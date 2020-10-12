Если с дорожными знаками, маневрированием и прочими «ходовыми» особенностями автомобильной жизни водитель знакомится сразу и постоянно после получения прав и выезда на дорогу, то буксировка для многих долго остается навыком невостребованным. Давайте составим полную памятку для тех, кому внезапно потребовалось вспомнить, как же нужно буксировать легковой автомобиль.

О какой буксировке пойдет речь?

Прежде всего сразу оговоримся, о каком типе буксировки мы будем вести речь. Основных вариантов четыре: на мягкой сцепке, на жесткой сцепке, методом частичной погрузки и методом полной погрузки, который иногда тоже называют буксировкой, а не транспортировкой. Жесткая сцепка – это металлическая конструкция, которой буксируемый автомобиль закрепляется к буксирующему, и для легковых автомобилей она применяется редко – никто не возит с собой тяжелую железную балку. Частичная и полная погрузка – это методы, для которых нужен эвакуатор или специальный прицеп, так что их мы тоже оставим в стороне. У нас же речь пойдет о буксировке на мягкой сцепке – то есть с помощью троса.



Все ли машины можно буксировать на мягкой сцепке?

Условия буксировки на мягкой сцепке зависят от автомобиля. Машины с ручной коробкой передач обычно можно буксировать без ограничений: при выключенной передаче никакой нагрузки на узлы и агрегаты не создается. Если же автомобиль оснащен автоматической коробкой, то обычно буксировка возможна с ограничениями: например, для классического гидротрансформаторного автомата даже при включенной нейтрали есть ограничения как по дальности буксировки (несколько десятков километров), так и по скорости (30-40 км/ч). Для безопасной буксировки машин с АКП обычно используют метод частичной или полной погрузки.

Отдельно отметим обязательные технические условия буксировки. Пункт 20.4 ПДД запрещает буксировку на мягкой сцепке автомобилей с неисправным рулевым управлением или тормозной системой. Для таких машин возможна исключительно транспортировка методом полной или частичной погрузки.

Помимо технических условий напомним о документальных: буксируемый автомобиль – это такой же участник дорожного движения, так что на него распространяются все требования, действующие для остальных. Это значит, что на нем должны быть установлены номера, а его водитель должен иметь при себе права, документы на машину и действующий полис ОСАГО. Если же с чем-то из списка выше есть проблемы, автомобиль нужно транспортировать на эвакуаторе или нельзя транспортировать вовсе.

Кому и когда нельзя буксировать другие машины?

Напомним, что в ПДД в 2017 году появился пункт, запрещающий выполнять буксировку новичкам. Водители со стажем менее 2 лет обязаны иметь на автомобиле соответствующий знак «Начинающий водитель», и пункт 20.2(1) ПДД запрещает им буксировать машины. В правилах указано, что «при буксировке управление буксирующими транспортными средствами должно осуществляться водителями, имеющими право на управление транспортными средствами в течение 2 и более лет».

Однако и для опытных водителей есть ограничения: пункт 20.4 ПДД запрещает буксировку на гибкой сцепке в условиях гололедицы. Помнить об этом нужно не только в контексте нарушения правил, но и с точки зрения базовой безопасности: буксировка на скользкой дороге действительно сопряжена с риском.

Стоит также помнить, что пункт 20.4 ПДД запрещает буксировку двух и более транспортных средств вне зависимости от их типа, массы, вида сцепки, исправности тормозов и так далее. Кроме того, запрещена буксировка двухколесными мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов.

Каким должен быть трос?

Требования к буксировочному тросу также указаны в правилах дорожного движения. Пункт 20.3 указывает, что, во-первых, расстояние между автомобилями при буксировке на мягкой сцепке должно быть «в пределах 4-6 м». А во-вторых, трос должен быть обозначен согласно требованиям пункта 9 основных положений по допуску ТС к эксплуатации. Это условие соблюдается крайне редко, однако оно является таким же обязательным. Тот самый пункт 9 основных положений гласит, что «предупредительные устройства для обозначения гибких связующих звеньев при буксировке механических транспортных средств должны выполняться в виде флажков или щитков размером 200 x 200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью», при этом «на гибкое связующее звено должно устанавливаться не менее двух предупредительных устройств». Найти такие флажки или щитки в продаже не так просто, однако это не делает их необязательными. Более того, их отсутствие может учитываться при ДТП, в котором пешеход или другой водитель не заметил трос.

Помимо формальных требований к тросу есть и логические. Во-первых, трос должен быть прочным и иметь запас по массе буксируемого автомобиля: при буксировке возможны рывки, при которых нагрузка будет значительно больше, чем при равномерном движении. Во-вторых, крайне желательно, чтобы трос обладал некоторой эластичностью, чтобы компенсировать часть рывковых нагрузок на буксировочные проушины и, соответственно, кузов автомобиля. Существуют специальные динамические стропы, созданные для вытягивания застрявших автомобилей и компенсирующие рывок – они могут применяться и для буксировки при соблюдении требуемой длины. А вот использовать жесткие металлические тросы для буксировки можно, но нежелательно: во-первых, при рывках они передают всю нагрузку на кузова автомобилей, а во-вторых, представляют опасность при разрыве.

Как подготовить автомобили к буксировке?

Буксирующий автомобиль никак готовить не нужно – его водитель будет действовать стандартно с поправкой на манеру движения. А вот в буксируемом автомобиле нужно заранее выключить стояночный тормоз, включить нейтральную передачу и зажигание. Нейтраль позволит беспрепятственно двигаться, а включенное зажигание, во-первых, отключит механизм блокировки руля при его повороте, а во-вторых, позволит пользоваться внешними световыми приборами. Помните, что на заглушенном буксируемом автомобиле не работает усилитель тормозов, так что движение буксирующего автомобиля должно быть плавным.

Кто должен включать аварийку, а кто – фары?

При буксировке важно соблюдать правила пользования внешними световыми приборами. Пункт 7.1 ПДД указывает, что аварийная сигнализация должна быть включена при буксировке на буксируемом механическом транспортном средстве, а буксирующий автомобиль, соответственно, должен двигаться с выключенной аварийкой для использования поворотников. Кроме того, пункт 7.3 напоминает, что при отсутствии или неисправности аварийной сигнализации на буксируемом механическом транспортном средстве на его задней части должен быть закреплен знак аварийной остановки.

При этом и на буксирующем, и на буксируемом автомобилях, согласно правилам, должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар. А пункт 19.1 правил указывает, что «в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах должны быть включены габаритные огни».

С какой скоростью двигаться?

Правила ограничивают скорость, с которой можно двигаться автомобилям на мягкой сцепке. Пункт 10.4 гласит, что «транспортным средствам, буксирующим механические транспортные средства, разрешается движение со скоростью не более 50 км/ч».

Где можно буксировать машину?

Буксировка автомобилей разрешена везде, где это не запрещено конкретными требованиями. В частности, стоит помнить, что знак 3.7 «Движение с прицепом запрещено» запрещает не только движение с прицепом, но и буксировку механических транспортных средств. Соответственно, ехать под этот знак автомобилям на сцепке запрещено.

А вот буксировка на автомагистрали правилами напрямую не запрещена. Правда, требование к минимальной скорости в 40 км/ч никто не отменял. Вдобавок на автомагистрали запрещена остановка и движение задним ходом, а при обрыве троса придется делать и первое, и второе, что крайне небезопасно. Так что при любой возможности буксировки по автомагистрали лучше избежать.

Какое наказание можно получить за нарушение правил буксировки?

Несмотря на опасность, сопряженную с буксировкой, наказание за нарушение правил буксировки – самое лояльное из возможных. Часть 1 статьи 12.21 КоАП гласит, что нарушение правил буксировки влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

То же самое касается проезда под запрещающий знак 3.7 с автомобилем на буксире. За это нарушение не предусмотрено отдельного наказания, так что оно трактуется по части 1 статьи 12.16 как «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками» и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.