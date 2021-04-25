Мы уже рассказывали о военных автомобилях Ŝkoda и Praga , которые чешские заводы в годы немецкой оккупации собирали для германских сателлитов. В этой статье обратим внимание на завод Tatra из городка Копрживнице, который на исходе Второй мировой разработал легендарный грузовик Т-111, в мирные годы отдавший всю свою жизнь социалистической Чехословакии.

Весной 1939 года с введением немецкой оккупации Чехословакия превратилась в германский протекторат и в главного поставщика автотехники для нацистской Германии, а создание и применение новых грузовиков поступили в подчинение Вермахта. На всех предприятиях были введены немецкие администрации, выпуск устаревшей техники прекращён, и постепенно начался переход на левостороннее расположение органов управления.

Военные автомобили завода Tatra

Несмотря на трудности, вся военная продукция завода «Татра», получившего свое «имя» в честь горного массива Высокие Татры, считалась революционным достижением мирового уровня и самыми надежными средствами в трудных дорожных условиях. К ним относились двигатели воздушного охлаждения, несущие трубчатые хребтовые рамы, независимые подвески на поперечных и продольных рессорах с качающимися полуосями привода колёс.

Лёгкие штабные машины и опытные вездеходы

Первые разработки лёгких военизированных машин на базе серийных легковушек Татра-57/57А начались в середине 30-х и заключались в сборке трёх десятков многоцелевых кабриолетов без дверей с вынесенными за задние сиденья двумя «запасками» и дополнительными ёмкостями для топлива или воды на правой подножке.

Доработанный четырёдверный 20-сильный кабриолет Т-57 образца 1936 года с откидным передним окном и светозащитными фарами. Фото 1941 года

С началом войны основным чешским штабным автомобилем стала Татра-57К с 23-сильным мотором, упрощёнными кузовами с плоскими боковыми панелями и тентом с надставными окнами. Машины поступали в Вермахт, чешскую полицию и венгерскую армию. До 1945 года собрали 5,5 тысяч машин.



Командирская машина Т-57К с четырёхместным кузовом в немецком многоцелевом исполнении Kfz.1, развивавшая 90 км/ч. 1941-1945 гг.

Восстановленный автомобиль «Татра-57К» образца 1943 года на фестивале исторической военной техники (фото автора)

В феврале 1937-го был представлен и испытан суррогатный макетный образец первого четырёхместного «джипа» V750 (4х4) для чехословацкой армии, оборудованный 30-сильным мотором воздушного охлаждения, центральной несущей рамой и подвеской всех колёс на поперечных рессорах.



Испытания упрощенного автомобиля «Татра V750» без боковых дверей и двумя запасными колёсами на задней стенке кузова. 1937 год

В конце 30-х появилось ещё несколько опытных экземпляров четырёх- и пятиместных «кюбельвагенов» V799 и V809 (4х4) собственной конструкции. Их оборудовали рядными и оппозитными двигателями мощностью от 50 до 74 л.с., продольной деревометаллической рамой, трансмиссией с четырьмя или восемью ступенями переднего хода, рессорной или торсионной подвеской и гидравлическими тормозами.



Опытный вариант «Татра V799» с привлекательными формами передка и боковыми выемками с брезентовыми загородками вместо дверей. 1938 год

Машина V799 с блокируемыми дифференциалами, боковыми свободно вращавшимися колёсами и штатным одноосным прицепом V407

Пробный образец чешского «джипа» V809, оснащенный различными силовыми агрегатами мощностью до 74 сил. 1939-1942 гг.

Уникальные многоцелевые трёхосные военные машины



В небольшой миролюбивой стране истоками военной автотехники с 1926 года считалась трёхосная 24-сильная грузопассажирская машина Т-26/30 со всеми свойственными заводу конструктивными решениями.

В середине 30-х её наследником стало 29-сильное семейство Татра-72 (6х4) с четырехцилиндровым мотором, которое сегодня представлялось бы смесью прогулочных легковушек с развозными грузовичками. Помимо штабных версий в это семейство входили армейские 1,5-тонные машины и носители лёгкого вооружения.



Первый штабной автомобиль Т-72 с горизонтальным оппозитным мотором воздушного охлаждения и шестиместным кузовом. 1933-1935 гг.

Военизированный грузовичок Т-72 с двускатными задними колёсами и продольными сиденьями в высокобортном кузове. 1933-1935 гг.

До начала Второй мировой «Татра» успела развернуть выпуск трёхосного 55-сильного семейства Т-82 для штабных нужд и перевозки двухтонных войсковых грузов, в которое входили автомобили с различными кабинами и кузовами, одно- и двускатными задними колёсами и узнаваемой внешностью с широким покатым «носом». На ряде машин имелись лебёдки и боковые опорные катки. Их собрали в 322 экземплярах.



Штабная машина «Татра-82» с новой облицовкой капота, независимой подвеской всех колёс и пятиместным кузовом с тентом. 1936-1940 гг.

Интерьер командирского автомобиля Т-82 с правосторонним расположением рулевого колеса и прочих органов управления. 1936 год

Пробный образец двухтонного военного грузовика «Татра-82» с передними неведущими двускатными колёсами для изучения проходимости

Шасси грузовика Т-82 с оппозитным мотором воздушного охлаждения, двумя вентиляторами и центральной трубчатой рамой. 1936 год

Автомобили Татра-92 третьего поколения снабжались верхнеклапанным двигателем V8 воздушного охлаждения в 74 силы и использовались как командирские машины или двухтонные грузовики для монтажа различных кузовов, а также служили для установки закрытых санитарных кузовов.



Лёгкий армейский грузовик Т-92 с цельнометаллическими кабиной с покатым капотом и задними двускатными колёсами. 1938-1940 гг.

Армейский санитарный автомобиль Т-92 с 75-сильным мотором V8 был поставлен в румынскую армию в количестве 27 штук. 1937 год

Новое многоцелевое шасси Татра-93 (6х6) нескольких типов с агрегатами от модели Т-92 было создано в рамках контракта с Румынией на поставку 880 военных автомобилей различного назначения, в том числе 699 грузовиков. В целом машин семейства Т-92/Т-93 собрали более 1 300 единиц, в том числе для Вермахта – 500 грузовиков Т-92.



Штабная машина Т-93С со складными сиденьями, столиком для карт и двумя «запасками» была построена в 35 экземплярах. 1938-1941 гг.

Одна из 45 разведывательных машин Т-93R для Румынии с продольными скамьями в кузове и четырьмя запасными колёсами. 1937-1941 гг.

Простые и легендарные грузовики «Татра»



C середины 30-х по указанию Вермахта завод «Татра» начали переориентировать на выпуск тяжёлых трёхосных армейских грузовиков, оборудованных несколькими видами бензиновых и дизельных двигателей, V-образными силовыми агрегатами, левым расположением рулевого колеса и хребтовой рамой, которые открыли дорогу более совершенным полноприводным военным автомобилям.



Татра-85/85A (1935-1941 гг.)

В чешской армии служили 80-сильные бензиновые грузовики «Татра-85» (6х4) с цельнометаллическими кабинами с трёхсекционными лобовыми стёклами, механической блокировкой дифференциалов задних мостов и всеми односкатными колёсами с качающимися полуосями. Их редкой особенностью было применение разных версий машин грузоподъёмностью четыре-шесть тонн с тремя размерами колёсных баз, что позволило приспосабливать их к перевозимым грузам и надстройкам.



Прототип многоцелевого автомобиля «Татра-85» с восьмиступенчатой трансмиссией и средним размером колёсной базы в три метра. 1935 год

Немецкие войска на грузовике Т-85 с высокой крышей кабины, выполненном по требованиям Вермахта, вступают в Бреслау. Сентябрь 1940 года

На шасси Т-85А с удлиненной кабиной монтировали топливные автоцистерны и аэродромные заправщики с цистернами вместимостью три тысячи литров, мотором в шесть сил для привода насосов, задним отсеком управления и раздаточными рукавами. Всего до 1941 года собрали 314 машин серии Т-85, из них 224 топливозаправщика, в основном работавших в Вермахте.



Топливная автоцистерна Т-85А для буксировки двухосных прицепов Т-110 ёмкостью 3 000 литров с закрытой кабиной операторов. 1937 год

Топливозаправщик Т-85А Военно-воздушных сил Германии при заправке истребителя Focke-Wulf Fw.190A на аэродроме под Ленинградом. 1943 год

Татра-81 (1939-1942 гг.)



Как только Чехия была оккупирована Германией, по заданию немецкого военного ведомства завод «Татра» начал разработку тяжёлых дизельных армейских автомобилей, на которых проходили испытания принципиально новые силовые агрегаты и узлы.

Первым в ограниченной партии новых машин был построен 6,5-тонный грузовик Tatra-81 (6х4) с традиционной для завода ходовой частью и рядным восьмицилиндровым дизелем водяного охлаждения мощностью 160 л.с., который был известен как предшественник будущего семейства тяжёлой автотехники. За три года построили 220 машин.



Многоцелевой грузовик Т-81 двойного назначения с 12,5-литровым верхнеклапанным двигателем и задней независимой подвеской. 1941 год

Тяжёлый мелкосерийный армейский грузовик «Татра-81», послуживший основой будущего автомобиля Т-111. 1941-1942 гг.

Татра-111 (1943-1945 гг.)



В 1940-м началась разработка трёхосного полноприводного дизельного автомобиля и нескольких опытных силовых агрегатов к нему, которые первоначально планировалось поставлять в главные страны-сателлиты – вооруженные силы Венгрии и Румынии.

Его основой выбрали 6,5-тонный грузовик Т-81, на котором смонтировали ведущий передний мост, доработанную хребтовую раму и заднюю подвеску на продольных рессорах. Только в 1942-м, после разрешения множества конструктивных проблем, был готов собственный 210-сильный дизельный двигатель Т-103 V12 воздушного охлаждения с двумя вентиляторами и рабочим объёмом 14,8 литров. Исходя из грузоподъёмности, первый грузовик получил заводской индекс Т6500/111, известный по упрощённым обозначениям «Татра-111» или Т-111.



Автомобиль Т6500/111 с высокой двухместной кабиной и открытой грузовой платформой без тента, внешне идентичный модели Т-81.

В процессе эксплуатации машины Т6500/111 обнаружились недостатки форсированного двигателя, недостаточная герметичность шарниров передних ведущих колёсах и повышенная масса при сравнительно невысокой полезной нагрузке. Дорабатывать её было некогда, поэтому военные решили сократить мощность дизеля до 200 л.с., усилить заднюю подвеску и увеличить грузоподъемность до восьми тонн. Так в апреле 1944-го появился более надежный грузовик Т8000/111 с дефорсированным мотором, поступивший в серийное производство.



Еще одной причиной изменения конструкции этой машины был план немецкого военного ведомства по сокращению номенклатуры своего тяжёлого автопарка. В результате почти все аналогичные немецкие машины категории 6,5 тонн и выше были сняты с производства, а «Татра-111» из второстепенной машины превратилась в полноправный тяжёлый автомобиль Вермахта.



Армейский 200-сильный грузовик Т8000/111» с тентом – лучший дизельный военный автомобиль Второй мировой войны. 1943-1944 гг.

Верхнеклапанный дизельный двигатель Т-103 рабочим объемом 14 825 см3 с непосредственным впрыском топлива системы Bosch. Сентябрь 1943 года

Конструктивно оба варианта Т-111 были выполнены по традиционной для завода «Татра» схеме, включавшей 16-ступенчатую трансмиссию с двухступенчатым редуктором, раздаточную коробку, дифференциалы задних главных передач, механизм отключения переднего привода и двускатные 20-дюймовые колёса.



Обычно на них монтировали цельнометаллические кабины и бортовые платформы длиной 5,5 метров с продольными откидными скамьями, но в завершающий период войны в связи с нехваткой металла на грузовиках стали монтировать деревометаллические эрзац-кабины и кузова-фургоны.



Грузовик Т-111 с упрощённой кабиной, плоскими лобовыми и боковыми стёклами и деревянным высокобортным кузовом с тентом. 1943 год

Автомобиль-фургон Т-111 с интегрированной деревометаллической кабиной немецкого образца для размещения полевой мастерской. Июнь 1944 года

«Татры-111» с дефорсированными до 175 сил двигателями участвовали в войсковых перевозках в Германии, ряде стран-сателлитов и на Восточном фронте, в Белоруссии и на Украине. До конца войны было выпущено 1445 грузовиков Т-111 всех типов, из них 906 машин для Вермахта. В социалистической Чехословакии выпуск несущественно модернизированных 180-сильных версий продолжался до 1952 года.



На заглавной фотографии – двухтонный грузовик Т-82 с облицовкой от легковой модели, цельнометаллической кабиной и задними двускатными колёсами. 1935-1938 гг.

