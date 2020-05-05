В самом конце прошлого года мы раздумывали о покупке недорогой Toyota RAV4 второго поколения и отмечали, что кое в чем она даже превосходит свою преемницу. Однако достойные альтернативы Тойоте на вторичном рынке есть: например, первый Mitsubishi Outlander. Наши коллеги из Авито Авто подсказывают, что цены на эти модели вполне сравнимы: дешевые экземпляры стоят от 250-300 тысяч, а за 450 уже можно найти живой автомобиль . Давайте посмотрим, может ли не слишком популярный в свое время Outlander чем-то заинтересовать покупателя больше, чем Toyota, и на что стоит обратить внимание при покупке.

Это сегодня имя Outlander ассоциируется у нас с кроссовером приличных размеров и даже с возможностью выбрать семиместную конфигурацию. На заре карьеры Outlander был куда меньше: родство с Lancer здесь не условное, а вполне прямое, так что новичок уложился примерно в те же габариты и по общей длине, и по колесной базе. По сравнению с RAV4, кстати, здесь можно выгадать пару-тройку лет возраста: дебют Outlander состоялся в 2002 году, а у нас официальные машины появились в 2003-м. И хотя японцы быстро поняли рыночные пожелания, начав готовить кроссоверу более крупную смену, он пробыл на конвейере до 2008 года. Впрочем, в разговоре о машине возрастом более 10 лет два-три года уже практически ничего не решают.



Mitsubishi Outlander 2001–07



А вот особенности самой машины – очень даже решают. Второе поколение RAV4, как мы помним, любили за постоянный полный привод – и Outlander на тот же вопрос отвечает полным согласием. Если не брать в расчет американские версии с вискомуфтой в раздаточной коробке, а также редкие у нас переднеприводные версии, основным вариантом трансмиссии был именно постоянный полный привод с межосевым дифференциалом – прямо как у всеми любимой Нивы. А еще одним аргументом можно считать «приданое» к легковому шасси в виде моторов, топовым из которых был 4G63t – тот же, что и на Lancer Evolution, только дефорсированный до 202 сил. Конечно, основная масса машин оснащалась другими двигателями, некоторые из которых вдобавок не могли сочетаться с АКП, но тюнинговый потенциал такие Outlander все равно сохраняют. Давайте посмотрим, какие варианты оказываются ближе к реальности и чем нас порадует вторичный рынок.

Кузов Outlander, к примеру, способен очень быстро вернуть к реальности и напомнить о возрасте машины. Сопротивляется коррозии он старательно, но не очень эффективно, так что обычно прочности ЛКП хватает лишь на поддержание внешне пристойного вида. Все возможные возрастные дефекты зачастую в наличии: если состояние капота и рамки лобового стекла еще может быть пристойным, то арки уже наверняка серьезно повреждены коррозией как минимум изнутри, а то и снаружи. Пороги прикрыты пластиковым молдингом, который в этом возрасте почти так же вреден, как и полезен: при осмотре лучше не постесняться снять защиту, чтобы понять, нет ли под ней дыр.

Mitsubishi Outlander 2001–07



В задней части порога ржавчина, выползая из-под порога, движется вверх по арке и может прогрызть ее насквозь на изгибе пассажирской двери. Впереди нечто похожее происходит с передними крыльями на стыке с бампером: коррозия из арки может доходить до кромки крыла. Разумеется, низы дверей тоже в зоне риска, и на самых запущенных машинах они уже могут отгнивать по шву. Пятая дверь не перегружена запасным колесом и открывается вверх, а не вбок, но это ее не спасает: она ржавеет не только вокруг внешней ручки открывания, но и по нижней кромке изнутри, причем в самых худших случаях отгнивает насквозь по всей внутренней части.

Снизу и под капотом коррозионных проблем обычно больше, чем снаружи. Ржавеют швы, чашки подвесок, лонжероны, точки крепления рычагов и подрамников, да и сами подрамники (особенно задний) тоже могут прогнить до дыр. Бензобак «с перфорацией» мы отмечали даже у старшего Pajero, и тут сквозная коррозия с протечкой – это тоже лишь вопрос времени, особенно если грязь не вымывать из пространства между баком и кузовом. То же самое касается пространства вокруг заливной трубы бензобака. В салоне состояние днища зависит от сухости пола: помимо протечек люка (или люков, их тут может быть два) и креплений рейлингов и забитого дренажа системы кондиционирования влага может попадать сюда через стареющие уплотнители дверей, включая пятую. В общем, в плане кузова Outlander – уже немного Нива, и на фоне возможных проблем с железом остальные внешние дефекты вроде облезающих бамперов, затирающихся фар и кривых зазоров у пластика кажутся несущественными. Впрочем, многое здесь зависит от ухода, и у машины, на содержании которой не экономили, можно встреть лишь малую часть из описанных выше проблем.



Mitsubishi Outlander 2001–07

Ходовая часть после многочисленных нюансов осмотра кузова – буквально глоток свежего воздуха. Во-первых, здесь применены несложные, но независимые подвески: это МакФерсон и спереди, и сзади. Во-вторых, здесь, разумеется, не было никаких дорогих решений вроде самовыравнивания кузова или активных амортизаторов. Ну а в-третьих, ходовая часть здесь в чем-то напоминает корейскую: а именно в цене оригинальных компонентов. Большинство рычагов укладывается в 2-5 тысяч рублей, и для них предлагаются оригинальные сайлентблоки по 600-1000 рублей, ступичные подшипники стоят по 2,5-3,5 тысячи… Вместо оригинальных амортизаторов за 7-9 тысяч можно купить хороший аналог за 3,5-4. Разве что шаровая опора, штатно заменяемая вместе с рычагом, может огорчить, тем более что оригинальный рычаг стоит под 30 тысяч. Но число неоригинальных компонентов закрывает этот вопрос, а для сайлентблока рычага предлагается оригинальная замена. В общем, если вы покупаете машину не на полгода, а на долгий срок, то практически любая проблема с ходовой часть – это лишь повод для торга, поскольку все можно решить без гигантских вложений. Главное – не экономить при выборе заменителей, чтобы не заниматься ремонтом каждые 40-50 тысяч километров.



Тормозная система – тоже без особых сложностей. Иногда встречаются нарекания на ресурс дисков, но выбор запчастей широк, и вместо оригинала за 7-9 тысяч можно найти хорошую замену за 4 или еще более дешевые варианты. В остальном все возможные проблемы связаны прежде всего с возрастом: это и ржавые тормозные магистрали, и растрескавшиеся шланги, и закисшие суппорты, и прочие признаки скверного обслуживания. На ухоженных машинах как минимум часть из этого списка должна быть устранена. Рулевое управление с гидроусилителем также не способно сильно озадачить. Ресурс оригинальных узлов (если о нем еще уместно говорить) мог составить до 200-250 тысяч километров, а на шестизначную цену оригинальной рейки смотреть не стоит: стоимость восстановленных и новых экземпляров лежит в пределах от 15 до 30 тысяч рублей. С насосом ГУР ситуация та же: вместо «фирменного» узла за 60-70 тысяч можно купить неоригинальный в буквальном смысле на порядок дешевле.



Mitsubishi Outlander 2001–07



Подавляющее большинство автомобилей на вторичном рынке – полноприводные, доля базовых переднеприводных кроссоверов с двухлитровым мотором составляет чуть более 10%. Экономия не выглядит слишком оправданной: все же постоянный полный привод с межосевым дифференциалом (тоже как у Нивы) интереснее распространенной схемы с подключаемой задней осью. Однако если вы не рассчитываете на борьбу с сугробами и веселые заносы зимой, то можно сэкономить на ремонте раздатки и обслуживании карданов и заднего редуктора. А ремонт раздатки – это лишь вопрос времени. По сути, здесь это самый нагруженный узел, так что за износом подшипников приходят повреждения валов и другие более серьезные неисправности, и блокировка дифференциала тоже может подкинуть сюрприз. В общем, работу полного привода и состояние раздатки нужно оценивать с пристрастием, потому что найти узел на разборке в случае будет непросто из-за его взаимозаменяемости с тем, что стоит на Lancer. Помимо раздатки, разумеется, нужно осмотреть задний редуктор и кардан, хотя тут риск проблем пониже. В частности, кардан производитель предлагает ремонтировать, а не менять в сборе при износе подвесного подшипника. Так что тут можно купить и подвесной подшипник (4 тысячи за оригинал и от 1 тысячи за заменители), и промежуточную муфту со ШРУС (15 за оригинал, от 4 за заменитель), и крестовины, и прочие детали. В крайнем случае можно проигнорировать оригинальный кардан за 150 тысяч и взять новый неоригинальный в сборе за 20-25.

Mitsubishi Outlander 2001–07

Выбор коробки передач здесь не такой формальный, как в случае с типом привода: машин с МКП на вторичном рынке хватает, их около трети от всего объема предложений. Нареканий на саму коробку с индексом W5M42 немного: она ходит более 300 тысяч километров, поддается ремонту, а в крайнем случае – замене на «контрактную» за умеренные деньги. Ресурс сцепления тоже вполне обычный, а при ремонте можно собрать набор из оригинальных корзины, диска и выжимного подшипника тысяч за 20 или предпочесть комплект от Luk, Exedy или Valeo за сравнимые деньги.



Автоматические коробки передач – это в основном четырехступенчатые W4A51/F4A51, хотя встречается и ее пятиступенчатая родственница W5A51/F5A51. Эти коробки весьма надежны и способны пройти 250-300 тысяч километров до первого ремонта, хотя отсутствие внешнего фильтра у большинства версий повышает их чувствительность к агрессивному стилю эксплуатации и грязному маслу. Добавление внешнего фильтра и замена масла раз в 50-60 тысяч километров заметно облегчают жизнь коробке, так что если вам все же доведется ее ремонтировать, лучше не поскупиться на небольшую доработку, чтобы забыть о проблемах надолго. Толчки при переключениях и/или гул намекнут на явные проблемы, но даже если коробка работает неплохо, стоит потратиться на дополнительную диагностику.

Mitsubishi Outlander 2001–07

Mitsubishi Outlander 2001–07



Для Outlander был доступен выбор из нескольких четырехцилиндровых моторов, причем все они бензиновые, дизелей тут не встретить. Базовый двухлитровый мотор – это 16-клапанный 4G63 с чугунным блоком, ременным приводом ГРМ, распределенным впрыском и гидрокомпенсаторами в клапанном механизме. Мотор вполне хорош, прост и надежен, но при одном условии: пристальном внимании к работе балансирных валов или, что лучше и безотказнее, их отключении. С этим, правда, придется повозиться, однако разницы в вибрационном фоне после удаления балансирных валов вы не почувствуете, а риск обрыва ремня ГРМ и просадки давления масла заметно снизится. Кстати, машины с двухлитровым мотором у нас предлагались только с механикой, так что если вы хотите автомат, то в любом случае придется покупать Outlander с 2,4-литровым мотором 4G69. Он в целом похож на двухлитровый, однако здесь один распредвал в головке блока и уже есть фирменная система MIVEC, регулирующая высоту подъема клапанов. Вопрос удаления балансирных валов здесь тоже актуален, пусть благодаря MIVEC на малых оборотах клапана и не гнет при обрыве ремня ГРМ. В остальном все нюансы обслуживания самые банальные: следите за охлаждением, чистотой впуска и качеством смазки, не затягивайте с заменой ремня и не экономьте на масле – в этом случае мотор пройдет свои 250-300 тысяч без серьезных вложений, если не считать навесное оборудование.

Mitsubishi Outlander 2001–07



Ну а «частичка Эволюшена» в Outlander – это предлагавшийся несколько лет турбированный двигатель 4G63T, слегка дефорсированный до 202 л.с. Во-первых, вернуть «законные» 240 сил несложно, а во-вторых, потенциал для тюнинга у этого мотора отменный, так что любителям иметь огромные возможности при неприметной внешности (его выдает только воздухозаборник в капоте), и при этом не слишком ограниченным в бюджете, турбированный Outlander крайне рекомендуется. Тем более что в силу того же имиджа он будет ощутимо дешевле аналогичного Lancer. По основному железу мотор схож с исходным атмосферником, о котором мы говорили чуть выше, ну а рассуждать о том, дорога ли оригинальная турбина за 70 тысяч или интеркулер за 60, бессмысленно: машину с этим мотором обычно покупают те, кто знает, что такое тюнинг. И если вы из таких, то Outlander – просто находка. К сожалению, в плане поиска – тоже: эти машины редки, и на момент написания материала, к примеру, в продаже было всего 12 экземпляров по всей стране.

Mitsubishi Outlander 2001–07



Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями подержанных Outlander, сформируем портрет оптимального варианта. На полном приводе, как мы уже поняли, экономить будет сложно: переднеприводную машину гораздо сложнее найти. Выбор между ручной и автоматической коробкой уже может быть субъективным, но с учетом большей распространенности и хорошей надежности мы все же остановимся на АКП. Ну а выбор мотора тоже обусловлен популярностью и мощностью: большинство машин на вторичном рынке оснащены 2,6-литровым 160-сильным двигателем. С учетом всего этого оптимальный Outlander за 450 тысяч выглядит примерно так: ухоженный автомобиль одного из последних лет выпуска от опытного владельца с живым кузовом, правдоподобным пробегом и в хорошей комплектации. И если Автотека подтвердит пробег и безаварийную историю, а диагностика – хорошее состояние, то с таким Outlander можно провести еще несколько счастливых лет. Если вы, конечно, найдете, на что его сменить впоследствии – полюбить концепцию легко, а вариантов замены не так много.

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