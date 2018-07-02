Как изменения в ПДД с 1 июля ограничили движение старых автомобилей

Как изменения в ПДД с 1 июля ограничили движение старых автомобилей

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Сегодня, 1 июля 2018 года, вступили в силу изменения в ПДД, утвержденные постановлением правительства № 832 от 12 июля 2017 года. Они вводят новые определения и правила для автомобилей, основываясь на их экологическом классе. Некоторые пункты постановления вступают в силу сегодня, а некоторые – через три года, в 2021 году. Самое время разобраться, что изменилось, и к чему стоит готовиться.

Какие новые типы транспортных средств появились в ПДД?

Свежие изменения в ПДД официально утвердили новые типы транспортных средств: гибридный автомобиль и электромобиль. Формулировки, описывающие эти ТС, звучат так.

«Гибридный автомобиль» — транспортное средство, имеющее не менее 2 различных преобразователей энергии (двигателей) и 2 различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортного средства.

«Электромобиль» — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Какие ограничения введены для автомобилей в зависимости от экологического класса?

Теперь графа «экологический класс» в ПТС имеет не формальное, а практическое значение: изменения в ПДД влияют на правила движения автомобилей в зависимости от их экологического класса.

Постановление ввело в ПДД новое понятие: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», а также соответствующие новые дорожные знаки, обозначающие эти зоны. Зоны могут быть двух типов: с ограничением для грузовых автомобилей или для всех механических транспортных средств.

Начало зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств обозначается знаком 5.35, а ее окончание – знаком 5.37. В таких зонах с 1 июля запрещено движение автомобилей, экологический класс которых, указанный в регистрационных документах, ниже экологического класса, указанного на знаке.

знаки ПДД 5.35 и 5.37

5.35 «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» (слева)
5.37 «Конец зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств» (справа)

Однако это еще не все: с 1 июля 2021 года въезд в эти зоны будет запрещен автомобилям, экологический класс которых не указан в регистрационных документах. А поскольку большая часть старых автомобилей отметки об экологическом классе в ПТС не имеет, это означает, что въезд в «экологические зоны» любого класса для них будет запрещен.

Аналогичные знаки введены и для зон, где будет ограничено движение только грузовой техники: они имеют название «зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей». Знаками 5.36 и 5.38 будут обозначены дороги, где запрещено движение грузовых автомобилей, тракторов и самоходных машин.

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5.36 «Зона с ограниченикм экологического класса грузовых автомобилей» (слева)
5.38 «Конец зоны с ограниченикм экологического класса грузовых автомобилей» (справа)

Для дополнительного регулирования движения автомобилей был введен новый знак дополнительной информации (информационная табличка) 8.25 «Экологический класс транспортного средства».

8.25 «Экологический класс транспортного средства»

8.25
«Экологический класс транспортного средства»

Эта информационная табличка указывает, что действие запрещающих и предписывающих знаков, под которыми она установлена, распространяется только на автомобили, чей экологический класс ниже того, что указан на ней: то есть, к примеру, «поворот направо запрещен» будет только «неэкологичным» машинам.

Однако экологический класс теперь влияет не только на перемещение по дорогам, но и на парковку. Тот же информационный знак 8.25, установленный под знаками 5.29 и 6.4, обозначающими зону регулируемой стоянки и парковку соответственно, указывает, что парковка разрешена только для автомобилей того же или более высокого экологического класса по сравнению с тем, что указан на знаке.

А с 1 июля 2021 года, как и в случае с экологическими зонами, новый информационный знак 8.25 в сочетании с соответствующими основными знаками будет запрещать движение и парковку всех автомобилей, не имеющих отметки об экологическом классе в ПТС.

Еще одна информационная табличка касается электромобилей и подзаряжаемых гибридов: она имеет номер 8.4.3.1 и обозначает, что действие знака, под которым она расположена, распространяется на указанные автомобили. Кроме того, она может дублироваться разметкой 1.24.5, но сама по себе разметка может использоваться и самостоятельно – к примеру, на парковках.

знак ПДД 8.4.3.1 10

Знак 8.4.3.1 и разметка 1.24.5

Еще один новый знак, касающийся автомобилей с возможностью подзарядки – это знак сервиса 7.21, которым обозначается «Автозаправочная станция с возможностью зарядки электромобилей».

newRoadSigns1

7.21
«Автозаправочная станция с возможностью зарядки электромобилей»

Когда мы увидим новые знаки?

Нововведения в ПДД уже вступили в силу, а вот соответствующие знаки пока ставить даже не начали – дело в том, что они банально не включены в действующие стандарты ГОСТ – Р 52289 и Р 52290. Не имея ГОСТ на знаки, их нельзя ни установить, ни даже изготовить. Однако этот вопрос, разумеется, уже решается Министерством транспорта, и после утверждения знаков в ГОСТ они начнут появляться не только на бумаге, но и на дорогах.

Есть ли какие-то еще нововведения с 1 июля?

Да, есть, но не такие заметные. К примеру, островки безопасности и разделительная полоса теперь могут разделять полосы движения и трамвайные пути. А еще другое постановление, № 1621, также вступившее в силу с 1 июля, обязывает оснащать проблесковыми маячками оранжевого цвета автобусы, используемые для перевозки детей.

Теги: Популярные вопросы , выхлоп , выхлопы , ПДД , правки в ПДД
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