В конце осмотра машины в сервисе я спросил у мастера: «Ну ладно. Эта машина практически в порядке. Может, есть что-то такое, что всё-таки тут ломается часто? Может, есть какие-то болячки, о которых мы не сказали?». Мастер пожал плечами: «Да что тут может сломаться… Это же L200. Дизель. Он скучный, почти не ломается. Просто тарахтит и ездит». Мда. Владельцу-то хорошо, а что мне рассказывать про такую скучную машину? Впрочем, кое-что мы всё-таки нашли.

Немного истории​

Всем автопроизводителям мира стоит скинуться по сотке и заказать у Mitsubishi какой-нибудь тренинг «Как сделать сто тридцать четвертый рестайлинг и не прослыть лузером». Mitsubishi – мастера сделать рестайлинг как новую модель и иногда – новую модель, не сильно отличающуюся от предыдущей. У нас таким талантом обладает УАЗ, но до Mitsubishi ему всё-таки далеко. И по этой причине я не стану тут рассказывать всю историю L200 по пятое поколение включительно – там много не только поколений, но и рестайлингов, и смена моторов и коробок и всего прочего происходила постоянно. Давайте просто скажем несколько слов про наше пятое поколение.

Оно появилось в 2015 году. Mitsubishi назвал его немного странно – «спортивный утилитарный грузовик». Звучит как оксюморон, но если приглядеться к машине, что-то такое найти можно. Есть в этом пикапе какая-то агрессия, но вместе с тем есть и грузовая суть (а куда бы ей деться с заднего моста на рессорах). В целом внешне этот L200 выглядит симпатично: лицо у него серьёзное, как полагается внедорожнику, а длинная кабина (количеству пространства у пассажиров второго ряда завидуют многие одноклассники) и удачные боковые линии кузова делают его ещё более гармоничным. Впрочем, описывать пятилетнюю машину – дело неблагодарное. Перейдём к технике.

На нашей машине стоит дизельный мотор 4N15 объёмом 2,4 л мощностью 154 л.с. Вряд ли его можно назвать переделанным 2,5-литровым 4D56 с предыдущего поколения. Мотор этот всё-таки новый. И вполне удачный. Слабые места у него есть, но о них чуть позже.



Коробка передач на нашей машине – автоматическая Aisin A750F, привод полный. Есть и «фишка» L200 – выбор режимов трансмиссии Super Select 4WD-II. Шайбой позади селектора АКП можно включать полный привод, блокировать дифференциал и даже переключиться на пониженную передачу.



Вот такой набор техники с пробегом 70 тысяч километров мы загнали на осмотр в сервис. Посмотрим, как он себя чувствует на этом, честно говоря, детском пробеге.



Двигатель

Когда появился этот дизель, на него смотрели настороженно: а не хуже ли он, чем предыдущий 4D56? Тот был уж очень хорош, главное – не заправлять тепловозной соляркой из грязного ведра. Постепенно статистика по новому 4N15 стала накапливаться, а страхи – уходить. Мотор тоже получился удачным, и проблем с ним практически не бывает. Смотрим его на нашей машине.

Первое, что мы видим – равномерный слой пыли и грязи на моторе и всём, что есть под капотом кроме него. Это плохо. И не столько с точки зрения роста температуры, сколько с точки зрения влияния этой дорожной дряни на проводку и разъёмы электрики. Ну и, конечно же, совсем не дело – слой грязи на АКБ. Так и до саморазряда недалеко, а зимой это совсем уж неприятно. Поэтому под капотом желательно всё отмыть, аккумулятор почистить и перед морозами подзарядить. У нас для этого есть умное зарядное устройство Goodyear. Почему оно умное? Потому что может само выбрать рабочее напряжение 6 или 12В, покажет степень заряда АКБ, спасёт от переполюсовки, короткого замыкания и перегрева аккумулятора. А ещё в нем есть «зимний режим», то есть это ЗУ может заряжать батарею при температурах до -10. Одним словом, пользоваться им сможет даже выпускница Смольного института, а уж про владельца сурового пикапа и говорить не стоит. Главное, чтобы оно было под рукой. Но скоро Новый год, так что вот вам идея хорошего новогоднего подарка самому себе, любимому. Можете не благодарить.

При осмотре мотора мы нашли маленькое запотевание на стыке крышки мотора. Откуда оно там взялось? Мы так и смогли его объяснить. Разумеется, крышку никто никогда не снимал, так что маслу там взяться неоткуда. Неужели брак при сборке? Очень странно. Впрочем, ничего критичного нет. Просто непонятно, как это могло произойти.



Выбор масла для турбодизеля – вопрос очень сложный. Не буду агитировать за того или иного производителя, но важно помнить про наличие сажевого фильтра, который тоже влияет на выбор. Для замены потребуется 8,4 л литра и фильтр. Про масло я уже говорил – выбор большой, и стоимость может колебаться от 4,5 до 11 тысяч рублей. С фильтром всё проще: даже оригинальный стоит от 400 рублей, поэтому сильно напрягаться с поиском аналогов необходимости нет. Сама замена стоит 800 рублей.

Свечей зажигания на дизельном моторе нет, поэтому и менять их не надо. Нет и ремня ГРМ, тут стоит цепь. Регламента по её замене нет, по опыту механиков тысяч до 200 она служит. Комплект для замены стоит 18 до 22,5 тысяч, замена в сервисе – 14 тысяч. На этом фоне стоимость комплекта для замены ремня допагрегатов (1100-1600 р.) и его замена (1200 р) выглядит вообще дешёвым предприятием.

Разумеется, воздушный фильтр можно поменять и самому – крышка корпуса на защёлках, ничего сложного нет. Но вот сам оригинальный фильтр стоит 3100 рублей, что кажется немного наглым. Цены на аналоги начинаются от 350 рублей, так что лучше поискать что-то дешевле. Но есть одно «но» – регламент замены. Регламент ТО у Mitsubishi традиционно слишком оптимистичный – каждые 15 тысяч километров, и его, конечно, лучше сократить до 10 тысяч. А вот воздушный фильтр регламент предлагает менять каждое второе ТО – раз в 30 тысяч. Это совсем уж жестоко по отношению к автомобилю, особенно если он ездит по пыли и грязи (а зачем ещё нужен полноприводный пикап?) Разумеется, этот интервал тоже лучше сократить до тех же 10 тысяч.

Раз в 15 тысяч предлагают менять и топливный фильтр (как вы знаете, для дизельного мотора эта процедура необходима и очень важна). Оригинальный фильтр стоит 2900 рублей, аналоги – от 300 рублей. Менять его можно самому, но только если не боитесь завоздушить систему. В противном случае лучше сделать это в сервисе за 1200 рублей.

Ну а теперь перейдём к «косякам» мотора. Он тут по большому счёту один, и имя ему – EGR. Срок его службы очень зависит от качества солярки. Кому-то везёт проехать и 150 тысяч, у кого-то его нужно как минимум чистить при пробеге до 80 тыс. км. Но вообще его советуют заглушить заранее, не дожидаясь проблем с его стороны. Понимаю, что глушение EGR – тема для жесточайших споров, поэтому настаивать на том, что его нужно удалять, не буду. Но всё-таки скажу: программное отключение стоит 8 тысяч, заглушить механически – ещё четыре. А при желании этот мотор можно ещё и чипануть, потому что старший мощностью 180 л.с. – это тот же 4N15 с другой прошивкой. С помощью чип-тюнинга можно получить приблизительно 190-195 л.с. даже с нашей версии на 154 л.с. Но, опять же, это дело вкуса.

Трансмиссия

Вот тут проблем у L200 нет. Даже с АКП и Super Select 4WD.

Разумеется, в АКП Aisin A750F нужно периодически менять масло. И если машина ездит по плохим дорогам и направлениям, то менять его лучше почаще. При эксплуатации на хороших дорогах его советуют менять каждые 100 тысяч километров, на плохих – раз в 80 тысяч. Честно говоря, я бы эти интервалы ещё немного сократил, но это, скорее, из-за желания перестраховаться. Запас прочности у АКП хороший.

Стоимость расходников для замены масла может колебаться от 5 000 до 13 000 рублей в зависимости от выбора масла и выбора способа его замены.

Каждые 45 тысяч километров надо менять масло в раздаточной коробке и редукторах. Масло можно купить и за полторы тысячи, и за четыре – смотря что любите. Расценки за работу более конкретные: 800 рублей – в раздатке, 1600 – в редукторах.

Несмотря на общую надёжность трансмиссии, один неприятный момент мы всё-таки нашли. Тут хорошо заржавела задняя крестовина кардана. Заменить или отремонтировать её в первом попавшемся сервисе – идея плохая. Лучше сделать это в специализированном сервисе и сразу отбалансировать карданный вал. Насчёт расценок сказать что-то сложно: цены везде разные. В нашем случае приблизительная стоимость работ составляет около шести тысяч рублей.

У L200 с автоматом предыдущего поколения была одна проблема с косой проводки на АКП. В ней перетирались провода, коробка переходила в аварийный режим или просто работала неадекватно. Ремонтировать это было несложно: либо ремонтом косы, либо её заменой. На нашем поколении такой проблемы нет.

Ну и уж коли мы смотрим машину снизу, видим ещё один небольшой «косячок» – очень ржавое фланцевое соединение на выпуске. Ничего страшного в этом нет: тут всё прикипает намертво и не разваливается. Но если что-то придётся менять (например, глушитель), соединение придётся просто отрезать: разобрать его уже не получится. Это типичная возрастная болячка не только L200, а почти всех автомобилей, живущих в Москве и Питере – реагенты на дорогах к выпуску относятся безжалостно.

Ходовая часть и тормоза

Тут вопросов ещё меньше, чем к трансмиссии. Единственное, что мы нашли – закисшие передние суппорты. Что ж, бывает. Но скажу ещё раз: при замене колодок суппорты надо обслуживать. Новые они дорогие, так что лучше заранее позаботиться об их ресурсе. Кстати, насчёт выбора самих колодок и дисков надо сказать отдельно.

К сожалению, в случае с ними в Mitsubishi решили заняться грабежом и разбоем. Оно и понятно: запчасти ОЕМ, даже расходники, стоят всегда дорого. Например, задние колодки (задние тормоза тут барабанные) обойдутся в пять тысяч. И чёрт бы с ним, но аналогов не так уж и много, и даже наиболее доступные из них стоят как минимум в 3,5 тысячи. Передние оригинальные колодки – до 10 тысяч, аналоги – от 5. И то, если очень поискать. С передними тормозными дисками ситуация похожая. Оригинальные могут стоить прилично за десятку, аналог – от трёх тысяч. Но выбор аналога опять-таки очень и очень скудный.

Ситуация с деталями ходовой части не менее печальная. Теоретически слабых мест тут тоже нет, но стоимость некоторых элементов огорчает, а количество аналогов заставляет плакать соляркой. Возьмём, к примеру, нижний поперечный рычаг передней подвески. Оригинальный стоит 18 тысяч, а в некоторых совсем оборзевших магазинах за него просят до 30 тысяч. Аналоги теоретически существуют, но в продаже их нет. Нет аналогов и для некоторых других деталей подвески. К счастью, что-то ломается редко, а, например, ту же шаровую опору можно заменить отдельно (она стоит от 1 до 3,8 тысяч – как ни странно, аналоги есть). Работа обойдётся в 1900 рублей. Кстати, если нужно будет менять рычаги в сборе, то придётся ориентироваться на сумму от 4,5 тысяч (цены в регионах могут отличаться).

В общем, хорошо, что подвески (и передняя, и задняя) на L200 надёжные. Иначе было бы очень сложно.



Кузов и салон

L200 этого поколения ещё слишком молоды, чтобы сильно ржаветь. На нашей машине с ЛКП тоже всё хорошо, хотя она как раз из ранних и эксплуатируют её как положено. Так что проблем здесь только две – подножки и кунг (или кэб, кому как нравится).

С подножками ситуация следующая: в своё время инженеры совершили очень странный поступок, прикрепив их кронштейны к кузову заклёпками. Естественно, заклёпки со временем стали отваливаться, а вся конструкция – болтаться. В Mitsubishi на это дело отреагировали быстро и провели отзывную кампанию, в ходе которой меняли эти заклёпки на болты. Правда, владелец нашей машины этого благого дела не дождался и поставил болты сам. А на первом же ТО мастера дилерского центра это заметили и поменяли болты ещё раз раз. В этот раз – на фирменные. Если встретите L200 с болтающимися подножками, не переживайте – решение есть. Правда, хром с них всё равно будет облезать, а сами они – потихоньку ржаветь.

С кунгом дело обстоит несколько иначе. На нашей машине стоит довольно популярный кунг производства Carryboy. А он просто поганый. Облезает везде, где можно, ручка двери в мороз просто сломалась, а стоп-сигнал сверху жадно впитал воду и отгнил. Хорошо, что к Mitsubishi он отношения не имеет и сам автомобиль выглядит намного лучше.



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И ещё стоит отметить одну деталь, свойственную всем пикапам: некоторые (в частности – покупки из магазинов) проще возить в салоне, чем в грузовом отсеке. Если что-то улетит к передней стенке, лазить по кузову будет неудобно. Решение есть: поставить какие-нибудь органайзеры, коих в продаже навалом. С ними будет проще вовремя достать буксировочный трос или что-то другое такое же полезное, что может понадобится на бездорожье или даже в городе. Ну и ещё немного незаметной рекламы: в этот же багажник можно положить хороший компрессор. Те, кто ездит по грязи, знают, как иногда полезно приспустить в шинах давление, а потом заново подкачать колёса. И вот тут и пригодится компрессор. Желательно – такой вот надёжный и производительный, потому что качать придётся не изоленту на колесе вусмерть затюненого Цивика, а приличное колесо автомобиля-бегемота.

Салон к пробегу 70 тысяч километров следов износа практически не имеет. Единственное, что ему никогда не помешает, это чистка. Для этого нет необходимости регулярно ездить на химчистку. Неплохую мойку ему можно задать качественным очистителем для салона. И будет тогда L200 как новый.

Что в итоге?

L200 – автомобиль однозначно хороший. Но только для того, кто понимает, зачем ему нужен пикап. Если такого понимания нет, то вряд ли он вам нужен вообще. Комфорт на втором ряде сидений есть, но он довольно условный, управляемость хороша, но только в пределах класса, интерьер приятный, но лишь для пикапа. Стоимость на вторичном рынке тоже не для всех, а цены на некоторые запчасти могут расстроить даже Трампа-младшего. Но если вам нужен именно пикап, то L200 очень даже можно рекомендовать к покупке. Особенно если вам почему-то не нравится Toyota Hilux.