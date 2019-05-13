Беглецов приравняли к пьяным: как изменилось наказание для скрывшихся с места ДТП

В конце апреля в силу вступили два Федеральных закона – № 64-ФЗ и № 65-ФЗ, которые ужесточили наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП с тяжело пострадавшими или погибшими. Теперь ни них распространяются те же санкции, что и на пьяных виновников серьезных аварий.

Два новых закона, вносящих поправки в КоАП и УК РФ, вступили в силу 24 апреля 2019 года – сразу после их подписания президентом.

Что изменилось в КоАП?

Первый закон исключает из КоАП наказание за оставление места ДТП, подразумевающего уголовную ответственность. Теперь часть 2 статьи 12.27 КоАП звучит так:



Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 13 мая 2019 г.

Под уголовно наказуемым деянием при ДТП подразумевается нанесение тяжкого вреда здоровью, а также смерть одного или нескольких участников аварии.

Как теперь накажут водителя, сбежавшего с места ДТП?

Второй закон вносит изменения в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК, которые регламентируют наказание за причинение тяжкого вреда или смерти участникам ДТП. Во все три части было внесено одинаковое изменение. Если раньше более сурово каралось ДТП «совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», то теперь к нему приравняли ДТП, которое «сопряжено с оставлением места его совершения». Иными словами, водителей, сбежавших с места ДТП с тяжело ранеными или погибшими, теперь будут наказывать так же, как пьяных.

Таким образом, согласно части 2 статьи 264 причинение тяжкого вреда здоровью и для пьяных виновников, и для оставивших место ДТП наказывается принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Согласно части 4 статьи 264 нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека наказывается лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) May 13, 2019

Согласно части 6 статьи 264 смерть двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Какие еще изменения вносят новые законы?

Несмотря на то, что наказание за ДТП с пострадавшими и погибшими теперь уравняли для пьяниц и беглецов, в статью 264.1, регламентирующей наказание за повторную пьяную езду, внесли поправку, разделяющую ответственность. Наказание за повторную пьяную езду распространяется только на лиц, имеющих судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса. Если же пьяным за рулем попадется водитель, ранее осужденный за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти, сопряженное с оставлением места ДТП, то он получит административное наказание согласно части 1 статьи 12.8 КоАП – административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. иными словами, он будет наказан «как в первый раз», за первичное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.