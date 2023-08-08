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Россия от края до края: на автомобиле от самой северной к самой южной точке страны

08.08.2023 46 0 0

Прошедшей зимой, когда мы с Сашей Еликовым на китайском внедорожнике достигли самой северной точки страны – мыса Челюскин, возникла идея оттуда сразу ехать на самую южную оконечность России, которая находится высоко в горах в Дагестане, недалеко от села Куруш. Это должен был быть первый в истории автопробег России – от самого северного края до самого южного.

Арктическая часть пути пролегала по Таймыру – самому большому полуострову страны, находящемуся в Красноярском крае. Здесь на расстоянии в 1000 км нет дорог, здесь белые медведи никогда не видели человека, а стада овцебыков спокойно пасутся на склонах самых северных в мире гор Бырранга.

Сюда мы целый месяц добирались от Якутска, а когда добрались, то самым сложным оказалось выбраться обратно в цивилизацию, т.к. и мы, и автомобиль порядком устали. Тем более что за несколько дней, что мы провели на метеостанции, прошла метель, выпало много снега, и наши следы замело. Обратно мы ехали сложным и самым интересным маршрутом по берегу Карского моря.

Здесь нужно быть готовым, что при критической поломке автомобиля здесь никогда не проедет КамАЗ и не увезёт вашу машину в Хатангу. Здесь нужно быть готовым в том числе и к потере автомобиля. Но именно эта часть пути и вызывает незабываемые эмоции! Нигде, ни в одном уголке российской Арктики нет этого чувства нахождения в космосе, как на побережье Таймыра!

И именно здесь, в бухте Толя, у нас лопнула рессора... Мы находились в самом недоступном месте Таймыра, которое можно только придумать на нашем пути. Поломка случилась на льду моря на равном удалении от метеостанции на мысе Челюскин и от реки Траутфеттер, по которой периодически ездят КамАЗы и автопутешественники. Мы находились как в космосе, понимая, что сюда не приедет никто ни через месяц, ни через год.

Но вернёмся к рессоре. У нас с собой были разные бруски и доски. Из одного из них Саша Еликов выпилил протез и вставил между мостом и рамой, всё это максимально закрепив стяжками. Машина оставалась на ходу, если бы не одно «но». До Хатанги (ближайшей цивилизации) оставалось около 750 километров абсолютного бездорожья. Вся эта деревянная конструкция выглядела относительно надёжно, но только не для таких нагрузкок и расстояний. Но она выжила. 

От Хатанги мы поехали по более короткому, но скучному маршруту через село Попигай в сторону Якутии по тундре. Ранее мы проезжали этот отрезок по берегу моря Лаптевых через полярную метеостанцию, Нордвик – самый загадочный посёлок СевМорПути, Косистый – заброшенный военный городок и аэродром, мыс Илья – антенны тропосферной связи Днепр и заброшенное село Кожевниково, Сындасско – самое северное в мире село. В этих местах мало кто бывал.

Дальше с Юрюнг-Хая и по тысячам километров зимников мы прошли от самого севера Якутии до алмазной столицы города Мирный.

Здесь пришлось делать важное решение, на дворе стояла весна, и все начало таять. В сторону Якутска все переправы уже закрыли, поэтому оставалось только рисковать и попробовать вырваться в Иркутскую область по «веселому» зимнику, который от тепла уже начал разваливаться.

Дальше уже по дорогам через самый восточный миллионник Красноярск ушли на юго-запад, где наш путь пролегал через суровый Челябинск, красавицу-Самару и город-герой Волгоград. В Калмыкии мы заехали в самое жаркое место страны – Полюс жары село Утта.

Проехав самый южный город страны – Дербент, мы, намотав на колёса своего автомобиля более десяти тысяч километров, добрались до самой южной точки, которая находится в Дагестане, на северном склоне Кавказского хребта около горы Рагдан. Самым южным населенным пунктом село Куруш, находящееся высоко в горах, на высоте 2500 метров. Но есть ещё географическая точка, куда можно забраться максимально на юг, не покидая территорию Российской Федерации.

Находится это место на леднике в западном распадке от горы Рагдан. Оттуда начинает своё течение река Рагданчай. Зайти туда могут только альпинисты, совершая двух-трёх дневное восхождение из ближайшего альплагеря. Но увидеть саму точку можно и не совершая каких-то серьёзных подвигов. Нужно лишь проехать около пяти километров дальше села Куруш, и прямо с дороги откроется панорама на долину реки Рагданчай. Самой, кстати, южной реки России. Нам показалось несправедливым, что о таком географическом месте мало кто знает, и было решено в этот день, в День России, установить памятный знак «Самая южная точка России».

И мы хотим поделиться с вами новым местом притяжения. Находится оно на правом берегу реки Рагданчай в километре выше по течению, от впадения её в реку Мулларчай. Несложный пеший поход занимает примерно полтора часа в одну сторону и включает в себя два перехода небольших, но бодрящих горных речек (лучше запастись резиновыми тапками и полотенцем).

Знак повторяет распадок между гор, в створе которого и видно самую южную точку. Мы его привезли на машине в Дагестан и потом на себе притащили к месту установки, вкопали и насыпали гурий из камней. На некоторых картах он уже появился в достопримечательностях как «Памятный знак Самая южная точка России», скоро появится и на остальных. Координаты: 41.253802, 47.795934

Это стало самым первым подобным автопутешествием, связавшим две крайних точки России – северную и южную. Было нелегко, но машина выдержала, а мы справились!

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