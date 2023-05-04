Навигатор Blaupunkt TravelPilot 700: задумывался как лучший в мире, но так им и не стал

На ретро-тест Колес попала крайне необычная модель автомобильного навигатора. Российским автовладельцам она абсолютно не известна, однако в далеком уже 2008 году в мире на нее возлагались серьезные надежды как на носителя прорывной технологии «видеонавигации». Что это такое, как работало и почему в итоге так и не стало массовым?

Эта история – еще из тех времен, когда марка Blaupunkt была очень крута. Ее аудиотехника устанавливалась на конвейере на автомобили большинства немецких и многих иных автобрендов, изготавливаясь преимущественно в Германии и пользуясь безоговорочным авторитетом как в плане качества, так и за счет конструкторского опыта. Ведь Blaupunkt известна как разработчик первого в Европе автомобильного радиоприемника, первого в мире автонавигатора и много чего еще первого в области автомобильного аудио. В итоге, правда, все кончилось традиционно – продажей головной компанией Bosch марки Blaupunkt какому-то инвестфонду и распылением авторитета ее имени на выпуск китайских сковородок и телевизоров.



Впрочем, пока на дворе еще 2008-й, и Blaupunkt все еще очень крут и инновационен в сфере автомобильной электроники. И с помпой анонсирует автомобильный навигатор TravelPilot 700, ультрафлагманский гаджет под знаком «синей точки». Этот прибор презентовали как прорывное устройство в сфере навигации, и он даже был официально представлен в России, карта которой входила в число карт 42 стран, доступных для TravelPilot 700.



Тем не менее ввиду существенной цены и премиального позиционирования, на которые наложился экономический кризис 2008-го года, о каких-то существенных продажах в нашей стране говорить не приходилось, и на сегодняшний день в русскоязычном сегменте интернета о Blaupunkt TravelPilot 700 нет вообще никакой информации. Поэтому фактически этот материал – своего рода эксклюзив! Редкий гаджет попал к нам на ретро-тест из коллекции автоаксессуаров нашего коллеги, автомобильного журналиста и историографа Сергея Цыганова, за что мы выражаем ему личную благодарность.



Конструкция и устройство

Начнем, как водится, ретро-обзор по порядку. Blaupunkt TravelPilot 700 – навигатор вполне традиционной конструкции. Это брикетик с размерами 123x90x18 мм и весом 243 грамма. В центре передней панели – 4,3-дюймовый экран с широкой рамкой. Подобную диагональ в то время безо всякой иронии именовали «крупной». Под дисплеем – центральная постоянно светящаяся синяя кнопка on/off и две здоровенные клавиши оперативного управления громкостью (для быстрого глушения голосовых подсказок навигации при беседе водителя с пассажиром или для управления голосом собеседника при использовании навигатора в качестве Bluetooth-hands-free).



Разрешение дисплея – 480x272 пикселя, что типично для гаджетов с такой диагональю для тех лет. Экран характеризуется достойным качеством изображения по части резкости, контрастности, цветопередачи и яркости – для TFT-матрицы 2008 года, разумеется. В комплекте шел кронштейн на стекло, автоадаптер с витым шнуром и круглым штекером питания, а также стилус, хранящийся в пазу на корпусе прибора. Экран, разумеется, был резистивным: реагирующим на нажатие, а не на касание – эра емкостных экранов, повсеместно использующихся сегодня, в 2008 году только-только наступала.



На задней стенке – два нетипичных для автонавигаторов элемента: камера для видеонавигации (того самого необычного режима, делающего TravelPilot 700 уникальным в своем роде) и телескопическая антенна для приема цифрового телевидения в стандарте DVB-T.



В год старта продаж за Blaupunkt TravelPilot 700 просили 600 евро – примерно столько же, сколько за новенький на тот год iPhone 3G. Впрочем, высокая цена была объяснима: в гаджете имелось практически все, что в принципе можно было впихнуть в автонавигатор!



Чтобы не быть голословными, приведем характеристики:



500 МГц процессор, 128 Мб оперативки, 8 Гб встроенной памяти и слот под карту SD.

2-мегапиксельная камера с автофокусировкой (!) для инновационной функции видеонавигации.

Wi-Fi для работы встроенных браузера, почтового клиента, интернет-радио и звонков по протоколу VoIP.

Bluetooth для работы в качестве устройства hands-free совместно с телефоном и с переносом в навигатор телефонной книги.

Микрофон для голосового набора адреса навигации с поддержкой 18 языков (сервис, работающий без интернета!).

Возможность воспроизведения MP3, видео, фото, текстовых файлов, приложение-калькулятор, переводчик, нескольких простеньких игр и т.п.

Встроенный приемник телевидения цифрового стандарта DVB-T с небольшой выдвижной телескопической антенной.

Датчик освещенности для автоматической регулировки яркости дисплея.

Съемный аккумулятор 3,7 вольт 2200 мАч, обеспечивающий устройству до пяти часов автономной работы.

Специфический и не слишком удобный интерфейс Windows CE с мелкими экранными символами, пригодными лишь для нажатия острым стилусом, встречался в чистом виде в КПК и коммуникаторах, а в автонавигаторах и разных медиаплеерах Windows был спрятан под более-менее удобной оболочкой-лаунчером, рассчитанной на пальцевое управление без посторонних предметов. Поэтому в главном меню Blaupunkt TravelPilot 700 располагаются четыре большие кнопки, которые дают доступ к разделам «Навигация», «Информация и развлечения», «ТВ-тюнер DVB-T» и «Настройки».



Из раздела «Информация и развлечения» можно было запустить проигрыватель интернет-радио, работающий с сервисом Shoutcast, аудиоплеер MP3/WMV/OGG/ WAV, видеоплеер с поддержкой WMV/MPEG2/XviD, фотоальбом JPG/BMP/TIF/GIF, а также пяток простейших игрушек. Офисные приложения включали в себя файловый менеджер, заметки, календарь, калькулятор, диктофон и средство просмотра файлов Word, Excel, PowerPoint и PDF. Приложение «Разговорник для путешественников» содержало массу ходовых слов и фраз на паре десятков языков с аудиоозвучкой. Камера позволяла снимать фото с разрешением 1600x907 пикселей и геотегами, а также VGA-видео. К сожалению, кнопки для быстрого запуска камеры нет, поэтому невозможно оперативно сделать снимок, если вы вдруг увидите что-то интересное во время вождения – тем более если запущена навигация.



На устройстве установлены ​​карты TeleAtlas. Это ныне несуществующий нидерландский картографический проект, весьма известный и популярный в 2000-х годах. Их карты можно было увидеть в популярных путеводных приложениях iGo и АвтоСпутник, а также предустановленными в гаджетах MIO, TomTom, в штатных головных устройствах Blaupunkt, JVC, Pioneer и так далее.



По современным же меркам выглядят карты жутко: слабо детализированные, угловатые, медленно ворочающиеся при масштабировании и вообще любых действиях со стороны пользователя. А еще с вводом адреса на латинице – отдельным подвидом извращений с точки зрения пользовательского интерфейса… Тем не менее для своего времени это считалось нормой, и люди были счастливы пользоваться такими устройствами.



Видеонавигация



Не будем томить читателей и перейдем, наконец, к уникальной функции Blaupunkt TravelPilot 700, благодаря которой гаджет честно получил титул «первого в мире навигатора с видеонавигацией». До TravelPilot 700 ничего подобного никто не предлагал!



«Видеонавигация» – это ведение по маршруту, где карту на дисплее представляет не анимация с полосками дорог и кубиками домов, а видеоизображение окружающей действительности в реальном времени, снимаемое камерой гаджета! Для этого в задней части корпуса Blaupunkt TravelPilot 700 установлен 2-мегапиксельный «глаз» с автофокусом, который снимает все то, что, по сути, видит водитель своими собственными глазами. И на это видеоизображение накладываются анимированные стрелки указаний движения, отсчет расстояния до маневра в метрах с визуализированной шкалой, а также названия двух улиц – той, по которой вы едете, и улицы ближайшего маневра.



Выглядело это действительно круто, по сути, являясь своего рода приобщением к дорогостоящей и ограниченно доступной проекции навигации на лобовое стекло, поскольку по принципу действия отчасти таковую напоминало. Но главным аргументом в пользу новой технологии было то, что такой формат навигации гораздо безопаснее, чем анимированный, потому что водитель фактически не отрывает глаз от дороги, когда смотрит на дисплей, и не должен постоянно переключаться между реальной дорожной обстановкой и анимацией карты на крошечном экранчике. Вернее, переключать взгляд он все равно продолжает, но, во всяком случае, почти не теряя при этом связи с дорожной обстановкой.

У далекого от техники человека могло даже возникнуть ощущение, что у «живой навигации» более высокая точность! Ведь стрелка показывала поворот не просто на некоем рисунке, достоверность которого могла быть разной (в силу разного качества карт тех или иных районов и регионов), а конкретно на реальный поворот на реальном же видео. Будто навигатор «видит», куда ведет вас, не только по сигналам «от бездушных спутников», но и своим собственным «глазом».



Однако этот эффект на самом деле являлся чистейшей иллюзией, поскольку точность указаний для водителя определялась лишь точностью позиционирования устройства при помощи типового GPS-чипа и достоверностью картографии, ибо по факту, несмотря на живое видео на экране, в мозгах гаджета все равно крутился файл той же самой графической анимированной карты – просто ее фоновое изображение подменялось видом с камеры.



Отдельной функцией в меню навигации прописано распознавание знаков ограничения скорости с помощью камеры, что давало возможность выставить в меню пределы превышения и получать оповещения. Правда, у этой функции есть нюанс, и выглядит он так.

Сервис распознавания знаков можно активировать только в том случае, если вы не используете режим видеонавигации, а едете по обычной 3D или 2D-анимированной навигации. Судя по всему, устройству не хватает вычислительной мощности для одновременного использования обеих функций.

Впрочем, распознавание знаков показало себя в работе довольно посредственно. На весьма скромной скорости, при безупречной освещенности и четких, ровно стоящих и незагрязненных знаках распознавалась в лучшем случае половина из них. Причины этого установить за непродолжительное тестирование не удалось.

Когда же знак все же идентифицировался, в верхнем левом углу экрана появлялась соответствующая иконка.



Кстати, забавный факт: на фото, которое часто встречается в анонсах гаджета от 2008 года на зарубежных сайтах, часто фигурирует «нарисованная» картинка, где на дисплее TravelPilot 700 одновременно присутствует и видеонавигация, и распознавание дорожных знаков.

Почему видеонавигация так и не стала массовой?



Видеонавигация реально впечатляла своих современников, и даже человека 2023 года, избалованного высокопроизводительными «25-ядерными» смартфонами с десятками гигабайт оперативки и видеочипами, опережающими по мощности недорогие ноутбуки и десктопы, она способна слегка удивить. Однако существенного распространения технология «живой навигации» так и не получила, поскольку реальное использование не показывало ожидаемых явных преимуществ перед более традиционной анимированной картой.



Начальная эйфория от Blaupunkt TravelPilot 700 достаточно быстро ослабевала ввиду того, что к видеорежиму требовалось все же определенное время привыкать, что отчасти дискредитировало идею о сколь-либо существенном повышении уровня безопасности движения, анонсированную изначально. Видеоизображение в силу невысокой мощности процессора было недостаточно плавным, частота кадров низкой, объектив камеры искажал картинку, и объекты выглядели расположенными дальше, чем на самом деле – все это заставляло водителя рассеивать внимание, пристально вглядываясь в сероватое и слабо детализированное изображение на экране. Даже пристальнее, чем в более привычную анимированную карту. Плюс работа «живой навигации» на TravelPilot 700 носила сильно зависимый от времени суток характер. Функция была фактически бесполезна в условиях плохой освещенности – в особенности при отсутствии уличных фонарей. Как только на улице темнело, видеоизображение превращалось в серый туман, а пользователю навигатора приходилось открывать настройки на экране навигации и выбирать вместо режима «Видеонавигация» режим анимированной карты «3D» или «2D». Возможность использования фирменной фишки TravelPilot 700 лишь в светлое время суток, да еще и почти бесполезная функция распознавания дорожных знаков разочаровывали пользователей – особенно на фоне высокой стоимости гаджета. Поэтому история доминирования «видеонавигации» закончилась, не начавшись – до технологий дополненной реальности и цифровой «дорисовки» окружающего мира в реальном времени, которые могли бы помочь, было еще слишком далеко.