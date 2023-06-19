С какими неисправностями запрещено эксплуатировать автомобиль с 1 сентября 2023: полный список

Пару лет назад мы подробно разбирались в том, с какими неисправностями запрещено эксплуатировать автомобиль . Уже тогда этот раздел ПДД ссылался на давно отмененные ГОСТы, и уже тогда в разработке находился новый Перечь неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. На его окончательное формирование и утверждение потребовалось еще два года, и только недавно, 27 мая 2023 года, было подписано соответствующее постановление, а в силу новые правила вступят с 1 сентября 2023 года. Давайте подробно разберемся в том, что изменилось.

Почему новый Перечень не принесет ничего особенно нового?

Те, кто следит за эволюцией ПДД и других автомобильных регламентов, не увидят в новом Перечне ничего нового. Дело в том, что старый Перечень не только ссылался на недействующие устаревшие ГОСТы, но и банально не соответствовал по своей полноте давно действующему Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС), который является основным документом, устанавливающим требования как к выпускаемым в эксплуатацию, так и уже эксплуатируемым транспортным средствам. Так что стоит понимать, что нынешние изменения – это не новоизобретенные поправки, а лишь подгонка ПДД под давно существующие нормы.

Ну а теперь давайте подробно, по пунктам, разберем, что же изменилось в ПДД. Разумеется, мы будем перечислять только те пункты, которые подверглись изменениям, причем изменениям фактическим. То есть, те пункты, которые просто привязали к Техрегламенту Таможенного союза вместо ГОСТ, оставим в стороне, если в них не будет серьезных изменений.

Что изменилось в Перечне неисправностей?

Для удобства восприятия перечислим изменения, внесенные в Перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию, по существующим категориям.

Тормозные системы

1.2. Герметичность трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе нарушена. Указанная неисправность выявляется органолептическим методом (визуально) путем определения наличия следов тормозной жидкости на трубопроводах и соединениях, не связанных с проведением технического обслуживания транспортного средства.

Теперь в Перечне устранена возможность неоднозначной трактовки некоторых его требований: для тех неисправностей, которые можно диагностировать только с использованием специального оборудования, прописана эта необходимость, а для тех неисправностей, которые инспектор ГИБДД способен выявить самостоятельно, прописана возможность визуального диагностирования.

1.4. Тормозные трубопроводы и шланги имеют перегибы, трещины, видимые перетирания, надрывы, надрезы, разрывы.

Раньше пункт о повреждениях и дефектах тормозных магистралей был только в процедурах техосмотра, а теперь его справедливо добавили и в Перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию.

1.5. Средства сигнализации и контроля тормозных систем, манометры пневматического и пневмогидравлического тормозного привода, устройство фиксации органа управления стояночной тормозной системы неисправны.

Раньше в списке неисправностей упоминались только манометры пневматических тормозных систем, относящиеся к грузовикам. Теперь же запрещено ехать, если неисправна, например, сигнальная лампа стояночного тормоза и недостаточного уровня жидкости в тормозной системе, а также при неисправном храповике рычага ручного тормоза (это тоже пришло из ТР ТС – пункта 1.8.3 Приложения 8).

1.6. Гибкие тормозные шланги, передающие давление сжатого воздуха или тормозной жидкости колесным тормозным механизмам, соединяются друг с другом с использованием дополнительных переходных элементов. Расположение и длина гибких тормозных шлангов не обеспечивают герметичность соединений с учетом максимальных деформаций упругих элементов подвески и углов поворота колес транспортного средства.

Новый пункт запрещает использование переходников для тормозных шлангов, а также использование нештатных шлангов недостаточной длины.

1.7. Детали тормозного привода имеют трещины или остаточную деформацию.

Это тоже полностью новый пункт, не требующий дополнительного пояснения.

1.8. Регулятор тормозных сил, предусмотренный изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства (далее – эксплуатационная документация), демонтирован.

Еще один полностью новый пункт, запрещающий удалять штатный регулятор тормозных усилий (многие помнят его как «колдун»).

1.10. Элементы антиблокировочной тормозной системы не закреплены и отсоединены, имеются видимые повреждения.

Демонтаж или отключение штатной АБС отныне запрещают эксплуатацию автомобиля.

1.11. Антиблокировочная тормозная система, предусмотренная изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации, неисправна. Указанная неисправность выявляется с помощью светового индикатора мониторинга рабочего состояния антиблокировочной тормозной системы.

То же самое касается неисправности штатной АБС: если водитель видит горящую сигнальную лампу, то он, согласно пункту 2.3.1 ПДД, может только следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Рулевое управление

2.2. Имеется подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления. Указанная неисправность выявляется органолептическим методом (визуально) путем определения наличия следов рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления, не связанных с проведением технического обслуживания транспортного средства.

Раньше утечки из контура ГУР учитывались только при техосмотре, а теперь ездить на автомобиле с подтекающим рулевым управлением запрещено.

2.3. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает предельные значения, установленные в пункте 2.3 приложения № 8 к техническому регламенту. Указанная неисправность выявляется с использованием средств технического диагностирования.

Пункт о запрете избыточных люфтов руля был в Перечне и раньше, но теперь указано, что инспектор не может определять его на глаз, а должен использовать средства технического диагностирования.

2.4. Детали крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма повреждены или отсутствуют. Резьбовые соединения не затянуты и не зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации. Неисправно устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса. Имеются не предусмотренные конструкцией транспортного средства перемещения деталей и узлов рулевого привода.

В списке проблем рулевого управления появилось отсутствие или повреждение крепежа.

2.5. В рулевом механизме и рулевом приводе применяются детали со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами.

По видимости, этот пункт призван не только исключить возможные эксплуатационные неисправности в дороге, но и предупредить автовладельцев о недопустимости ремонта с заменой деталей на деформированные или поврежденные б/у элементы.

2.6. Происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе.

Этот новый пункт адресован, например, владельцам машин с неисправным электроусилителем руля, который самовольно поворачивает руль. При первых признаках такой неисправности водитель обязан прекратить эксплуатацию и озаботиться ремонтом.

Устройства освещения и световой сигнализации

Из пункта 3.1 исчезло примечание о том, что «на транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей». То есть, теперь нештатная оптика оказалась под запретом.

3.2. Класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации, не соответствует классу такого источника света, предусмотренному изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.

В старой редакции имелся запрет на несоответствие типа внешних световых приборов тому, что указан в документах на автомобиль. В новой редакции тип источников света вынесли в отдельный пункт и конкретизировали. Теперь любимые многими «гаражными тюнерами» ксенон и диоды в галогеновых фарах запрещены еще более ясно.

3.4. Устройства автоматического корректирующего устройства угла наклона фар, фары ближнего света, имеющие источники света с номинальным световым потоком более 2000 люмен, предусмотренные изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации либо установленные при внесении изменений в конструкцию транспортного средства, неисправны или отсутствуют.

Проще говоря, новый пункт запрещает демонтаж или неисправность автокорректора фар для мощной оптики – например, ксеноновой или диодной.

3.5. Рассеиватели внешних световых приборов отсутствуют или повреждены.

Раньше запрет эксплуатации был предусмотрен за отсутствие рассеивателя, а теперь и за его повреждение. Проще говоря, разбитая или треснувшая фара – это уже запрет.

3.6. Установлены не предусмотренные конструкцией светового прибора оптические элементы. Указанное требование не распространяется на оптические элементы, предназначенные для коррекции светового пучка фар, при соблюдении требований раздела 9 приложения № 9 к техническому регламенту.

В этом новом пункте все понятно, а исключение касается прежде всего элементов корректировки светового пучка на праворульных автомобилях для их соответствия ТР ТС.

3.8. В фарах применяются источники света, не соответствующие требованиям пункта 3.8.2 приложения № 8 к техническому регламенту.

Пункт 3.8.2 ТР ТС указывает, что в «фарах должны применяться источники света, соответствующие типу светового модуля, указанному изготовителем в эксплуатационной документации на транспортное средство», и что «не допускается использование в фарах транспортных средств сменных источников света, не имеющих знака официального утверждения, либо с не соответствующими установленному изготовителем в эксплуатационной документации классом источника света, цоколем, мощностью, цветовой температурой, а также переходников с цоколя источника света одного класса на другой при установке источника света в световой модуль». Проще говоря, лампы в фарах должны быть штатными.

3.9. При включении передачи заднего хода фонари заднего хода не включаются и не работают в постоянном режиме.

3.10. При воздействии на органы управления рабочей или аварийной тормозной системы сигналы торможения (основные и дополнительные) не включаются и не обеспечивают излучение в постоянном режиме.

3.11. Габаритные и контурные огни не работают в постоянном режиме.

Три последних пункта регламентируют обязательную исправность световых приборов. Однако любопытно, что об обязательной исправности фар головного света в новой редакции перечня, по сути, не сказано – лишь о соответствии режимов работы и источников света заводской конструкции. А ведь в старой редакции все это включал в себя простой пункт 3.3, который запрещал эксплуатацию, если «не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели».

Обзорность транспортного средства

4.3. Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, составляет менее 70 процентов, а для транспортных средств, оснащенных броневой защитой, менее 60 процентов. В верхней части ветрового стекла транспортных средств категорий М1 <…> имеется светозащитная полоса, выполненная в массе стекла, шириной более 140 миллиметров (при установлении изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации ширины светозащитной полосы, выполненной в массе стекла, – не соответствующая этой ширине), либо прозрачная цветная пленка шириной более 140 миллиметров <…>. Указанная неисправность выявляется с использованием средств технического диагностирования.

Старый Перечень ссылался на устаревший и недействующий ГОСТ 5727-88, в котором светопропускание бронированных стекол оговорено не было. В новом Перечне указано, что на бронированных автомобилях стекла могут иметь более низкое светопропускание. Кроме того, установлено, что светозащитная полоса на верхней части лобового стекла не может быть шире 140 миллиметров или величины, установленной производителем.

4.5. Стеклоочистители и стеклоомыватели, предусмотренные изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации, неисправны или отсутствуют.

В старой редакции Перечня в разделе 4 были упомянуты только неисправности штатных стеклоочистителей и стеклоомывателей – теперь же в список неисправностей добавили и их отсутствие.

4.6. На стекла нанесены покрытия, создающие зеркальный эффект, за исключением задних стекол, если это не предусмотрено изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.

В старом Перечне зеркальные стекла были под запретом без исключений – теперь же есть оговорка, что запрещены лишь те зеркальные покрытия, которые не предусмотрены производителем автомобиля.

Колеса и шины

5.1. На транспортном средстве установлены шины, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.

Раньше в Перечне были упомянуты только размер и допустимая нагрузка шин, а в современной версии появилась и категория скорости, которая тоже должна соответствовать указанной производителем.

5.2. На транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август). На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль).

Штраф за шины не по сезону, наконец, становится реальностью. Правда, что это за «шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период», неясно – формулировка остается за составителями нового Перечня. Однако из нее можно сделать важный вывод, что за нешипованную зимнюю резину летом штрафовать не будут, и ее новый Перечень не запрещает. А вот за летние шины зимой – будут, потому что их Перечень запрещает.

5.3. На транспортном средстве установлены шины с высотой протектора, равной высоте хотя бы одного индикатора износа (выступа по дну канавки беговой дорожки, предназначенного для визуального определения степени его износа, глубина которого соответствует минимально допустимой глубине рисунка протектора шин) этой шины.

Еще одна загадочная формулировка означает, что если хоть одна из шин на автомобиле изношена до минимального показателя индикатора износа, то эксплуатация автомобиля запрещена до замены шин.

5.7. Отсутствует хотя бы один болт или гайка крепления дисков и ободьев колес, имеются трещины или следы их устранения сваркой, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес.

Новый Перечень неисправностей «догоняет» ТР ТС и техосмотр, запрещая использовать диски, отремонтированные при помощи сварки.

5.8. На одну ось транспортного средства установлены шины разной размерности, конструкции (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора, зимние и не зимние, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. Указанные требования не применяются в случае временной установки на транспортное средство запасной шины.

Помимо добавления индекса скорости в список параметров шин здесь устранили пробел в допустимости «разношинницы» при установке запасного колеса.

5.10. На задней оси транспортного средства категории М <…> установлены шины с отремонтированными местными повреждениями.

Новый Перечень запрещает устанавливать отремонтированные шины на заднюю ось – то есть, после прокола или пореза шину можно ставить только вперед.

5.11. На колесах вместо золотников установлены заглушки, пробки и другие приспособления.

Еще один новый пункт, пришедший из ТР ТС, запрещает нештатные средства поддержания давления в шине.

Удерживающие системы пассивной безопасности

7.1. Ремни безопасности, предусмотренные изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации, <…> отсутствуют или находятся в состоянии, при котором невозможно их использование по назначению.

Ремни безопасности, заправленные под задний диван, пропущенные за спинками передних сидений или спрятанные иными методами, мешающими их использованию, теперь под запретом.

7.2. Ремни безопасности имеют следующие дефекты:

надрыв на лямке;

замок не фиксирует «язык» лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства;

лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство (катушку);

при резком вытягивании лямки ремня с аварийным запирающимся втягивающим устройством не обеспечивается прекращение (блокирование) ее вытягивания из втягивающего устройства (катушки).

В старом Перечне помимо надрывов на лямке было сказано, что недопустимо эксплуатировать автомобиль, если «ремни безопасности неработоспособны». В новой редакции параметры неработоспособности расписали более конкретно и подробно.

Двигатель

8.2. Системы питания и выпуска отработавших газов транспортного средства некомплектны и негерметичны. Имеется подтекание и каплепадение топлива в системе питания двигателей. Имеет место подсос воздуха и (или) утечка отработавших газов, минуя систему выпуска. Системы улавливания паров топлива, рециркуляции отработавших газов и вентиляции картера, предусмотренные изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации, некомплектны и негерметичны.

В старой редакции были кратко запрещены негерметичность системы питания, неисправность системы выхлопа и негерметичность системы вентиляции картера. Теперь же список неисправностей двигателя, запрещающий эксплуатацию, ощутимо расширен.

8.3. Запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия подачи топлива неисправны. Крышки топливных баков не фиксируются в закрытом положении, уплотняющие элементы крышек повреждены. Детали крепления элементов системы питания отсутствуют, повреждены или ослаблены.

В пункте 7.4 старого Перечня были упомянуты только неисправные пробки топливных баков. Теперь же в список попали и другие элементы топливной системы, а сам пункт перенесен в раздел «двигатель».

8.4. Система питания газобаллонных транспортных средств, ее размещение и установка не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 9.8 приложения № 8 к техническому регламенту.

Новый пункт касается норм установки газобаллонного оборудования – в частности, самого баллона и его магистралей.

Прочие элементы конструкции и оборудование

9.5. Имеются трещины и разрушения деталей подвески и карданной передачи, щек кронштейнов подвески <…>.

Новый пункт запрещает эксплуатацию машин с неисправностями подвески.

9.6. Имеются видимые разрушения, короткие замыкания и следы пробоя изоляции электрических проводов.

Это тоже новый пункт – в старом Перечне электрика не упоминалась, а теперь дефекты проводки означают запрет на эксплуатацию.

9.11. На транспортные средства категорий М1 и N1 установлены конструкции, выступающие вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемые из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Указанное требование не распространяется на конструкции, предусмотренные изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации и (или) прошедшие оценку соответствия в установленном порядке, а также на металлические решетки массой менее 0,5 килограмма, предназначенные для защиты только фар, государственный регистрационный знак и элементы его крепления.

Новый пункт запрещает эксплуатацию автомобилей с кенгурятниками и прочими элементами, выступающими за плоскость переднего бампера. Исключение – сертифицированные и штатные элементы, а также маленькие решетки для защиты фар.

Комплектность транспортных средств

10.1. Государственный регистрационный знак транспортного средства, способ и место его установки не отвечают требованиям национального стандарта ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». Государственный регистрационный знак закреплен на транспортном средстве с применением устройств или материалов, препятствующих его идентификации либо позволяющих его видоизменить или скрыть.

Помимо замены старого ГОСТ на новый в пункте об установке номерных знаков появился запрет на эксплуатацию машин с устройствами или материалами, позволяющими видоизменить или скрыть номерной знак.

