Нельзя сказать, что грузовики для буксировки полуприцепов появились исключительно из-за мировой войны – они появились за несколько лет до ее начала. Однако война бесспорно дала ощутимый толчок для их развития. Автопоезда перевозили крупные партии ленд-лизовских грузов на дальние расстояния и оперативно доставляли топливо, понтоны и крупногабаритные конструкции.

Первые военные тягачи представляли собой доработанные колёсные тракторы, специальные короткобазные автомобили и грузовики с короткой задней платформой, на которую укладывали балластные плиты для повышения сцепления ведущих колёс с дорогой.



Созданный специально для Вермахта трактор-тягач Lanz Bulldog с одноцилиндровым 25-сильным мотором. 1939 год

В предвоенные годы благодаря работам немецкого конструктора Августа Фрёхауфа в США появились тягачи, созданные на укороченных шасси обычных грузовиков, у которых вместо кузовов устанавливали опорно-сцепные седельные устройства. Они оказались настолько удачными и практичными, что в союзных странах стали срочно организовать выпуск таких машин.

Германия

В процессе активной подготовки Третьего рейха ко Второй мировой войне, которая привела к созданию новых видов транспортной автотехники, оказалась одна несущественная «недоработка». В обширном вооружении Вермахта не нашлось места для самых простых седельных тягачей, которых заменяли аэродромные машины, обычные грузовики и полугусеничные транспортёры.

Основным специальным тягачом военного времени была машина Hanomag SТ-100W Gigant с предкамерным 100-сильным дизелем и семиместной кабиной для водителя, сцепщиков и экипажей буксируемой техники, которая применялась в основном для буксировки самолетов массой до 20 тонн.



Короткобазный тягач Hanomag SТ-100W «Гигант» со сменными балластными блоками за кабиной. 1938 год

Вторым по значимости был 150-сильный тягач FAUN ZR с удлиненным кузовом для размещения сцепных приспособлений и балласта, способный буксировать 40-тонные прицепы и самолёты. Для сортировки железнодорожных вагонов на крупных станциях служил вариант ZRS, способный перемещаться по рельсам. Таких машин собрали несколько десятков экземпляров.



Восстановленный балластный бортовой тягач FAUN ZR образца 1944 года с семиместной кабиной

Тягач FAUN ZRS с железнодорожными буферами для составления воинских эшелонов. 1941-1942 гг.

В конце 30-х малоизвестная фирма Kaelble изготовила 30 короткобазных аэродромных тягачей Z6WA и 120 трёхосных балластных машин Z8V2A с открытым двухместным кузовом для рабочего персонала. Они оснащались дизельными двигателями мощностью 100 и 130 сил соответственно.



Тягач Kaelble Z8V2A с металлическим кузовом для балласта, сцепных средств и сидений для двух операторов. 1939 год

Великобритания​

Во время Второй мировой в Соединенном Королевстве набор военных автомобилей-тягачей был намного скромнее, чем в Америке, хотя в него входили седельные версии многих английских грузовиков. Более того, в британские вооруженные силы поступали лёгкие артиллерийские тягачи с особыми цельнометаллическими кузовами для боевых расчётов буксируемых орудий, а также специальные трёхосные арттягачи Albion и Scammell.

Morris-Commercial C8/FAT (1939-1945 гг.)

В семействе полноприводных автомобилей С8 компании «Моррис Коммершиэл» имелось несколько вариантов лёгких 70-сильных тягачей полевой артиллерии C8/FAT для буксировки прицепов или пушек калибром до 57 мм.



Лёгкий тягач Morris-Commercial C8/FAT Mk-I с 20-дюймовыми колёсами для армий Канады и Австралии. 1939 год

Артиллерийский тягач Morris-Commercial C8/FAT Mk-III Quad c колёсами размером 16-дюймов. 1944 год

Их отличительной чертой были закрытые легкобронированные кузова с верхними наклонными панелями со смотровыми окнами, рассчитанные на шесть человек расчётов буксируемых орудий, кабины с двумя неоткидными лобовыми окнами, люком или брезентовым верхом на крыше и разными размерами колёс. В общей сложности их выпустили 8,5 тысяч экземпляров.



Karrier КТ4 (1939-1944 гг.)

Подобный 80-сильный тягач КТ4 Spider для буксировки орудий калибра до 76 мм выпускала компания «Кэрриер». Высокий кузов с откидными лобовыми стёклами, узкими боковыми окошками и багажником на крыше служил для размещения боевых расчётов и перевозки боеприпасов. Слишком тяжёлый автомобиль поступал лишь в военные подразделения Индии и Северной Африки. Их выпустили 520 единиц.



Полубронированный артиллерийский тягач Karrier KT4 Spider с двигателем от легковушки Humber Snipe. 1939 год

Albion FT15N (1945-1946 гг.)



Наиболее совершенный и оригинальный низкопрофильный арттягач FT15N (6х6) считался родоначальником всего послевоенного поколения автомобилей марки «Альбион». Его особенностями были полукапотная компоновка с частично вынесенным из кабины 95-сильным двигателем и грузопассажирский кузов с отсеком для боевых расчётов, боковой входной дверью и ящиками для боеприпасов.



Артиллерийский тягач Albion FT15N с задним отсеком для орудийного расчёта. 1945 год

Отреставрированный низкопрофильный тягач Albion FT15N на фестивале старинных военных автомобилей

Scammell Pioneer TRMU (1937-1945 гг.)



Особую страницу британской истории военной автотехники составляли тяжёлые односкатные седельные тягачи TRMU-20 и TRMU-30 компании «Скаммелл», которые незадолго до войны составили второе поколение «Пионер» (6х4). Их оборудовали бензиновым двигателем или шестицилиндровым дизелем мощностью 86 и 102 л.с., шестиступенчатой коробкой передач, четырёхдверной кабиной с покатой крышей и пневматическим приводом тормозов низкорамных полуприцепов грузоподъемностью 20 и 30 тонн. Длина такого автопоезда превышала 15 метров, полная масса – 45 тонн.



Седельный тягач Scammell Pioneеr TRMU-30 с танком Matilda на 30-тонном полуприцепе. 1937 год

Армейский танковый седельный тягач Scammell Pioneer TRMU в пустынных регионах Северной Африки. 1939 год

Scammell Pioneer R100 (1939-1945 гг.)



Накануне войны в семействе «Пионер» начался выпуск балластного тягача R100 для буксировки орудийных систем калибра до 155 мм со штатным 102-сильным дизелем или рядным восьмицилиндровым мощностью 140 л.с. От седельной версии он отличался грузопассажирским кузовом для орудийного расчёта из девяти человек, комплекта амуниции и лёгкого крана для их перегрузки.



Балластный односкатный артиллерийский тягач Scammell Pioneer R100 с задней восьмитонной лебёдкой

Наиболее распространенными вариантами были бортовые ремонтно-эвакуационные машины SV/2S с механическим краном и лебёдкой и вариант SV/1S с Г-образной стрелой. В общей сложности было собрано 548 седельных и 786 балластных тягачей.



Ремонтно-эвакуационные машины SV/2S на шасси Scammell Pioneer R100 для Королевских Военно-воздушных сил

США​

В отличие от малой насыщенности армейскими тягачами обеих сторон конфликта в Соединенных Штатах простые многоцелевые седельные машины разных конструкций и назначения входили буквально во все программы двух- и трёхосных войсковых автомобилей капотной, полукапотной и бескапотной компоновки.

International Harvester Н-542 (1944-1945 гг.)

Стимулом для выпуска короткобазных тягачей Н-542 (4х2) компании «Интернэшнл Харвестер» являлась предстоящая высадка союзников в Нормандии, потребовавшая одновременной доставки крупных партий грузов с побережья к местам дислокации войск и обратно. Они работали в составе автопоездов полной массой 18 тонн в сцепе с созданными специально для них одноосными высокобортными полуприцепами и цельнометаллическими фургонами.



Седельный тягач Н-542 компании International Harvester с открытой кабиной и дверными выемками. 1944 год

Автомобили полукапотной компоновки оснащались верхнеклапанным шестицилиндровым двигателем в 124 силы, двойной главной передачей, пневмоприводом тормозов, кабиной со съёмным брезентовым верхом, плоской облицовкой радиатора и мощным бампером. За один год «Интернэшнл Харвестер» собрал 4640 тягачей Н-542.



Сохранившийся тягач H-542 с задними двускатными колёсами и полуприцепным цельнометаллическим фургоном



Autocar U7144Т/U8144Т (1941-1945 гг.)



Известные многоцелевые полноприводные седельные тягачи двух видов выпускала компания «Отокар». На базовый автомобиль U7144Т пятитонной категории устанавливали бензиновый двигатель в 112 сил, двухступенчатую раздаточную коробку с отключением переднего привода, закрытую или открытую кабину с плоской решёткой радиатора.



Тягач Autocar U7144T образца 1943 года с открытой кабиной и задними двускатными колёсами

Пятитонный седельный тягач Autocar U7144T с цельнометаллическим полуприцепом-фургоном

Шеститонный вариант U8144Т отличался удлиненной на 72,5 сантиметра рамой, позволившей установить за кабиной прямоугольный металлический ящик с лебёдкой, запасным колесом, сцепными принадлежностями и погрузочно-разгрузочным инструментарием для самых разнообразных грузов. В годы войны таких тягачей построили 11 тысяч штук.



Седельный тягач U8144T с инструментальным ящиком, собранный в британском городке Пирсон. 1942 год



Federal 94Х43 (1941-1945 гг.)

Параллельно с тягачом Autocar U7144T компания «Федерал» выпускала унифицированный с ним вариант 94Х43, который отличался новыми узлами в трансмиссии и тормозной системе, а также скругленными боковыми панелями капота и наклонной передней облицовкой с выпуклой радиаторной решёткой.



Седельный тягач Federal 94Х43С с брезентовой крышей, практически идентичный модели Autocar U7144T. 1944 год

Mack NJU1 (1941-1942 гг.)



По заказу Инженерного управления армии США компания «Мак» собрала 700 тяжёлых 136-сильных седельных тягачей NJU1 (4х4), служивших для буксировки полуприцепов с оборудованием для наведения понтонных переправ. Специально для них была создана высокая цельнометаллическая кабина с наклонной передней стенкой и защитной решёткой, за которой скрывалась лебёдка.



Инженерный тягач Mack NJU1 с ящиком для монтажного инструментария и приспособлений. 1941 год

В военные годы за разработку и изготовление дорожных седельных тягачей различной компоновки с колёсными формулами 6х4 и 6х6 брались несколько небольших фирм Америки. Подробно рассказать о них в одной статье невозможно, поэтому приводим лишь фотографии и краткие сведения об этих автомобилях.



Опытный тягач Mack NQ (6х6) для седельной буксировки 240-мм гаубицы, собранный в трёх экземплярах. 1940 год

Тяжёлые 165-сильные тягачи Corbitt 50SD6 (6х6) с топливными цистернами для Военно-воздушных сил США. 1940-1941 гг.

Аэродромный топливозаправщик на 15 тысяч литров горючего со 165-сильным тягачом Biederman Т16 (6х6). 1941 год

130-сильный седельный тягач Federal-604 (6х4) для работы в составе автопоездов полной массой до 40 тонн. 1942 год

Капотный тягач REO 28Х6 (6х4) со 130-сильным дизелем и пневматическими амортизаторами передних колёс. 1943 год

Тягач Federal-606 (6х6) со 180-сильным мотором и двухосной цистерной-топливозаправщиком. 1944-1945 гг.

В отличие от седельных тягачей в США на долю балластных конструкций приходились достаточно известные машины компании Diamond Т, выпускавшей 185-сильные модели Т-980 и Т-981 (6х4) для буксировки артиллерийских орудий калибра до 155 мм и низкорамных прицепов-трейлеров, о которых мы уже рассказывали.



Базовый балластный тягач Diamond Т-980 при буксировке трейлера Dyson с тяжёлым танком Churchill. 1945 год

На заглавной фотографии – удлинённый инженерный седельный тягач Autocar U8144Т для буксировки полуприцепов с тяжёлыми понтонами и металлическими секциями сборно-разборных мостов.



Все меры пересчитаны по Международной системе единиц.

В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.

