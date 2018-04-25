Никогда не шутите при работниках УАЗа, что «буханка» образца 1965 года получилась настолько совершенной, что лучше сделать просто невозможно, поэтому она не меняется уже 53 года. Они на это обидятся и будут отчасти правы. Меняли там многое, и нынешние УАЗ 3962 сильно отличаются от первых 452-х. Но совершенству предела нет, поэтому во многих мастерских нашей страны визжат болгарки и шипят сварочные аппараты: народ допиливает «буханки» как может. А может он, судя по нашему сегодняшнему герою, многое.

Замысел

Этот автомобиль 1994 года выпуска верой и правдой служил своему владельцу Сергею, участнику поискового отряда «Слава». Поисковики, как известно, ездят там, где люди зачастую не могут пройти пешком. «Буханка» работала во всю мощь своих мотора и рессор, но даже её железное нутро со временем стало потихоньку умирать. Да и не только нутро: кузовное железо тоже устало мотаться по непролазным полям, лесам и болотам. А тут случилось радостное событие: в семье Сергея появилась на свет третья дочка. Казалось бы, причём здесь УАЗ? Нет-нет, жизнелюбы, молчите! Просто теперь семье стал нужен больше минивэн, чем старая «буханка». Но группа друзей решила сделать спасти верный УАЗик, а заодно – сделать из неё по-настоящему комфортабельный автомобиль. Желательно – дёшево.

Снаружи

Первым делом занялись повидавшим жизнь кузовом. Все прогнившие части вырезали, некоторые из них заменили, а что-то просто выкинули.

Чтобы не отказывать себе в удовольствии периодически месить грязь, штатные 29-дюймовые колёса заменили колёсами диаметром 33 дюйма. Их, кстати, подарили друзья. Правда, при езде по бездорожью колеса стали цепляться за арки. Вопрос решили просто: их слегка увеличили, потому что арки всё равно были гнилыми и их надо было срезать.

Силовые элементы кузова сделали заново из профиля 10х10, а снаружи их закрыли листовым дюралюминием. Пороги, передний и задний бамперы и багажник тоже пришлось творить «с нуля», и тут в дело пошла холоднокатаные цельнотянутые трубы. Причём с бампером пришлось повозиться: снять лекала со стандартного, а потом немного изменить конструкцию (перенести в другое место зоны деформации, а «клыки» для пущей жёсткости сделать по принципу треугольных мотоциклетных рам). Обновленный и подготовленный кузов передали на покраску малярам, а друзья занялись технической частью автомобиля.

Решетки на окнах носят «противовандальные» функции, а самодельный экспедиционный багажник вызывает зависть у конструкторов кузовов КамАЗов. Ещё бы: на этой «буханке» Сергей смог перевезти все мыслимые и немыслимые стройматериалы для постройки собственного дома.

Техника

Само собой, подвеска на штатных 16-листовых рессорах была модифицирована (ведь мы же помним, что «буханка» должна была стать семейным минивэном, оставаясь при этом внедорожным автомобилем). Так что теперь тут стоят амортизаторы от ГАЗ-53 и УАЗовские дисковые тормоза «по кругу», что допускается техническим регламентом Таможенного союза.

Спереди добавили преднатяговую межколёсную блокировку – незаменимую вещь при преодолении бездорожья. Сзади блокировка тоже есть (разработанная для УАЗа «Спрут» с пневомприводом). Мало ли, вдруг где-то получится вывесить автомобиль диагонально? Вот тут-то блокировки и выручат.

Над рулевым управлением поработали особенно тщательно. Для гашения ударов установили рулевой демпфер, а гидроусилитель руля поставили более эффективный. Его взяли от более поздней версии УАЗа. Чтобы машина лучше стояла на прямой, особенно в асфальтовой колее, пришлось на четыре градуса изменить угол наклона шкворней. А чтобы при этом можно было смело съехать с асфальта, рулевые тяги закрыли самодельной защитой.

Мотор УМЗ 4216 с блоком управления МИКАС от ГАЗель Бизнес, который установлен сейчас, подарил друг. У него сгорел автомобиль, но двигатель при пожаре чудесным образом остался нетронутым. А так как, по словам товарища Брежнева, «экономика должна быть экономной», в машину установили ГБО (и это ещё один подарок от товарища). Заправленного баллона объемом 150 литров хватает примерно на 650-700 километров пути. Ну, а если газ кончится, путь можно продолжить и на бензине (полного бака хватит ещё на 600 км).

За освещение здесь отвечают ксеноновые танковые фары. Кстати, они продаются в обычных магазинах как дополнительное оборудование для внедорожников.

«А как же лебёдка? Без неё УАЗ не УАЗ вовсе, а непонятный кусок железа!» — заметят некоторые любители перебирать этот автомобиль, сидя по уши в болоте. Оказывается, в этом вопросе друзья проявили завидную мудрость.

— Лебёдки тут нет. Если на машине есть такие вещи, пропадает бесстрашие», — объясняют они. Сергей и его товарищи прекрасно обходятся обычным хайджеком и удачно преодолевают бездорожье любой сложности.

Внутри

А теперь заглянем в салон, который, разумеется, тоже был переделан. Чтобы не оглохнуть от воплей мотора и трансмиссии, шумо- и виброизоляцию сделали многослойной. Из фанеры выпилили новые стеновые панели, обшитые впоследствии экокожей Brandy (так называемой «нестирайкой»). Это экокожа на микрофибре, которая практически не подвержена механическим воздействиям. Конечно, когда-нибудь она придет в негодность, но это будет ещё нескоро: гарантия завода изготовителя составляет восемь лет.

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Сзади поставлены четыре сидения от ГАЗели, а вот тем, кто сидит спереди, повезло больше. Здесь нашлись ещё одни щедрые друзья, которые вытащили передние кресла из «серванта» Honda CRV.

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Для завершения образа в стиле «лакшери» в крышу врезали штатный ГАЗелевский люк. А обшивку потолка, как и переднюю консоль, изготовили собственноручно с нуля.

В багажном отделении передвинули перегородку, так что УАЗовскую салонную печку с ее штатного места пришлось убрать. Передвигать кресла стало проще, а чтобы делать это можно было в тепле, под сиденья салона поставили отопитель от трактора ДТ-75.

Опыт владения

С учётом того, что работали исключительно в свободное от работы и дел время, постройка автомобиля заняла примерно четыре месяца. Что касается бюджета, то тут, как вы поняли, он минимален и равен 100 тысячам рублей. Это цена доработок без стоимости самого автомобиля и без стоимости работ (автомобиль к началу проекта уже был давно, а работали все бесплатно из-за дружеских чувств и тяги к прекрасному). Если же вам придёт в голову идея построить нечто такое же, готовьте не меньше 500 тысяч.

При выезде на природу друзья постоянно попадают в различные «внедорожные» ситуации (собственно, для этого туда и ездят).

— «Безвылазных» положений, к счастью, не было. Машина успешно прошла две полноценные экспедиции по Карелии и Беломорканалу. Засесть и утонуть-то можно везде, но у нас опытный водитель, да и в экспедиции мы ездим в паре, так что под рукой есть другой автомобиль с лебедками. Всегда друг друга вытащим, — рассказывают друзья.

Ну, что сказать? Эта «буханка» отлично справляется и с ролью брутального внедорожника для охоты, рыбалки и экспедиций, и с ролью комфортного городского семейного минивэна. А если как раз этого и хотели добиться друзья, то, наверное, у них всё получилось как надо.

Список доработок

Двигатель

Двигатель ГАЗ 4216 115 л.с.

ГБО

Электроника

ЭБУ Микас

Штатные приборы с переделанной подсветкой

Новые органы управления светом, компрессором, пневмосистемой для блокировки колес и пневмосигналом

Трансмиссия

Спереди: преднатяговая блокировка

Сзади: пневматическая блокировка «Спрут»

Подвеска

Изменённая, на 16-листовых рессорах

Амортизаторы от ГАЗ-53

Угол наклона шкворней изменен на 4 градуса

Защита рулевых тяг

Гидроусилитель руля УАЗ

Рулевой демпфер

Тормоза

Дисковые по кругу

Вакуумный усилитель тормозов УАЗ

Снаружи

Дюралюминиевые панели

Усиленный профиль

Кастомные бамперы и багажник

Танковые фары с ксеноном

33-дюймовые колеса

Салон

Перенесена перегородка

Самодельная консоль приборов

Задние сидения от ГАЗель

Передние кресла от Honda CRV

Аудиосистема

3-компонентные динамики

Редакция благодарит мастерскую GreenToad за предоставленный автомобиль.