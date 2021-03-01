С 1 марта вступают в силу поправки в ПДД, добавляющие в них новый знак фотовидеофиксации, обозначающий камеры на дорогах. К осени этот знак полностью заменит старый вариант, но дело не только во внешнем виде таблички, но и в кардинально иных правилах ее применения. Давайте разберемся, что и когда изменится.

Новый дорожный знак вводится Постановлением Правительства РФ № 2441 от 31.12.2020 года. Говорить о его появлении начали еще год назад, и за это время проект прошел все этапы разработки, обсуждения и согласования, а в последний день 2020 года был принят в форме вышеупомянутого постановления.



О чем будет сообщать новый знак?

Новый дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация» пришел на смену табличке 8.23 «Фотовидеофиксация». Идентичность названия говорит об идентичности сути: новый знак будет предупреждать водителей ровно о том же, что и старый. Выражаясь официальным языком, он «обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения». Проще говоря, он предупреждает, что впереди находятся камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.

Тогда в чем отличие от старого?

Прежде всего стоит обратить внимание на изменение статуса знака: он перешел из категории знаков дополнительной информации в информационные знаки. Это кардинально меняет способ его применения: если в виде информационной таблички он мог применяться только совместно с другими, основными знаками, на зону действия которых и распространялось предупреждение о фотовидеофиксации, то теперь он может применяться самостоятельно, отдельно от других знаков.

Ну а во-вторых, изменится принцип его применения. Сейчас табличка «Фотовидеофиксация», по сути, устанавливается перед каждой камерой вместе со знаком, соблюдение которого она контролирует. Например, табличка под знаком ограничения скорости означает, что на участке с ограничением установлена камера с устройством контроля скорости. Новый знак 6.22 имеет иные правила установки: вне населенных пунктов он ставится на расстоянии 150-300 м до зоны действия камеры автоматического контроля, а в населенных пунктах – один раз, на въезде, вместе со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25, обозначающими въезд в населенный пункт. То есть, в городе каждая камера по отдельности обозначаться больше не будет. Делается это, по официальным пояснениям, для того, чтобы сократить избыточное число дорожных знаков – ведь часто они устанавливаются только для того, чтобы добавить к ним табличку предупреждения о фотовидеофиксации перед участком, где установлена камера. При этом число камер автоматической фиксации в одной только Москве сейчас превышает 2 тысячи, а по всей стране их более 15 тысяч. Теперь же вместе с информационными табличками исчезнут и «лишние» дорожные знаки.

Когда новые знаки появятся на дорогах?

Постановление Правительства утверждает введение нового знака 6.22 в ПДД с 1 марта 2021 года. То есть увидеть их мы можем уже в самом ближайшем времени – сразу после утверждения его вида.

Как будет выглядеть новый знак?

Для того, чтобы мы увидели новый знак на дорогах, его вид должен быть утвержден Росстандартом. Но, как ни странно, к 1 марта внешний вид знака утвержден не был – ведомство должно опубликовать его на своем официальном сайте в ближайшее время. По предварительным данным, возможны два варианта: либо изображение черной камеры на белом фоне (так же, как это сделано на нынешней табличке 8.23), либо то же изображение камеры на синем фоне. В пользу первого говорит узнаваемость знака водителями и лучшая видимость белого знака по сравнению с синим. В пользу второго – унификация с прочими информационными знаками, большая часть которых выполнена именно на синем фоне. О том, какой вариант станет рабочим, станет ясно уже совсем скоро, и мы обновим этот раздел материала, как только Росстандарт утвердит окончательный вид нового знака 6.22.

Что будет со старыми табличками?

Стоит обратить внимание, что введение нового знака с 1 марта не означает одновременной отмены действия старых информационных табличек 8.23. То же постановление гласит, что абзац ПДД, регламентирующий применение знака 8.23, утратит силу с 1 сентября 2021 года – а до того старые таблички могут встречаться на дорогах наравне с новым знаком 6.22, но к 1 сентября все они с дорог исчезнут.

Чем исчезновение старых табличек чревато для водителей?

Полное исчезновение «индивидуальных» предупреждений о каждой камере в городе, очевидно, усложнит жизнь водителям. Они больше не будут получать предупреждения о камерах не только контроля скорости, но и контроля движения по полосам, слежения за выездом на «вафельную» разметку на перекрестках и так далее. С одной стороны, расположение этих камер не скрывается: с их расположением можно ознакомиться даже в специальном разделе на официальном сайте ГИБДД. С другой стороны, отсутствие информационных табличек перед каждой камерой заставит уделять больше внимания навигаторам и другим устройствам предупреждения. То есть водители могут больше отвлекаться во время движения, опасаясь получить штраф. Однако единственно верный способ избежать проблем никак не изменился: чтобы не переживать о камерах и отсутствии знаков, нужно не нарушать ПДД. Очевидно, в том числе на это рассчитывают и законотворцы, убирая с дорог «индивидуальные предупреждения».