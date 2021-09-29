Выбор небольшого и нестарого кроссовера упирается исключительно в имеющийся бюджет. Если денег меньше миллиона, можно поискать Suzuki SX4 или Renault Koleos . Если набрать полтора миллиона, можно поискать Volkswagen Tiguan или Subaru XV . Ну а имея 1,8-2 миллиона, можно смотреть даже в сторону премиальных марок – например, купить Audi Q3. Однако есть и более «народная» альтернатива – Mazda CX-5, которая, как ни странно, при сравнимом с Audi возрасте стоит сравнимых денег. Даже за самые дешевые машины ранних годов выпуска просят минимум миллион и больше, а самые свежие экземпляры подбираются к двум миллионам. Иначе говоря, чтобы купить действительно хороший экземпляр в возрасте до пяти лет, нужно готовить примерно 1,8 миллиона рублей. Стоит ли подержанная CX-5 таких денег и сложно ли выбрать хороший вариант?

В двухтысячные годы кроссоверы начали крайне активно зарабатывать деньги для тех, кто их выпускал, и Mazda была в деле, выпустив сначала CX-7, а затем и CX-5. Новая модель стартовала с места в карьер, став весьма популярной. Компактная CX-5, в которую вложили максимум и дизайна, и технологий, дебютировала в конце 2011 года, и Россия стала одной из первых стран, получивших товарные автомобили в начале 2012. А к концу того же года кроссовер локализовали на заводе Mazda во Владивостоке. Цены на старте продаж были крайне гуманные по нынешним меркам: за машину с базовым двухлитровым бензиновым мотором, передним приводом и механикой просили чуть больше 900 тысяч рублей, а топовое исполнение оценивалось в 1,4 миллиона. К легкому рестайлингу 2015 года цены подросли: машину оценивали в 1,2-1,7 миллиона рублей. Ну а накануне смены поколений базовое исполнение уже стоило больше полутора миллионов, а максимально богатое подбиралось к двум. Собственно, этим отчасти и объясняются столь высокие цены на свежие машины, хотя и за самые старые сейчас просят практически столько же, сколько они стоили новыми. Давайте взглянем, насколько сильно они потеряли в качестве, не потеряв в цене.



Mazda CX-5 2012–17

Несмотря на то, что возраст самых ранних машин уже приближается к десяти годам, о серьезных проблемах с кузовом речи не идет. Отчасти это заслуга владельцев, отчасти – оцинковки и пусть тонкой, но приличной окраски. Практически все дефекты – типовые эксплуатационные, вроде перекрашенного от сколов капота, дефектов на рамке лобового стекла и зарождающейся коррозии порогов в зоне за передними колесами. Пластиковые накладки арок копят в себе грязь и задерживают влагу, поэтому во внутренней полости могут быть очаги ржавчины. В арках тоже бывает сыро, и пусть до крупных проблем далеко, заглянуть в видимые уголки стоит. Распространенный дефект – коррозия в проеме багажной двери, которая протирает краску уплотнителем. Щелкающие ограничители дверей – тоже мелкая и типовая проблема, о которой стоит помнить при осмотре. Но в целом состояние машин обычно нарядное, и видимые очаги коррозии обычно говорят о восстановлении после ДТП.



Mazda CX-5 2012–17

Тем более, что смысл в восстановлении есть. С ценами на кузовные запчасти все вполне неплохо: оригинальные, конечно, дороги, но ассортимент неоригинала существует, а за дополнительной экономией всегда можно обратиться на разборки. Но кто-то может обойтись и без них. Например, новый передний бампер можно купить за 14-19 тысяч, а капот за 12-20 тысяч, притом что оригинальные стоят по 30. На крыле можно сэкономить втрое: неоригинал начинается с 4 тысяч. А вот стоимость лобового стекла сильно зависит от наличия обогрева: если обычное можно купить за 9-12 тысяч, то полностью обогреваемое обойдется уже тысяч в 30 даже за неоригинал. Аналогичная ситуация с оптикой: обычные галогеновые фары доступны неоригинальными по цене от 12 тысяч при цене «фирмы» в 30. Но вот ксенон или появившиеся после рестайлинга диодные фары доступны только в оригинальном исполнении и стоят 70-80 тысяч за штуку, а то и дороже, так что их уже наверняка придется искать на разборке.



Mazda CX-5 2012–17

Mazda CX-5 получила новую общую платформу, которая затем легла в основу «тройки» и «шестерки», хотя принципиальные схемы подвесок были уже знакомыми: МакФерсон впереди и многорычажка сзади. Содержание и ремонт вполне недороги, если учитывать ассортимент неоригинальных запчастей, хотя изначальная ремонтопригодность неидеальна. Например, передние шаровые опоры запрессованы в рычаги, а задний сайлентблок переднего L-образного рычага штатно меняется вместе с самим рычагом. Само собой, в продаже есть и ремонтные шаровые опоры от 600 рублей, и задний сайлентблок – как в сборе, так и отдельно для перепрессовки. Впрочем, купить рычаг целиком тоже вполне возможно: немногочисленные неоригинальные стоят 5-8 тысяч рублей, что дешевле 14-18 за оригинал. В задней многорычажке тоже нет удивительно дорогих элементов: практически для всех рычагов, включая крупный продольный, можно купить аналоги за разумные деньги. А можно обойтись заменой сайлентблоков и втулок, которые тоже предлагаются в широком ассортименте. В общем, вопрос здесь, как это часто бывает, не в цене запчастей, а в объеме работы, и это стоит учитывать при осмотре машины. Ну а расходники вроде стоек стабилизатора традиционно дешевы.



Mazda CX-5 2012–17

Несмотря на яркую внешность и моторы до 2,5 литров, тормоза здесь абсолютно обычные, дисковые однопоршневые с плавающей скобой по кругу. Впрочем, диаметр передних дисков в 297 мм приличный, и большинству владельцев тормозов хватает и по замедлению, и по ресурсу. Расходники недороги: передний диск можно купить буквально от 1,5-2 тысяч при цене оригинала в 7-8, а задний диск диаметром 303 мм – вообще от тысячи рублей. При покупке остается лишь проверить состояние суппортов, магистралей и тросов стояночного тормоза, чтобы при необходимости немного поторговаться. А вот при наличии проблем с электроусилителем руля поторговаться стоит серьезнее: ценник нового в сборе – шестизначный, так что придется искать специалистов по ремонту. Зато сама механическая рейка дешева: пусть оригинал стоит 50 тысяч, но неоригинальную можно купить за 10-20.

Схема полного привода у CX-5 абсолютно типичная для кроссоверов: электромагнитная многодисковая муфта перекидывает часть мощности на заднюю ось при пробуксовке передних колес. Соответственно, проверить при покупке нужно раздатку (точнее, угловой редуктор) на предмет чистоты масла, отсутствия течей и тишину работы, а также карданы и собственно муфту, признаками неисправности которой будут рывки и подергивания при подключении задней оси. Поломка муфты – не приговор, ее можно перебрать, но повод для торга в любом случае хороший. Кстати, многие версии CX-5 были переднеприводными, и покупали их вполне охотно – на вторичном рынке доля моноприводных машин составляет около 40%, так что возможность сэкономить на будущем обслуживании и ремонте тоже есть.

Mazda CX-5 2012–17

С коробками передач японцы мудрить не стали: в отличие от многих соотечественников, они не стали экспериментировать с вариаторами и помимо МКП предложили классический гидромеханический автомат. Шестиступенчатая механика, предлагавшаяся как базовый вариант для бензинового мотора, большой популярности не снискала: на момент написания материала в продаже на Авито доля машин с МКП составляла менее 5%. Впрочем, в этом нет ее вины: сама по себе коробка обладает вполне типовым ресурсом более 200 тысяч километров и врожденных недостатков не имеет. Разве что комплект сцепления дороговат: около 20 тысяч за Luk и еще больше за оригинальный набор.



Mazda CX-5 2012–17

Однако малая популярность ручной коробки обусловлена не только обеспеченностью покупателей, но и удачностью автоматов. Шестиступенчатая коробка с индексом FW6A (GW6A в усиленной версии для дизельных машин) оказалась вполне надежной, не подбрасывая сюрпризов до 150 и более тысяч километров. Само собой, ее ресурс ощутимо зависит от обслуживания: если верить в масло «на весь срок службы», то этот срок как раз составит около 150 тысяч километров. Но замена каждые 50 тысяч со сменой фильтра и чисткой теплообменника может продлить жизнь коробки тысяч до 200-250. Конечно, далеко не все владельцы этим озадачивались, а вот активно ездить любили очень многие, так что сейчас не стоит надеяться на чудо. Диагностика и тест-драйв нужны обязательно, как и проверка состояния масла, благо здесь даже есть щуп.



Mazda CX-5 2012–17

С моторами ситуация тоже вполне пристойная, хотя на момент появления агрегаты нового семейства Skyactiv были чем-то весьма необычным. Их «унифицированная» степень сжатия 14:1 была слишком высокой для бензинового мотора и слишком низкой для дизеля, что пугало приверженцев старых агрегатов семейства MZR. Однако на практике двигатели Skyactiv получились не такими страшными. Само собой, они любят качественное топливо и хорошее обслуживание, но врожденными дефектами, снижающими ресурс, не отметились. К тому же российскому рынку уделили внимание не только локализацией: начальный бензиновый мотор PE-VPS объемом 2 литра был дефорсирован со 165 до 150 сил в угоду экономии на налогах. Старший 2,5-литровый PY-VPS выдает уже 192 силы. Из их общих особенностей можно отметить разве что склонность к расходу масла: объемы потребления обычно некритичные, но все равно удивляли владельцев в первые годы. Непосредственный впрыск напоминает о себе ценой ТНВД в 35-45 тысяч рублей, хотя форсунки не так уж дороги – около 10 тысяч за штуку.



Дизельный мотор тоже обычно напоминает о себе лишь типовыми возрастными проблемами: ТНВД, форсунки, забивающийся EGR, который из-за низкой степени сжатия более важен, чем для «классических» дизелей. К тому же здесь двойной наддув, так что даже восстановленный узел с двумя улитками обойдется в 70-100 тысяч. В целом мотор вполне неплох, но у нас все равно крайне непопулярен: на вторичном рынке дизельных машин менее 5% от общего объема. Так что, задумывая купить дизельную CX-5, придется запастись терпением.

Mazda CX-5 2012–17

Зато тем, кто не гонится за дизелем, будет довольно легко: из краткого обзора выше становится понятно, что явно неудачных версий у CX-5 фактически нет. Поэтому выбирать машину можно, исходя из собственных пожеланий к мощности, типу привода и комплектации. Ну а самым логичным выбором будет кроссовер в возрасте до пяти лет от первого владельца, оснащенный полным приводом, автоматом и двухлитровым мотором – примерно вот такой. И если данные Автотеки о честности пробега и безаварийной истории будут подкреплены хорошими результатами диагностики, то еще несколько беспроблемных лет после покупки обеспечены.

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