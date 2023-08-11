Иногда кажется, что заливать свечи было намного проще раньше, в эпоху карбюраторных моторов. Однако, во-первых, залить их можно и с инжекторной системой питания, а во-вторых, не будем зарекаться от карбюраторов (тьфу-тьфу-тьфу!). Так что делать, если свечи оказались залитыми? Бежать за паяльной лампой, наждачкой или за новыми свечами?

Что-то сломалось

Давайте сначала определимся, чем могут быть залиты свечи и почему это происходит. Про карбюратор больше говорить не будем: это неактуально, а технические маньяки могут разобраться с ним самостоятельно. Так что посмотрим, что может быть не так с инжекторным мотором.

Первым на ум приходит, само собой, бензин – им свечи залиты чаще всего. И у бензина есть только один способ остаться на свечах: быть впрыснутым в составе топливовоздушной смеси, но не сгоревшим. И вот тут надо разбираться, что пошло не так. Давайте вспомним: при каких условиях обычно получается залить свечи? Правильно, в мороз.

Сильное обогащение смеси по показаниям датчиков положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, датчика массового расхода воздуха и датчика абсолютного давления (при его наличии) в холодную погоду может привести к тому, что уже не слишком хорошие свечи окажутся не в состоянии поджечь смесь – не хватит силы искры. Никаких ошибок воспламенения или пропусков зажигания при этом ЭБУ увидеть просто не успеет хотя бы потому, что мотор ещё не работает в номинальном режиме. Поэтому смесь поступать в цилиндры будет, а гореть – нет. И свечи окажутся залитыми.

То же самое произойдёт и при разряженной АКБ: крутить стартер аккумулятор пока ещё может, но на нормальное зажигание силёнок может не хватить. Зимой, когда моторное масло густеет, аккумулятор на проворачивание коленвала отдаёт последние силы, и на искру их уже почти не остаётся. Теперь добавьте сюда желание ЭБУ обогатить смесь, и вуаля! – свечи залиты.

Ну и, наконец, чрезмерное переобогащение может быть вызвано некорректными данными с какого-то из вышеперечисленных датчиков. В этом случае смесь тоже может оказаться слишком богатой, что кончится теми же мокрыми свечами. Так что залить бензином свечи на инжекторном моторе можно. Сложнее, конечно, чем на карбюраторном, но если следить за таким мотором спустя рукава, то капризничать будет и он.

Вторая возможная жидкость на свечах – это масло. Масло на свечах может говорить только о неисправности – погода тут ни при чём. Если оно есть только на изоляторе, то, скорее всего, где-то подтекает прокладка клапанной крышки, в более редких случаях – прокладка впускного коллектора. Это не так страшно, но и доводить ситуацию до накопления масла в свечных колодцах тоже не нужно: это как минимум безответственно, а как максимум – безнравственно.

Хуже, если маслом залита рабочая часть свечи. Причин этому безобразию много, и почти все они неприятные: износ поршневых колец, нерабочая система вентиляции картерных газов, износ стержней и маслоотражательных колпачков клапанов… Одним словом, тут искать причину сложнее, но делать это придётся: регулярно заливаемые маслом свечи работать не будут ни при каком раскладе. Тут надо думать не о том, как их очистить, а о том, что лучше сделать с мотором: отремонтировать или продать его вместе с машиной.

И, наконец, третья жидкость – это антифриз. Как правило, антифриз попадает в масло (или масло в антифриз) при выходе из строя (прогаре или пробое) прокладки головки блока цилиндров. Впрочем, способов смешаться у масла и антифриза существует множество, так что иногда при поиске причины возникновения этого явления владелец заболевшей машины может вспомнить столько научных слов, сколько не всякий гинеколог знает. Важно одно: антифриз на свече – признак серьёзной неисправности, и, как и в случае с маслом, нужно не чистить свечи, а искать, откуда он взялся в цилиндре.

На этом раздел лирики закончим и перейдём к практике: что делать, если свеча залита?

Тереть или греть?

Скажем прямо: если на улице тепло, погода хорошая, а мотор запустить не удалось, то просушить свечи можно, но не нужно: тут явно что-то не то со всем мотором, и просушка свечей ситуацию исправит вряд ли. А вот если на улице прохладно (или даже лучше – холодно), а аккумулятор не вызывает доверия и крутит коленвал на последнем издыхании, то в этом случае просушка свечей (и зарядка или замена АКБ) смысл определённо имеет.

Раньше, когда люди и моторы были проще, а свечи считались дефицитом, поступали почти всегда одинаково: выкручивали их и грели. Суровые – паяльной лампой, интеллигентные – на кухонной плите. Главное было – прокалить их как следует. Сейчас лучше попробовать поступить иначе.

Первым делом будет полезным использовать штатный режим продувки цилиндров. Если нажать педаль газа в пол, подача топлива отключится, а дроссельная заслонка откроется (при холодном пуске она почти закрыта). Стартер будет крутить коленвал, и поршни продуют цилиндры одним воздухом (без бензина) и с наименьшим сопротивлением. В общем-то, сопротивления будет меньше, если свечи вообще выкрутить, но даже без этого не слишком залитые свечи можно более-менее просушить. Этот способ работает на всех инжекторных моторах, но использовать его надо вовремя: пока аккумулятор не посажен окончательно, а свечи залиты не слишком сильно. Если после 10-12 секунд такой продувки мотор не начнёт хотя бы схватывать, свечи придётся выкручивать.

И вот тут начинается самое интересное: что делать с мокрыми свечами? Для начала их надо внимательно разглядеть и понять: они просто в бензине или они и в бензине, и в нагаре.

Если свечи ещё хорошие и просто мокрые, достаточно будет их протереть чистой тряпочкой, а остатки бензина испарятся сами. А вот если свечи в нагаре, их придётся чистить. Занятие этим благим делом даёт ещё и время на раздумья, отчего этот нагар появился: в исправном моторе его быть не должно. Но это уже тема для другого разговора, пока просто чистим свечи.

Наиболее щадящий способ – это использование бытовой химии. В зависимости от твёрдости и природы нагара химия может быть разной: иногда помогает уксус (само собой, не его десятипроцентный раствор, а уксусная эссенция), иногда – средство для мытья посуды. В общем, тут нужно экспериментировать, и это займёт время. Зато если получится размочить нагар, останется пустить в дело тряпочку.

Если с химией возиться не хочется, можно действовать по старинке: зачистить электроды наждачкой или надфилем. Само собой, самыми мелкими и с последующим контролем зазора. Однако важно помнить: такую механическую очистку переживут лишь простые медно-никелевые свечи. Иридиевые или платиновые свечи наждачкой (и тем более – надфилем) можно скорее добить, чем очистить. Точнее, очистить их можно, но иридия или платины на них почти не останется, и работать они будут нестабильно и недолго.

При механической очистке важно помнить про грязь, которая копится в зазоре между конечной частью изолятора (тепловым конусом) и резьбовой частью. Её оттуда тоже желательно удалить.

И, конечно же, никто не отменял испытанный веками, наверняка описанный ещё самим протопопом Сильвестром в «Домострое» способ прокаливания на огне. Несмотря на то, что от этого способа веет языческим пламенем и древностью, он очень даже рабочий и эффективный. Вряд ли у кого-то дома лежит советская паяльная лампа (хотя почему бы и нет – штука живучая, надёжнее, чем все современные моторы вместе взятые), так что подойдут и конфорка газовой плиты, и туристическая горелка с баллончиком. Всю свечу, само собой, прожаривать не обязательно – только электроды. Восстановить современную свечу зажигания до состояния новой огнём не получится, а вот хорошенько просушить можно. Впрочем, если нагара на свече нет, то просушить её можно и феном (если не помогла простая продувка с газом в пол). А вот в микроволновку свечи лучше не совать. Странно, но в Интернете встречаются чудаки, которые интересуются, можно ли просушить свечу именно в ней. Ну на то они и чудаки: кроме новых свечей, вероятно, придётся покупать ещё и новую печку.

Ездить или менять?

Последний вопрос: можно ли доверять свечам, которые прошли очистку химией, наждачкой или огнём? Можно, но при соблюдении некоторых условий: пуску мотора помешал мороз или севший аккумулятор, а не его неисправности, свечи до этого момента были чистыми и полностью исправными, а кроме того, желательно, чтобы это были дешёвые медные свечи. Чистить иридиевые свечи от нагара – это путь, ведущий к более жёстким извращениям в будущем, а от бензина их можно избавить продувкой цилиндров. Теоретически их нельзя чистить даже химией, но многие поступают именно так, потому что … Потому что иначе вообще никак. И повторю ещё раз: нужно сначала устранить причину образования нагара, а уже потом заниматься свечами.

Медно-никелевые переносят чистку намного проще. Особенно если выбрать щадящий способ (хотя бы замочить их в том же димексиде, а затем очистить зубной щёткой), а не дубасить по ним напильником. В общем-то, как раз дешёвые свечи такого типа вызывают после чистки меньше опасений, хотя спасать обычно хочется более дорогие свечи с напылением драгметаллов на электродах. Увы, тут логика обратная: дорогие свечи лучше поменять, а дешёвые – просто почистить. Но всё это относится только к нагару, а что касается свечей, залитых бензином, то их после просушки можно использовать без ограничений: бензин свечу испортить не может. Важно только понять, чем был вызван перелив топлива, чтобы не сталкиваться с ним слишком часто.