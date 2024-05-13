Всё про автомобильную аптечку: что в неё входит, где проверяют и можно ли собрать самому

Автомобильная аптечка – как огнетушитель: никто толком не знает, как ею пользоваться, но возить с собой надо. И быть в машине она должна обязательно, но наказать за её отсутствие никто не может. А в случае серьёзного происшествия и то, и другое часто оказывается бесполезным. И всё же и аптечка, и огнетушитель нужны: иногда они могут спасти не только здоровье, но и жизнь. Огнетушитель пока отложим в сторону и посмотрим, что должно быть в аптечке, чего там быть не может и где её вообще требуется держать в машине.

Что внутри?

Требования к содержимому аптечки у нас не менялись с 1 января 2021 и оговорены в Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2020 № 1080н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)». В этом же приказе подробно расписано, что должно быть внутри автомобильной аптечки.

Избавим вас от скучного чтива и перечислим весь список содержимого аптечки:

две нестерильных медицинских одноразовых маски;

две пары медицинских нестерильных перчаток;

одноразовая маска для проведения процедуры искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»;

кровоостанавливающий жгут для остановки артериального кровотечения;

семь нестерильных марлевых рулонов или стерильных бинтов разных размеров;

две упаковки марлевых стерильных салфеток размером 16х14 см;

фиксирующий рулонный лейкопластырь длиной пять метров и шириной два сантиметра (стандартный, гипоаллергенный, силиконовый или водонепроницаемый);

ножницы;

инструкция по оказанию первой помощи с применением данной аптечки;

футляр.

Да, отдельно отметим последний пункт: если всё это медицинское добро сложить в пакет, аптечкой он не станет – по закону требуется футляр. К нему, правда, никаких требований не прописано.

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Можно ли собрать аптечку самому?

Если разобрать стандартную аптечку низшего ценового сегмента из обычного супермаркета по всем этим позициям, можно испытать некоторое разочарование: сквозь тоненькие бинты несложно увидеть бренность окружающего мира, а ножницами даже страшно почесать ноздрю – они от этого приятного действия согнутся или сломаются. Ну а что поделать: всем хочется сделать свой товар максимально доступным, так что внутри красивого футляра могут оказаться не очень пригодные для использования вещи. Хотя и соответствующие Приказу Министерства.

Тем, кто дорожит собственной жизнью, можно посоветовать выбрать аптечку подороже. А можно собрать её самостоятельно, выбрав все требуемые позиции по своему вкусу. Формально это стало возможным с 1 января 2021 года, но нужно выполнить важное условие: так как содержимое регламентировано Приказом Минздрава, оно должно быть собрано согласно списку, указанному в этом Приказе. Мелочей там нет: оговорены даже размеры бинтов, и пренебрегать этими деталями нельзя.

Можно ли дополнить аптечку самостоятельно?

Дополнить аптечку по своему желанию можно, но с некоторыми оговорками.

Первая касается набора допустимых лекарственных препаратов. Раньше в аптечке был хотя бы их минимальный набор, и что-то типа анальгина, аспирина или активированного угля в ней присутствовало в обязательном порядке. Сейчас такого требования нет. Это не значит, что эти средства нельзя положить в аптечку: теоретически в неё можно положить всё, что не запрещено к перевозке. Однако нужно помнить о следующих моментах.

Первый – требование к водителю не находиться под воздействием запрещенных веществ. А к этим веществам относится не только алкоголь (да, настойку боярышника за рулём пить нельзя), но и многие лекарственные препараты, имеющие седативный эффект. То есть, оказывающие успокаивающее действие на центральную нервную систему. Такие препараты способны снижать скорость реакции на внешние раздражители, поэтому их применение за рулём запрещены. Однако никто не может запретить иметь их в аптечке и угощать ими пассажира.

Разумеется, нет смысла держать в аптечке снотворные препараты. Пить их за рулём всё равно нельзя, так что класть снотворное непосредственно в аптечку – нелогичное и излишнее решение.

Второй запрет относится к использованию обезболивающих средств при помощи пострадавшим в ДТП. Один из вопросов экзаменационных билетов так и звучит: «Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи?». Правильный ответ – запрещено. Не будет углубляться в причины этого запрета (отсутствие глотательного рефлекса у пострадавшего, трудности в диагностике для медицинских работников или что-то ещё, чем объясняют этот запрет в автошколах), просто примем факт: как бы жертва ДТП ни страдала, давать анальгин ей запрещено. Увы, от боли автомобильная аптечка спасать не призвана, хотя перевозить в ней анальгин не запрещено.

Исходя из вышесказанного, сделаем вывод: дополнять аптечку по своему усмотрению можно, но с умом.

И чем её дополнить не просто можно, но и нужно, так это теми препаратами, которые лично вам регулярно или периодически приходится принимать в обычной жизни. Само собой, при условии, что их не запрещено принимать за рулём.

Ну и иногда желательно иметь в аптечке некоторые средства, которые могут пригодиться тем, кто вынужден много времени проводить на трассе. Например, активированный уголь. И что-то другое, что может поставить на ноги в случае отравления. А ещё неплохо иметь жаропонижающее средство и средство против изжоги.

Кто и где может проверить аптечку?

В соответствии с п. 7.7. Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, при отсутствии в транспортном средстве медицинской аптечки в соответствии с частью 1 статьи 12.5 КоАП водитель может быть наказан. Но несильно – предупреждением или штрафом в размере 500 рублей. Если аптечка есть, но она некомплектна, наказание будет таким же. Согласно ПДД, аптечку надо возить во всём, что имеет больше двух колёс, будь то трактор или автобус (причём в автобусе аптечек должно быть три штуки). Без аптечки можно ездить только на мотоциклах без бокового прицепа (коляски).

Но тут есть интересный момент: ездить-то нельзя, но проверить её наличие формально невозможно. При проведении техосмотра её наличие, комплектность и срок годности препаратов проверить обязаны, и если с ней будет что-то не так, потребуют её доукомплектовать или купить новую аптечку. Это требование совершенно законно. А вот насчёт проверки на дороге закон не так однозначен. С одной стороны, инспектор имеет право попросить показать аптечку. А с другой, водитель показывать её не обязан. Так что тут приходится рассчитывать на здравый смысл водителя: если этот смысл у него присутствует, аптечка тоже будет. Ну а на техосмотр её придётся брать в обязательном порядке: там её наличие проверяют.

Где возить аптечку?

Аптечка должна храниться в легкодоступном месте. Как минимум возить её в багажнике или тем более под фальшполом багажника – не очень разумно. В далёкой дороге она может оказаться завалена вещами, отчего её будет трудно достать быстро. А если помощь потребуется вам, а не от вас, то вашу аптечку, скорее всего, вообще не найдут (а, к сожалению, у многих своей аптечки в машине нет). Лучше держать её на виду, в салоне. Понятно, что место для неё в салоне найти сложнее, чем в багажнике, но если относиться к жизни серьёзно, лучше постараться это сделать.

Каков срок годности?

Срок годности современной аптечки, в которой нет медикаментов, составляет 4,5 года. Однако проверять состояние содержимого лучше чаще – хотя бы раз в год. Частые перепады температур, влажность – всё это не способствует слишком долгому хранению бинтов, салфеток и пластырей, поэтому хотя бы раз в год ревизию делать необходимо. Ничего дорогого в аптечке нет, а даже самый дешёвый бинт на дороге может иногда ох как пригодиться. И не надо забывать пополнять аптечку в том случае, если что-то пришлось из неё взять.

Очень жаль, что отношение к автомобильным аптечкам в массе у нас пренебрежительное. Вроде как нужна она только для того, чтобы пройти техосмотр. Увы, нет. Иногда она действительно может спасти жизнь. Часто можно услышать мнение: да зачем мне эта аптечка, я всё равно ничем не смогу помочь – потеряю сознание при виде крови или перелома. Да, не спорим: неподготовленный человек и пульс не всегда сможет нащупать. Но ведь рядом может оказаться кто-то, кто может и жгут правильно наложить, и шину, и оказать необходимую первую помощь в лучшем виде. Но единственное, чего ему для этого не будет для этого хватать, это бинта или жгута. И вот такого на дороге быть не должно.