Мы уже рассказывали о том, почему запрещено разговаривать по телефону за рулем, какой штраф за это предусмотрен и можно ли получить его с автоматической камеры. Но сегодня мы закроем неоднозначность в трактовке ПДД, которая касается пользования телефоном во время движения. Например, если водитель стоит в глухой пробке, то он долгое время находится без движения – значит ли это, что можно говорить по телефону или набирать текстовые сообщения? Отвечаем при поддержке УОС МВД РФ.

В чем суть вопроса?

Повторяться по базовым вопросам не будем: разговаривать по телефону за рулем запрещено. Однако пункт 2.7 ПДД гласит, что «водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». С одной стороны, слово «пользоваться» запрещает не только говорить по телефону, но вообще держать его в руках – набирать сообщения, смотреть фото и видео и так далее. С другой стороны, в формулировке сказано «во время движения». А если водитель, например, стоит в глухой пробке и не движется по 5-10 минут и более – может ли он в этих перерывах пользоваться телефоном, ведь он не находится в движении? Для устранения этой неоднозначности формулировок мы направили официальный запрос в МВД.



Так можно ли разговаривать по телефону в пробке?

Говоря коротко – нет, нельзя. В МВД пояснили, что остановка по причине возникновения пробки не считается остановкой, регламентированной ПДД.



Правилами дорожного движения к водителю ТС предъявляются требования к началу движения, маневрированию и остановки ТС. Остановка и стоянка ТС разрешаются на правой и левой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии на проезжей части у ее края и в отдельных случаях на тротуаре. В процессе управления ТС водителю запрещается пользоваться телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Вместе с тем, остановка ТС по причине образовавшегося затора по пути следования не может считаться прекращением движения без принятия водителем мер, предусмотренных ПДД при осуществлении остановки или вынужденной остановки.

Пресс-центр МВД России

Проще говоря, чтобы не находиться в состоянии «во время движения», водителю нужно совершить остановку, регламентированную ПДД. То есть, «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства». А остановка в пробке – это не преднамеренное, а вынужденное прекращение движения, и пока водитель остается на дороге, на него распространяется запрет на пользование телефоном.

Какой штраф предусмотрен за пользование телефоном за рулем?

Ну и раз говорить по телефону в пробке нельзя, напомним, какое наказание за это предусмотрено. Статья 12.36.1 КоАП гласит, что «пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей».

