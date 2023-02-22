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  • Москвич-полярник. Как ребята на старом советском автомобиле доехали по зимникам до Заполярья

Москвич-полярник. Как ребята на старом советском автомобиле доехали по зимникам до Заполярья

22.02.2023 27 0 0

Как только мне исполнилось 18 лет, я спёр у папы Москвич и рванул на нём за 4000 километров в своё первое автопутешествие.

Это был тяжёлый путь. Тогда не было дорог из Нового Уренгоя на большую землю. Мы ездили зимой по зимнику, а летом плыли по реке на пароме или на платформе по ЖД. По дороге машина несколько раз ломалась, один раз я уснул за рулём и улетел с дороги, и на меня дважды нападали бандиты. Это было приключение, запомнившееся на всю жизнь. И оно дало мне толчок ко всем следующим автопутешествиям, которых за 27 лет и 2,5 млн километров было ой, как немало.

И сейчас мы командой из трех человек (Александр Еликов, Алексей Жирухин и Дмитрий Гостинщиков) отправились снова на Москвиче по тому же пути! Только сейчас мы едем в обратном направлении – из Твери в Новый Уренгой. Мало того, у меня сохранился атлас автодорог моего папы. Я сам потом по этому атласу много путешествовал, и теперь мы поедем по нему снова.

Чтобы отправиться на север, пришлось отремонтировать застучавший двигатель. На подготовку практически не потратились – что было, с тем и поехали. Ведь наша задача – показать, что в любое путешествие можно отправиться достаточно бюджетно. Самой большой тратой была покупка валенок для заднего пассажира.

План маршрута таков: Тверь – Ярославль – Кострома – Киров – Пермь – Югорск – Берёзов – Игрим – Салехард – Новый Уренгой. Около 4000 км, из них примерно 1000 км – зимники. Вроде бы просто, но с первых же дней сложность оказалась в том, что мы выехали сразу после капремонта. Поэтому отваливающиеся лишние детали появились с начальных километров.

Одна только битва с карбюратором нам чего стоила! Машина стреляла, чихала, дёргалась и тряслась. И только в Перми благодаря местному чародею-карбюраторщику, который долго шаманил и колдовал под капотом, удалось решить проблему.

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Под Чусовым на нас напал гаишник. Реально напал! Выдернул из потока и начал искать повод, как бы прервать наше путешествие. Ну или хотя бы наказать нас рублём по какой-нибудь причине.

По дороге у Москвича периодически отказывают и отваливаются разные детали. То печка откажет, то бензонасос, то форточка выпадет. Удивительно, но простая сборка-разборка помогает, и всё опять странным образом начинает работать.

Не решена пока только одна проблема. Куда бы мы не засовывали сапун двигателя, он всегда каким-то чудом дымит в салон. Внутри всегда стоит дымка, а мы уже выглядим и пахнем, как три камазиста. Ещё немного, и я психану и выведу его на крышу!

Дальше мы выходим на зимник, путь гораздо труднее, а по прогнозу в ближайшие дни – усиление ветра и метель. Зимник точно заметёт, и точно будет нелегко. Но отступать некуда, а лопаты уже приготовлены и лежат на видном месте.

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Здесь мы не раз застревали, чуть не оторвали глушитель, починив его вешкой от зимника (ее мы потом вернули на место) и поменяли заднюю полуось, которая заклинила.

Но все-таки добрались до стелы полярного круга в Салехарде, став первыми, кто в 21 веке на старом Москвиче зимой доехал до Арктики!

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