Если вам нужно купить подержанный автомобиль в Москве или другом регионе России, самый простой вариант – посетить профильную онлайн-площадку. Большинство сайтов по продаже авто не требует регистрации – посмотреть контактные данные владельца можно прямо в объявлении. Давайте рассмотрим самые популярные варианты и соберем обзор лучших сайтов по продаже автомобилей, отвечающих 5 важным для покупателя критериям.

Партнерский материал

Где купить б/у авто в Москве и в России

Сайтов по продаже подержанных машин в России больше, чем кажется, но лидирующих всего 4. При отборе ведущих площадок, где можно купить авто с пробегом, мы опирались на 5 критериев:

охват по регионам;

требование регистрации;

наличие фильтров;

наличие мобильного приложения;

дополнительные услуги.

Какие сайты продажи б/у авто отвечают этим критериям и в чем плюсы и минусы каждой площадки? Давайте разбираться.

«Автокод Поиск»

«Автокод Поиск» – самая удобная площадка для тех, кто собирается купить машину в России. Это агрегатор, показывающий объявления о продаже б/у авто сразу с нескольких крупных досок России: «Авито Авто», «Авто.ру», «Дром.ру», «Юла». Здесь можно найти предложения как от частников, так и от крупных автосалонов по продаже авто с пробегом в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Предложения сразу с нескольких сайтов помогают найти машину по выгодной цене и при этом экономят много времени на поиске. Если на момент просмотра не нашлось хорошего варианта, можно подключить мгновенные уведомления в «Телеграм» и первым узнавать о новых объявлениях по нужной модели. Также «Автокод Поиск» показывает динамику цен и проверяет историю автомобилей.

Охват по регионам: вся Россия.

Требование регистрации: доступ к «Автокод Поиску» открывается после покупки одного или пяти отчетов через сервис «Автокод» или после оформления подписки «Автокод Профи». Регистрироваться нужно на сайте Avtocod.ru. После регистрации в личном кабинете сохраняется история проверок, а на e-mail приходят документы для оформления б/у автомобиля. Доступ к «Автокод Поиску» открывается на 7 дней. По истечении этого периода можно пополнить баланс и пользоваться агрегатором еще неделю.

Наличие фильтров: регион поиска и параметры транспортного средства.

Наличие мобильного приложения: «Автокод Поиск» доступен в приложении «Автокод» (скачать версию для Android / iOS).

Дополнительные услуги: проверка истории автомобиля.

Главные плюсы «Автокод Поиска» – экономия времени и возможность купить б/у авто в любом регионе России быстрее перекупщиков. Так как сервис новый, минусы для пользователей не обнаружены.

«Авито Авто»

«Авито Авто» – популярная торговая площадка России, где можно купить б/у машину. Также на сайте «Авито» продаются легковые авто с пробегом, мотоциклы, грузовая техника, спецтехника, аксессуары, запчасти и водный транспорт.

Охват по регионам: вся Россия.

Требование регистрации: не нужна для звонков, но связаться с продавцом письменно могут только авторизованные пользователи сайта «Авито».

Наличие фильтров: цена, параметры авто, регистрация в РФ, рейтинг продавца.

Наличие мобильного приложения: приложение «Авито».

Дополнительные услуги: на «Авито» можно купить запчасти для б/у авто.

Преимущество сайта продажи машин «Авито» – возможность выбрать район, где вы хотите купить б/у автомобиль. Это особенно удобно для жителей мегаполисов.

Недостатки сайта – не все владельцы указывают в объявлениях реальную стоимость автомобиля, поэтому в выдачу попадают не все варианты.

«Авто.ру»

Один из популярных сайтов по продаже подержанных автомобилей в России. «Авто.ру», в отличие от «Авито», ориентирован исключительно на транспортные средства – тут можно купить мотоцикл и авто с пробегом для личного или коммерческого использования. В отдельный раздел вынесены запчасти и аксессуары.

Охват по регионам: вся Россия.

Требование регистрации: не нужна.

Наличие фильтров: цена, параметры автомобиля, растаможка, обмен, панорама, онлайн-показ, наличие фото / видео.

Наличие мобильного приложения: имеется.

Дополнительные услуги: на сайте «Авто.ру» есть раздел «Статистика цен», который показывает среднюю стоимость ТС по России.

Главный плюс сайта «Авто.ру» Россия – сервис по сравнению, позволяющий сопоставить не только авто, но и конкретные объявления. Благодаря этому на «Авто.ру» можно купить авто по лучшей цене и с выгодными характеристиками.

Минус площадки – после продажи объявления все равно остаются на сайте.

«Дром.ру»

Еще одна из самых популярных площадок, где можно купить автомобиль. На «Дроме» размещены объявления о продаже авто из Москвы, СПб, Екатеринбурга и других регионов России. Здесь, как и на «Авто.ру», продаются легковые машины, специальная техника и запасные части. Кроме того, на «Дром.ру» России имеется самый крупный и активный форум автолюбителей, а также раздел с тест-драйвами и статьями о разных автомобилях.

Охват по регионам: вся Россия.

Требование регистрации: не нужна.

Наличие фильтров: цена, параметры автомобиля, наличие отчета ГИБДД, сертификация, тип продавца.

Наличие мобильного приложения: имеется.

Дополнительные услуги: «Дром Ассист» – независимая услуга от «Дрома», включающая осмотр кузова, салона, диагностику ходовой части и всех блоков ЭБУ.

Главное преимущество портала «Дром.ру» – возможность указать расстояние до места, где вы хотите купить подержанный автомобиль: 100 км, 200 км от выбранного города и так далее. Недостатков у сайта для покупателей нет.

Что нужно сделать перед покупкой б/у автомобиля

Мы рассмотрели четверку самых популярных сайтов по покупке и продаже б/у автомобилей в Москве и России. Какой из них подойдет вам, решаете только вы сами.

Перед покупкой обязательно проверяйте машину на технические и юридические проблемы. Если они есть и серьезные – например, ДТП с тотальным ущербом, залог или использование в такси, то стоит отказаться от такого варианта и продолжить поиски.

Для проверки одной или нескольких машин можно использовать «Автокод», который всего за 2 минуты сформирует полный отчет и покажет большое количество данных по автомобилю – от количества владельцев до истории объявлений.

Посмотреть пример полного отчета можете по ссылке. Для проверки большого количества автомобилей подходит «Автокод Профи».

Если проверка автомобиля не выявит проблем, перед заключением договора стоит проверить и продавца, с которым вы будете заключать договор купли-продажи, через специальный онлайн-сервис. Если проверка подтвердит, что перед вами не мошенник, можно без сомнений проводить сделку.