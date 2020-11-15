До начала Второй мировой войны глубокие консервативные традиции не позволяли Великобритании посадить своих солдат на более совершенные полноприводные армейские автомобили. Очнувшись после поражения под Дюнкерком в 1940-м, британские фирмы начали спешно формировать свой военный парк, который в конце концов занял третье место среди поставщиков автомобильной техники.

Прототипы первых лёгких полноприводных автомобилей появились в 1938 году, и военное ведомство впервые познакомилось с ними на сравнительных испытаниях в Северном Уэльсе. Поверив в несравненно более высокие качества новой техники, в декабре 1938-го оно выдало головным британским автомобильным корпорациям технические задания на стандартизованные полноприводные армейские машины разных классов, в которых на 95% превалировали двухосные версии, часто переделанные из прежних конструкций.

Лёгкие полноприводные армейские автомобили

К военным машинам этой категории относились многоцелевые и специализированные автомобили с колёсными формулами 4х4 и силовыми агрегатами мощностью 60-74 л.с., которые выпускали три британские компании.

Morris-Commercial PU8/4 (1941-1942 гг.)

Примером ускоренного создания новой техники стал автомобиль PU8/4 фирмы «Моррис Коммершиэл» для разведки, прокладки телефонных кабелей и буксировки орудий. Он был построен на шасси PU8 с задними ведущими колёсами и отличался мотором в 74 силы (вместо прежнего 60-сильного), раздаточной коробкой и увеличением дорожного просвета на 64 мм. Их собрали 1192 экземпляра.





Лёгкий вездеход Morris-Commercial PU8/4, внешне отличавшийся от модели PU8 прямоугольными крыльями

Morris-Commercial C8/С9 (1939-1945 гг.)



Автомобили серии C8 были созданы на уже упомянутом заднеприводном шасси CS8. Их оборудовали 64-сильным мотором, пятиступенчатой коробкой передач с одноступенчатой раздаточной, гидроприводом тормозов и различными кузовами. В многочисленных исполнениях С8 служил укладчиком телефонных кабелей, крупнокалиберной пулемётной точкой и 70-сильным тягачом полевой артиллерии.



На военных учениях автомобиль-тягач Morris-Commercial C8/AT для буксировки противотанковых пушек. 1944 год

Артиллерийский тягач Morris-Commercial C8/FAT Mk-III с вместительным кузовом No.5 для боевого расчёта. 1945 год

Специальное низкорамное шасси С9 с блокировкой задних рессор снабжалось боковыми домкратами и полноповоротной платформой для несения шведской зенитной пушки Bofors. В общей сложности машин серии С8/С9 изготовили около 10 тысяч единиц.



Открытое 70-сильное шасси Morris-Commercial C9/В с четырёхместной кабиной и зенитным орудием калибра 40 мм. 1941 год

Guy Quad-Ant (1938-1944 гг.)



Параллельно с заднеприводной моделью «Гай Энт» выпускалась её полноприводная версия «Куод-Энт» (Quad-Ant) с увеличенной до 60 сил мощностью, у которой снаряженная масса возросла более чем на одну тонну. Самым известным исполнением стал компактный тягач с закрытым грузопассажирским кузовом для размещения расчётов буксируемых орудий. Совместно с тремя другими фирмами было построено 3878 таких машин.



Тягач Guy Quad-Ant со стальным кузовом для шести человек экипажа и 96 снарядов. 1940 год

Компактный тягач Guy Quad-Ant для буксировки противотанковых орудий с многоцелевым кузовом. 1944 год

Ford WOT8 (1941-1942 гг.)



Одним из наиболее известных автомобилей британского отделения корпорации Ford Motors был бескапотный грузовик WOT8 с 85-сильным двигателем V8 и всеми односкатными колёсами, применявшийся как лёгкий артиллерийский тягач и мобильное шасси для советских «Катюш». За два года производства собрали 2516 машин.



Грузовик-тягач Ford WOT8 с 3,6-литровым мотором V8, клиновидной кабиной и коротким бортовым кузовом. 1942 год

Семейство трёхтонных полноприводных автомобилей​

К этим машинам относились двухосные армейские автомобили грузоподъемностью три тонны с цельнометаллическими кабинами над двигателем, деревометаллическими кузовами и всеми односкатными колёсами, которые выпускали семь британских компаний.

Albion FT11N (1940-1944 гг.)

Во время Второй мировой войны программу компании «Альбион» возглавлял 90-сильный грузовик FT11N мелкосерийного изготовления, предлагавшийся с различными видами кузовов, в которых размещались военнослужащие и оборудование полевых мастерских.



Грузовой автомобиль Albion FT11N с кабиной коммерческого типа и кузовом общего назначения. 1941 год

Bedford QL (1940-1945 гг.)



Наиболее распространенные 72-сильные грузовики компании «Бедфорд» составили обширное семейство QL массового производства, выпущенное к концу войны в количестве свыше 52 тысяч экземпляров.



Трёхтонные грузовики Bedford QLD с кузовами общего назначения выходят из ворот завода в Лутоне. 1941 год

Автомобили отличались достаточной мощностью, высокими тяговыми качествами и проходимостью. На таких шасси был создан обширный набор многоцелевых транспортных и специализированных автомобилей от базовых бортовых грузовиков с высокобортными кузовами, типовых фургонов и цистерн до седельных артиллерийских тягачей для буксировки зенитных орудий.



Специальный Bedford QLT с высокобортным кузовом с откидными скамьями для перевозки военнослужащих

Самый распространенный грузовик Bedford QLD, выпущенный в количестве 26 тысяч экземпляров

Crossley Quad (1939-1945 гг.)



В межвоенный период компания «Кроссли» собирала трёхосные грузовики семейства IGL, а с началом войны переключилась на принципиально новый облегченный вездеход Crossley Q (Quad), доставлявший различное аэродромное, инженерное и противопожарное оборудование. Его оснастили 90-сильным мотором от последней версии машины IGL8, двухступенчатой раздаточной коробкой и двумя видами открытых или закрытых угловатых кабин.



Грузовик Crossley Q с простейшей угловатой кабиной, высокобортным кузовом и электрогенератором. 1940 год

Аэродромная пожарная машина Crossley Q с водяной цистерной и тревожным колоколом перед радиатором

Karrier К6 (1940-1944 гг.)



В военные годы фирма «Кэрриер», известная своими коммунальными машинами, изготовляла 80-сильный армейский грузовик К6 с оригинальными внешними признаками: сдвинутый вперед передний ведущий мост, массивные передние крылья, смещённая назад угловатая кабина и вынесенный на переднюю панель радиатор.



Грузовик Karrier K6 со смонтированной под задним мостом вертикальной 4,5-тонной лебёдкой-кабестаном

Austin К5 (1941-1945 гг.)



Во время Второй мировой известная фирма «Остин» выпускала грузовик К5 с закрытой цельнометаллической кабиной или открытой с брезентовым верхом и коротким прямоугольным лобовым кожухом вынесенного вперед моторного отсека.



Austin K5 с передним кожухом для радиатора и многоцелевым кузовом с тентом. 1942 год

Артиллерийская установка на базе Austin K5 с противотанковой 57-мм пушкой для Северной Африки. 1942 год

На нём использовались редкие по тем временам верхнеклапанный двигатель мощностью 85 л.с. и двухступенчатая раздаточная коробка. Базовый многоцелевой кузов был приспособлен как для доставки личного состава, так и перевозки орудий калибра до 76 мм. Главным недостатком машин К5 являлся сильный шум при движении, поэтому в истории они были известны под прозвищем «Крикуны». До конца войны их построили 12 тысяч экземпляров.



Восстановленный автомобиль Austin K5 с люком в крыше закрытой прямоугольной кабины

Austin K5 с мягким верхом кабины, участвовавший в военных действиях в пустынных регионах Африки. 1941 год

Thornycroft Nubian TF (1941-1945 гг.)



Важнейшим достижением фирмы «Торникрофт» времён Второй мировой считается создание многоцелевого грузовика Nubian ТF, который по требованиям военного ведомства предполагалось использовать в пустынных условиях Северной Африки.



Автомобиль Thornycroft Nubian TF для Королевских ВВС, воевавших в пустынных районах Африки. 1941 год

Он оснащался верхнеклапанным силовым агрегатом в 85 сил, двухступенчатой раздаточной коробкой, планетарными колёсными редукторами и главными передачами со спиральными зубцами шестерён. Все версии комплектовали закрытой кабиной с чуть покатыми лобовыми окнами и высокобортным кузовом со съёмным тентом.



Полевая автомобильная мастерская в обитаемом кузове на шасси Thornycroft Nubian TF. 1944 год

Ford WOT6 (1942-1945 гг.)



Вторым по объёмам производства считался длиннобазный грузовик Ford WOT6, максимально унифицированный с коротким 85-сильным вариантом Ford WOT8 и удлинённым кузовом с откидными скамейками.



Ford WOT6 с характерной формой кабины, люком и высокобортным многоцелевым кузовом. 1944 год

Автомобиль Ford WOT6 с деревометаллическим кузовом для перевозки двух средних звеньев понтонного парка

Характерную внешность им создавала суженная клиновидная кабина с двумя подъёмными лобовыми стеклами, откидной крышкой воздухозаборного отверстия, прикрытого мелкой сеткой, и треугольными кронштейнами с трубой ограждения. На крыше кабины обычно помещался наблюдательный люк, в котором при желании можно было установить зенитный пулемёт. Машин WOT6 построили свыше 30 тысяч экземпляров.



Сохранившиеся до сих грузовики Ford WOT6 на фестивалях исторических военных автомобилей



Тяжелые двух- и трёхосные армейские автомобили

К этой категории относились военные грузовики с полезной нагрузкой до 10 тонн, цельнометаллическими кабинами над двигателем и колёсными формулами 4х4 и 6х4, выпускавшиеся только двумя фирмами.

AEC Matador О853 (1938-1945 гг.)

После длительных испытаний в конце 1938 года на вооружение Королевской армии был принят тяжелый грузовик-тягач Matador O853 (4х4) фирмы АЕС (Associated Equipment Company) для доставки 9-10 тонн грузов и буксировки артиллерийских орудий калибром до 155 мм. Он оснащался рядным шестицилиндровым дизелем в 95 сил, обычной для таких машин трансмиссией, рессорной подвеской, семитонной лебёдкой и гидравлическим, а затем пневматическим приводом тормозов.



Внедорожный тягач AEC Matador O853 образца 1938 года c вихрекамерным дизелем и гидроприводом тормозов

Доработанный тягач AEC Matador O853 с прицепной пушкой при форсировании Эльбы. Апрель 1945 года

На нём устанавливали угловатую кабину с характерной полукруглой покатой крышей и типично гражданской облицовкой радиатора. «Матадор» обладал невероятными по тем временам тяговыми качествами и мог эвакуировать американские танки Sherman с заблокированными гусеницами.



Восстановленный до последнего винтика раритетный бескапотный грузовик AEC Matador O853

В годы войны на этом шасси собирали противотанковую артиллерийскую установку и 12-тонный штабной бронетранспортер. До ноября 1945 года собрали 9029 грузовиков «Матадор».



AEC О854 (1940-1945 гг.)

С использованием опыта разработки грузового «Матадора» во время войны для Королевских Военно-воздушных сил фирма AEC выпускала 10-тонный автомобиль-шасси марки О854 (6х6). Он был оснащен основными агрегатами и кабиной от модели О853, но не имел лебёдки. На нём устанавливали аэродромные топливозаправщики вместимостью 11,5 тысяч литров, ремонтно-эвакуационные краны и кислорододобывающие станции.



Аэродромная автоцистерна AEC O854 на заправке бомбардировщика Avro Lancaster. Май 1945 года

Leyland Hippo Mk-II (1944-1945 гг.)



Главным предназначением компании «Лейланд» в годы Второй мировой войны был выпуск нового 10-тонного грузовика Hippo (6х4). После долгих исканий и испытаний только на исходе войны появился работоспособный вариант Hippo Mk-II с 100-сильным дизелем, пятиступенчатой коробкой передач с дополнительным двухступенчатым редуктором и новой кабиной. Его развитие относилось уже к мирному времени.



Тяжелый автомобиль Leyland Hippo Mk-II на празднике открытия второго фронта в июне 1944 года

На заглавной фотографии – тяжелый тягач AEC Matador O853 на европейском ралли старинных армейских грузовиков



Все меры пересчитаны по Международной системе единиц.

В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.

