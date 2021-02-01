Благодаря мобильной технике мы уже привыкли, что чем больше аккумулятор, тем лучше. Но такая логика работает далеко не всегда. Иногда размер имеет значение наоборот – сверхминиатюрное устройство справляется со своими задачами так же эффективно, как крупное, но зато всегда под рукой и не оттягивает карман!

Еще буквально 3-5 лет назад мне приходилось затрачивать немало усилий, чтобы убедить читателей и друзей /знакомых из личного круга общения в том, что гаджет размером с три пачки сигарет способен без обмана завести двигатель автомобиля с севшим аккумулятором и даже ВООБЩЕ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА. Многие просто не могли уместить в голове, как компактный 500-граммовый «пускач» заменяет классическую 15-килограммовую свинцовую батарею…



Впрочем, периоды недоверия и восторга давно прошли, и сегодня портативные литий-ионные «бустеры» или «джамп-стартеры», как их еще называют, знакомы без преувеличения каждому автовладельцу, и для многих стали привычными помощниками, не раз выручавшими в экстренной ситуации. Вот только есть у этих чрезвычайно полезных и удобных устройств один большой недостаток… Их, как и любые литиевые батареи, во избежание разряда и повреждения нельзя держать на морозе. Нельзя оставить в бардачке или багажнике автомобиля, чтобы они всегда были под рукой. Нет, летом, безусловно, это не возбраняется! Но девять из десяти случаев, когда мы не можем завестись из-за севшего аккумулятора, приходятся как раз на осенне-зимний период, будем откровенны. А вот постоянно таскать с собой из дома в машину и обратно весьма приличный по размерам чехол с «бустером», его проводами-«крокодилами» и разной сопутствующей мелочевкой – не слишком удобно. И в результате срабатывает закон бутерброда – пускового устройства нет под рукой именно тогда, когда оно необходимо... Вы на работе – а оно дома… Вы в гараже – а оно дома…



Причина в том, что большинство пусковых «бустеров» обладают избыточной мощностью. Производители стараются сделать их максимально универсальными для любого автомобиля, устанавливая батареи с большим запасом емкости и величины пускового тока. Большинство «бустеров» способны завести и городской бензиновый хетчбек с литровым моторчиком, и коммерческий дизельный грузовик с двигателем под 5-6 литров! Это, безусловно, здорово – но не всегда… Даже те, кто уже прочувствовал на своей шкуре, каково это – бегать в поисках «прикуривания», и как кайфово запуститься самому без посторонней помощи, довольно быстро начинают лениться носить «бустер» с собой постоянно. Поскольку в среднестатистическую водительскую сумку с документами и ключами он не помещается, а рюкзак удобен не каждому. В итоге немалые деньги, заплаченные за гаджет, идут не впрок. Вы в машине с севшей батареей – тут, а «пускач» – дома…

«Размером со смартфон»

Избыточность не всегда полезна, поэтому для владельцев автомобилей с двигателями небольшого объема есть полезный лайфхак. А именно – миниатюрные пусковые устройства, которые не рассчитаны на пуск мощных моторов и тем более – монструозных внедорожников и разной коммерческой техники, однако надежно заведут именно ваш автомобиль с мотором небольшого литража.

К примеру, сверхкомпактный и легкий «бустер» BERKUT JSL-9000 рассчитан на бензиновые двигатели объемом до 1,6 литра. И при этом обладает габаритами, как у… смартфона!



На обоих фото рядом с пусковым устройством – смартфон с некрупной по современным меркам диагональю экрана в 5,5 дюймов!



Много ли машин с бензиновым мотором с объемом до 1,6 литра? Да полно – и с каждым годом становится все больше с современной тенденцией расширения турбосегмента и спроса на бюджетные модели с атмосферниками небольшой мощности.



Помимо огромного парка подержанных авто, сегодня добрая половина машин, продаваемых на нашем рынке новыми, укладывается в диапазон «бензин до 1,6». Из новых можно назвать:

Toyota Corolla и базовую модификацию C-HR.

Volkswagen Polo, Jetta и недорогие модификации Tiguan.

Skoda Rapid, Octavia, Karoq и даже недорогие версии Kodiaq.

Kia Rio, Ceed и часть Cerato.

Hyundai Solaris, часть комплектаций Creta и базовая Elantra.

Renault Logan и его разновидности, бензиновые Duster кроме двухлитрового, турбированные и атмосферные Captur и Arkana.

Citroen C3, C4 с бензиновыми турбированным и атмосферным мотором и даже C5 с бензиновым турбодвигателем.

Peugeot 406 бензин, бензиновые 2008, 3008, 5008.

Также в списке – добрая половина линейки LADA, исключая модификации с моторами 1,8, многие модели неплохо прижившихся на нашем рынке китайских производителей – Chery, Geely, Changan и других. Все эти машины оснащаются бензиновыми двигателями с объемом от 1,2 до 1,6 литра и в случае разрядки батареи отлично заводятся субминиатюрным пусковым устройством BERKUT JSL-9000

Конструкция и особенности

BERKUT JSL-9000 – обычный пусковой бустер с традиционным для таких гаджетов набором функций. Только очень маленький! С размерами корпуса 170х81 миллиметров, 17 миллиметров толщиной и 250 граммов весом.



Собственно, в этом и заключается главный плюс устройства. Да, JSL-9000 не заведет машину с мотором большого литража, дизелем и тем более – грузовик. Но если у вашего автомобиля объём бензинового двигателя не превышает 1,6 литра, надо ли покупать устройство с запасом по мощности «для дяди», чтобы оно в итоге в нужный момент из-за избыточных габаритов и веса было забыто дома?!



А вот компактный прибор размером со смартфон можно совершенно без напряга всегда таскать с собой, попутно используя в качестве пауэрбанка для зарядки мобильника и храня спокойно кабель с крокодилами в бардачке или багажнике машины круглогодично, поскольку проводам мороз не страшен.



Внешне JSL-9000 очень похож на защищенный туристический смартфон – разве что дисплея не хватает. На гранях прочного (собранного на винтах, а не на клею или защелках) корпуса располагаются прикрытый резиновой заглушкой силовой разъем для «прикуривания», USB-гнездо с выходным током 2,4 ампера для зарядки смартфонов и планшетов, а также micro-USB для зарядки самого гаджета. В верхнем торце находится небольшой однодиодный фонарик, который с помощью кнопки переключается поочередно между тремя режимами – постоянное свечение и медленное/ быстрое аварийное мигание. Рядом с кнопкой находится и четырехсегментный индикатор заряда, отображающий 25, 50, 75 и 100%. Емкость встроенного аккумулятора – 7000 мАч.



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Как и у большинства подобных литий-ионных пусковых устройств, на кабелях с «крокодилами» имеется крупная «коробочка», совмещенная с разъемом. Это блок автоматической защиты от переполюсовки – весьма важный элемент, не позволяющий в запарке перепутать клеммы на аккумуляторе автомобиля или черный «крокодил» с красным и таким образом соединить плюс с минусом. Вернее, подключить наоборот – можно, но вреда это не принесет ни электросистеме автомобиля, ни самому гаджету, поскольку встроенное в защитный блок мощное реле замыкает свои контакты только при корректном присоединении. А если перепутать, то всего лишь раздастся звуковой сигнал, требующий поменять провода местами.



Помимо пресловутой переполюсовки в конструкцию BERKUT JSL-9000 вообще заложены все мыслимые защиты:



защита от короткого замыкания «крокодилов»;

защита от обратного тока генератора после запуска мотора;

защита от перезаряда;

защита от переразряда;

защита от саморазряда при хранении;

защита от перегрева.

Тестирование

С двигателями объемом, указанным в инструкции, – то есть бензиновыми до 1,6 литра включительно BERKUT JSL-9000 справляется запросто, не менее десяти раз подряд запуская мотор с посаженным аккумулятором на одном заряде. Честно говоря, заводить им то, что положено, просто неинтересно... Поэтому отправляемся на поиски более суровых и откровенно запрещенных инструкцией испытаний для гаджета, тем более что в Москве и области только что миновала неделя непривычных для нас морозов с 20-25 градусами по ночам, и многие автомобилисты, которые временно пересели на общественный транспорт, так и не сумели завестись, когда вернулись более привычные околонулевые температуры. Для жестких испытаний бустера мы решили ограничиться объемами моторов в 2 литра и без труда отыскали нужные нам машины, чьи владельцы стояли у капота с «прикуривающими» проводами в ожидании помощи.



Первым нам попался Mercedes E200, с двухлитровым двигателем M274. BERKUT JSL-9000 полностью заряжен и пребывает в тепле во внутреннем кармане куртки, при температуре около 20 градусов. На улице – минус 3 градуса. Заводим без труда с первой попытки!



Следующий «клиент» – Volkswagen Passat с двухлитровым двигателем FSI.



Заводим старичка со второй попытки, после которой на индикаторе BERKUT JSL-9000 остается четверть заряда, однако подчеркнем: это двухлитровые моторы, тогда как производитель устройства в инструкции к нему строго ограничивает объем 1,6 литрами! Мы же осознанно действуем на свой страх и риск, чтобы убедиться в наличии у прибора резерва пускового тока и мощности. И такой резерв налицо!



Итак, подытожим. Несмотря на свою миниатюрную внешность, BERKUT JSL-9000 вполне эффективен и оптимален для владельцев машин с двигателями объемом до 1,6 литра включительно, а также сколь угодно меньшими, в том числе и для любой мототехники – мотоциклов, скутеров, квадроциклов, садовой техники с электростартерами. Гаджет с габаритами типичного телефонного пауэрбанка и мотор может завести, и выполняет роль того самого пауэрбанка на каждый день с легкостью. А в силу своей компактности он всегда с вами, что самое главное!



Ну и еще раз предупредим: владельцам же авто с моторами большего объема, нежели бензин 1,6 литра, JSL-9000 все же рекомендовать нельзя, несмотря на наши успешные эксперименты с двухлитровыми двигателями – тут никакой гарантии успешного запуска, увы, нет, и само устройство работает в предельных режимах, вредных для его литий-ионного аккумулятора. Для двигателей с объемом от 1,8-2,0 литра и выше предназначены более мощные «бустеры», которые тоже присутствуют в модельном ряду Berkut.

