«Зима! Крестьянин, торжествуя… » полчаса прогревает машину. А иногда и не крестьянин, а вполне себе боярин на недешевом автомобиле всё равно прогревает его, мёрзнет и думает: ну почему так долго? С дизельными машинами всё ясно: их владельцы без всяких Webasto, Eberspacher или других непонятных владельцам бензиновых автомобилей слов зимой жизни вообще не видит. Такова особенность дизеля: не согреешь – не поедешь или замёрзнешь. А вот почему слишком долго может прогреваться бензиновый автомобиль? Причин, как ни странно, много.

Нормально!



К сожалению, долгий прогрев далеко не всегда вызван какой-то неисправностью. Сейчас действительно многие моторы прогреваются очень долго, и сделать с этим ничего нельзя. Увы, это их конструктивная особенность, чаще всего вызванная желанием экологов спасти планету и императорских пингвинов ценой воспаления лёгких нескольких тысяч людишек. В качестве примера приведу хорошие моторы Volkswagen серии ЕА211: прогреваются они очень долго, так что с ними обычно нет смысла греть салон, стоя на месте. Это практически бесполезно, так что тут придётся смириться и греться на ходу. А на светофорах иногда опять мёрзнуть – таков характер этих моторов. Купи бензиновую машину, почувствуй себя в дизельной…

Второй пример – это отказ от высоких прогревочных оборотов. Помните, как весело орал карбюраторный мотор с «подсосом» на морозе? Дым валил клубами, но машина довольно быстро прогревалась. Современные моторы прогреваются иначе. По большому счёту, в ПО блока управлением двигателя у них есть два независимых прогрева. Первый – это быстрый прогрев катализатора, второй – прогрев самого мотора.

С первым всё понятно: холодный катализатор не работает, поэтому сразу после пуска мотора несколько секунд он орёт на заметно повышенных оборотах – прогревает этот самый катализатор. Вот тут, скорее всего, надо напомнить, что до и после катализатора стоят кислородные датчики. Первый нам неинтересен (он отвечает только за топливную коррекцию), а второй на моторах от Евро-4 и выше не только занимается тем же, что и первый (коррекцией смеси), но и контролирует состояние катализатора. И чтобы второй датчик вошёл в нормальный рабочий режим, нужно как можно быстрее включить катализатор в работу, то есть прогреть его. Поэтому когда несколько секунд машина завывает, а потом резко сбрасывает обороты ниже – это после прогрева катализатора начинает работать прогрев мотора.



В нём второй кислородный датчик уже участвует, но так как это не рабочий режим, то и к наличию слишком большого количества кислорода в отработавших газах он не относится слишком критически: при прогреве это допустимо. Но вот в чём беда: этот прогрев опять слишком сильно вредит экологии, поэтому экологи влезли и сюда. Следствием стало то, что прогревочные обороты в софте обычно указаны намного ниже тех, что требуются мотору для быстрого прогрева. Одно из заблуждений говорит о том, что такие низкие обороты при прогреве нужны для того, чтобы прогреть холодный мотор максимально бережно и сохранить его ресурс. Это не так, и заниженные обороты при прогреве – требование экологических норм. Современные моторы прогреваются при 1000-1200 оборотов, хотя могли делать это гораздо быстрее хотя бы при 1500, что никак не повлияло бы на их ресурс. Как ни странно, слишком низкими прогревочными оборотами часто страдают наши ВАЗы – Калины-2 и Гранты.



Вот с этой проблемой бороться можно, причём довольно просто – чип-тюнингом. Главное, чтобы какие-нибудь горе-тюнеры не перепутали режимы прогрева и не намудрили с прибавкой оборотов там, где это не надо (в частности, в прогреве катализатора). Кстати, при удалении катализатора режим его прогрева лучше отключать, но делают так немногие.

Ситуация с недостаточно высокими прогревочными оборотами к неисправностям не относится, но исправить её можно. И это хорошо.

Ничего не изменилось

Ну а теперь перейдём к худшему сценарию – что-то сломалось. И первое, что попадает под подозрение, это, конечно, термостат. Тут ничего не изменилось со времён карбюраторных моторов: если термостат заклинил в открытом положении, мотор будет прогреваться очень долго. К счастью, есть очень простой способ выяснить, имеет ли место это безобразие или нет. Достаточно через пару минут после пуска мотора потрогать верхний патрубок, идущий к радиатору. Если он тёплый, значит, термостат действительно открыт. И это, конечно, плохо: пока мотор не прогреется, охлаждающая жидкость по большому кругу (то есть через основной радиатор охлаждения) идти не должна, а патрубок должен оставаться холодным. А тут выходит, что мотор вместо того, чтобы быстрее прогреться, греет не нужный ему пока радиатор с литрами антифриза.

Добавлю, что термостат может не только заклинить. Кроме износа непосредственно клапана, у него могут быть и другие неисправности, но разбираться с ними нет совершенно никакого интереса. Термостат нужно заменить и забыть об этой проблеме.

Чаще всего в долгом прогреве виноват как раз термостат, и его стоило бы поставить на первое место, но это было бы скучно. А я люблю интригу.

Вторая неисправность – это… тоже термостат. Только не системы охлаждения мотора, а теплообменника автоматической коробки передач (причём не только классической гидротрансформаторной, но и вариаторов, и роботов). Тут неисправность выглядит следующим образом.



У АКП часто имеется теплообменник, который нужен не только для охлаждения коробки, но и для её прогрева. И в патрубке теплообменника может стоять термостат, который не даёт греть коробку, пока не прогрет мотор. Работает это всё чудо прекрасно, но недолго. В один прекрасный момент термостат может заклинить, после чего мотор после пуска пытается сразу прогреть и коробку. Само собой, получается у него это плохо. Он может молотить на холостых оборотах и 10 минут, и 15, но всё равно не прогреваться до рабочей температуры. Если климат не слишком суровый, то чёрт бы с ним: коробке полезно прогреться перед работой. Кроме того, если термостат клинит в открытом положении, это ещё хороший вариант: в рабочем режиме коробка не будет перегреваться. Скажем даже больше: некоторые эти термостаты удаляют превентивно, чтобы не столкнуться с тем, что он заклинит закрытым и отправит автомат в капитальный ремонт.

Искать эту неисправность сложнее, тут лучше действовать сканером и считывать текущие показания в конкретный момент. Интересовать должна, само собой, температура коробки.

Ну и последнее про систему охлаждения: иногда в долгом прогреве виновата воздушная пробка. Но обычно её наличие обнаруживается гораздо раньше и как правило – при неожиданном перегреве. Тем не менее вероятность такая существует, и напомнить о ней нужно обязательно.

Ошибочка вышла

Теперь перейдём к более редкой, но возможной ошибке. Бывает, что машина думает, что мотор уже прогрет, но это не точно. Звучит сложно, как песни Гребенщикова, но на самом деле всё просто: бывает, что сходит с ума датчик температуры охлаждающей жидкости. В этом случае последствия могут быть разными. Самый примитивный алгоритм может рубануть сплеча – включить вентилятор (или вентиляторы) радиатора. Причём сразу после пуска двигателя. Если на машине есть электронноуправляемый термостат, ЭБУ может открыть и его. А может и закрыть – смотря в какую сторону сошёл с ума датчик. Проблема редкая, но существует.

Ещё одна неисправность – это неисправность проводки вентиляторов. Тут хватит интеллекта ежа, чтобы понять, что она может коротить. И тогда вентилятор может включиться независимо от температуры антифриза. Правда, и выключиться он тоже может в любой момент, что зимой не всегда страшно, а вот летом будет неприятно. Кстати, нештатные китайские вентиляторы со своими блоками тоже иногда ведут себя странно, так что при замене умершего оригинального на здоровый аналог надо это иметь в виду.

Когда в сервис?

Принципиально не буду затрагивать почти религиозный вопрос о необходимости прогрева мотора, так что сразу перейду к сути: как вообще понять, что мотор прогревается слишком долго? Для большинства моторов даже в сильный мороз время прогрева редко превышает 10 минут. Да, есть исключения (например, те самые немецкие моторы), но их не так много. Так что если вы не счастливый обладатель машины с двигателем ЕА211 или чего-то подобного, 20 минут прогрева – это ненормально. Да, моторы с алюминиевыми блоками прогреваются намного дольше чугунных, но всё же даже в сильный мороз прогрев не должен растягиваться на такое время. Если это происходит, лучше убедиться, что с машиной всё в порядке. А вот минимальный прогрев обязателен в любом случае. Простите, не удержался.