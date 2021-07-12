Сегодня, 12 июля 2021 года, в силу вступило ужесточенное наказание для пьяных водителей, которые уже имеют уголовную судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, в июле произошли изменения и в жизни обычных автовладельцев, не нарушающих правила. Давайте вспомним и перечислим все самое важное.

Ужесточение наказания для пьяных водителей-уголовников

Правительство справедливо и планомерно закручивает гайки для пьяных водителей. Сначала в 2019 году водителей, сбежавших с места ДТП, стали наказывать так же, как пьяных – ранее правовой пробел позволял беглецам получить мягкое наказание. Затем в том же году в статью 264 Уголовного кодекса были внесены поправки, ужесточающие наказание для нетрезвых водителей, устроивших ДТП с погибшими или пострадавшими. Ну а сегодняшние изменения касаются тех, кто после совершения уголовного преступления по статье 264 снова сел за руль пьяным.

Статья 264.1 Уголовного кодекса и ранее предусматривала усиление наказания за повторную езду в состоянии опьянения. Но ранее это наказание было единым и для тех, кто повторно был пойман пьяным за рулем, и для тех, кто устроил ДТП с погибшими или пострадавшими. Теперь же Федеральный закон от 01.07.2021 N 258 усилил наказание для второй категории. С учетом поправок возможны следующие варианты наказания:

штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей (ранее – от 200 до 300 тысяч) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет (ранее – от 1 до 2 лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет (ранее – до 3 лет);

исправительные работы на срок до 2 лет (ранее – обязательные работы на срок до 480 часов) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет;

(ранее – обязательные работы на срок до 480 часов) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет; ограничение свободы на срок до 3 лет (ранее такого варианта не было) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет;

(ранее такого варианта не было) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет; принудительные работы на срок до 3 лет (ранее – до 2 лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет (ранее – до 3 лет);

(ранее – до 2 лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет (ранее – до 3 лет); лишение свободы на срок до 3 лет (ранее – до 2 лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет (ранее – до 3 лет).

Увеличение штрафов и сроков наказания в полтора раза должно сократить число нарушителей. Посмотрим, улучшится ли статистика и будут ли в обозримом будущем приняты новые инициативы вроде конфискации автомобиля у пьяных водителей до уплаты штрафа или полной конфискации при повторном нарушении.

Запрет на въезд в экологические зоны машинам без экологического класса

Постановление правительства № 832 от 12 июля 2017 года. Благодаря ему еще в 2018 году в ПДД появились понятия «гибридный автомобиль», «электромобиль», а также «зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и новые дорожные знаки, обозначающие эти зоны.

Но тогда, три года назад, правила запретили въезд в зоны с ограничением экологического класса только машин, у которых класс, указанный в документах, был ниже указанного на знаке. А вот теперь, с 1 июля 2021 года, въезд в зоны с ограничением экологического класса запрещен для автомобилей, экологический класс которых не указан в регистрационных документах. Проще говоря, в городах могут появиться «запретные зоны» для старых машин, у которых в документах отсутствует графа «экологический класс». Учитывая, что за три года ничего глобально не поменялось, и средний возраст автопарка в России составляет более 13 лет, а в некоторых регионах перевалил за 20 лет, под запрет въезда попадет изрядная доля машин. Стоит, правда, отметить, что пока новые знаки на улицах не встречаются. Но это не значит, что в обозримом будущем в крупных городах не появится дополнительные методы ограничения на въезд в центр.

ОСАГО без техосмотра и операторы без денег

Ну а в заключение рассмотрим ситуацию с техосмотром и ОСАГО, которая формально сложилась не в июле, а еще раньше, в июне. Не успели мы привыкнуть к прохождению техосмотра по новым, зачастую формально невыполнимым правилам, как его отменили. По крайней мере, многие так и подумали, услышав фразу «техосмотр сделали необязательным». На самом деле его не отменили совсем и даже не сделали его прохождение добровольным, а только исключили наличие диагностической карты в качестве обязательного условия для покупки полиса ОСАГО. Если быть точными, то статья 4 нового закона № 343 от 2.07.2021 года исключила из пункта 3 статьи 16 закона № 196 «О безопасности дорожного движения» предложение о том, что заключение договора ОСАГО осуществляется только при условии проведения технического осмотра.

Решение это, хоть и кажется поблажкой для водителей, во многом вынужденное. Дело в том, что операторы техосмотра оказались не готовы к введению новых норм проведения этой процедуры, и чтобы избежать очередей и коллапса, правительство отложило начало действия нового техосмотра до 1 октября, продлив срок действия истекающих с 1 марта диагностических карт до 30 сентября. Правда, все это в сумме спровоцировало еще одну правовую коллизию. Сейчас всем, у кого техосмотр кончился после 1 марта, можно не проходить его до 1 октября. Но контроль за прохождением техосмотра, в том числе с помощью камер автоматической фотовидеофиксации, и штраф в 2 тысячи рублей за его отсутствие будет введен только с 1 марта 2022 года, а полис ОСАГО можно будет купить и без диагностической карты. Несложно предположить, что многие водители после 1 октября не будут спешить с прохождением техосмотра, уповая на «безнаказанность» до 1 марта следующего года. Самые дальновидные, разумеется, диагностическую карту получат, не желая стоять в огромных очередях после введения штрафа. Но сколько будет таких ответственных водителей и как это повлияет на работу и доходы операторов техосмотра до весны – вопрос открытый.