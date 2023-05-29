ДТП при буксировке: кого и когда могут признать виновным

Мы уже рассказывали о том, как правильно буксировать автомобиль на мягкой сцепке и за что можно получить штраф. Сегодня же коснемся более неприятного вопроса: ДТП при буксировке. Кого могут признать виновным в таком случае? Всегда ли виноват водитель буксира, ведь он управляет сцепкой? Или же «кто сзади, тот всегда и виноват»? И в каком правовом статусе находится человек за рулем буксируемой машины во время движения? Давайте разбираться.

Кто может нести ответственность за ДТП при буксировке?

Начать стоит с понимания того, кто из пары «буксир – буксируемый» вообще может нести ответственность при ДТП. Некоторые автовладельцы ошибочно полагают, что буксируемый – «человек подневольный», и ответственность с него полностью снята (иногда доходит до абсурда, когда новичок садится в буксируемую машину и просто сидит, не трогая руль и педали). Однако, во-первых, пункт 20.1 ПДД указывает, что буксировка на гибкой сцепке должна осуществляться только при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства. И уже здесь звучит слово «водитель». Ну а закрепляет этот факт Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 25.06.2019 года. В этом постановлении Верховный Суд уточнил, что при рассмотрении ДТП «водителем признается лицо, находящееся за рулем буксируемого транспортного средства, за исключением случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего».

Таким образом, делаем простой, но важный вывод: и буксирующий, и буксируемый являются водителями, поэтому ответственность в случае ДТП может нести и тот, и другой в зависимости от конкретных обстоятельств.

В каких случаях буксировку вообще нельзя начинать?

Перед тем как начать говорить о ДТП при буксировке, вспомним ПДД, которые запрещают варианты буксировки, при которых авария практически гарантирована.

Итак, согласно пункту 20.4 ПДД, запрещается буксировка:

транспортных средств, у которых не действует рулевое управление (допускается буксировка методом частичной погрузки);

двух и более транспортных средств;

транспортных средств с недействующей тормозной системой, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки;

двухколесными мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов;

в гололедицу на гибкой сцепке.

Список, указанный в пункте 20.4, стоит соблюдать прежде всего не для того, чтобы избежать штрафа. Ведь наказание за нарушение правил буксировки, предусмотренное частью 1 статьи 12.21 КоАП, – это всего лишь предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. А вот последствия аварии из-за нарушения этих правил могут быть на порядки более дорогими и тяжелыми.

Кто будет виноват при ДТП между буксиром и буксируемым?

Самый простой вариант ДТП при буксировке – это ситуация, когда буксируемый врезается сзади в буксирующего. Но несмотря на простоту, даже здесь возможны два варианта. Более вероятный и распространенный – это ситуация, когда буксируемый не успел или не смог вовремя затормозить и врезался в буксирующего, который начал тормозить перед светофором, автомобилем или препятствием. В такой или аналогичной ситуации виновником наверняка признают буксируемого.

С другой стороны, пункт 10.5 вне зависимости от ситуации запрещает водителю резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Так что если, например, водитель буксира решил «починить свой бампер за чужой счет» и подставить водителя буксируемой машины, то он тоже может быть признан виновником ДТП. Проблема лишь в том, что это гораздо сложнее доказать – для этого нужны как минимум запись с видеорегистратора, где будет четко видно, что причин для экстренного торможения не было, и/или показания свидетелей.

Поэтому важно заранее оговорить режимы движения и условные сигналы. Буксировщику стоит помнить, что буксируемый автомобиль с неработающим двигателем лишен усилителя тормозов, поэтому эффективность торможения у него значительно снижена, и буксируемый не сможет так же резко остановиться при необходимости. Ну а буксируемому нужно правильно использовать педали, постоянно поддерживая трос в натянутом состоянии и оперативно реагировать на действия буксира. А еще, помня о последнем описанном выше варианте, водителю буксируемой машины крайне желательно лично знать водителя буксира и доверять ему.

Прямой удар сзади – не единственный вариант, когда могут пострадать только машины в сцепке. Например, если водитель буксируемого автомобиля зазевается и потеряет управление, съехав в кювет и стащив туда буксирующий автомобиль, он тоже будет виновником аварии. То же самое касается анекдотичной ситуации, когда буксируемый, пропустив начало торможения, обгоняет буксирующего, и разворачивает его, провоцируя ДТП.

Кто будет виноват при ДТП с третьим участником движения?

Как и в случае с ДТП между участниками сцепки, каждая конкретная авария, в которой будет присутствовать третий участник движения, будет рассматриваться индивидуально.

Например, если буксирующий не уступил дорогу участнику движения, имеющему право преимущественного проезда, и получил удар, то виновником ДТП, само собой, будет он. Факт наличия за ним буксируемого автомобиля здесь не играет роли.

Если водитель буксируемого автомобиля не обеспечил безопасность движения и, например, врезался в столб либо выехал на встречную полосу, тротуар или обочину, нанеся ущерб автомобилям или причинив вред здоровью пешеходов, то виновником ДТП будет признан он.

Самый сложный вариант – это ситуация, когда ДТП произошло между буксируемым автомобилем и третьим участником движения. И здесь тоже возможны разные варианты итогового решения о виновнике. Более того, встречаются даже прецеденты, когда при таком ДТП с буксируемым автомобилем по итогам судебного рассмотрения потерпевшему отказывают в возмещении по ОСАГО, отсылая его к Гражданскому кодексу. Речь в судебных выводах идет о статьях 1064 и 1079 ГК, которые предполагают возмещение ущерба самим владельцем средства повышенной опасности (или солидарного возмещения ущерба владельцами и буксира, и буксируемого автомобиля) на общих основаниях, а не в рамках ОСАГО. На самом деле это неправомерно, поскольку водителями считаются лица за рулем и буксирующей, и буксируемой машины, и при наличии у них полиса ОСАГО их ответственность при ДТП должна быть застрахована. Вопрос лишь в том, кто будет признан виновником ДТП.

Кроме того, стоит понимать, что водитель буксирующего автомобиля может быть признан виновником несмотря на отсутствие прямого контакта с автомобилем потерпевшего и отсутствие у него повреждений. Согласно ПДД, ДТП – это «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб». При этом участие – это необязательно физический контакт. Причинно-следственные связи между действиями водителя буксира и произошедшим ДТП здесь очевидны, и водитель напрямую участвовал в произошедшем ДТП, буксируя другой автомобиль. Поэтому потерпевший имеет полное право обратиться в суд, чтобы получить компенсацию от страховой компании виновника в рамках ОСАГО.

Судебная практика, правда, показывает, что подобные ДТП при буксировке становятся предметом долгого разбирательства. В одном случае судьи могут признать виновником водителя буксира, в другом – водителя буксируемой машины, а порой доходит и до упомянутой выше «солидарной ответственности владельцев источников повышенной опасности с возмещением вреда на общих основаниях» по части 3 статьи 1079 ГК РФ.

Кто будет виноват при ДТП с пешеходом?

Третий распространенный вариант ДТП при буксировке – это происшествие с участием пешехода. Пешеход пропускает буксирующий автомобиль и начинает переходить дорогу перед буксируемым, не заметив трос, спотыкается об него и в лучшем случае получает травму от падения, а в худшем попадает под колеса второй машины. Кто будет виноват в такой аварии?

Как и во всех прочих случаях, каждое подобное ДТП будет рассматриваться индивидуально. И здесь, как всегда, важны конкретные обстоятельства. И для этой ситуации особенно важно, соответствовал ли трос требованиям ПДД. Ведь пункт 20.3 указывает, что расстояние между автомобилями при буксировке на мягкой сцепке должно быть «в пределах 4-6 м». А пункт 9 основных положений гласит, что «предупредительные устройства для обозначения гибких связующих звеньев при буксировке механических транспортных средств должны выполняться в виде флажков или щитков размером 200 x 200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью», при этом «на гибкое связующее звено должно устанавливаться не менее двух предупредительных устройств».

Например, если трос имел необходимую длину и был обозначен флажками или щитками, а пешеход начал перебегать дорогу в неположенном месте, не убедившись в безопасности движения, то виновником ДТП могут признать и его. А вот если трос был слишком коротким или не имел должного обозначения, то вина может быть обоюдной (если пешеход тоже нарушил ПДД) или быть полностью возложена на водителя. На какого именно?

Чтобы получить об этом представление, здесь можно тоже обратиться к судебной практике. Например, есть пример постановления районного суда по делу о ДТП, в котором пострадал пешеход. Ситуация типовая: пешеход пропустил буксирующий автомобиль и начал переходить дорогу, споткнулся о буксировочный трос и при падении получил вред здоровью средней тяжести. Водитель буксируемого автомобиля сумел объехать упавшего пешехода, поэтому тяжелых травм удалось избежать.

По результатам рассмотрения дела виновным был признан водитель буксирующего автомобиля. Суд пришел к выводу, что пешеход «приближался к нерегулируемому пешеходному переходу», а водитель буксирующего автомобиля, «нарушив п.14.1 ПДД РФ, не уступил дорогу пешеходу, продолжил движение, в результате чего потерпевший после контакта с буксировочным тросом упал и получил телесные повреждения, причинившие средней тяжести вред здоровью». В результате водитель был наказан по части 2 статьи 12.24 КоАП за «нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Такое нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, и водитель получил почти максимальное возможное наказание в виде лишения прав на полтора года.

Учитывая, что в РФ судебное право не прецедентное, однозначно считать этот пример единственным образцом судебного решения по таким ДТП не стоит. Однако можно сделать вывод, что в случае подобного ДТП на пешеходном переходе с большой вероятностью виновным будет признан водитель буксирующего автомобиля.