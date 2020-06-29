В конце прошлой недели внимание многих было сосредоточено на нововведениях в автомобильной сфере, вступающих в силу с 1 июля. В фокус попали изменения правил ввоза праворульных машин, новые правила получения медсправки для водительского удостоверения и лабораторные испытания изменений в конструкции автомобиля (проще говоря, тюнинга). На этом фоне практически незаметно прошла отмена индивидуальных знаков «Инвалид», несколько упростившая жизнь автомобилистам с инвалидностью. Стоит сказать, что и вступление некоторых нововведений в силу не слишком-то касалось большинства автовладельцев, но некоторые из них вдобавок были отложены. Давайте разберемся, что изменится с 1 июля, а что – позже.

Изменения в получении медсправки на права

Изменения в процедуре выдачи медсправки для получения водительского удостоверения анонсировал приказ Министерства здравоохранения №731 от 10.09.2019 года: в нем из пунктов об анализах крови и мочи на маркеры хронического алкоголизма и наркотики исчезло условие «при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов». Таким образом, порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования стал включать эти анализы в обязательном порядке, к чему многие учреждения, выдающие медсправки, оказались не готовы, а сама процедура освидетельствования должна была серьезно подорожать из-за проведения анализов. Очереди за медсправками в конце прошлого года были обусловлены именно этим: многие хотели пройти медкомиссию по старой процедуре, сэкономив деньги. На фоне этих событий внедрение изменения перенесли на 1 июля 2020 года, но теперь это нововведение снова откладывается.



Соответствующий приказ Минздрава № 624н указывает, что изменения в порядок проведения медицинского освидетельствования, обязывающие водителей сдавать анализы на алкоголизм и наркотики, откладываются до 1 января 2021 года. То есть, если ничего не изменится, процедура расширенного тестирования все-таки станет обязательной, а медсправка, соответственно, наверняка подорожает, но не сейчас, а еще через полгода. За эти же полгода законодателям предстоит и окончательно определиться с тем, стоит ли вносить эти изменения и делать анализы обязательными.

Изменения в правилах регистрации тюнинга

Изменения касаются применения ГОСТ 33670-2015 для оценки изменений, внесенных в конструкцию автомобиля: в частности, документ регламентирует установку лебедок, сцепных устройств, светотехники и газобаллонного оборудования. Применение этого ГОСТ, содержащего «методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» изменений в конструкции автомобиля требованиям безопасности в составе Техрегламента Таможенного союза, отложено на год, до 1 июля 2021 года – об этом сообщает официальный сайт ЕЭК.



Изменения в правилах ввоза праворульных машин

Ужесточение правил ввоза праворульных машин связано с тем же ГОСТ 33670-2015, что указан выше. Он не запрещает ввоз и эксплуатацию «праворулек», но подразумевает проведение экспертизы, в том числе проверяющей соответствие светотехники, шин, площадок номерных знаков и прочего российским стандартам. На практике это означает обязательное переоборудование ввозимого праворульного автомобиля в соответствии с ГОСТ (как минимум это касается головного света и маркировки шин), его доставку до испытательной лаборатории и проверку с получением СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции). Ни о каких разрушающих испытаниях вроде краш-тестов речи по-прежнему нет.



Отсрочка применения ГОСТ, соответственно, означает и отсрочку нововведений в правилах ввоза праворульных машин до 1 июля 2021 года. Таким образом, ввоз и регистрация пока будут проводиться по старой схеме, с оформлением документов без посещения лаборатории. Однако в перспективе речь идет не только об усложнении правил для легковушек, но и о запрете ввоза транспортных средств категорий М2, М3, N2 и N3 – то есть пассажирской и грузовой коммерческой техники.

Изменения в правилах парковки для инвалидов

А вот что действительно вступает в силу с 1 июля, так это федеральный закон № 184, отменяющий индивидуальные знаки «Инвалид». Теперь для того, чтобы пользоваться бесплатной парковкой на специально выделенных местах, автомобили инвалидов и лиц, перевозящих инвалидов, нужно внести в федеральный реестр инвалидов. Это упрощает жизнь соответствующим категориям граждан: ранее знак «Инвалид» для индивидуального пользования выдавался по месту жительства, а после внесения сведений в федеральный реестр никаких действий больше предпринимать не понадобится. Кроме того, федеральный реестр позволит исключить случаи фиксации автоматическими камерами нарушений дорожных знаков, которые не распространяются на инвалидов: к примеру, это проезд под знак «Движение запрещено» или парковка в зоне действия знаков запрета стоянки.



Отметим: знак «Инвалид» для индивидуального пользования – это не просто знак на желтом фоне, а документ, подтверждающий инвалидность. При этом обычный опознавательный знак «Инвалид», который доступен в свободной продаже, не отменяется. Более того, федеральный закон устанавливает два требования для парковки на выделенных местах: «на указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид", и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов». Подача заявления возможна при обращении через МФЦ или в электронном виде – через портал Госуслуг или пенсионного фонда. Для того, чтобы все инвалиды и их представители могли внести данные в федеральный реестр, установлен переходный период сроком на 6 месяцев – до 1 января 2021 года, в течение которого применение индивидуального знака «Инвалид» остается законным.

