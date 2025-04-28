Созданный для превосходства: история успеха марки Exeed

Exeed – бренд необычный. Во-первых, он появился в России ещё до того, как к нам пришли многие другие производители из Поднебесной. Во-вторых, он одновременно и очень молодой, и уже имеющих большой опыт в автомобилестроении. И в-третьих, он сразу поставил себя в исключительную позицию производителя только премиальных кроссоверов. Почему так получилось и откуда такие амбиции? Вспомним, с чего всё начиналось, и посмотрим, чего добилась компания в наши дни.

Не только дизайн

Exeed – дочерний бренд компании Chery, основанной в 1997 году. На заре своего существования Chery занималась недорогими и небольшими легковыми автомобилями. Но занималась успешно: первые машины компания выпустила в 1999 году, а в 2009 уже вовсю поставляла их на экспорт. Успех требовалось закрепить и развить, и поэтому было принято решение заняться производством кроссоверов люксового сегмента. Для этого был создан новый бренд – Exeed. Его название созвучно с английским словом «exceed», которое переводится как «превосходить».

В России новую марку узнали в 2020 году, когда у нас в продаже появился её первый кроссовер Exeed TXL. Автору этих строк повезло больше: впервые он увидел этот автомобиль и даже покатался на нём ещё в 2019 году в Китае, сразу после презентации серийного автомобиля. Это были ещё машины для внутреннего рынка, но некоторые выводы сделать уже можно было. Причём не только о первенце марки (первым был кроссовер TX, а TXL – его удлинённая модификация), но и о всём бренде в целом.

Exeed TXL. Фото: Колеса.ру 1 / 3 Exeed TXL. Фото: Колеса.ру 2 / 3 Exeed TX. Фото: autowp.ru 3 / 3

Начать стоит с того, что тогда же в Китае удалось поговорить с шеф-дизайнером Chery Кевином Райсом. Да-да, этот тот самый Кевин Райс, который долго работал в Mazda, участвовал в разработке RX-8, а затем стал шеф-дизайнером её европейского отделения. А до Mazda Райс успел поработать в итальянских студиях I.DE.A и ItalDesign, в Ford, GM и в BMW. Кстати, «трёшка» в кузове F30 – тоже дело его рук. Одним словом, Exeed уже тогда серьёзно относился к дизайну. Но вернёмся к разговору с Райсом. По большому счёту, Exeed TXL – это не его работа: кроссовер был разработан Джеймсом Хоупом, предложившим руку к Lincoln Town Car, Ford Focus WRC, Ford Mustang и другим интересным автомобилям. Но на Шанхайском автосалоне в 2019 году Хоупа уже не было, и на все вопросы отвечал только что назначенный Райс. И он сказал, что у молодого бренда Exeed будет свой стиль, не похожий на стиль материнской компании Chery. Сравнивая Exeed TXL с только появившимся тогда Chery Tiggo 8, Райс отметил: «Tiggo – атлетичный и мускулистый, Exeed – лаконичный и строгий». И, надо сказать, не поверить ему было невозможно: TXL сильно отличался от многих новинок Шанхайского автосалона именно брутальностью и серьёзностью, которых многим не хватало тогда и не хватает сейчас. И, конечно же, материалами салона – качественными, не имевшими специфического запаха, которым тогда многие грешили, и отлично сочетавшимися друг с другом. Но удивил тогда кроссовер не только дизайном.

Exeed TXL. Фото: Колеса.ру 1 / 2 Chery Tiggo 8. Фото: Сергей Арбузов 2 / 2

Автомобиль – это в первую очередь техника. И TXL во время первой пробной поездки немного разочаровал 1,6-литровым двигателем SQR F4J16, которого тяжёлому автомобилю немного не хватало. Однако представители производителя тогда успокоили: не переживайте, скоро будет двухлитровый мотор того же семейства Acteco третьего поколения. С ним машина станет заметно динамичнее. Зная, что от обещаний до дела иногда проходят годы, я не слишком рассчитывал на быстрое появление нового двигателя. Однако китайцы не подвели, и уже в 2022 году на TXL появился двухлитровый и достаточно мощный мотор SQR F4J20C. И что особенно радует, он используется и на следующих моделях Exeed – кроссоверах VX и RX. Почему же это радует?

Exeed TXL. Фото: Колеса.ру 1 / 4 1,6-литровый двигатель Exeed TXL . Фото: Колеса.ру 2 / 4 Exeed TXL ’2022. Фото: Михаил Гзовский 3 / 4 2-литровый двигатель Exeed TXL. Фото: Exeed 4 / 4

Всем миром

Все моторы Exeed, что 1,6-литровые, что 2,0-литровые, относятся к одной линейке Acteco. Их разрабатывали совместно с австрийской инжиниринговой компанией AVL, и это очень передовые моторы. Блоки у них алюминиевые, есть фазовращатели на впуске и выпуске и система изменения высоты поднятия клапанов. Очень многое сделали для и снижения расхода топлива. Например, на этих двигателях используется генератор с обгонной муфтой, а масляный насос имеет электронную регулировку давления. Юбки поршней – с антифрикционным покрытием на основе сульфата молибдена. Но это всё-таки не главное. Главное, что уже есть машины, которые пробежали не одну сотню тысяч километров, и, вопреки заявлением скептиков, их двигатели не просто исправно служат весь пробег, но и не донимают поломками. Само собой, при условии качественного обслуживания: техника всё же это непростая.

Коробки передач у всех кроссоверов Exeed тоже не совсем китайские. В основном на базовых комплектациях установлены преселективные роботы Getrag 7DCT, и они тоже показали себя с лучшей стороны. В паре с двухлитровыми моторами на TXL работает классический гидротрансформаторный 8-ступенчатый автомат Fuzhen FA840, а на новейшем RX – и вовсе всем известный Aisin TG-81SC. Да, в случае с роботом в редких случаях владельцы жаловались на некоторые недостатки в алгоритмах его работы, но всё успешно устраняется обновлением программного обеспечения. А обновления китайцы выпускают быстро – они умеют оперативно реагировать на жалобы клиентов. Впрочем, китайцы ли?

Exeed TXL. Фото: Михаил Гзовский 1 / 2 Exeed RX. Фото: Андрей Судьбин 2 / 2

Мы уже говорили про шеф-дизайнеров Exeed, и нужно признать, что это действительно специалисты мирового уровня. О роботах Getrag говорить тоже не приходится – это известная фирма и тоже не китайская. Моторы разрабатывали австрийцы, а кроме того в Exeed работают, например, Питер Маткин, пришедший с поста главного инженера Jaguar Land Rover, Генри Брайс – бывший программный директор Tesla Model S… Кажется, Exeed смог собрать неплохую команду!

Неудивительно, что с таким подходом в кроссоверах этой марки можно встретить не только систему полного привода с многодисковой муфтой BorgWarner, но и детали и узлы от многих других мировых поставщиков, таких как Bosch, Hella, Autoliv, Benteler и прочих.

Exeed LX AWD. Фото: Светлана Парфёнова

И если даже на момент появления первого кроссовера TXL Exeed смог порадовать не типичными для китайского производителя дизайном и технической начинкой, то последующие машины становились ещё интереснее. Самый новый на текущий момент кроссовер с индексом RX уже успел примерить и последнюю платформу концерна, хотя и тут не обошлось без Jaguar Land Rover.

Наше, любимое!

Если среднеразмерный кроссовер Exeed TXL и полноразмерный VX были построены на платформе M3х, а компактный LX – на T1x, то самый свежий кросс-купе Exeed RX базируется на платформе последнего поколения T2x. Помните, чуть выше мы вспоминали Питера Маткина из Jaguar Land Rover? Он пришёл не с пустыми руками, а с контактами с прошлого места работы. И платформу T1x разрабатывали совместно с Jaguar Land Rover. «Тележку» T2x проектировали уже своими силами, но, по словам китайских инженеров, при этом всё-таки пользовались советами специалистов JLR. Ничего плохого в этом нет: не надо изобретать велосипед, если его уже изобрели. Такой подход позволяет снизить расходы на разработку и сделать новую «тележку» быстрее и лучше. В итоге получилась интересная платформа, на которой можно строить разные машины с колёсной базой от 2750 до 3100 мм. Собственно, на этой же платформе базируются, например, Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8.

Exeed RX. Фото: Андрей Судьбин 1 / 3 Chery Tiggo 9. Фото: Светлана Парфёнова 2 / 3 Jaecoo J8. Фото: Андрей Судьбин 3 / 3

Как это принято в современном мире, на одной платформе могут использоваться различные моторы и коробки. В случае с Exeed RX китайцы явно прислушались к мнению российских покупателей: если изначально он был доступен только с 7-ступенчатым роботом 7DCT, то потом к нему добавилась и версия с классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin TG-81SC. В связке с двухлитровыми моторами и первая, и вторая версии едут с огоньком, но всё-таки вариант с роботом больше подойдёт тем, для кого в первую очередь важна экономичность. Ну а второй вариант – это наше любимое сочетание: мотор мощностью 249 л.с. и обычная «восьмиступка» позволяют набирать первую сотню за 8,6 с, а максимальная скорость ограничена электроникой в 200 км/ч. Причём машина остаётся вполне экономичной, и её смешанный расход по паспорту составляет 8,5 л/100 км. Для такого «табуна» под капотом это совсем немного.

Платформа T2x позволяет использовать очень продвинутую адаптивную подвеску CDC с амортизаторами с регулируемой жесткостью. Датчики на кузове отслеживают дорожные условия, а подвеска корректирует работу амортизаторов за считанные миллисекунды. В итоге RX не страдает от раскачки и кренов в поворотах. И это – ещё одна техническая изюминка кроссовера.

Exeed RX. Фото: Андрей Судьбин

Говорить об оснащении и опциях Exeed RX смысла нет: список оборудования очень длинный, и при желании с ним лучше ознакомиться на сайте дилеров. Например, на сайте Major, которые как раз сейчас продаёт эти автомобили с выгодой до 900 тысяч рублей и в рассрочку от 0,01%. Ежемесячный платеж составляет от 40 000 рублей, и по нынешним меркам это очень щедрое предложение.

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