Популярные вопросы ×
  • Официально: можно ли разговаривать по телефону, стоя в пробке

Официально: можно ли разговаривать по телефону, стоя в пробке

06.03.2023 153 0 0

Мы уже рассказывали о том, почему запрещено разговаривать по телефону за рулем, какой штраф за это предусмотрен и можно ли получить его с автоматической камеры. Но сегодня мы закроем неоднозначность в трактовке ПДД, которая касается пользования телефоном во время движения. Например, если водитель стоит в глухой пробке, то он долгое время находится без движения – значит ли это, что можно говорить по телефону или набирать текстовые сообщения? Отвечаем при поддержке УОС МВД РФ.

В чем суть вопроса?

Повторяться по базовым вопросам не будем: разговаривать по телефону за рулем запрещено. Однако пункт 2.7 ПДД гласит, что «водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». С одной стороны, слово «пользоваться» запрещает не только говорить по телефону, но вообще держать его в руках – набирать сообщения, смотреть фото и видео и так далее. С другой стороны, в формулировке сказано «во время движения». А если водитель, например, стоит в глухой пробке и не движется по 5-10 минут и более – может ли он в этих перерывах пользоваться телефоном, ведь он не находится в движении? Для устранения этой неоднозначности формулировок мы направили официальный запрос в МВД.

Так можно ли разговаривать по телефону в пробке?

Говоря коротко – нет, нельзя. В МВД пояснили, что остановка по причине возникновения пробки не считается остановкой, регламентированной ПДД.

Правилами дорожного движения к водителю ТС предъявляются требования к началу движения, маневрированию и остановки ТС. Остановка и стоянка ТС разрешаются на правой и левой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии на проезжей части у ее края и в отдельных случаях на тротуаре. В процессе управления ТС водителю запрещается пользоваться телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Вместе с тем, остановка ТС по причине образовавшегося затора по пути следования не может считаться прекращением движения без принятия водителем мер, предусмотренных ПДД при осуществлении остановки или вынужденной остановки.

Пресс-центр МВД России

Проще говоря, чтобы не находиться в состоянии «во время движения», водителю нужно совершить остановку, регламентированную ПДД. То есть, «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства». А остановка в пробке – это не преднамеренное, а вынужденное прекращение движения, и пока водитель остается на дороге, на него распространяется запрет на пользование телефоном.

Какой штраф предусмотрен за пользование телефоном за рулем?

Ну и раз говорить по телефону в пробке нельзя, напомним, какое наказание за это предусмотрено. Статья 12.36.1 КоАП гласит, что «пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей».

ПДД законы популярные вопросы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Бизнес От первых клиентов до полноценного бизнеса: как заработать на грузоперевозках с Авито Услугами Скажу, наверное, банальную вещь, но денег хочется всегда и всем. И для большого числа владельцев малотоннажного транспорта, фургонов и каблучков источником стабильного заработка стала сфера... 115 0 0 06.03.2023
Статьи / Гаджеты «1000 ампер в номинале, 2000 – в пике!». Обзор ультракомпактного мобильного пускового устройства ПускАч JS 10000 Пусковые устройства на литий-ионных батареях становятся мощнее и при этом компактнее. Если раньше размер смартфона имели лишь самые маломощные «бустеры», то сегодня в таких габаритах предлаг... 303 0 0 06.03.2023
Статьи / Двигатели Большой сюрприз: двигатели V8 от самых неожиданных производителей Мы уже рассказывали вам о самых выдающихся и необычных V8 в истории. Но о тех моторах знают немногие, а у большинства автомобилистов V-образная «восьмерка» прочно ассоциируется с Америкой –... 1637 1 4 04.03.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 12466 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 11038 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 10694 4 3 08.11.2022
Change privacy settings