Тонировка: что разрешено, как замерять, и каково наказание за нарушение?

Тонировка: что разрешено, как замерять, и каково наказание за нарушение?

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Несмотря на то, что в последние годы шум вокруг тонированных автомобилей несколько поутих, а наказания за тонировку смягчились, вопрос того, что дозволено законом, остается актуальным. Каковы допустимые нормы тонировки, как и где можно замерять светопропускание стекол, и каково наказание за нарушение?

Какая тонировка разрешена?

Первый из ключевых вопросов – какая тонировка вообще считается официально разрешенной и гарантированно не вызовет проблем с законом? И здесь есть любопытное расхождение в нормативах, установленных действующими ПДД и КоАП. Дело в том, что текущая редакция ПДД ссылается на устаревший и утративший силу ГОСТ 5727-88, а вот КоАП предусматривает наказание за «управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств». Таким образом, здесь следует действовать по принципу «разрешено то, что не запрещено» и соблюдать требования техрегламента Таможенного союза.

Этот технический регламент указывает, что «светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%», а также указывает, что для легковых автомобилей (категории M1 – то есть, имеющих не более 8 мест помимо водительского) это требование не распространяется на задние стекла при условии, что у автомобиля есть отвечающие нормам зеркала заднего вида.

тонированные окна автомобиля

Кроме того, техрегламент гласит, что «в верхней части ветрового стекла допускается наличие светозащитной полосы, выполненной в массе стекла, либо крепление светозащитной полосы прозрачной цветной пленки», при этом для легковых автомобилей ширина этой полосы может составлять не более 140 мм, а светопропускание светозащитной полосы не нормируется.

А еще запрещена зеркальная и искажающая цвета тонировка – об этом также говорят пункты 4.4 и 4.5 приложения 8 к техническому регламенту. Согласно им, «окрашенные в массе и тонированные ветровые стекла не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов», а также «не разрешается применять стекла, покрытие которых создает зеркальный эффект».

Подводя итог, можно сделать выводы, что разрешена не зеркальная и не искажающая цвета тонировка со светопропусканием на менее 70% для лобового и передних боковых стекол и с любым светопропусканием для задних боковых и заднего стекол, а также светозащитная полоса шириной до 140 мм с любым светопропусканием на лобовом стекле.

Каково наказание за нарушение?

Сейчас за нестандартную тонировку не снимают номера, как раньше, и штраф за нарушение фиксированный. Согласно части 3.1 статьи 12.5 «управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».

Какова процедура проверки светопропускания?

В действующих ПДД, а также в техрегламенте таможенного союза нет четкого описания процедуры проверки степени светопропускания или отсылки к нему – такой, как, к примеру, для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При этом проверять степень светопропускания при наличии прибора может любой сотрудник ГИБДД как на стационарном посту, так и при остановке на дороге. Главные требования при проведении проверки – наличие документов, подтверждающих, что прибор сертифицирован и прошел поверку, а условия замера соответствуют тем, что указаны в инструкции по эксплуатации прибора. Если какие-то из этих условий не выполняются, водитель вправе указать это в примечаниях к протоколу о правонарушении и впоследствии обжаловать этот протокол, подав жалобу на постановление в течение 10 суток со дня его получения.

А как насчет съемной тонировки, шторок и занавесок?

Все способы обойти наказание за нарушение, направленные на устранение причины наказания сразу после остановки инспектором, имеют один большой недостаток: они не отменяют факта нарушения. То есть, если инспектор остановил водителя за наличие «дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя», которые запрещены пунктом 4.2 приложения 8 техрегламента таможенного союза, или за тонировку с недопустимым светопропусканием, это нарушение уже считается совершенным.

Устранение причин нарушения лишь поможет водителю избежать повторных штрафов в будущем, но никак не повлияет на вынесение постановления об административном правонарушении – аналогично тому, как отказ от освидетельствования или употребление алкоголя после остановки инспектором для его проведения приравниваются к управлению автомобилем в нетрезвом состоянии.

Теги: Популярные вопросы , нарушение ПДД , нарушения ПДД , ПДД , тонировка , тонировка стекол
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