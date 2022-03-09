Новые Мерседесы нам, похоже, не светят, да и подержанные старые многим всегда были не по карману, а сейчас и подавно. Может, посмотреть на маленький Мерседес? Пусть хотя бы на A-class, но на Mercedes. Что ж, помечтаем. И выясним, к чему быть готовым при его выборе и эксплуатации. Сегодня рассмотрим кузов, салон и электрику, потом – ходовую часть, рулевое управление, тормоза, моторы и коробки. Итак, начинаем.

Техника



Появившийся в 2012-м году новый Mercedes A-класса основан на платформе MFA, общей для всех компактных машин концерна, в том числе для В-класса и GLA. Это переднеприводная платформа с поперечно расположенным двигателем и рядно-линейным расположением агрегатов. По компоновке машина сильно отличается от прошлых поколений А-класса: тут используются типичные для машин гольф-класса пропорции и компоновка, нет никаких сэндвич-панелей пола, наклонно расположенных моторов и прочей экзотики. И это первое и по-настоящему успешное поколение маленьких Mercedes.

Кузов у машин полностью стальной, из алюминия сделаны только передние крылья, наружная панель капота и каркас передней панели – «телевизора». Остальной кузов изготовлен из оцинкованного стального проката. Любопытно, что, как и у других машин марки этого периода, для снижения аэродинамического сопротивления и шумности снизу он почти полностью прикрыт пластиком.

Вариант кузова только один – пятидверный хэтчбек (седан представлен в виде отдельной модели Mercedes CLA). Моторный отсек практически капсулирован, кожухи занимают всё пространство спереди, оставляя только вентиляционные каналы.

У большинства машин привод передний, и только наиболее мощные версии бывают с полным приводом задней оси через электрогидравлическую муфту. Коробки передач – или шестиступенчатые МКП, или семиступенчатые преселективные АКП 7G-DCT собственной разработки с блоком фрикционов в масляной ванне.

Моторов у W176 было достаточно много. Большинство из них – разные варианты бензиновых серии M270 объёмом 1,6 и 2,0 л и дизелей серии OM651. Помимо машин с моторами своей разработки Mercedes предлагал и варианты с дизелем OM607, который на самом деле – полуторалитровый мотор Renault K9K.

Подвески типичны для дорогих машин С-класса: спереди – МакФерсон, сзади – достаточно простой вариант многорычажной подвески.

Таймлайн​

Март 2012 года. Модель представлена публике на Женевском автосалоне.

15 сентября 2012 года. Начало продаж в Европе. Моторы – бензиновые серии M270 с рабочим объемом 1,6 литра в версиях A180 и A200 мощностью 122 и 156 л.с. Они могли комплектоваться шестиступенчатой МКП или семиступенчатой преселективной АКП. Автомобили с двухлитровыми моторами мощностью 211 л.с (модель A250) предлагали только с семиступенчатым преселективным «роботом». Дизельные машины представлены версией A180CDI с мотором 109 л.с., хотя фактически под капотом могли быть разные моторы: OM607 (он же – Renault K9K объёмом 1,5 л) или 1,8-литровый дизель собственной разработки OM651. Версия A200CDI комплектуется мотором OM651 (1,8 л, 136 л.с.) в паре как с МКП, так и с преселективной АКП. Привод у всех версий только передний.

Ноябрь 2012 года. Появление самой мощной дизельной версии A220CDI с мотором OM651 2,2 литра мощностью 170 л.с. Коробка – только семиступенчатая АКП.

Июнь 2013 года. Малый рестайлинг модели. Произошли изменения в комплектациях и в списке дополнительного оборудования. Появление полноприводной версии A250 4matic и топовой версии A45 AMG мощностью 360 л.с. и с полным приводом. Из обозначения моделей убрали BlueEFFICIENCY: соответствующие опции имели фактически все модели.

Октябрь 2013 года. Версия A180CDI с мотором OM651DE18 мощностью 109 л.с. снята с производства. Запущена версия A160CDI с мотором OM607 (Renault K9K, 90 л.с.).

Март 2014 года. Появление первой полноприводной дизельной машины – версия A220CDI 4matic только с АКП.

Сентябрь 2015 года. Рестайлинг, в ходе которого появились новая оптика и бамперы. Также произошли изменения в комплектациях. Появление полноприводной версии A200 4matic, небольшое увеличение мощности у модификации A45 AMG до 381 л.с и у версии A220d до 177 л.с.

2 февраля 2018 года. Представлено новое поколение модели в кузове W177. Выпуск W176 сворачивается.

Кузов​

Внешние панели

К сожалению, все современные Mercedes требуют тщательного осмотра кузова. Первая причина – это банальные сколы на арках и передней кромке крыши. Передние арки их не боятся: пусть мелкие сколы там и бывают, но они не расползаются – алюминий Mercedes красит хорошо. А вот на задних арках сколы и облезают, и расползаются. Часто это происходит без видимой ржавчины, а просто за счёт окисления верхнего слоя цинка. Опытные владельцы часто заклеивают кромку плёнкой.

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Сколы на передней кромке крыши – штука тоже неприятная, а у машин, много времени проводящих на трассе, они встречаются. Даже при совсем детском (по автомобильным меркам) возрасте W176 имеет смысл поискать повреждения ЛКП на плоских частях панелей. Помимо следов мелких и не очень ДТП, есть шансы найти обычных «жуков» и следы их устранения. Как это ни печально, но слой оцинковки у Mercedes или тонкий, или очень неравномерный. Однако цинк точно есть: при облезании ЛКП в местах сколов сталь приобретает характерный серый матовый оттенок и может долго сопротивляться коррозии.

Простые пузыри на ЛКП на машинах из Москвы изредка попадаются, причём попадаются они даже на очень свежих машинах с пробегами до ста тысяч километров. Наиболее характерное расположение таких пузырей – на крыше, боковых поверхностях и на задней двери. Но особенно неприятные места – это завальцовка панелей дверей. Там площадь повреждения максимальна, и рядом проходят швы с тонким слоем герметика.

Крыша очень не любит смолы от деревьев и солнца: там ЛКП быстро становится матовым и покрывается мелкой патиной. Боковые поверхности больше страдают от летящих из-под колёс камней. Тут причина в том, что брызговиков спереди обычно нет, а зачастую очень широкие шины направляют все камни наверх, благо форма порога такое допускает. Кстати, на пороги тоже надо обратить внимание: они расположены низко, их часто повреждают о бордюры. Следы таких контактов на себе хранит пластиковая накладка, а при её деформации в местах прилегания к кузову у задней арки и у самой накладки порога будут заметны повреждения ЛКП.

При этом других проблем у W176 вы почти наверняка вы не найдёте. Если, конечно, машина не была в серьёзном ДТП.

Снизу​

Почти всё днище этого Мерседеса закрыто аэродинамическими панелями, так что даже на подъёмнике вы ничего вообще не увидите. Правда, можно будет получше рассмотреть пороги, хотя для этого тоже придётся постараться: нужно попытаться заглянуть под пластиковую накладку снизу и увидеть ребро жесткости порога. Оно часто имеет сколы и даже откровенную ржавчину, потому что машина крайне низкая, а в пластике накладки копится грязь.

Ещё на подъёмнике будет видна зона вокруг задней подвески. Больших повреждений там не бывает, но точечные следы коррозии часто хорошо заметны.



Если снять пластиковые щитки (или вооружиться эндоскопом), то можно рассмотреть и зону вокруг задней подвески и бака. Там почти наверняка будут видны следы коррозии на шпильках крепления пластика. Кстати, он недешёвый: каждая сторона стоит тысяч по 16 рублей (или по 150 долларов), и не факт, что сейчас вы сможете купить этот пластик даже за такую сумму. Так что обратите внимание на его состояние: часто он весь сломан после первой же зимы.

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Если есть возможность снять локеры, то обязательно загляните в арки. Пока никаких серьезных неприятностей тут ждать не стоит – серьёзных грязевых ниш тут нет. Но в передних арках за локером иногда скапливается грунт, а в задних есть зоны повышенного загрязненения. Сильная коррозия – большая редкость, но всё же изредка попадаются машины с откровенно ржавыми арками и днищем. Локеры сзади войлочные, и даже на свежих машинах они долго сохраняют влажность. Обычно это машины из Москвы или Питера, у которых, видимо, условия эксплуатации были далеко не лучшими.

Но и в этом случае до серьёзной ржавчины с перфорацией и нарушением герметичности швов пройдёт ещё лет десять, хотя для новой и крайне не дешёвой машины это больно и обидно. И что ещё больнее, даже если вы покажете эту ржавчину владельцу, то скидок не дождётесь, а просто получите шанс отказаться от неудачного экземпляра и поискать машину гаражного хранения.

Никакой сложной гидравлики и пневматики у W176 не бывает, а датчики положения кузова к влаге и грязи в целом не чувствительны.

Осматривать изнутри особенно нечего (только если в целях проверки на предмет ДТП). Под капотом никаких следов коррозии не бывает, в багажнике влага случается редко. Мокрые полы встречаются ещё реже, и опасно это в основном не для кузова, а для электроники.

Оборудование кузова

Ничего необычного в А-классе нет: фары с нежными креплениями быстро пескоструятся, передняя панель теряет форму даже при не очень сильных ударах, лобовое стекло очень слабое и трескается и получается сколы легко. Бамперы хороши, но оригинальные парктроники имеют очень нежное обрамление датчиков и легко выходят из строя. Кнопка открытия задней двери ломается часто, а задний дворник при мойке заливают водой – сальник у него слабый, и со временем дворник клинит.

Напомню ещё раз: из-за того, что машина низкая, она постоянно получает повреждения нижней части переднего бампера и пыльников под ним. А отдельными ветками или камнями может достать и до насоса омывателя, и до трубок, которые расположены тоже низко. Пороги и панели днища также страдают от маленького клиренса.

Заливная горловина бензобака немного хлопот доставляет: тут иногда выходит из строя замок, а вентиляция бака забивается у всех машин до рестайлинга и даже у машин примерно до 2016 года выпуска. Причина кроется в неудачном адсорбере. Его модернизировали, но отзывной кампании не было. Цена адсорбера достаточно кусачая: ещё недавно он стоил тысяч десять рублей ($95). Вы не поверите, но часто его распиливают, чистят и запаивают обратно. Что поделать: дешёвый Mercedes – не та машина, на обслуживании которой не экономят.

На удивление мало вопросов к бесключевому доступу, ручкам дверей, замкам и стеклоподъёмникам. Видимо, всё это обладает той надежностью, которая подобает марке.

Салон ​

Да не побьют меня обладатели А-класса, но салон тут хоть и уютный, но дешёвый. По меркам марки, конечно. В W176 многовато жесткого пластика, центральный тоннель огорчает грубой фактурой, кожа тоже очень грубая и отнюдь не натуральная даже у дорогих версий (разве что на А45 с материалами поработали лучше). Зато выглядит всё здорово, и эргономика как минимум неплохая. Правда, сам я за тысячу с гаком километров за рулём машины до конца привыкнуть к ней не смог. И дело тут не в рычаге АКП, он как раз очень удобный, а в обзорности, особенно назад и направо-назад. К тому же сзади не только тесно, но и бедно: здесь больше жёсткого пластика, чем спереди, а у самых дешевых комплектаций тут могут стоять даже ручные стеклоподъёмники.

Из «вкусовщины» отмечу очень уж молодежный стиль, причём залихватский «планшет», который стал характерным признаком Мерседесов десятилетней давности, выглядит несколько аляповато. Зато металлизация хорошая, а все кнопки и рычажки идеально выверены по тактильным ощущениям. И ещё радуют отличная приборная панель, идеальный климат, очень хорошие руль и сиденья.



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У машин с пробегом за 150 тысяч километров износ салона заметен в основном на кожаных сиденьях и немного – по затертой мишуре на руле. В большинстве случаев качественная химчистка проблемы такого рода решает почти полностью. У машин с тканевым салоном износ вообще распознать крайне сложно, и часто при идеальном салоне можно увидеть странно затёртые пороги и боковые стекла. При этом поломки защелок, замков ручек и другой мелочёвки – большая редкость.

Климатика этого Мерседеса на редкость удачная и мощная. И что приятно, даже если первый владелец экономил и не поставил автоматический Thermotronic, то доустановить опцию можно без замены блока печки. Потребуется замена только блока контроля, жгута и датчиков. Правда, климат по факту будет однозонным, но в таком небольшом салоне реальной «двухзонности» всё равно не добиться.

Какие можно найти минусы? Во-первых, ограниченный ресурс вентилятора. Но снять мотор и смазать подшипники не очень сложно. Заодно стоит почистить крыльчатку, на которой интенсивно оседает грязь, отчего она разбалансируется. А вот расположенный непосредственно на двигателе моторчика транзистор регулятора выходит из строя крайне редко.



Во-вторых, испаритель кондиционера часто начинает пахнуть влагой и болотом. Тут приходится часто менять и иногда чистить систему.



Самая распространённая проблема – это плохой нагрев салона зимой. Но отмечу, что связан он не с работой климатики, а с плохим прогревом моторов серии М270 в зимнее время и особенностями работы его системы охлаждения.

Электрика​

Электрика работает настолько стабильно, что основные проблемы, которые волнуют владельцев, это прошивка меню AMG, отключение режима Eco (который выставлен по умолчанию) и ресурс аккумулятора. Последнее во многом связано именно с режимом Eco и работой функции старт-стоп. Тем более что срабатывает она с задержкой и жёсткой вибрацией, что не очень комфортно. У машин первых лет выпуска начинаются сложности из-за износа дополнительного аккумулятора, того, что стоит в ногах пассажира.

Очень важно беречь бортовую электронику от воды. Очень дорого могут обойтись залитые блоки SAM, которых тут традиционно два. Да и вода в разъеме ECU и в жгуте подкапотной проводки под аккумулятором или тормозным цилиндром может привести к сбоям бортовой электроники и даже к выходу блока из строя. Жгуты дилеры меняли, но почему-то коротящие и залитые ЭБУ всё ещё изредка, но попадаются. Шансы столкнуться с проблемой такого рода невелики, но они есть.

Промежуточный итог​

Подведём некоторые предварительные итоги. Нельзя сказать, что кузов W176 совсем безупречен: «жучки» для Мерседеса в таком возрасте – это несерьёзно. И что ещё хуже, снизу они встречаются слишком уж часто. Снаружи положение спасает оцинковка и некоторое количество алюминия, но снизу машину смотреть нужно внимательно. Особенно под пластиком, куда забраться довольно сложно, но очень желательно.

Салон хоть и не выглядит дорогим, но сделан качественно. А вот в электронике есть две существенные проблемы: плохая влагоизоляция блоков SAM, которым для выхода из строя достаточно неудачной химчистки, и бракованный жгут подкапотки. С последним, скорее всего, скоро многим придётся воевать в полную силу, поскольку сейчас изоляция рассыпается только у самых пробежных автомобилей, но причина проблемы очень серьёзная.

Ну а что тут с моторами и коробками? Об этом расскажем во второй части обзора, которая точно будет интереснее первой.