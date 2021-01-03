Первые военные тягачи представляли собой доработанные колёсные тракторы, специальные короткобазные автомобили и грузовики с короткой задней платформой, на которую укладывали балластные плиты для повышения сцепления ведущих колёс с дорогой.
В предвоенные годы благодаря работам немецкого конструктора Августа Фрёхауфа в США появились тягачи, созданные на укороченных шасси обычных грузовиков, у которых вместо кузовов устанавливали опорно-сцепные седельные устройства. Они оказались настолько удачными и практичными, что в союзных странах стали срочно организовать выпуск таких машин.
Германия
В процессе активной подготовки Третьего рейха ко Второй мировой войне, которая привела к созданию новых видов транспортной автотехники, оказалась одна несущественная «недоработка». В обширном вооружении Вермахта не нашлось места для самых простых седельных тягачей, которых заменяли аэродромные машины, обычные грузовики и полугусеничные транспортёры.
Основным специальным тягачом военного времени была машина Hanomag SТ-100W Gigant с предкамерным 100-сильным дизелем и семиместной кабиной для водителя, сцепщиков и экипажей буксируемой техники, которая применялась в основном для буксировки самолетов массой до 20 тонн.
Вторым по значимости был 150-сильный тягач FAUN ZR с удлиненным кузовом для размещения сцепных приспособлений и балласта, способный буксировать 40-тонные прицепы и самолёты. Для сортировки железнодорожных вагонов на крупных станциях служил вариант ZRS, способный перемещаться по рельсам. Таких машин собрали несколько десятков экземпляров.
В конце 30-х малоизвестная фирма Kaelble изготовила 30 короткобазных аэродромных тягачей Z6WA и 120 трёхосных балластных машин Z8V2A с открытым двухместным кузовом для рабочего персонала. Они оснащались дизельными двигателями мощностью 100 и 130 сил соответственно.
Великобритания
Во время Второй мировой в Соединенном Королевстве набор военных автомобилей-тягачей был намного скромнее, чем в Америке, хотя в него входили седельные версии многих английских грузовиков. Более того, в британские вооруженные силы поступали лёгкие артиллерийские тягачи с особыми цельнометаллическими кузовами для боевых расчётов буксируемых орудий, а также специальные трёхосные арттягачи Albion и Scammell.
Morris-Commercial C8/FAT (1939-1945 гг.)
В семействе полноприводных автомобилей С8 компании «Моррис Коммершиэл» имелось несколько вариантов лёгких 70-сильных тягачей полевой артиллерии C8/FAT для буксировки прицепов или пушек калибром до 57 мм.
Их отличительной чертой были закрытые легкобронированные кузова с верхними наклонными панелями со смотровыми окнами, рассчитанные на шесть человек расчётов буксируемых орудий, кабины с двумя неоткидными лобовыми окнами, люком или брезентовым верхом на крыше и разными размерами колёс. В общей сложности их выпустили 8,5 тысяч экземпляров.
Karrier КТ4 (1939-1944 гг.)
Подобный 80-сильный тягач КТ4 Spider для буксировки орудий калибра до 76 мм выпускала компания «Кэрриер». Высокий кузов с откидными лобовыми стёклами, узкими боковыми окошками и багажником на крыше служил для размещения боевых расчётов и перевозки боеприпасов. Слишком тяжёлый автомобиль поступал лишь в военные подразделения Индии и Северной Африки. Их выпустили 520 единиц.
Albion FT15N (1945-1946 гг.)
Наиболее совершенный и оригинальный низкопрофильный арттягач FT15N (6х6) считался родоначальником всего послевоенного поколения автомобилей марки «Альбион». Его особенностями были полукапотная компоновка с частично вынесенным из кабины 95-сильным двигателем и грузопассажирский кузов с отсеком для боевых расчётов, боковой входной дверью и ящиками для боеприпасов.
Scammell Pioneer TRMU (1937-1945 гг.)
Особую страницу британской истории военной автотехники составляли тяжёлые односкатные седельные тягачи TRMU-20 и TRMU-30 компании «Скаммелл», которые незадолго до войны составили второе поколение «Пионер» (6х4). Их оборудовали бензиновым двигателем или шестицилиндровым дизелем мощностью 86 и 102 л.с., шестиступенчатой коробкой передач, четырёхдверной кабиной с покатой крышей и пневматическим приводом тормозов низкорамных полуприцепов грузоподъемностью 20 и 30 тонн. Длина такого автопоезда превышала 15 метров, полная масса – 45 тонн.
Scammell Pioneer R100 (1939-1945 гг.)
Накануне войны в семействе «Пионер» начался выпуск балластного тягача R100 для буксировки орудийных систем калибра до 155 мм со штатным 102-сильным дизелем или рядным восьмицилиндровым мощностью 140 л.с. От седельной версии он отличался грузопассажирским кузовом для орудийного расчёта из девяти человек, комплекта амуниции и лёгкого крана для их перегрузки.
Наиболее распространенными вариантами были бортовые ремонтно-эвакуационные машины SV/2S с механическим краном и лебёдкой и вариант SV/1S с Г-образной стрелой. В общей сложности было собрано 548 седельных и 786 балластных тягачей.
США
В отличие от малой насыщенности армейскими тягачами обеих сторон конфликта в Соединенных Штатах простые многоцелевые седельные машины разных конструкций и назначения входили буквально во все программы двух- и трёхосных войсковых автомобилей капотной, полукапотной и бескапотной компоновки.
International Harvester Н-542 (1944-1945 гг.)
Стимулом для выпуска короткобазных тягачей Н-542 (4х2) компании «Интернэшнл Харвестер» являлась предстоящая высадка союзников в Нормандии, потребовавшая одновременной доставки крупных партий грузов с побережья к местам дислокации войск и обратно. Они работали в составе автопоездов полной массой 18 тонн в сцепе с созданными специально для них одноосными высокобортными полуприцепами и цельнометаллическими фургонами.
Автомобили полукапотной компоновки оснащались верхнеклапанным шестицилиндровым двигателем в 124 силы, двойной главной передачей, пневмоприводом тормозов, кабиной со съёмным брезентовым верхом, плоской облицовкой радиатора и мощным бампером. За один год «Интернэшнл Харвестер» собрал 4640 тягачей Н-542.
Autocar U7144Т/U8144Т (1941-1945 гг.)
Известные многоцелевые полноприводные седельные тягачи двух видов выпускала компания «Отокар». На базовый автомобиль U7144Т пятитонной категории устанавливали бензиновый двигатель в 112 сил, двухступенчатую раздаточную коробку с отключением переднего привода, закрытую или открытую кабину с плоской решёткой радиатора.
Шеститонный вариант U8144Т отличался удлиненной на 72,5 сантиметра рамой, позволившей установить за кабиной прямоугольный металлический ящик с лебёдкой, запасным колесом, сцепными принадлежностями и погрузочно-разгрузочным инструментарием для самых разнообразных грузов. В годы войны таких тягачей построили 11 тысяч штук.
Federal 94Х43 (1941-1945 гг.)
Параллельно с тягачом Autocar U7144T компания «Федерал» выпускала унифицированный с ним вариант 94Х43, который отличался новыми узлами в трансмиссии и тормозной системе, а также скругленными боковыми панелями капота и наклонной передней облицовкой с выпуклой радиаторной решёткой.
Mack NJU1 (1941-1942 гг.)
По заказу Инженерного управления армии США компания «Мак» собрала 700 тяжёлых 136-сильных седельных тягачей NJU1 (4х4), служивших для буксировки полуприцепов с оборудованием для наведения понтонных переправ. Специально для них была создана высокая цельнометаллическая кабина с наклонной передней стенкой и защитной решёткой, за которой скрывалась лебёдка.
В военные годы за разработку и изготовление дорожных седельных тягачей различной компоновки с колёсными формулами 6х4 и 6х6 брались несколько небольших фирм Америки. Подробно рассказать о них в одной статье невозможно, поэтому приводим лишь фотографии и краткие сведения об этих автомобилях.
В отличие от седельных тягачей в США на долю балластных конструкций приходились достаточно известные машины компании Diamond Т, выпускавшей 185-сильные модели Т-980 и Т-981 (6х4) для буксировки артиллерийских орудий калибра до 155 мм и низкорамных прицепов-трейлеров, о которых мы уже рассказывали.
На заглавной фотографии – удлинённый инженерный седельный тягач Autocar U8144Т для буксировки полуприцепов с тяжёлыми понтонами и металлическими секциями сборно-разборных мостов.
Все меры пересчитаны по Международной системе единиц.
В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.
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