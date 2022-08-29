Новые правила проведения техосмотра: что перестанут проверять с 1 сентября 2022 года

В начале этого года ежегодный техосмотр отменили , оставив его обязательным только при переоформлении машины или ее доработке. А с 1 сентября вступает в силу новый документ, меняющий саму процедуру проведения техосмотра и упрощающий ее для водителей. Давайте подробно разберемся, что изменится и что больше не будут проверять.

Что вступает в силу с сентября?

С 1 сентября в силу вступает Постановление правительства № 306 от 9.03.2022 года в части, касающейся изменений в проведении техосмотра. Помимо прочего оно изменяет правила техосмотра для спецмашин полиции, а также автобусов, но нас интересует пункт 3 этого постановления, который вносит поправки в Правила проведения технического осмотра транспортных средств. Этот пункт 3 вступает в силу с 1 сентября.

Какие изменения приносит новое постановление?

Постановление № 306 изменяет Приложение № 1 к Правилам проведения техосмотра. Теперь в списке требований безопасности, которые подлежат проверке, будет не 82 пункта, а только 55. То есть, часть пунктов проверки автомобиля отменяется, а часть пунктов просто объединяют с другими для сокращения их общего числа.

Что не будут проверять на техосмотре с 1 сентября?

Давайте перечислим и разберем пункты, которые исключены из проверки легковых автомобилей на техосмотре с 1 сентября.

6. Коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением, не допускается.

Это означает, что теперь ржавчина на элементах тормозной системы не является проблемой для прохождения техосмотра.

7. Механические повреждения тормозных трубопроводов не допускаются.

Отмена этого пункта означает допустимость механических повреждений, не вызывающих утечку, на тормозных магистралях. Это не касается тормозных шлангов – их растрескивание или вздутие по-прежнему недопустимы.

16. Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления не допускается.

Пункт 16 по-прежнему содержит запрет применения в рулевом управлении деталей с дефектами, а также запрет неработоспособности или отсутствия штатного усилителя руля и рулевого демпфера. Однако проверка подтекания рабочей жидкости из гидроусилителя на техосмотре больше проводиться не будет.

19. Отсутствие, разрушения и загрязнения рассеивателей внешних световых приборов и установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускаются.

Отмену этого пункта фактически можно считать разрешением на применение бесцветных защитных пленок для фар. Однако любителям незаконного тюнинга не стоит считать, что теперь можно тонировать фары или заклеивать их цветными пленками – требования к цвету сигналов торможения и поворота, а также запрет на цветные огни в передней части машины никто не отменял. При этом водителям по-прежнему разрешено устанавливать оптические элементы для коррекции светового пучка фар, если он не соответствует Техрегламенту Таможенного союза (ТР ТС) – например, на праворульных машинах.

25. Стеклоомыватель должен обеспечивать подачу жидкости в зоны очистки стекла.

На техосмотре по-прежнему будут проверять работоспособность стеклоочистителей стеклоомывателей, но на зону распыления смотреть не будут.

36. Уровень шума выпускной системы транспортного средства должен соответствовать требованиям пункта 9.9 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011.

На техосмотре больше не будут замерять уровень шума выпускной системы.

41. Предусмотренное изготовителем транспортного средства противоугонное устройство должно быть работоспособно.

В новой редакции техосмотра по-прежнему проверяются замки дверей кузова или кабины, а также механизмы регулировки и фиксации сидений, но нет упоминания о проверке штатного противоугонного устройства.

52. Тягово-сцепные устройства должны обеспечивать беззазорную сцепку сухарей замкового устройства с шаром. Самопроизвольная расцепка не допускается.

На техосмотре больше не будут проверять наличие зазора в тягово-сцепном устройстве, приводящего к самопроизвольной расцепке.

53. К размерным характеристикам сцепных устройств применяются требования, предусмотренные пунктом 6.8 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011.

На техосмотре не будут проверять соответствие размеров сцепных устройств требованиям Техрегламента.

55. Транспортные средства должны быть укомплектованы знаком аварийной остановки, а также медицинскими аптечками в соответствии с требованиями пунктов 11.1 и 11.2 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011.

Отныне на техосмотре не будут проверять наличие знака аварийной остановки и аптечки. Однако это не отменяет обязанности водителя иметь их в автомобиле, поскольку это регламентировано ПДД и ТР ТС.

57. Транспортные средства должны быть укомплектованы огнетушителями в соответствии с требованиями пункта 11.4 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011.

Наличие огнетушителя и его срок годности на техосмотре тоже проверять не будут. Однако это тоже не означает, что огнетушитель теперь возить с собой необязательно.

64. Каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортных средствах гидравлических устройств не допускается.

На техосмотре больше не будут проверять подтекание масла из двигателя, трансмиссии, климатической системы и аккумулятора.

65. На каждом транспортном средстве категорий М и N должны быть предусмотрены места установки одного переднего и одного заднего государственного регистрационного знака. Место для установки государственного регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную поверхность и располагаться таким образом, чтобы исключалось загораживание государственного регистрационного знака элементами конструкции транспортного средства. При этом государственные регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства. Государственный регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения транспортного средства.

Правильность установки номерных знаков и мест их установки больше не будут проверять на техосмотре. Это, например, облегчает жизнь владельцам редких автомобилей, у которых впереди нет штатной площадки для крепления номерного знака. Однако исключение этих проверок из техосмотра не влияет на необходимость соблюдения требований расположения и крепления номеров, а также их наличия – за нарушение правил установки номеров, их сокрытие, изменение, отсутствие и другие вольности по-прежнему будут штрафовать.

Что нового будут проверять на техосмотре с 1 сентября?

19. Изменение мест расположения и демонтаж предусмотренных конструкцией внешних световых приборов не допускаются.

В старом регламенте запрещалось «изменение мест расположения и демонтаж предусмотренных конструкцией транспортного средства фар и сигнальных фонарей», а в новом – всех внешних световых приборов. То есть, демонтировать или переставить штатные поворотники или противотуманки теперь тоже нельзя.

28. Подсос воздуха и (или) утечка отработавших газов, минуя систему выпуска, не допускаются.

По старым требованиям на техосмотре проверяли только отсутствие утечек топлива из топливной системы. В обновленном пункте 28 появилось требование об отсутствии подсосов воздуха и утечки отработавших газов – то есть, прогоревшая прокладка в выпускной системе или «секущий» глушитель могут помешать успешному прохождению техосмотра.