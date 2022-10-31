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Как рассчитать стоимость запчастей и работ при ремонте машины по ОСАГО

31.10.2022 36 0 0

Если вы попали в ДТП не по своей вине, компенсировать полученный ущерб призвано ОСАГО. Максимальная сумма, которую можно получить на ремонт автомобиля в 2022 году — 400 тысяч рублей. Но как страховщики рассчитывают стоимость запчастей и работ для восстановительного ремонта? И можно ли проверить эти цены самостоятельно? На самом деле, можно — давайте разберемся, как.

 
Чем вообще регламентируется расчет расходов на ремонт машины после ДТП?

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля после ДТП, само собой, рассчитывается по единой методике, утвержденной законодательно. Конкретный документ, который устанавливает порядок расчетов — это Положение Банка России от 4 марта 2021 г. № 755-П "О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства".

В этой методике утверждены все ключевые этапы и принципы определения ущерба и расчета стоимости восстановления:

  • идентификация автомобиля;
  • требования к процедуре фотографирования поврежденного автомобиля;
  • определение типа и характера повреждений;
  • определение коэффициента износа деталей;
  • установление перечня деталей, для которых износ не учитывается;
  • расчет стоимости запчастей и работ, необходимых для восстановления;
  • расчет стоимости годных остатков при полной гибели автомобиля.
Как рассчитывается стоимость восстановления машины после ДТП?

Стоимость восстановления автомобиля после ДТП считается по простой формуле, установленной в методике:

где Свр — стоимость восстановительного ремонта, Рр — расходы на работы, Рм — расходы на материалы, а Рзч — расходы на запчасти. При этом первые два слагаемых считаются без понижающих коэффициентов, а вот стоимость запчастей считается по сложной формуле:

Нас в этой формуле интересует показатель Иj — это коэффициент износа детали, которая подлежит замене. По закону он не может составлять более 0,5 — то есть, за деталь с учетом износа не могут заплатить меньше половины ее расчетной стоимости. Правда, на детали, которые до ДТП были "в заведомо худшем состоянии, чем общее состояние транспортного средства" может начисляться дополнительный индивидуальный износ. Ну а в целом процент износа тоже считается по сложной формуле и зависит от возраста и пробега автомобиля.

По своим формулам рассчитываются и все прочие цены: стоимость материалов, восстановительных работ и так далее вплоть до износа шин.

Можно ли самому рассчитать стоимость запчастей и работ?

Глава 6 упомянутого выше Постановления указывает, что справочники средней стоимости запасных частей, материалов и работ должны быть опубликованы в Интернете на сайте РСА. То есть, это общедоступная информация, и проверить расчет может и сам владелец поврежденного автомобиля. На сайте РСА доступны калькуляторы средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ. Для проверки стоимости запчасти, например, нужно внести в калькулятор дату ДТП, субъект РФ, в котором будет производиться расчет, марку автомобиля и каталожный номер оригинальной запчасти. Для расчета стоимости материалов понадобится наименование производителя материалов и название самих материалов, а для расчета стоимости нормо-часа работ — марка и тип автомобиля. За один запрос можно рассчитать стоимость не более 3 запчастей. Ну а еще после получения цен стоит помнить, что на сайте РСА они считаются без учета износа — для него официального калькулятора нет.

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