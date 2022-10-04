Если вы решились на путешествие за границу на своем автомобиле, нужно учитывать, что полис ОСАГО, купленный в России, не работает за ее пределами. Чтобы ездить по территории других стран, потребуется другая страховка, причем варианты могут быть разными в зависимости от конкретной страны. Давайте разберемся, какую страховку надо сделать для выезда за рубеж, как это сделать и можно ли решить вопрос «по месту».

Какие вообще есть варианты страховки машины в других странах?

В целом страхование автомобиля, состоящего на российском учете, для езды за рубежом может осуществляться по двум вариантам: по «Зеленой карте» (она же Green Card) и по правилам страхования конкретной страны пребывания. Эти варианты не взаимозаменяемы: список стран, участвующих в программе «Зеленая карта», ограничен. Поэтому нужно заранее понять, входит ли страна, в которую вы поедете, в число участников соглашения об использовании «Зеленой карты», и выбирать страховку исходя из этого.

Что такое «Зеленая карта»?

«Зеленая карта» – это полис международного страхования автогражданской ответственности, действующий в странах, входящих в число участников соответствующего Соглашения. Россия является членом системы международного страхования. Всего в список участников входят 48 стран: европейские государства, а также страны Азии, Африки и не только. Вот полный список членов программы.

Австрия

Азербайджан

Албания

Андорра

Беларусь

Бельгия

Болгария

Босния и Герцеговина

Великобритания

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Израиль

Иран

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Марокко

Молдова

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Россия

Румыния

Северная Македония

Сербия

Словакия

Словения

Тунис

Турция

Украина

Финляндия

Франция

Хорватия

Черногория

Чехия

Швейцария

Швеция

Эстония

Обратите внимание: «Зеленая карта» – это аналог российского полиса ОСАГО. То есть, она страхует не автомобиль того, кто ее покупает, а ответственность страхователя при ДТП по его вине. Проще говоря, если устроить ДТП за рубежом, выплаты потерпевшим будут произведены по «Зеленой карте», а свою машину придется чинить самому.

Как купить «Зеленую карту»?

«Зеленую карту», в отличие от ОСАГО, нельзя приобрести онлайн в электронном виде. Можно заказать предварительный расчет в страховой компании, участвующей в программе, но за полисом нужно ехать в офис страховщика. «Зеленую карту» для российских автомобилей можно приобрести только в России, так что купить полис нужно заблаговременно, до выезда за рубеж.

Какие страховщики в России выдают «Зеленую карту»?

На данный момент в России есть 9 страховых компаний, участвующих в системе международного страхования по программе «Зеленая карта». С полным списком можно ознакомиться в специальном разделе на сайте РСА.

Правда, в данный момент покупка «Зеленой карты» может быть довольно сложной задачей. Дело в том, что полисы, выданные российскими страховщиками, прекращают действие в Европе и Швейцарии с 1 июня 2023 года из-за окончания действия соглашения между РСА и Евросоюзом о взаимном признании российских и европейских страховых сертификатов. Из-за этого некоторые страховщики выводят «Зеленую карту» из списка доступных услуг, связывая это с низкой маржинальностью и малым спросом.

Сколько стоит «Зеленая карта»?

Стоимость «Зеленой карты» зависит от типа транспортного средства, которое страхуется, и срока страхования. Например, для легкового автомобиля стоимость полиса на 2 недели укладывается в 600 рублей, а годовой полис обойдется более чем в 15 тысяч рублей. Для мотоциклов стоимость полиса ниже.

А если я еду в страну, не входящую в список действия «Зеленой карты»?

Если вы едете в страну, которая не участвует в программе «Зеленая карта», то страховой полис нужно будет приобрести уже «по месту» – там, куда вы едете. При этом многие страны ближнего зарубежья не входят в число участников программы «Зеленая карта». Например, при поездке в Казахстан страховку нужно приобретать после въезда в страну. С одной стороны, это удобно и быстро: пункты страхования расположены прямо у границы. С другой стороны, для покупки полиса лучше заранее подготовить местную валюту, чтобы не прогадать некоторую сумму из-за невыгодного курса при конвертации.

Если вы едете через несколько стран, не участвующих в программе «Зеленая карта», то страховку придется покупать в каждой из них. Например, при поездке через Казахстан в Узбекистан страховой полис нужно будет купить в обеих странах. Впрочем, стоимость страховки здесь тоже зависит от срока действия, и при «транзите» можно приобрести самый дешевый полис на 15 дней.

А что если я пересекаю страны участвующие и не участвующие в «Зеленой карте»?

Ответ прост: в этом случае вам нужно будет приобрести и «Зеленую карту», и отдельный страховой полис в каждой стране, которая не участвует в соглашении о «Зеленой карте».