис нужно будет приобрести уже «по месту» – там, куда вы едете. При этом многие страны ближнего зарубежья не входят в число участников программы «Зеленая карта». Например, при поездке в Казахстан страховку нужно приобретать после въезда в страну. С одной стороны, это удобно и быстро: пункты страхования расположены прямо у границы. С другой стороны, для покупки полиса лучше заранее подготовить местную валюту, чтобы не прогадать некоторую сумму из-за невыгодного курса при конвертации.

Если вы едете через несколько стран, не участвующих в программе «Зеленая карта», то страховку придется покупать в каждой из них. Например, при поездке через Казахстан в Узбекистан страховой полис нужно будет купить в обеих странах. Впрочем, стоимость страховки здесь тоже зависит от срока действия, и при «транзите» можно приобрести самый дешевый полис на 15 дней.

А что если я пересекаю страны участвующие и не участвующие в «Зеленой карте»?

Ответ прост: в этом случае вам нужно будет приобрести и «Зеленую карту», и отдельный страховой полис в каждой стране, которая не участвует в соглашении о «Зеленой карте».

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