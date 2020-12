Porsche – значит, путешествие

Это доказали успехи 911-х на заснеженных трассах «Ралли Монте Карло», пыльных спецучастках африканского «Ралли Сафари», марафонах «Лондон-Сидней», и, конечно же, убедительная победа Рене Метжа и Доминика Лемойна на экстремально сложном ралли-марафоне «Париж-Дакар» 1984 года. Вдохновленные этим опытом и обожающие свои автомобили владельцы спорткаров Porsche пустились во все тяжкие… Немецкий путешественник Зигфрид Хамменеле на классическом Porsche 911 Targa покорил караванные тропы Афганистана, англичанин Бен Кумбс на Porsche 944 прокатился от Лондона до Кейптауна в ЮАР, гражданин ЮАР Андре Безуиденхут и его Porsche 911 T/R по прозвищу «Фриско» исколесили не только родной африканский континент, но и Австралию, Японию и Новую Зеландию, а безбашенный француз Филипп Делапорт на Porsche 928 прокатился до Байконура, сумев пересечь Иран, Украину, Россию и Казахстан.

Но с путешествиями такого рода есть одна большая проблема: они занимают очень много времени, и далеко не все могут себе такое позволить. Для того чтобы путешественники смогли посетить поистине уникальные места, до которых сложно добраться самостоятельно, и получили удовольствие от вождения автомобилей Porsche Cayenne в естественной для них среде, но уложились при этом в разумные сроки, и был придуман проект Porsche Travel Experience. Первые его маршруты были пройдены в 1996 году, и с этого времени их география захватила все континенты, за исключением разве что Антарктиды. Появление в линейке моделей внедорожника Cayenne позволило существенно расширить географию путешествий, ведь на планете немало интересных мест, куда не стоит пытаться добраться на спортивном автомобиле, поскольку это стало бы откровенным издевательством и над водителем, и над машиной. Но Cayenne, сохранив фирменный спортивный характер, оказался настоящим бойцом с труднопроходимыми дорогами. На сегодняшний день пакет предложений Porsche Travel Experience включает в себя более 100 маршрутов.

За время работы проекта сложилась его философия, в основе которой лежит нацеленность на получение участником максимально положительных эмоций. Каждый тур представляет собой нечто больше, нежели просто связку живописных дорог от одной достопримечательности до другой. Это особый опыт управления автомобилем в самых разных условиях, общение с единомышленниками и новая дружба – недаром нередко туристы, познакомившиеся в ходе одного из туров, в следующий отправляются уже вместе, сплоченной компанией. Это неудивительно – в путешествие с Porsche отправляются люди «с бензином в крови», давно пришедшие к выводу, что автомобиль этой марки – один из главных компонентов хорошего отдыха. В то же самое время Porsche Travel Experience не просто доставляет участников в интересные места и дает возможность попробовать свои силы на уникальных по красоте и сложности участках дорог по всему миру. Он предоставляет им эксклюзивный пакет туристических услуг, которые удовлетворят самого взыскательного клиента, обеспечивая и размещение в лучших отелях, и возможность насладиться великолепными образцами кулинарного искусства.

Да, путешествия – это то, что придает жизни особый вкус. И поэтому столь болезненными стали для всех последствия разразившейся в начале года пандемии. Закрытые границы, отмененные авиарейсы, пустующие отели, разрушенные отпускные планы – все это ударило по огромному множеству людей. В этих условиях особую актуальность приобрели проекты, связанные с внутренним туризмом. Ведь страна у нас огромная, и в ней хватает всего – и памятников седой старины, и прекрасных творений природы… Стоит ли удивляться тому, что в этом году интерес к автомобильному туризму проявили многие автомобильные марки. Естественно, не могла остаться в стороне от развития этого направления и марка Porsche: ведь автомобили Porsche – это настоящие пожиратели пространства, причем способные не только перемещать человека из одной точки в другую с огромной скоростью и максимальным комфортом, но и доставлять радость в ходе этого перемещения.

Запуская проект Porsche Travel Experience в России, специалисты компании ориентировались на несколько групп потенциальных клиентов. В перспективе, когда откроются границы, направление наверняка будет пользоваться популярностью у гостей из-за рубежа, прежде всего из числа тех, кто уже пользовался услугами Porsche Travel Experience в других странах. Для них все будет настоящей экзотикой: и золотые купола храмов, и суровая красота Заполярья… Второй целевой группой будут текущие владельцы Porsche. Конечно, они вполне способны самостоятельно организовать свою поездку в любое интересное место. Но они хотят за самый короткий срок (ну какой деловой человек может выделить на отдых больше 5-6 дней?) увидеть как можно больше, пользуясь при этом теми возможностями, которые дают им их автомобили. Ведь именно автомобили Porsche позволяют совершать молниеносные броски от одной достопримечательности к другой, из одной живописной локации в другую, не тратя драгоценного времени на перемещения. Это значит, что за небольшой срок, два, три или четыре дня, можно посетить максимум интересных мест и увидеть столько же, сколько за недельную поездку на неторопливом туристическом автобусе. В общем, владельцы Porsche привыкли к определенному уровню комфорта и хотят сохранить этот уровень во время путешествия, но вот тратить два-три только для того, чтобы добраться до интересных мест за рулем собственного автомобиля они совершенно не желают. Но это могут быть и клиенты с высоким уровнем дохода, владеющие автомобилями других марок: во-первых, им будет просто интересно провести несколько дней за рулем внедорожника легендарной марки, а во-вторых, вполне возможно, что для кого-то из них знакомство с Porsche в ходе увлекательного путешествия станет поводом впоследствии посетить салон марки, чтобы приобрести такой автомобиль в личную собственность.

В любом случае к услугам туристов будут лучшие в регионах отели с максимально возможным (и чаще всего – международным) уровнем сервиса и блюда в лучших ресторанах, приготовленные лучшими местными поварами. Ведь Porsche Travel Experience, запуская проект в России, не собирается ни на йоту отступать от своих стандартов, действующих на маршрутах проекта в других частях земного шара.

Очень важно, что в компании никогда не забывают о социальной направленности и семейных ценностях. Например, места для детей до 18 лет предоставляются совершенно бесплатно! Ведь только так можно привить молодому поколению привычку бережно относиться к природе, показать ему достойные примеры качественного времяпрепровождения всей семьей и образцы «правильных» приключений. Естественно, при этом важнейшей заботой организаторов остается безопасность. По маршруту участники двигаются колонной, которую возглавляет опытный инструктор. Движение в колонне потребует определенной водительской дисциплины и соблюдения достаточно жесткого графика, но на маршруте есть как остановки для кофе и отдыха, так и для фотосессий, причем в самых живописных местах. А поскольку главной целью таких туров организаторы считают получение позитивных эмоций, то особо захватывающий участок, с самыми интересными и сложными поворотами, по договоренности с инструкторами можно проезжать несколько раз подряд. Инструкторы готовы помочь участникам в любой сложной ситуации: каждый из них обучен оказанию первой медицинской помощи, а жизнь, здоровье и багаж всех членов экипажей застрахованы на весь период поездки.

Куда же могут отправиться клиенты Porsche Travel Experience Russia? На сегодняшний день «русское меню» проекта предлагает пять направлений

Безусловно, одним из самых интересных, но вместе с тем вполне доступных является Северо-Западное.



Карелия давно уже стала туристической Меккой. Сюда едут и любители водного туризма, и поклонники пеших маршрутов, и, естественно, те, кто предпочитает путешествия на колесах. Их манят и многочисленные достопримечательности, и уникальная природа Карелии.

Карельские ландшафты сформировались в ледниковый период, когда наступающие ледники обламывали куски горных пород, перетирая и сглаживая их. А после отступления великих льдов остались «бараньи лбы», «курчавые скалы», знаменитые ладожские шхеры и тысячи озер, разделенных скальными грядами. Ну а донные отложения древнего моря превратились в месторождения знаменитого карельского мрамора, и самое знаменитое из них – рускеальское, ставшее в наши дни «Горным парком Рускеала», жемчужиной туристической Карелии.

Добывать здесь мрамор начали еще шведы в XVII веке, но их интересовала только переработка мрамора в известь. А вот уже при Екатерине II, в 1766 году, здесь началась добыча отделочного мрамора. Рускеальским мрамором украшены Исаакиевский и Казанский соборы, а также Мраморный дворец в Санкт-Петербурге, Римские фонтаны в Петергофе, Орловские ворота в Царском Селе, Гатчинский дворец и многие другие архитектурные памятники. В XX каменоломни начали приходить в упадок, а на время Второй Мировой войны и вовсе были заброшены. Затем добычу мрамора попробовали восстановить, но во время неудачного проведения взрывных работ разрушилась перемычка, перекрывавшая водный горизонт, главная выработка оказалась затоплена, и на ее месте образовалось озеро. В 1998 году мраморный карьер был объявлен памятником исторического и культурного наследия Карелии, а В 2005-м был официально зарегистрирован «Горный парк Рускеала». Несколько компаний совместно вложили деньги, провели благоустройство территории, проложили туристические тропы, обустроили смотровые площадки, установили лестницы, ограды, мостики и информационные щиты.

Парк действительно потрясающе красив, по-своему в каждое время года, и с каждым годом он становится все популярнее, да и кроме самого парка в его окрестностях есть немало интересного. Те же водопады Ахвенкоски на речке Тохмайоки, ставшие декорацией для одной из главных сцен фильма «А зори здесь тихие». Именно поэтому Рускеала фактически является главной достопримечательностью двух вариантов тура, двухдневного («Выходные в Карелии») и пятидневного, «Санкт-Петербург и Карелия». Главной, но далеко не единственной. У туристов будет возможность насладиться красотой ладожских шхер, полюбоваться на «Город ангелов» в развалинах лютеранской кирхи, а любителям активной езды придется по душе отрезок трассы А-121 между Сортавалой и Приозерском. Эта дорога со множеством спусков, подъемов и быстрых поворотов, вьющаяся вдоль берега Ладоги, – настоящий генератор адреналина. Особенно если вы находитесь за рулем такого эмоционального автомобиля, как Porsche Cayenne. Ну а если вы выберете пятидневный вариант тура, то «меню удовольствий» дополнят пешие и автомобильные прогулки по проспектам и набережным города на Неве и внедорожные маршруты по трассам, на которых проходят этапы чемпионата России по ралли. Здесь можно будет убедиться, что автомобили Porsche могут доставить удовольствие от вождения в любых условиях, а зашкаливающие эмоции и выброс адреналина можно получить не только на асфальте гоночных трасс и скоростных магистралей.

Центральная Россия. Здесь, вне всякого сомнения, главным туристическим направлением являются города Золотого Кольца России. Само название «Золотое Кольцо» появилось более 50 лет назад, в 1967 году, когда искусствовед, историк и журналист Юрий Александрович Бычков отправился по городам Владимирской области, чтобы написать о путешествии цикл очерков для газеты «Советская культура». Поездка по кольцевому маршруту Москва – Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов – Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль – Владимир – Москва дала ему возможность собрать множество материалов, которые и легли в основу сделанного им литературного описания к фото-путеводителю по новому туристическому маршруту, окончательно получившему имя «Золотого кольца России», и книги «Золотое кольцо», посвященной теме защиты памятников русской истории и культуры. Само название «Золотое кольцо» стало брендом, права войти в список городов «Золотого кольца» добились Александров, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин,Муром, Мышкин, Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский, Шуя, Касимов, Калуга и поселки Боголюбово, Кидекша и Палех. Но клиенты Porsche Travel Experience отправятся по классическому маршруту, проложенному еще Юрием Бычковым и идущему через восемь древних городов. Здесь сконцентрирована память тысячелетней истории страны, запечатленная в редких по красоте и исторической ценности архитектурных памятниках, великолепных фресках и иконах и, конечно же, уникальных собраниях произведений народных ремёсел. Туристов ждет историко-культурное богатство, которое можно назвать истинным золотом России. Первая остановка – Переславль-Залесский, старинный город с самобытной архитектурой и славной историей. Здесь родился и княжил Александр Невский, оставивший в истории страны столь яркий след, Туристов ждут величественные храмы Никольского, Никитского, Свято-Троицкого Данилова монастырей, элегантные купола Спасо-Преображенского храма и церкви Сорока Мучеников и, конечно же, красивейшие панорамы Плещеева озера. Увы, для того, чтобы посетить все достопримечательности и музеи Переславля-Залесского, не хватит и недели, ведь их в городе несколько десятков. Участникам же предстоит проделать еще два скоростных броска. Первый приведет их в Ростов Великий, где они смогут полюбоваться белокаменным кремлем с митрополичьими хоромами, Успенским собором с его знаменитой звонницей и надвратной церковью Воскресения Христова, и где снимались знаменитые сцены из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Финишной точкой второго броска станет столица «Золотого кольца», Ярославль. Настоятельно рекомендуем выделить время на пешую прогулку по историческому центру со Спасо-Преображенским монастырем, Успенским собором и красивейшим парком на «Стрелке» в месте впадения в Волгу реки Которосль. После ночи в лучшем отеле города Ring Premier Palace путешествие продолжится. Туристов ожидают Кострома и Ипатьевский монастырь, который называют «колыбелью русской государственности»: именно в кельях этого монастыря жили юный Михаил Романов со своей матерью монахиней Марфой, и сюда 13 марта 1613 года прибыло посольство Земского собора, избравшего 16-летнего Михаила царём всея Руси. Между прочим, в годы Смуты Ярославль на несколько месяцев выполнял роль столицы России.



Следующая остановка – тихий купеческий городок Плес. Этот волжский город стал главным источником вдохновения для самого знаменитого из российских пейзажистов, Исаака Левитана. Плёс и сегодня остается городом художников: многие из людей этой профессии всеми силами стараются купить в городе небольшой домик, чтобы иметь возможность свободно работать на пленэре. По словам члена Союза художников, пейзажиста Михаила Обманщина, Плес идеален для занятий живописью. Здесь все компактно, художник может выбирать любой из множества мотивов: купола церквей, набережную с лодками, лес, реку Шохонка, ручьи, холмы… В городе с населением меньше двух тысяч человек регулярно проходят выставки и работает несколько картинных галерей. После обеда в загородной усадьбе маршрут уведет путешественников в Суздаль.

Этот город не случайно получил статус города-музея и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний день в Суздале сохранилось 5 монастырских комплексов, более 40 церквей, почти 300 других памятников архитектуры. Здесь, в отеле «Николаевский Посад», построенном в стиле купеческого поместья, туристы остановятся на ночлег, чтобы утром продолжить путь и увидеть достопримечательности Владимира и колоритных окрестных городков. Основанный в 1108 году Владимиром Мономахом город, получивший имя в честь основателя, стал центром обширного Владимиро-Суздальского княжества, здесь располагались резиденции князей Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Княжество с примыкающими зависимыми территориями так и называли – Владимирская Русь. О славной истории города напоминают Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, а также резиденция князя Андрея Боголюбского и церковь Покрова на Нерли в Боголюбове. Все эти строения считаются настоящими шедеврами древнерусской архитектуры.

Ну а завершится путешествие торжественным ужином в Москве, в ресторане White Rabbit. Кстати, этот ужин – прекрасная иллюстрация подхода организаторов Porsche Travel Experience к организации питания участников. Уж чего-чего, а хороших ресторанов в Москве хватает, но только White Rabbit входит во всемирный рейтинг The World’s 50 Best Restaurants, который ежегодно составляет британский журнал Restaurant и международное жюри The World’s 50 Best Restaurants Academy, причем по итогам 2019 года ресторан занял в этом рейтинге 13-ю строчку, и, пожалуй, только здесь можно познакомиться с национальными блюдами в современной интерпретации высокой кухни.

Маршрут южного направления, получивший название «Южное открытие», начинается в Краснодаре и практически полностью посвящен древнейшему искусству виноделия. История виноградарства и виноделия в российском причерноморье уходит во времена античности, когда греческих колониях, в расположенных на территории нынешней южной России – Фанагории, Танаисе, Горгиппии, Нимфее, Гермонассе, Феодосии начали выращивать виноград, делать вино и даже вывозить его в метрополию. Еще греческий географ Страбон писал о методах защиты виноградной лозы от зимних холодов, возникших в северном Причерноморье. Российское виноделие знало взлеты и падения. Так, огромный ущерб ему нанесла горбачевская «борьба с пьянством», когда были вырублены огромные массивы виноградников по всем винным регионам СССР. Но сейчас, по счастью, отрасль находится на настоящем подъеме. Каждый год площадь виноградников прирастает сотнями гектаров, появляются новые хозяйства и винодельни, а марки «с историей» выходят на международную орбиту, зарабатывая призы и широкое признание. И самым именитым из этих винодельческих хозяйств, без сомнения, стал завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо». Хозяйство было образовано еще в 1870 году, когда император Александр II издал «царское повеление об учреждении нового особого удельного имения с присвоением ему названия «Абрау-Дюрсо» и поручил управление им Д. В. Пиленко, первому начальнику Черноморского округа. Первым агрономом хозяйства стал Франц Гейдук, который закупил более 20 тысяч лоз сортов Рислинг и Португизер, а затем завез из крымской Ливадии виноград сортов Каберне, Совиньон, Алиготе и Пино-блан. Дальнейшее развитие хозяйства неразрывно связано с именем главного винодела департамента Уделов князя Голицына. Но об этом участникам непременно расскажут на увлекательной экскурсии по историческим винным подвалам, вырубленным в толще скалы, и не менее непременной дегустации. Но до того, как туристы попадут в «Абрау-Дюрсо», им нужно будет преодолеть 180 км скоростного горного серпантина, и каждый километр этой дороги подарит им великолепные пейзажи, крутые повороты, подъемы и спуски, а вместе с ними и все удовольствия скоростного драйва за рулем автомобилей Porsche.

А завершит этот насыщенный день незабываемое приключение – внедорожный маршрут от Абрау-Дюрсо до Анапы, проложенный прямо через горы, по грунтовым серпантинам. Этот маршрут даст возможность проверить и собственное водительское мастерство, и классический спортивный характер Porsche, сочетающийся с выдающимися внедорожными характеристиками. Наградой за успех станет ночевка в гостеприимном видовом отеле «Утесов» и ужин в изысканном ресторане, расположившемся на скалистом склоне прямо над берегом моря.



На следующий день туристы посетят три винодельни, «Гай-Кодзор», «Винотеррия» и «Долина Лефкадия». Каждая из них обладает собственным, неповторимым колоритом. «Гай-Кодзор» – это сочетание традиций и современных технологий, так что окруженные шпалерами виноградников воздушные стеклянные павильоны не кажутся чем-то чужеродным. «Винотеррия» – это уютная атмосфера и типичный южный колорит напоминающий о солнечной Италии или южной Австрии. А «Долина Лефкадия» запомнится изысканными постройками, белоснежными фонтанами, уникальными рукотворными водоемами, лавандовыми полями и дизайнерским бутик-отелем прямо на территории комплекса, в котором и остановятся на ночлег участники тура. Естественно, вечером их ждет изысканный ужин в сопровождении местных вин и возможность попробовать себя в старинном искусстве виноделия. Отдых в комплексе «Долина Лефкадия» станет красивым завершением маршрута. Оттуда туристы отправятся в аэропорт, увозя с собой прекрасные воспоминания о четырех днях, проведенных вместе с Porsche Travel Experience Russia.



Алтай…. Разве могли организаторы автотуров обойти это направление? Ведь каждый любитель путешествий мечтает побывать на Алтае, а те, кто уже был, готовы посетить этот край еще раз. Само слово «Алтай» переводится как «Золотой край». Этот край шаманов, горных духов и «мест силы» влечет и поклонников мистических тайн, жаждущих все-таки найти путь в Шамбалу или Беловодье, и тех, кто ищет гармонию в единении с природой. Тех, кому нужен экстрим, ждут пороги Чуи и Чулышмана, ледники горы Белуха и перевалы ущелья Актру. Но и для любителей автомобильного туризма, считающих, что только автомобиль дает возможность увидеть максимум за короткое время, Алтай предоставляет массу возможностей. Одно плохо – добираться в этот горный край из Центральной России далеко и долго. И вот тут четырехдневный маршрут Porsche Travel Experience Russia, получивший название «Выше неба», станет просто манной небесной.



Маршрут организован в двух равнозначных вариантах. Одни группы после встречи в аэропорту Горно-Алтайска отправятся по часовой стрелке, от поселка Артыбаш и комплекса «Алтай Вилладж» до туристического комплекса «Алтай Резорт», другие поедут против часовой стрелки, от «Алтай Резорт» до «Алтай Вилладж». Но по пути их ждут одни и те же впечатления, достопримечательности и приключения. В поселке Артыбаш их ждет интереснейший музей, где собраны предметы быта алтайцев, археологические находки, чучела животных и изделия местных мастеров, знакомящие с историей и культурой жителей Алтая, природными особенностями региона, его флорой и фауной. А в картинной галерее выставлены картины алтайских художников, которых вот уже добрую сотню лет вдохновляют красота Алтайских гор и Телецкого озера. Телецкое озеро – уникальный природный объект. Его глубина глубина составляет 325 м, озеро является вторым в России по своему объему естественным резервуаром чистейшей пресной воды и входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, и его не зря называют младшим братом Байкала. Ну а то, насколько живописно выглядят его берега, участники тура смогут оценить во время прогулки на комфортабельных катерах, которые и доставят их сначала к месту ночлега, в туркомплекс «Алтай Вилладж», а затем на мыс Кырсай, откуда и начнется автомобильная часть путешествия.

Извилистые грунтовки, петляющие вдоль реки Чулышман, приведут путешественников сначала к урочищу Ак-Курум с уникальным творением природы, «каменными грибами», а затем к перевалу Кату-Ярык. Это самый сложный и опасный перевал Горного Алтая, через который проложена автомобильная дорога. Впрочем, слово «дорога» тут не совсем уместно. Кату-Ярык – это 3,8 километров крутого подъёма с девятью петлями серпантина, соединяющего долину Чулышмана с плато Улаган. Зато наградой тем, кто одолеет этот сложный подъем, станет великолепная панорама реки Чулышман. Далее дорога пойдет по горным степям мимо знаменитых Пазырыкских курганов, древних захоронений скифского периода. Раскопки этих курганов были проведены еще в 1929 году экспедицией академика Руденко, и сделанные там уникальные находки (в частности, удивительным образом сохранившиеся в мерзлоте ковры) выставлены в Пазырыкском зале Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Еще через несколько перевалов в районе поселка Акташ маршрут выведет туристов на асфальт Чуйского тракта.

По тракту конвой доберется до комфортабельной турбазы «Кочевник», откуда и продолжит путь до Горно-Алтайска и туристического комплекса «Алтай Резорт». И это будет прекрасный день! Потому что Чуйский тракт не просто входит в десятку самых красивых дорог планеты (по версии журнала National Geographic): по словам одного известного фотографа, по Чуйскому тракту невозможно ездить, потому что за каждым поворотом хочется остановиться и снять фотообои. Это целый мир, со своей драматической историей и своими легендами. Туристам расскажут о том, как возник обычай бросать шапку перед проходом вьючных караванов через бомы (так на Алтае называют скальные теснины), о том, как была написана песня о лихом чуйском шофере Кольке Снегиреве, поведают бытующие среди местных водителей байки про грузовик-призрак, который колесит по дороге, предвещая запоздалым путникам беду, и про красивую девушку-алтайку в белом подвенечном платье, которая вот уже на протяже­нии полувека время от времени по­является у обочины и машет рукой проезжающим мимо автомобилям, прося ее подвезти. В любом случае в памяти участников останутся потрясающие горные пейзажи и панорамы, открывающиеся с вершин перевалов, в том числе самого высокого, Семинского, расположенного на отметке 1894 метра. Ну а завершит маршрут ночь в комплексе «Алтай Резорт» и ужин в ресторане национальной кухни.



Ну а для тех, кто хочет настоящих приключений, кто готов проверить и себя, и возможности автомобилей Porsche в экстремальных условиях Российского Заполярья, Porsche Travel Experience Russia подготовила особое блюдо. Этот пятидневный маршрут, который начнется и закончится в Мурманске, городе моряков и воинской славы, крупнейшем городе в мире, расположенном за Полярным кругом, получил название «Кола Тур».



Первый день путешествия включает в себя перелет в Мурманск и размещение в лучшем отеле города под названием «Азимут», расположенном в самом центре. Второй день полностью посвящен поездке к предгорьям Хибин, в край нетронутой тундры и вечного снега. То, что увидят туристы из салонов Porsche, никого не оставит равнодушным. Но главные приключения впереди – ведь следующие два дня участники проведут на скальном бездорожьи полуострова Средний. Им придется проходить многочисленные броды и виляющую между валунов колею, поездка потребует проявить водительское мастерство, стойкость и выносливость. Ну а наградой за это станут удивительные, полные скрытой силы, спокойствия и суровой красоты пейзажи, берег Баренцева моря, ночь на природе в удивительном комфортабельном глэмпинге, где их угостят деликатесами из натуральных продуктов северных морей, приготовленными по старинным рецептам жителей Севера, и общение в компании единомышленников. Закончится маршрут там же, откуда он начинался – в отеле «Азимут» в Мурманске. Участники отправятся домой, увозя груз эмоций и впечатлений. Каждому запомнится что-то свое, но все воспоминания будут неизменно яркими и позитивными. Например, наибольшее впечатление на известного ресторатора, страстного поклонника автомобилей Porsche и заядлого путешественника Арама Мнацаканова произвели только что выловленные крабы, просто сваренные в соленой воде Баренцева моря, которыми его угащали в глэмпинге на полуострове Средний. А ведь он объездил полмира и дегустировал самые изысканные блюда в лучших мишленовских ресторанах планеты! А еще его поразило то, что Porsche Cayenne способен превратить поездку даже по самой экстремальной трассе в абсолютно комфортное путешествие. «Даже проехав 600 км за день, ты не устаешь и готов, например, к сложному трехчасовому преодолению 27-километрового переезда на полуостров Средний, к берегу Баренцева моря, и воспринимаешь все происходящее как увлекательное приключение», – рассказал он после окончания маршрута. «Одним нажатием пальца ты меняешь режимы работы подвески, и машина идет «как по маслу» по любому покрытию, от камней и воды до грязи и снега». Именно за такими позитивными эмоциями люди отправляются путешествовать, и именно такие эмоции дарят любые туры Porsche Travel Experience.

Но желающим испытать себя заполярным экстримом придется подождать до июля 2021 года. Оно и понятно: на плато Росвумчорр, как известно, не приходит весна, и многие зимние дороги Кольского полуострова порой становятся непроходимыми даже для гусеничной техники, но в июле следующего года на Кольский отправятся шесть групп. Тем же, кто все-таки хочет насладиться зимней природой русского севера, не стоит расстраиваться: в декабре 2020 и январе 2021 года состоится 13 заездов в северо-западном направлении, шесть – в двухдневном варианте «Выходные в Карелии», остальные – в четырехдневном «Санкт-Петербург и Карелия». В мае и июне следующего года шесть групп туристов смогут получить эстетическое пресыщение, прокатившись по горному Алтаю. Точное расписание туров опубликовано на официальном сайте проекта Porsche Travel Experience Russia, там же можно будет найти полное их описание, программы, цены, условия оформления…. Там же со временем появится и расписание туров по другим направлениям, которое будет объявлено дополнительно.