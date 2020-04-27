Грыжи, проколы, порезы: какие повреждения шин можно ремонтировать, а какие – нет

«Шеф, да тут тебе работы на десять минут, дырка же пустяковая! Ну придумай что-нибудь…» Такие слова наверняка доводилось слышать каждому шиномонтажнику. Увы, далеко не все повреждения шин поддаются ремонту…

Но ситуация может быть и обратной. Пробитое торчащей арматурой колесо может оказаться ремонтопригодным, в то же время как небольшой порез спишет шину в утиль. Опытные шиномонтажники считают, что все зависит от точки повреждения и предмета, который его нанес.



Чаще всего водители сталкиваются с проколами в зоне протектора шины. Обнаружить его сразу удается далеко не всегда. Если во времена покрышек и камер колесо при малейшем проколе теряло давление, то бескамерные шины куда надежнее в этом плане. Гвоздь или саморез обычно заделывает место прокола, не позволяя быстро выходить воздуху.

С такой «заглушкой» иногда можно ездить и месяцами. Шина может минимально терять давление, не вызывая подозрений. В то же время попытка вытащить замеченный гвоздь в пути, скорее всего, обернется проблемой. В данном случае рекомендация единственная – вытаскивать посторонний предмет только в шиномонтаже и ремонтировать колесо.

В большинстве случаев проколы протектора заделываются или специальными жгутами, (есть для временного использования, есть для постоянного) или латками с внутренней стороны шины. Ремонту поддаются даже повреждения, нанесенные массивными штырями. Главное, чтобы не был вырван кусок шины вместе с кордом.

В последнем случае отверстие заполняется сырой резиной, вулканизируется, а с внутренней стороны ставится специальная кордовая заплатка. Но это будет лишь временной мерой. К тому же такой ремонт недешев, и приобретение новой шины может оказаться и выгоднее, и безопаснее.

Помимо пластыря применяют и кордовые «грибки». Смазанный клеем, «грибок» вставляется в прокол с внутренней стороны шины, затем лишняя часть «ножки» отрезается с внешней.

Зато кордовая заплатка может серьезно помочь при боковых порезах. И с ними автовладельцы встречаются довольно часто. Но и тут есть несколько нюансов. В придорожном шиномонтаже порез вероятнее всего не залечат. Нужно обращаться в фирму со специализированным оборудованием, прежде всего – вулканизационным.

Причем одним вулканизатором здесь не обойтись. Кордовые латки должны быть с определенным количеством слоев, предназначенные для строго определенных мест повреждений и подходящего размера. И снова говорим о нюансах.

Если порез находится в плечевой зоне шины, то качественно отремонтировать его чаще всего невозможно. Шиномонтажник, предложивший такую услугу, очень рискует, даже если и утверждает, что сплетет руками кусок нового корда и завулканизирует его. Чудес в этой ситуации не бывает, но в любом случае последнее слово за опытным специалистом.

Плохо лечатся боковые порезы у низкопрофильных шин с высотой протектора менее 50% от ширины. Именно поэтому в случае использования автомобиля на дорогах с вероятностью повреждения шин лучше ставить те, которые повыше. Они куда проще и дешевле в ремонте.

Кстати, повреждение, кажущееся на первый взгляд порезом, может и не быть таковым. Если колесо зацепилось боковиной за что-то острое, и на шине образовался надрыв, без повреждения корда, то это называется выщип. Сиюминутной опасности он не несет и никакого сложного ремонта не требует.

Тем не менее если кусочек резины сохранился, то он подклеивается обычным суперклеем. Если нет – понадобится сырой каучук и вулканизатор. Оставлять корд оголенным нельзя: под действием влаги он может разрушиться, что приведет к полной утрате шины.

Один из частых и фатальных дефектов шин – вздутие или попросту «грыжа». Несмотря на отсутствие открытого повреждения резины, такое колесо пойдет в утиль досрочно. Дело в том, что при ударе боковины происходит разрыв нитей каркаса шины. Даже если вздутие совсем небольшое, рано или поздно шишка разрастается в размерах, а это уже чревато взрывом колеса на скорости.

Тем не менее некоторые грыжи поддаются ремонту, но это опять же временная мера. Мастера могут поставить кордовые пластыри даже в область протектора. Но лишь при условии, что расстояние от боковины до вздутия – более 40 мм. Если меньше – шина дальнейшей эксплуатации не подлежит. Кстати, на низкопрофильных шинах грыжи, по большей части, неремонтопригодны – как на протекторе, так и на боковинах.

Одна из серьезных проблем с шинами возникает из-за непрофессионального ремонта. Более того, владелец о ней чаще всего не догадывается. Речь идет о повреждении бортового кольца, в результате которого первоначально шина не держит заданное давление.

В конечном итоге бортовое кольцо начинает выдавливать с обода. На высокой скорости или под значительной нагрузкой такое колесо может разбортироваться, что опять же грозит автомобилю потерей управления.

Отремонтировать такое повреждение возможно при условии, что проволочное кольцо или основа не повреждены. Специальных технологий для такого ремонта не предусмотрено, но опытные мастера используют так называемую «холодную» или химическую вулканизацию при помощи двухкомпонентного герметика. Полученной массой покрывают места, где на бортовом кольце отсутствует резина. Главное условие – выждать трое суток перед монтажом шины на диск.

Что же касается шин Run Flat, то согласно инструкции большинства производителей ремонту они не подлежат. В крайнем случае можно использовать баллон со специальным герметиком под давлением, который идет в качестве ремкомплекта.

Комментарий эксперта компании «ШИНСЕРВИС»: