Надежные внедорожные: шины Viatti для автомобилей сегмента SUV

Естественно, каждый автовладелец хочет сделать своему железному коню подарок получше, одновременно позаботившись о собственном комфорте и безопасности. При этом в сложившейся экономической ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса, важны не только эксплуатационные характеристики, но и цена товара. С учетом этих условий в доступной ценовой категории оптимальным выбором станут шины SUV бренда Viatti.



Начнем с модели Viatti Bosco A/T, которая относится к категории All Terrain, то есть «вседорожные». Баланс характеристик таких шин, как правило, рассчитан на движение преимущественно по дорогам с твердым покрытием, но при этом они должны не пасовать на грейдере и уметь преодолевать бездорожье. Также среди обязательных характеристик – комфорт, надежность, устойчивость и управляемость при вождении, а также способность шин выдерживать значительные динамические нагрузки. За счет чего все это может быть достигнуто?



В случае Viatti оптимальная приспособленность к природным и климатическим условиям достигается за счет специальной технологии резиносмешения ViaMIX и использования веществ, именуемых «3D-наномолекулы». Именно они обеспечивают полимерную связь в беговой части протектора и изменение сцепных характеристик шины в зависимости от условий эксплуатации: при низкой температуре протектор становится мягче, а при высокой – наоборот, жестче. Понятно, что это не только улучшает ездовой комфорт и управляемость, но и снижает уровень износа шины.



С точки зрения внутренней структуры в конструкции Viatti Bosco A/T использована фирменная технология – переменное распределение жесткости боковины. Она обеспечивает сохранение высокой скорости как на поворотах, так и при движении по прямой, а также более мягкое прохождение неровностей и препятствий на дорожном полотне, позволяя шине адаптироваться к характеру покрытия и помогая сохранять эффективность в широком диапазоне скоростей.



Если говорить про протектор, то даже беглый взгляд на Bosco A/T позволяет увидеть, что эти шины предназначены главным образом для движения по асфальту или твердому грунту. Надежность и безопасность в быстрых поворотах и при экстремальных маневрах обеспечивают четыре ряда усиленных блоков и жесткое центральное ребро. Неоднородная геометрия продольных канавок вместе с заостренными гранями центральных блоков позволяют разбивать водно-грязевую пленку и эффективно отводить ее из пятна контакта. Также особый рисунок протектора с широкими поперечными канавками в плечевых зонах способствует улучшению проходимости внедорожников и кроссоверов.



Стоит отметить еще один любопытный момент: рисунок протектора Viatti Bosco A/T может иметь два варианта. Шины с шириной протектора 205 мм, которыми рекомендуется оснащать Chevrolet Niva и Lada 4x4, имеют четыре ряда блоков и не имеют центрального ребра, которое появляется у шин более крупных размерностей, начиная с ширины протектора 215 мм.



Наконец, важнейшими параметрами шин для SUV являются акустические характеристики и ездовой комфорт, причем на самых разных типах дорожного покрытия. Ведь сама популярность этого класса строится на сочетании легкового комфорта с возможностью съехать с асфальта. И в этом плане Viatti Bosco A/T зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. И журналисты в независимых тестах, и обычные покупатели в своих отзывах отмечают низкий уровень шума – и на гладком асфальте междугородных трасс, и на грейдере, и на умеренном бездорожье. Это обеспечивается небольшими наклонными выступами на стенках продольных канавок, за счет чего снижается полостной резонанс шин.



В ассортименте бренда Viatti есть еще одна SUV-линейка – Viatti Bosco H/T. Премьера модели состоялась в прошлом году, новинка предназначена для комплектации внедорожников и кроссоверов, которые преимущественно передвигаются по городу и асфальтированному покрытию. В конструкции использованы как зарекомендовавшие себя в Viatti Bosco A/T технологии, так и новые решения.



Так, среди новых разработок – блоки рисунка протектора, имеющие различную ширину и сложную очередность чередования, что позволяет в пятне контакта шины с дорогой уменьшить уровень возникновения резонансных воздушных потоков, которые и создают шумовой эффект качения шины. Ломанные формы основных канавок и ламелей дополнительно снижают движение воздушных потоков по элементам рисунка и создают акустический комфорт при движении автомобиля.



Также была применена технология повышения управляемости и устойчивости при движении – за счет специально оптимизированных усилений между основными элементами рисунка протектора в плечевых и центральных рядах повышается окружная жесткость шины. Уникальный рисунок протектора с жестким ребром в центре и продольными усиленными рядами шашек позволяет шинам обеспечивать максимальное сцепление с дорогой при самых крутых маневрах.



Быстрый отвод воды из пятна контакта с дорогой также гарантируют особенности рисунка протектора. Шины буквально разбивают водную пленку и быстро отводят лишнюю влагу через широкие продольные канавки, обеспечивая комфортное и безопасное движение в сильный ливень или в межсезонную слякоть.



В целом можно констатировать, что и Viatti Bosco A/T, и Viatti Bosco H/T позволяют не только сохранить, но и усилить все принципиальные качества сегмента внедорожников и кроссоверов – проходимость, маневренность и, главное, комфортное и безопасное передвижение.