Land Rover Discovery 2 с пробегом: течи отовсюду и не такая уж страшная электрика

Шутки про владельцев Ленд Роверов и потенциальную ломучесть этих автомобилей – это как раз из того периода, когда выпускался Discovery 2. Скажем сразу, что эта машина действительно подойдет только тем, кто готов нешуточно вкладываться в содержание автомобиля и прощать все недостатки за выдающуюся проходимость и харизматичную внешность. В деталях будем разбираться в двух частях: в первой затронем проблемы кузова, салона и электрики, а во второй – ходовой части, моторов и трансмиссии.

Техника



Появившийся в 1989 году Discovery первого поколения базировался на шасси Range Rover – точно так же как и нынешний Disco 5. На тот момент Рейнджу уже почти исполнилось 20 лет, но англичан это не смущало. Более того, в 1998 году, когда марка Land Rover уже была выкуплена BMW, Дискавери второго поколения построили на всё той же стальной раме от Range Rover образца 1970-го.

Кстати, о поколениях. С ними большая путаница: Disco 2 – это Series II, но первого поколения, Disco 3 и Disco 4 – это рестайл и дорестайл второго поколения. Ну а современный Disco 5 – соответственно, машина третьей генерации. Не углубляясь в причины возникновения столь экзотической нумерации, просто отметим, что первый и второй Discovery очень похожи технически.

Конструкция этих машин весьма консервативная: лестничная рама, зависимые подвески, постоянный полный привод с блокировками. Моторов предлагалось немного, бензиновые V8 4,0 и 4,6 мощностью 185 и 225 л.с. и дизельная рядная «пятерка» 2,5 мощностью 139 л.с.. Оба мотора могли оснащаться как механикой, так и АКП.

В число опций включили систему ACE (Active Cornering Enhancement) – активные стабилизаторы поперечной устойчивости и систему контроля уровня кузова с пневматикой на задней оси. Так же модель оснастили системой стабилизации с функцией помощи при спуске с горы. Для желающих получить что-то эксклюзивное у LR действовал цех малых серий, который мог сделать что угодно из чего угодно, вплоть до шестиосных бронированных вездеходов, гусеничных машин и прочей экзотики на базе шасси Disco.



В итоге на вторичном рынке можно найти настоящую «дичь» вполне заводского происхождения, а также усиленные варианты базовой конструкции, запчасти для которых в широкой продаже отсутствуют. Впрочем, большинство владельцев это мало волнует, они сами создают из базовой модели что-то свое, поэтому сейчас большая часть машин на вторичном рынке сильно отличается от заводских спецификаций.

Таймлайн​

Ноябрь 1998 года. Старт продаж новой модели. В гамме – пятицилиндровый турбодизель 2,5 139 л.с. и новый на тот момент бензиновый V8 4,0 185 л.с. проекта Thor.

2001 год. В качестве опции появилась система помощи при спуске с горы, но исчезла блокировка межосевого дифференциала – вместо нее предложили имитацию (хотя блокировка осталась в списке заказного оборудования).

Ноябрь 2002 года. Обновление модели. Новые фары и бампера. Новый V8 4,6 литра 225 л.с. для американского рынка. Обновление салона и возвращение межосевой блокировки по «просьбам трудящихся».

Июль 2004 года. Старт производства Discovery 3 полностью новой конструкции.

Кузов

Внешние панели

Очень часто встречается мнение, что кузов Discovery II алюминиевый. К сожалению, это не так: если копнуть глубже, то под алюминиевой оболочкой скрывается стальной кузов и шасси. Из алюминия тут капот, передние крылья, наружные панели дверей и задние «четверти» – крылья с куском панели задка и задняя дверь. Но крепятся они к полностью стальному кузову, который стоит на стальной же раме. И даже у дверей тут стальной каркас и стальная же съемная рамка.

Сами алюминиевые кузовные панели страдают минимально. Обычно крошатся области контакта со стальным кузовом, да в случае замятий и повреждения ЛКП проявляют себя окислы, из-за которых краска понемногу облезает. Но гораздо медленнее, чем это бывает на оцинкованных кузовах.

В итоге внешний осмотр машины на предмет «жучков» сводится к проверке рамки лобового стекла, рамок дверей, панели крыши, осмотра нижней части. При открытых дверях можно осмотреть проемы кузова. И если у кузова есть проблемы, вы их увидите.

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Коррозия рамки лобового стекла встречается часто, как и коррозия пластины крепления стеклоочистителя. Обратите внимание также на трещинки в уголках стоек, причем и в верхней части, и в нижней. Проверить стоит и проемы дверей в верхней части, среднюю стойку тоже заламывает. Подобные повреждения говорят о том, что внедорожная жизнь машины была насыщенной и тяжелой.



Вспучивание краски на крыше у машин с люками (их тут часто два, передний и задний, причем передний страдает от коррозии чаще и сильнее) говорит о проблемах со стоком люка и проржавевшей панели крыши. Штуцеры системы слива люка часто обламывают и шланги слетают – подтеки в этом случае будет хорошо видно на потолке.

Крыло переднее 29 941 рубль

При наличии ржавчины в районе ограничителя двери проверьте, не болтается ли внутри стойки пяток литров воды. Когда забиваются дренажные отверстия внизу, вода поднимается до самого ограничителя и протекает в салон. Опытные владельцы сверлят пару крупных отверстий внизу стойки и регулярно промывают внутреннюю полость и антикорят ее.

Обязательно осмотрите также полы кузова, у многих машин они будут влажными. Причины – уже упомянутые течи люка и из стоек, а также из проржавевшей рамки лобового стекла или с дренажа кондиционера, у которого тоже слетают трубочки. Подергайте за дверной уплотнитель, если он с хрустом снимается с места, то ковры салона можно не поднимать, пол под ними будет ржавый в труху.

Как ни странно, но все перечисленные повреждения не фатальны для кузова. Во-первых конструкция рамная, но это малое утешение, про раму чуть ниже. А во-вторых, силовые элементы кузова выполнены из толстой стали и держатся до последнего. Вварить новые полы, усилить стойки крыши, заменить рамку лобового стекла – пусть и дорогая, но все же вполне реальная задача, которая не сложнее, чем переварка кузова Жигулей. Благо основные проблемные элементы простой формы, а рамки лобового есть в продаже, причем можно найти оцинкованные, чтобы не переваривать уже через три-четыре года снова.

Снизу

Осмотр кузова Discovery II лучше проводить на подъемнике, со снятием локеров или даже сняв навесные алюминиевые панели. Основное проблемное место – это полки колесных арок: коррозия выгрызает полосу вдоль сварного шва почти на всем протяжении. При снятии локеров проблема видна во всей красе, а из моторного отсека или из багажника всей картины не увидеть, даже при практически сквозной коррозии по всей длине максимум будет заметна пара точек коррозии. Молоток помогает выявить проблему, но вряд ли вам разрешат такой экстремальный метод проверки при покупке авто.

Опоры боковых консолей рамы – еще одно проблемное место, часто тут коррозия полов кузова из-за течей накладывается на коррозию силового элемента из-за нагрузок и нарушения герметичности шва. Большая и прочная панель порога кузова тоже очень уязвима – дренаж у нее недостаточный, а отверстий много. Часто на нее же завязаны подножки кузова. И, несмотря на большую толщину, панель все же прогнивает насквозь. К счастью, заменить порог несложно, форма у него предельно простая, а усилитель обычно не страдает, при снятом пороге его достаточно зачистить и обработать.



Экономные владельцы часто переваривают порог кусками, не трогая относительно целую часть под центральной стойкой, это позволяет сильно ускорить и удешевить работы. Зато переваренный таким образом порог очень хорошо заметен, швы обычно сильно не маскируют.

Гнилые полы снизу обычно не заметить – это возможно сделать только из салона. Металл тут толстый, но насквозь он прогнивает легко. Еще одно место, которое стоит осмотреть, это переход стойки крыши в стойку моторного щита. К сожалению, при беглом осмотре проблемы в этой зоне тоже не увидеть, разве что только сняв крыло. Но именно тут одна из самых проблемных точек кузова. Если коррозия рамки лобового стекла была запущена, то ослабленный металл трескается в точке соединения верхнего усилителя крыла, моторного щита и стойки кузова. Косвенные признаки наличия проблемы – коррозия кузова в районе верхней петли передней двери и податливость петли капота. Но это проявляется уже в том случае, когда вариться там не к чему и от машины нужно бежать, не глядя.

Корродирующий выступ, на который одевается уплотнитель двери, – дело привычное, даже при относительно целых полах он ржавеет. Англичане не смазывают уплотнитель изнутри водоотталкивающими мастиками, а по нему влага от порога поднимается на самый верх, как по капилляру. Со временем кромка ржавеет. Сдернуть и проверить состояние несложно и сделать это нужно обязательно.



Коррозия внутренней арки кузова сзади тоже типична. Обычно процесс ее разрушения медленный, но если локеры были повреждены, а машина часто окуналась в грязь, то до сквозных дыр недалеко. Следы коррозии наружной поверхности можно разглядеть, разобрав обшивку багажника, на точках сварки и вблизи окна вентиляции она будет уже хорошо заметна. Тут поможет эндоскоп или просто мощный фонарь, благо полость частично открыта снизу – можно отогнуть локер и посмотреть или просунуть зеркальце через жалюзи вентиляции. А если локеры поломаны и панель и кронштейн брызговика отвалились, то все будет и вовсе как на ладони.

Рама

Состояние рамы, что очевидно, зависит от нагрузок и ухода. У машин с эксплуатацией в основном по городу, без серьезных нагрузок на раму от диагональных вывешиваний она будет в неплохом состоянии, даже если ее не антикорили. А если к тому же хотя бы иногда промывали и обрабатывали... Самая серьезная беда в этом случае – это коррозия номера рамы. Он набит достаточно глубоко, но может сгнить из-за неудачно проведенной зачистки и просто отсутствия ухода.

Коррозия номера – не единственная проблема. Если машина часто ездила по бездорожью или буксировала тяжелый прицеп, у нее могут быть повреждения средней и задней части рамы. Обычно корродирует и трескается зона сразу после точки крепления тяг задней подвески или перед точками крепления тяг переднего моста, в месте подъема и изгиба, а также места крепления поперечин и боковых консолей рамы. Последние иногда держатся только на «косынках» усилителей – основной сварной шов просто выгнивает. Рама достаточно высокая, так что если вовремя заметить проблему и заварить, то ущерб прочности будет минимальный, главное – не допускать развития вертикальных трещин и расслоения рамы на большом протяжении. И пользоваться услугами квалифицированного сварщика – многое зависит от его квалификации.

Тяги подвесок (так называемые клюшки) по прочности мало уступают раме и тоже ржавеют. А это значит, что их антикором придется заниматься. Причем в отличие от рамы они плохо поддаются сварке – материал тоньше, а нагрузки больше. Тюнинговые цельные «клюшки» коррозии не боятся, они обычно выполнены из цельного куска стали, а не свернуты из относительно тонкой листовой.

Все консоли крепления пружин и стоек подвески тоже требуют внимания, они ржавеют на стыках с рамой и с трубой-удлиннителем. Гниют и стальные брусы, находящиеся внутри пластикового обвеса бамперов – его нужно хотя бы иногда антикорить.

Хорошие новости для владельцев Диско с деньгами: есть компании, которые по-прежнему выпускают новые рамы для Series II и даже усиленные варианты. Плохие новости (помимо их стоимости): на учёт машину с замененной рамой будет поставить сложно.

Оборудование кузова

Оснащение кузова достаточно крепко выполнено, но в силу особенностей эксплуатации бывают нюансы. Так, отгнившая панель крепления стеклоочистителей – не такая уж редкость: если запущена коррозия рамки лобового, то страдает и она. Износ втулок трапеции – тоже дело обычное: доходит даже до установки втулок трапеции с УАЗ.

В дверях сгнивает нижнее крепление стекла к стеклоподъемнику, ржавчина буквально разъедает его и, попадая на ролики и направляющую, клинит механизм. Планка является частью стекла, но можно приобрести деталь от Диско 1, где она была отдельным элементом и вполне встает в Диско 2. Еще отламывается рычаг стеклоподъемника от зубчатого сектора, что неприятно, но поддается сварке. Ломаются и рычаги внутренней ручки двери, тут тоже помогает сварка. Рамки дверей – съемные, и в зазор между ними и зеркалами попадает влага. Периодически приходится их снимать и подновлять. Петли задней двери могут отваливаться, а у боковых дверей – проблемный ограничитель.

Фары машин после рестайлинга имеют не самый удачный корпус, он не выдерживает внедорожных нагрузок и больше подошел бы люксовому кроссоверу, но зато светят такие фары получше, чем на дорестайле. Пока линзы не выгорели, конечно. Проводка в фарах страдает от осыпания изоляции.

Сравнительно часто встречаются проблемы с замком и тросом капота, замками дверей, особенно пятой двери – это все следствие внедорожной эксплуатации, попадания пыли и грязи, а также долгих простоев.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Кузов

Передняя фара рестайлинг 26 281 Нет в продаже Стекло лобовое Нет в продаже XYG 6 605 / 17 871 с

подогревом Крыло переднее 29 941 Нет в продаже Бампер передний 50 444 Нет в продаже Крышка капота 46 854 Нет в продаже





Салон

Немного странно смотрятся люксовые элементы салона на машинах с лифтом подвесок и на явно убитых внедорожной эксплуатацией. Но на городских авто салон может сохраниться неплохо. Он несколько старомоден, но у него свой шарм. Тонкие двери, высокая посадка, вытянутые ноги, тонкий напольный ковер и плохонькая «шумка».

И при этом машина достаточно удобна и часто даже достойно оснащена. Поломки в основном привнесенные, благо сделано все грубо, а собрано просто и крепко.

Основные проблемы по салону связаны с мокрыми полами от протекающих люков и кондиционера, упомянутыми выше. Протечки случаются почти у 100% машин, вопрос лишь в том, насколько качественно с ними боролись.

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Климатика достаточно крепкая. Может подвести вентилятор и его регулятор, но не спешите менять в сборе: в регуляторе чаще всего достаточно заменить транзистор 2SK2313. Вентилятор в большинстве случаев удается спасти заменой щеток и смазкой подшипников. Шланги на отопитель у всех версий машины – тоже проблемный элемент. Если печка не греет, присмотритесь: возможно их просто заглушили, ведь шланги – один из наиболее частых источников утечки антифриза из системы охлаждения.

Электрика

Несмотря на налет премиальности, электрика в Discovery относительно простая, да и сделана она явно с пониманием условий эксплуатации машины. Жаль, спасает это ее не всегда. Здесь большие контакты, крупные колодки разъемов. Все очень похоже на то, что можно было видеть в Жигулях. Даже при попадании влаги такие разъемы вполне способны еще поработать – в крайнем случае потребуется чистка. Но со временем высыхает влагозащитный состав в разъемах, а крупные колодки понемногу греются из-за перекосов пластика и плохого контакта.

Из откровенно неудачных технических решений присутствует ненадежная антенна иммобилайзера, расположенный на полу блок управления АКП, слабые разъемы переключателя света и контакты поворотников.

Иммобилайзер стараются отключить или меняют антенну на новую. Блок управления АКП герметизируют или переносят в подлокотник, повыше. Вентиляторы радиаторов меняют на двигатели от Нивы или перебирают, поскольку оригинальные Valeo стоят негуманно, больше 300 долларов. Генераторы в основном страдают от поломок подшипников и износа щеток, что не удивительно, учитывая степень загрязнения моторного отсека.

Промежуточный итог

Упомянутый выше список «электрических» проблем, конечно же, не исчерпывающий. Просто большая их часть относится к системам управления двигателями, о которых мы расскажем в следующей части обзора, затронув также потенциальные сложности с «активными» стабилизаторами и не только.