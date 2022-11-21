Частые перестроения на дороге многие ассоциируют только с опасным вождением, которое, как известно, запрещено ПДД. Однако на самом деле перестроения регламентируются даже в условиях, когда водитель едет с разрешенной скоростью, никого не подрезает и соблюдает безопасную дистанцию. Мы разбирались, по каким полосам можно ехать в городе и вне его, но тот же пункт 9.4 ПДД, который регламентирует движение по полосам, содержит еще одно важное ограничение. Давайте его вспомним.

Какие перестроения запрещены из-за опасного вождения?

Как мы помним, согласно ПДД перестроение – это «выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения». То есть, при движении по дороге, имеющей две и более полос в одном направлении, смена полосы означает перестроение. При одновременном перестроении действует правило «помехи справа»: мы уже разбирались, кто всегда будет виноват в ДТП при перестроении. Ну а еще стоит помнить, что частые скоростные перестроения на загруженной дороге, или «шашки», запрещены Правилами.



Пункт 2.7 ПДД указывает, что водителю запрещается «опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в <...> перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия». То есть, на дороге с интенсивным движением несколько перестроений подряд уже считаются опасным вождением. Но не все помнят, что это не единственный пункт ПДД, регламентирующий частоту перестроений.

Почему частые перестроения запрещены даже без опасного вождения?

Помимо пункта 2.7 перестроения ограничивает еще и пункт 9.4 – тот самый, что регламентирует движение по полосам. Согласно ему, «в населенных пунктах <...> водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения». Однако далее этот пункт указывает, что «при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия». То есть, если вы не собираетесь маневрировать, то при движении по загруженной дороге в населенном пункте вы должны ехать по занимаемой полосе и не перестраиваться до тех пор, пока это не потребуется для выполнения маневра. Например, это касается перестроений при движении в пробке: на опасное вождение это точно не тянет, но просто так менять ряды все равно запрещено.



В чем смысл запрета на перестроения?

Учитывая, что речь идет о Правилах дорожного движения, то первая причина запрета лишних перестроений – это безопасность. Чем меньше маневров, тем ниже вероятность ДТП. Однако несложно понять и вторую причину того, почему ПДД запрещают менять полосу на загруженной дороге: это стремление повысить и стабилизировать среднюю скорость движения. В Интернете можно найти немало наглядных обучающих видеороликов, иллюстрирующих, как образуются пробки. Перестраиваясь, водитель часто притормаживает машину, движущуюся в той полосе, в которую он перестроился. Таким образом он замедляет всю полосу, вызывая цепную реакцию торможений. Чем больше ненужных перестроений – тем больше торможений, и тем ниже средняя скорость всего потока, вплоть до остановок. А уж если машины останавливаются – то вот она, пробка. Не зря пункт 9.4 запрещает ненужные перестроения именно в населенных пунктах.



Можно ли получить штраф за частые перестроения?

Как мы знаем, наказание за опасное вождение обсуждают уже больше семи лет, но никаких штрафов по состоянию на конец 2022 года до сих пор так и не ввели. Штраф в 5 тысяч рублей неоднократно выносили на рассмотрение, но соответствующую статью в КоАП пока не добавили. То есть, даже явно опасные скоростные «шашки» не предусматривают конкретного наказания, связанного с опасным вождением.



На фоне отсутствия наказания за опасное вождения было бы вдвойне обидно получить штраф за нарушение пункта 9.4. Однако наказание за нарушение требований пункта 9.4 ПДД получить все-таки можно – но не тех требований, что связаны с перестроением. Водителей штрафуют за несоблюдение требования пункта 9.4, запрещающего водителям вне населенных пунктов занимать левые полосы движения при свободных правых. А вот «лишние» перестроения не контролируются ни камерами автоматической фиксации, ни сотрудниками ГИБДД, и наказания за это не предусмотрено. Однако двигаясь по загруженной дороге, помните о том, что ненужные перестроения создают и усугубляют пробки. Так что не стоит стремиться лишний раз шмыгнуть из ряда в ряд, объехав одну-две машины – много времени вы на этом все равно не выгадаете.