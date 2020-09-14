По каким полосам можно ехать в городе и вне его, и в какие поворачивать и разворачиваться

Правильное движение по полосам – одна из базовых основ передвижения по дорогам. Тем не менее здесь регулярно встречаются примеры субъективной трактовки правил. Кто-то движется в левом ряду, не уступая дорогу обгоняющим; кто-то считает, что все обязаны двигаться в правом ряду; кто-то считает, что можно выехать с кольца из среднего ряда, если заранее включить поворотник. По каким же полосам можно двигаться в городе и за городом и в какую полосу можно поворачивать и разворачиваться при маневрировании?

Что такое полоса, и как понять, сколько их?

Перед тем как начать говорить о рядности движения, давайте вспомним, как ПДД регламентируют полосы движения и как можно двигаться, если размеченных полос нет. Итак, согласно правилам, полоса движения – это «любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд».



Стоит обратить внимание на уточнение «обозначенная или не обозначенная разметкой»: то есть, если ширина дороги от обочины до разделительной полосы позволяет двигаться в два ряда, то это означает наличие двух полос движения, и ограничений по фактическому числу полос в ПДД нет. Определять их число при отсутствии разметки позволено самим водителям: пункт 9.1 уточняет, что при отсутствии разметки и знаков движения по полосам количество полос движения определяется самими водителями «с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними».

По каким полосам можно ехать в городе?

Правила устанавливают разные разрешения для движения по полосам в городе и за городом. Согласно пункту 9.4 «в населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта <…> водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения». Основное ограничение устанавливает все тот же пункт 9.4: «на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота». Такие образом, при движении в городе можно занимать любую из имеющихся полос, а если дорога свободна, и полос три и более – то любую, кроме левой.



В пункте 9.4 есть небольшое ограничение для движения в городе. Если водитель движется в населенном пункте, но по дороге, обозначенной знаком 5.1 (Автомагистраль) или 5.3 (Дорога для автомобилей), или там, где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, то двигаться он должен по возможности ближе к правому краю проезжей части, и ему запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.

Еще два ограничения для водителей легковых автомобилей касаются пунктов 9.5 и 16.1 ПДД. Пункт 9.5 уточняет, что если автомобиль по техническим причинам не может развивать скорость выше 40 км/ч, то он должен двигаться по крайней правой полосе, кроме случаев объезда, обгона или перестроения перед поворотом налево разворотом или остановкой в разрешенных случаях на левой стороне дороги. Ну а пункт 16.1 запрещает выезд таких машин на автомагистрали.

Отдельно стоит помнить о пункте 9.3 ПДД. Он уточняет, что на дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за исключением разметки 1.9, указывающей на реверсивное движение), из которых средняя используется для движения в обоих направлениях, разрешается выезжать на эту полосу только для обгона, объезда, поворота налево или разворота.

По каким полосам можно ехать за городом?

Рядность движения на загородных дорогах также регламентируется пунктом 9.4 ПДД. Здесь все гораздо проще и строже, чем в городе: вне населенных пунктов водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части, при этом запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых. Таким образом, движение даже с максимальной разрешенной скоростью в левой полосе запрещено.



Здесь также актуален пункт 9.3, упомянутый выше, – он запрещает движение по полосе, по которой разрешено движение в обоих направлениях, за исключением случаев обгона, объезда, поворота налево или разворота.

Из какой и в какую полосу можно поворачивать направо?

Поворот направо – маневр довольно несложный, и правилами он регламентирован вполне однозначно. Во-первых, тут актуален пункт 8.5, указывающий, что перед поворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении. Во-вторых, пункт 8.6 гласит, что при повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части. Таким образом, при отсутствии помех и препятствий поворот направо должен выполняться из крайнего правого в крайний правый ряд.



Исключением при повороте направо может быть ситуация, когда перед поворотом установлены знаки 5.15.1 или 5.15.2, разрешающие поворот направо более чем из одной полосы. В таком случае водитель не обязан занимать крайнее правое положение на проезжей части. При этом поворот должен выполняться с сохранением полосы движения во избежание пересечения траекторий: из крайнего правого в крайний правый ряд, а из второго во второй. В случае, если на дороге, на которую поворачивают водители, есть препятствие, вынуждающее поворачивать в одну полосу, в силу вступает пункт 8.9 ПДД. Он уточняет, что «в случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа» – то есть правило «помехи справа» актуально и здесь.

Отдельно стоит коснуться перекрестков с круговым движением. Пункт 8.5 гласит, то при повороте направо при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, не нужно занимать крайнее правое положение на проезжей части. То есть въезд на кольцо – это исключение, и въезжать на него можно с любой полосы. При этом выезд с перекрестка трактуется как обычный поворот направо и исключением уже не является – то есть для выезда с перекрестка с круговым движением обязательно нужно занять крайнее правое положение на дороге. Таким образом, краткий вывод будет таким: въезжать на кольцо можно с любого ряда, а выезжать с кольца – только с правого.



Из какой и в какую полосу можно поворачивать налево?

Левый поворот по сравнению с правым несколько сложнее, поскольку обычно связан с пересечением полосы встречного движения. Однако и правила здесь чуть более мягкие. С точки зрения рядности движения главное требование при повороте налево – занять крайнее левое положение на проезжей части согласно пункту 8.5 ПДД. Кроме того, тот же пункт указывает, что при наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево должен выполняться с них, если знаками движения по полосам или разметкой не предписан иной порядок движения. А вот требований к тому, в какой ряд нужно въезжать при выполнении левого поворота, в ПДД нет – то есть поворачивать можно в любой ряд, движение по которому не запрещено правилами. Таким образом, поворачивать налево водитель может из крайнего левого в любой ряд при условии соблюдения ПДД, а при наличии слева попутных трамвайных путей и отсутствии знаков движения и разметки движения по полосам – с трамвайных путей в любой ряд.



Как и при повороте направо, актуален случай наличия перед перекрестком знаков направления движения по полосам, разрешающим поворот более чем из одного ряда. Правила здесь те же: необязательно занимать крайнее левое положение на проезжей части, поворачивать можно из любого разрешенного ряда, но желательно сохранять ряд и избегать пересечения траекторий движения, уступая дорогу при необходимости.

Однако здесь, в отличие от поворота направо, есть и еще одно важное исключение. Пункт 9.8 гласит, что «при повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен вести транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство заняло крайнюю правую полосу». При этом «перестроение разрешается только после того, как водитель убедится, что движение в данном направлении разрешается и по другим полосам». При повороте направо это требование выполняется автоматически. А вот поворачивать налево на дорогу с реверсивным движением можно только в крайний правый ряд.

Из какой и в какую полосу можно разворачиваться?

О правилах разворота мы недавно говорили подробно, так что здесь повторим основные условия. Как и поворот налево, разворот можно выполнять из крайнего левого положения на проезжей части, а при наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, – с этих трамвайных путей. Однако есть важное исключение: пункт 8.8 ПДД гласит, что при недостаточной ширине проезжей части разворот вне перекрестка можно выполнять от правого края проезжей части или с правой обочины, уступив дорогу попутным и встречным транспортным средствам. При этом требований к полосе, на которую нужно выезжать при развороте, в ПДД нет. То есть разворот можно выполнять в любой ряд при условии соблюдения ПДД.



Какое наказание можно получить за нарушение движения по полосам и правил маневрирования?

Получить штраф можно не только за неправильный поворот, но и просто за движение не в той полосе. Как мы помним, за городом и на автомагистралях двигаться нужно в правой полосе, и занимать левую полосу при свободных правых запрещено. Те, кто игнорирует это правило, могут быть привлечены к ответственности по части 1 статьи 12.15: согласно ей, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги влечет наложение административного штрафа в размере 1 500 рублей.



Вариантов наказания за нарушение правил поворота существует несколько. Базовое наказание предусмотрено за поворот из неправильного ряда. Согласно части 1.1 статьи 12.14 КоАП, невыполнение требования ПДД перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Следующий вариант – несоблюдение требований знаков 5.15.1 и 5.15.2, указывающих направление движения по полосам. Как мы уже рассказывали, они относятся к знакам особых предписаний, и их соблюдение носит не рекомендательный, а обязательный характер. Соответственно, поворот или разворот из полосы, не предусмотренной знаками, наказуем. В случае поворота направо наказание последует по части 1 статьи 12.16: согласно ей, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Поворот налево и разворот караются уже по части 2 статьи 12.16, и наказание здесь более суровое: поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 1 500 рублей.

Помимо знаков направления движения по полосам поворот и разворот могут ограничивать запрещающие знаки 3.18.1 и 3.18.2, а также 3.19, запрещающие соответственно поворот направо, налево и разворот. Наказание будет тем же, что описано выше: за поворот направо можно получить предупреждение или штраф в 500 рублей по части 1 статьи 12.16, а поворот налево или разворот караются по части 2 статьи 12.16 штрафом от 1 000 до 1 500 рублей.



А вот отдельных штрафов за занятие неверной полосы после выполнения поворота нет – нарушение трактуется в зависимости от ситуации. К примеру, если водитель после выполнения маневра окажется на встречной полосе, он будет наказан по части 4 статьи 12.15, предусматривающей штраф в 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

