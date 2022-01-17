Отмена техосмотра и тюрьма за нарушение ПДД: что изменилось для автомобилистов с января 2022 года

Наступивший год обещает быть насыщенным с точки зрения законодательства для автомобилистов. Нам обещают появление новых штрафов и ужесточение старых, очередные изменения тарифов ОСАГО, новые нюансы в получении медсправок, пересмотр критериев налога на роскошь и многое другое. Однако пока большая часть важных нововведений остается «на рассмотрении», что-то уже вступило в силу с января нового года. Давайте не будем путаться в сроках и планах и разберемся в уже действующих изменениях.

Что изменилось с января 2022 года?

Ключевых изменений в январе два: отмена регулярного техосмотра для личных автомобилей и поправки в Уголовный кодекс с ужесточением штрафов для злостных нарушителей ПДД. Давайте подробно разберемся в обоих.

Что теперь будет с техосмотром?

Об отмене техосмотра говорили уже давно: инициатива была озвучена официально еще в июле прошлого года. Вдобавок еще за месяц до этого, в июне, автомобилистам официально разрешили покупать страховку без техосмотра – наличие диагностической карты исключили из обязательных условий для заключения договора ОСАГО. Эта мера была во многом вынужденной на фоне того, что правила проведения техосмотра собирались ужесточить, и операторы не успели подготовиться к новым требованиям. А спустя полгода, 30 декабря, вступил в силу Федеральный закон № 494, который упразднил обязательное прохождение техосмотра для частных автовладельцев.

Новый закон № 494 внес изменения в Федеральный закон № 170 «О техническом осмотре транспортных средств», добавив в статью 15 три новых пункта. Ключевым стал пункт 7: он указывает, что «легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, <…> не подлежат техническому осмотру». Важнейшее условие здесь – эксплуатация «исключительно в личных целях»: в пункте 7 также содержатся исключения, о которых мы поговорим ниже.

Пункт 8 указывает на то, что при наличии действующей диагностической карты техническое состояние автомобиля не будет проверяться сотрудниками ГИБДД «за исключением случаев визуального обнаружения признаков наличия у него технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения».

Ну а пункт 9 указывает, что владельцы автомобилей, освобожденных от обязательного прохождения техосмотра, «вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию».

Статья 2 нового закона также вносит изменения в Федеральный закон № 283 «О государственной регистрации транспортных средств». Она добавляет в часть 1 статьи 15 пункт 7: согласно ему для совершения регистрационных действий с автомобилем старше 4 лет теперь потребуется диагностическая карта.

Резюмируем вышесказанное: обязательный техосмотр для частных автовладельцев упразднили, сделав его прохождение добровольным, но в некоторых случаях он по-прежнему обязателен. Давайте перечислим эти «исключения».

В каких случаях нужно проходить техосмотр?

Итак, частным автовладельцам техосмотр с января 2022 года нужно проходить только в следующих случаях:



при постановке на учет автомобиля старше 4 лет;

при смене владельца автомобиля старше 4 лет;

при оформлении внесения изменений в конструкцию автомобиля или замены его основного компонента.

Кроме того, от техосмотра не освободили тех автовладельцев, которые используют автомобиль не только личных целях – например, в качестве такси, для перевозки пассажиров или в служебных целях.

Еще одно исключение касается упомянутых выше «случаев визуального обнаружения признаков наличия у автомобиля технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения». В таком случае инспектор ГИБДД вправе обязать автовладельца устранить неисправность и пройти техосмотр. Впрочем, с этим условием определенности пока нет – посмотрим, как это будет работать на практике и не будут ли инспекторы отправлять на техосмотр все «неисправные» автомобили.

Ну а процедура прохождения техосмотра пока не изменилась – том, как его пройти, мы рассказывали подробно.

Как изменилось наказание для нарушителей ПДД?

Второе новшество января – введение уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД. Новые наказания установлены Федеральным законом № 458, который вступил в силу с 10 января. Он добавил в Уголовный кодекс новую статью 264.2, которая регламентирует наказание за «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Говоря проще, это уголовная ответственность для рецидивистов, которые после лишения прав вновь сели за руль и нарушили правила.

Часть 1 статьи 264.2 предусматривает уголовное наказание за превышение скорости на 60-80 км/ч или более чем на 80 км/ч либо за незаконный выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления водителем, уже лишенным прав за повторное превышение скорости на 60 и более км/ч либо за повторный выезд на встречку. Как мы помним, за повторное нарушение некоторых правил предусмотрено ужесточение наказания, и превышение скорости и выезд на встречку входят в их число. Ну а новый закон предусматривает еще одно ужесточение для тех, кто игнорирует требования правил в третий раз. Проще говоря, если водитель превысил скорость на 60 и более км/ч или выехал на встречку, затем сделал то же самое еще раз в течение года и лишился за это прав, а затем в третий раз совершил это нарушение, он будет наказан уже не по административному, а по уголовному кодексу. За такой рецидив часть 1 статьи 264.2 предусматривает один из следующих вариантов наказания:

штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Часть 2 новой статьи 264.2 предусматривает ужесточение наказания за превышение скорости на 60-80 км/ч или более чем на 80 км/ч либо за незаконный выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления водителем, уже осужденным ранее по этой же статье. То есть, если водитель уже был осужден ранее по статье 264.2, следующее превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на встречку означает для него еще более серьезное наказание согласно части 2 этой статьи. Она предусматривает один из следующих вариантов наказания:

штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет;

исправительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет;

ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет;

принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет;

лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Несложно догадаться, что введение новой уголовной статьи связано с резонансными происшествиями с участием лиц, имеющих по несколько десятков, а то и сотен штрафов за превышение скорости и езду по встречной полосе. Однако новая уголовная статья имеет важное примечание: ее действие «не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи». То есть, все нарушения, перечисленные выше, но зафиксированные камерой, а не инспектором, по-прежнему грозят злостному нарушителю лишь штрафом в 5 тысяч рублей.