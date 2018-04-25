Замысел
Этот автомобиль 1994 года выпуска верой и правдой служил своему владельцу Сергею, участнику поискового отряда «Слава». Поисковики, как известно, ездят там, где люди зачастую не могут пройти пешком. «Буханка» работала во всю мощь своих мотора и рессор, но даже её железное нутро со временем стало потихоньку умирать. Да и не только нутро: кузовное железо тоже устало мотаться по непролазным полям, лесам и болотам. А тут случилось радостное событие: в семье Сергея появилась на свет третья дочка. Казалось бы, причём здесь УАЗ? Нет-нет, жизнелюбы, молчите! Просто теперь семье стал нужен больше минивэн, чем старая «буханка». Но группа друзей решила сделать спасти верный УАЗик, а заодно – сделать из неё по-настоящему комфортабельный автомобиль. Желательно – дёшево.
Снаружи
Первым делом занялись повидавшим жизнь кузовом. Все прогнившие части вырезали, некоторые из них заменили, а что-то просто выкинули.
Чтобы не отказывать себе в удовольствии периодически месить грязь, штатные 29-дюймовые колёса заменили колёсами диаметром 33 дюйма. Их, кстати, подарили друзья. Правда, при езде по бездорожью колеса стали цепляться за арки. Вопрос решили просто: их слегка увеличили, потому что арки всё равно были гнилыми и их надо было срезать.
Силовые элементы кузова сделали заново из профиля 10х10, а снаружи их закрыли листовым дюралюминием. Пороги, передний и задний бамперы и багажник тоже пришлось творить «с нуля», и тут в дело пошла холоднокатаные цельнотянутые трубы. Причём с бампером пришлось повозиться: снять лекала со стандартного, а потом немного изменить конструкцию (перенести в другое место зоны деформации, а «клыки» для пущей жёсткости сделать по принципу треугольных мотоциклетных рам). Обновленный и подготовленный кузов передали на покраску малярам, а друзья занялись технической частью автомобиля.
Решетки на окнах носят «противовандальные» функции, а самодельный экспедиционный багажник вызывает зависть у конструкторов кузовов КамАЗов. Ещё бы: на этой «буханке» Сергей смог перевезти все мыслимые и немыслимые стройматериалы для постройки собственного дома.
Техника
Само собой, подвеска на штатных 16-листовых рессорах была модифицирована (ведь мы же помним, что «буханка» должна была стать семейным минивэном, оставаясь при этом внедорожным автомобилем). Так что теперь тут стоят амортизаторы от ГАЗ-53 и УАЗовские дисковые тормоза «по кругу», что допускается техническим регламентом Таможенного союза.
Спереди добавили преднатяговую межколёсную блокировку – незаменимую вещь при преодолении бездорожья. Сзади блокировка тоже есть (разработанная для УАЗа «Спрут» с пневомприводом). Мало ли, вдруг где-то получится вывесить автомобиль диагонально? Вот тут-то блокировки и выручат.
Над рулевым управлением поработали особенно тщательно. Для гашения ударов установили рулевой демпфер, а гидроусилитель руля поставили более эффективный. Его взяли от более поздней версии УАЗа. Чтобы машина лучше стояла на прямой, особенно в асфальтовой колее, пришлось на четыре градуса изменить угол наклона шкворней. А чтобы при этом можно было смело съехать с асфальта, рулевые тяги закрыли самодельной защитой.
Мотор УМЗ 4216 с блоком управления МИКАС от ГАЗель Бизнес, который установлен сейчас, подарил друг. У него сгорел автомобиль, но двигатель при пожаре чудесным образом остался нетронутым. А так как, по словам товарища Брежнева, «экономика должна быть экономной», в машину установили ГБО (и это ещё один подарок от товарища). Заправленного баллона объемом 150 литров хватает примерно на 650-700 километров пути. Ну, а если газ кончится, путь можно продолжить и на бензине (полного бака хватит ещё на 600 км).
За освещение здесь отвечают ксеноновые танковые фары. Кстати, они продаются в обычных магазинах как дополнительное оборудование для внедорожников.
«А как же лебёдка? Без неё УАЗ не УАЗ вовсе, а непонятный кусок железа!» — заметят некоторые любители перебирать этот автомобиль, сидя по уши в болоте. Оказывается, в этом вопросе друзья проявили завидную мудрость.
— Лебёдки тут нет. Если на машине есть такие вещи, пропадает бесстрашие», — объясняют они. Сергей и его товарищи прекрасно обходятся обычным хайджеком и удачно преодолевают бездорожье любой сложности.
Внутри
А теперь заглянем в салон, который, разумеется, тоже был переделан. Чтобы не оглохнуть от воплей мотора и трансмиссии, шумо- и виброизоляцию сделали многослойной. Из фанеры выпилили новые стеновые панели, обшитые впоследствии экокожей Brandy (так называемой «нестирайкой»). Это экокожа на микрофибре, которая практически не подвержена механическим воздействиям. Конечно, когда-нибудь она придет в негодность, но это будет ещё нескоро: гарантия завода изготовителя составляет восемь лет.
Сзади поставлены четыре сидения от ГАЗели, а вот тем, кто сидит спереди, повезло больше. Здесь нашлись ещё одни щедрые друзья, которые вытащили передние кресла из «серванта» Honda CRV.
Для завершения образа в стиле «лакшери» в крышу врезали штатный ГАЗелевский люк. А обшивку потолка, как и переднюю консоль, изготовили собственноручно с нуля.
В багажном отделении передвинули перегородку, так что УАЗовскую салонную печку с ее штатного места пришлось убрать. Передвигать кресла стало проще, а чтобы делать это можно было в тепле, под сиденья салона поставили отопитель от трактора ДТ-75.
Опыт владения
С учётом того, что работали исключительно в свободное от работы и дел время, постройка автомобиля заняла примерно четыре месяца. Что касается бюджета, то тут, как вы поняли, он минимален и равен 100 тысячам рублей. Это цена доработок без стоимости самого автомобиля и без стоимости работ (автомобиль к началу проекта уже был давно, а работали все бесплатно из-за дружеских чувств и тяги к прекрасному). Если же вам придёт в голову идея построить нечто такое же, готовьте не меньше 500 тысяч.
При выезде на природу друзья постоянно попадают в различные «внедорожные» ситуации (собственно, для этого туда и ездят).
— «Безвылазных» положений, к счастью, не было. Машина успешно прошла две полноценные экспедиции по Карелии и Беломорканалу. Засесть и утонуть-то можно везде, но у нас опытный водитель, да и в экспедиции мы ездим в паре, так что под рукой есть другой автомобиль с лебедками. Всегда друг друга вытащим, — рассказывают друзья.
Ну, что сказать? Эта «буханка» отлично справляется и с ролью брутального внедорожника для охоты, рыбалки и экспедиций, и с ролью комфортного городского семейного минивэна. А если как раз этого и хотели добиться друзья, то, наверное, у них всё получилось как надо.
Список доработок
Двигатель
- Двигатель ГАЗ 4216 115 л.с.
- ГБО
- Электроника
- ЭБУ Микас
- Штатные приборы с переделанной подсветкой
- Новые органы управления светом, компрессором, пневмосистемой для блокировки колес и пневмосигналом
Трансмиссия
- Спереди: преднатяговая блокировка
- Сзади: пневматическая блокировка «Спрут»
Подвеска
- Изменённая, на 16-листовых рессорах
- Амортизаторы от ГАЗ-53
- Угол наклона шкворней изменен на 4 градуса
- Защита рулевых тяг
- Гидроусилитель руля УАЗ
- Рулевой демпфер
Тормоза
- Дисковые по кругу
- Вакуумный усилитель тормозов УАЗ
Снаружи
- Дюралюминиевые панели
- Усиленный профиль
- Кастомные бамперы и багажник
- Танковые фары с ксеноном
- 33-дюймовые колеса
Салон
- Перенесена перегородка
- Самодельная консоль приборов
- Задние сидения от ГАЗель
- Передние кресла от Honda CRV
Аудиосистема
- 3-компонентные динамики
Редакция благодарит мастерскую GreenToad за предоставленный автомобиль.
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