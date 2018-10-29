Как пройти техосмотр, и когда его нужно проходить?

Как пройти техосмотр, и когда его нужно проходить?

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Диагностическая карта – это документ о прохождении государственного технического осмотра, без которого нельзя заключить договор ОСАГО. Как же получить диагностическую карту, что нужно подготовить для прохождения техосмотра, и какова периодичность его прохождения?

Кто и когда должен проходить техосмотр?

Прежде всего определимся, что техосмотр регламентируется соответствующим Федеральным законом: N 170-ФЗ от 01.07.2011. Согласно ему, легковые машины и мотоциклы возрастом до трех лет включительно техосмотр проходить не должны, возрастом от 3 до 7 лет – проходят техосмотр раз в два года, а старше 7 лет – раз в год. Отметим, что речь идет о личных машинах в руках частных автовладельцев: для машин, работающих в такси и пассажироперевозках, грузовиков и автобусов прохождение техосмотра обязательно каждые 6 месяцев.

Какие документы нужны для прохождения техосмотра?

Техосмотр может пройти как собственник автомобиля, так и его представитель, имеющий на руках простую рукописную доверенность. Для прохождения техосмотра нужно предоставить два базовых документа:


Если техосмотр проходит не собственник, то оператор техосмотра может попросить вышеупомянутую доверенность.

Что проверяют на техосмотре?

Техосмотр включает в себя проверку всех основных систем автомобиля на предмет исправности и пригодности к безопасной эксплуатации. Согласно процедуре, описанной в Постановлении Правительства РФ N 1008 от 05.12.2011, оператор проверит следующее:

  • тормозная система – эффективность работы, разность тормозных сил колес одной оси, отсутствие утечек тормозной жидкости, отсутствие механических и коррозионных повреждений элементов тормозной системы;
  • рулевое управление – исправность системы, включая обязательную работоспособность усилителя руля при его наличии, суммарный люфт рулевого управления, целостность элементов и деталей, работоспособность фиксатора рулевой колонки при наличии ее регулировки;
  • внешние световые приборы – работоспособность головного света, углы регулировки и сила света фар, работоспособность тормозных сигналов и поворотников, отсутствие пленок и ламп запрещенных цветов (красного, синего);
  • стеклоочистители и стеклоомыватели – их наличие и работоспособность;
  • шины и колеса – степень износа и повреждения шин, отсутствие трещин и следов их ремонта сваркой на колесных дисках, одинаковость шин по меньшей мере в пределах одной оси, а в случае с зимними шинами – наличие/отсутствие ошиповки на всех колесах;
  • двигатель – токсичность отработавших газов, отсутствие утечек топлива, правильность установки ГБО, соответствие нормам уровня шума выхлопной системы;
  • наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.


Сколько времени занимает техосмотр?

Согласно нормативам, указанным в том же постановлении N 1008, для автомобилей категории B продолжительность техосмотра составляет 30-32 минуты.

Сколько стоит техосмотр?

Стоимость техосмотра определяется специальной методикой расчета, однако конкретной максимальной суммы в ней нет.


Что делать, если потерял диагностическую карту?

Данные о прохождении техосмотра хранятся в единой электронной базе, так что для восстановления диагностической карты нужно просто обратиться к любому оператору. Стоимость выдачи новой карты – не более 0,1 от стоимости проведения техосмотра.

Нужно ли заново проходить техосмотр при покупке машины с действующей диагностической картой?

Нет, не нужно: согласно все тому же Федеральному закону N 170-ФЗ диагностическая карта считается действующей до окончания указанного в ней срока даже при изменении владельца автомобиля.

Может ли инспектор проверить наличие диагностической карты и оштрафовать за ее отсутствие?

Нет, не может: наличие у водителя полиса ОСАГО предполагает обязательное наличие действующей диагностической карты, и ее проверка не предусмотрена – так же, как и штраф за ее отсутствие. Поэтому диагностическую карту ни возить с собой, ни предоставлять для проверки инспекторам ГИБДД не нужно. Исключение составляют автомобили, работающие в такси, а также в грузо- и пассажироперевозках.

Теги: Популярные вопросы , автострахование , страхование , страхование автомобиля , ТО
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