Сезонная смена шин – рутина для бывалых автовладельцев, горячая пора для работников шиномонтажа и еще один повод ошибиться для новичков. К тому же шиномонтажники, работающие без выходных, могут напортачить, а уж о квалификации персонала «сезонных» мастерских, открывающихся дважды в год ради максимальной прибыли, и вовсе говорить нечего. Мы подробно рассказывали о том, как выбрать шины для своего автомобиля , разбирались в отличиях шипованных шин от «липучки» , а также отвечали на самые частые вопросы о зимних шинах . Ну а сегодня рассмотрим типовые ошибки, которые ежегодно совершаются при сезонной смене шин.

Износ

Первая ошибка порой совершается еще до посещения шиномонтажа: это неверная оценка износа шин. Дело здесь не только в том, что шины изнашиваются, но и в том, что они делают это неравномерно. В результате нередка ситуация, когда шины, отработавшие, например, сезон или несколько сезонов на передней оси переднеприводного автомобиля, пребывают в гораздо худшем состоянии, чем та пара, что была сзади. Однако некоторым водителям кажется, что их можно просто переставить назад и ездить дальше. На практике такая экономия может закончиться негативно: например, так же, как и в случае установки зимних шин только на ведущую ось.

Поэтому при оценке состояния комплекта шин стоит помнить два факта. Во-первых, ПДД не запрещают установку разных пар шин на разных осях – единственный запрет здесь касается только установки на автомобиль одновременно ошипованных и неошипованных шин. Однако шины обязательно должны быть одинаковыми на одной оси. То есть, в крайнем случае вполне можно купить две новых шины вместо четырех, если две непригодны к эксплуатации. Ну а во-вторых, оценивать пригодность к эксплуатации нужно не для комплекта шин, а для каждой шины в отдельности.

Параметры пригодности к эксплуатации тоже четко обозначены в ПДД, а точнее, в Перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Прежде всего нужно замерить остаточную глубину протектора на всех шинах: для летних шин легкового автомобиля минимально допустимая глубина составляет 1,6 мм, а для зимних – 4 мм. Если глубина протектора меньше допустимой, устанавливать такую шину на автомобиль уже нельзя. Ну а кроме износа нужно оценить целостность шин: ПДД запрещают эксплуатацию, если на покрышке есть «внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины».

Таким образом, перед сменой шин нужно убедиться, что они не изношены и не повреждены, и если одна или две шины непригодны к установке, можно заменить их парой новых с соблюдением параметров ошиповки и установкой новых шин на одну ось.

Направленность шин

Теперь перейдем непосредственно к ошибкам при сезонной смене резины. Первая возможная ошибка – несоблюдение направленности рисунка протектора шин. По этому параметру шины делятся на направленные и ненаправленные. Ненаправленные имеют симметричный рисунок протектора, и их можно устанавливать на автомобиль как угодно. А направленные шины, как несложно догадаться, имеют предусмотренное направление вращения – узнать их можно по рисунку протектора и по маркировке «Rotation» со стрелкой, указывающей направление вращения.

Направленные шины требуют внимания и при монтаже на диски, и при сезонной смене колес в сборе. При шиномонтаже нужно учитывать направленность и собрать два «левых» и два «правых» колеса. Ну а если у вас два комплекта колес в сборе – летний и зимний, то при сезонной смене колес надо помнить о направленности и не менять колеса сторонами. Новички иногда полагаются на старый совет менять колеса по диагонали – то, что было правым передним, поставить в следующем сезоне левым задним. На практике этот совет немного устарел: ось установки шины действительно стоит менять ежегодно для равномерности износа, но нужно учитывать направленность шин и не ставить «левые» колеса на правую сторону и наоборот. Если же шины ненаправленные, то их действительно можно менять как угодно, в том числе и по диагонали.

Если ошибиться с установкой направленных шин, то они будут работать неправильно, ухудшая свои рабочие показатели. Направленный рисунок протектора нацелен на эффективное удаление воды, снега и прочего из пятна контакта с дорогой, а при неправильной установке он будет грести их под себя, теряя сцепные свойства. Еще одним признаком неправильной установки шины может быть повышенная шумность при движении.

Симметричность шин

Второй важный параметр шины – симметричность. Здесь шины делятся на симметричные и асимметричные. Симметричные, как несложно догадаться, имеют симметричный рисунок протектора относительно продольной оси шины, а асимметричные – различающийся. Таким образом, у асимметричной шины есть внутренняя и внешняя сторона – внешняя обычно прочнее и жестче для сопротивления деформации в поворотах и при торможении, а внутренняя служит для эффективного сцепления с дорогой и отвода воды, снега и прочего из пятна контакта. Отличить их можно по маркировке: внутренняя сторона отмечена надписью «Inside», а внешняя «Outside».

Асимметричные шины требуют внимания только при монтаже на диски. При шиномонтаже нужно соблюдать сторону установки: маркировка «Outside» должна быть на внешней стороне колеса. Но здесь уже нет «левых» и «правых» колес, так что при сезонной смене колес в сборе можно менять не только ось, но и сторону установки.

При неправильной установке асимметричных шин они тоже будут работать неправильно. Мягкая внутренняя часть окажется снаружи и будет сильнее деформироваться и «подламываться» в поворотах, увеличивая риск сноса и заноса, а жесткая внешняя, оказавшись внутри, не поможет улучшить сцепление с дорогой.

Есть ли еще более сложные варианты?

Одной строкой упомянем такую экзотику, как асимметричные направленные шины, которые требуют установки с учетом стороны и направления вращения одновременно. Такие шины нужно покупать попарно – две левых и две правых, а при шиномонтаже и установке колес соблюдать все условия. Но эта резина встречается очень редко, так что шанс купить её «случайно» крайне мал. А большинство асимметричных шин с направленным на вид рисунком протектора не имеют ограничений по направлению вращения – то есть, при их установке нужно соблюдать только маркировку «Inside» и «Outside».