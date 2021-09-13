Чтобы ознакомиться со списком неисправностей, при которых запрещена эксплуатация, достаточно открыть ПДД: этот Перечень вынесен в отдельное приложение к Правилам. Остается лишь выбрать из них те, что относятся к легковым автомобилям – давайте этим и займемся.
Важное замечание содержится в пункте 2.3.1 ПДД. Он ссылается на вышеупомянутый Перечень неисправностей, но делит их на две категории: критические неисправности, с которыми ехать нельзя, и те, с которыми движение возможно с ограничениями.
Итак, согласно пункту 2.3.1 «запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада». Обратите внимание, что для некоторых неисправностей есть дополнительные условия: например, не запрещено двигаться без работающей оптики днем при хорошей видимости или с неисправными стеклоочистителями при отсутствии дождя или снега.
Таким образом, вышеуказанные неисправности запрещают ехать на машине в любом случае: даже если тормоза отказали в 100 метрах от гаража или сервиса, водитель обязан немедленно остановиться и транспортировать машину на эвакуаторе. А вот к остальным неисправностям из Перечня правила более лояльны. В пункте 2.3.1 указано, что «при возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».
А еще в Перечне есть и такие неисправности, которые водитель может обнаружить и устранить перед выездом – например, разница колес на одной оси или нарушающие ПДД световые приборы. Для полноты картины укажем это замечание для тех неисправностей, к которым оно применимо.
Какие неисправности полностью запрещают передвижение на машине?
Итак, приведем список неисправностей, при которых ехать на машине полностью запрещено, с указанием номера пункта в официальном Перечне.
- Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001.
Ссылка на ГОСТ для автовладельца, само собой, ни о чем не говорит: стандарт слишком большой, чтобы знать его наизусть. Однако стоит ориентироваться как минимум на собственные ощущения: снижение эффективности торможения, изменения в откликах на педаль тормоза, провалы педали, посторонние шумы при торможении и другие очевидные проблемы – повод остановиться, проверить тормоза на наличие проблем и при необходимости вызвать эвакуатор.
- Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
Это нужно проверить до начала движения: подтеки на колесах и на земле около колес явно указывают на негерметичность как минимум одного из тормозных контуров. При движении на разгерметизацию привода тормозов укажет провал педали тормоза.
- Суммарный люфт в рулевом управлении легкового автомобиля превышает 10 градусов
- Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.
Если ехать с незатянутыми креплениями рулевого управления не станет никто, то об обязательной исправности механизма фиксации помнит не каждый. Однако если руль в автомобиле регулируется по высоте и/или вылету, механизм фиксации в выбранном положении должен работать – иначе ехать тоже нельзя.
- Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления.
Не все помнят, что ехать с неработающим усилителем руля запрещено. То же самое касается машин, где штатный усилитель руля отключен или демонтирован: Правила такие переделки запрещают.
- Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
Движение в таком случае запрещено в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
- Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
Движение в таком случае запрещено во время дождя или снегопада.
- Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.
Движение в таком случае запрещено во время дождя или снегопада.
Какие неисправности запрещают эксплуатацию, но позволяют доехать до места стоянки или ремонта?
Ну а теперь обозначим неисправности, с которыми водитель вправе доехать до места стоянки или ремонта. Обратите внимание: все они тоже запрещают эксплуатацию автомобиля и дают лишь возможность доехать до места стоянки или ремонта сразу после возникновения неисправности при условии, что водитель не может устранить ее самостоятельно.
- Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:
транспортных средств с полной нагрузкой – на уклоне до 16 процентов включительно;
легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии – на уклоне до 23 процентов включительно.
- Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Простой пункт указывает, что вся оптика должна работать в штатном режиме. Для этого пункта есть знакомое многим примечание: «на транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей». Однако стоит учитывать, что установка незаводских световых приборов не отменяет необходимости их соответствия требованиям ГОСТ.
- Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
Далеко не все водители вообще помнят, когда они в последний раз регулировали свет фар. А меж тем, неправильная регулировка запрещает эксплуатацию автомобиля.
- Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
Если водитель движется днем в условиях хорошей видимости, то с неисправной оптикой можно доехать до места ремонта, соблюдая максимальные меры предосторожности.
- На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
- На транспортном средстве установлены:
спереди – световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади – фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
Требования этого пункта относятся к тем, которые нужно проверить и устранить перед поездкой: незаконные световые приборы не появляются на автомобиле сами по себе. И за это можно не только получить штраф, но и лишиться прав.
- Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
Если в момент возникновения неисправности не идет дождь или снег, водитель может доехать до места ремонта или стоянки.
- Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.
Если в момент возникновения неисправности не идет дождь или снег, водитель может доехать до места ремонта или стоянки.
- Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не менее 1,6 мм, для зимних шин – не менее 4 мм.
- Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
Многие годами ездят на шинах, имеющих небольшие повреждения – однако Правилами любые видимые повреждения запрещены.
- Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
Отсутствие даже одной колесной гайки или болта – повод для запрета эксплуатации до устранения причины.
- Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
Установить колеса побольше и шины пошире – страсть многих автовладельцев. Однако нужно держаться в рамках дозволенного производителем, иначе эксплуатировать машину будет нельзя.
- На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.
Само собой, установка запасного колеса при проколе относится к ситуации, когда водитель вправе доехать до места стоянки или ремонта. Однако продолжать ездить на запаске, отличающейся от других колес, запрещено.
- Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003.
- Нарушена герметичность системы питания.
Если под машиной перед поездкой водитель обнаружит капли бензина, то ехать ему можно только к месту ремонта – до устранения утечек топлива эксплуатация запрещена.
- Неисправна система выпуска отработавших газов.
Под неисправностью подразумеваются повреждения, прогары или отсутствие части выхлопа: с такой проблемой тоже можно доехать только до места ремонта.
- Нарушена герметичность системы вентиляции картера.
Если езда без глушителя – вполне очевидный повод для запрета эксплуатации, то неисправность системы вентиляции картера будет сюрпризом для многих.
- Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом Р 52231-2004.
- Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного средства.
Нельзя ездить не только без штатных зеркал заднего вида, но и без стекол, включая боковые.
- Не работает звуковой сигнал.
Пользоваться звуковым сигналом можно только в ограниченных случаях, но без него ездить нельзя.
- Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
Практика показывает, что инспектор может обратить внимание не только на тонировку, но и на предметы, ухудшающие обзор водителю, в том числе видеорегистраторы и антирадары, установленные в зоне обзора. Кроме того, для этого пункта есть официальное примечание: «На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида».
- Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, <…>, механизм регулировки положения сиденья водителя, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.
Если у машины не работает замок двери, механизм регулировки водительского сиденья или спидометр, это тоже означает, что на такой машине ездить нельзя до устранения неисправности.
- Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.
Без переднего бампера ездить можно, а вот без заднего – нельзя, равно как и без брызговиков, предусмотренных конструкцией.
- Отсутствует медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001.
Формально проверить наличие аптечки и огнетушителя инспектор может лишь при досмотре автомобиля, но это не значит, что возить их с собой необязательно. И дело даже не в том, что без них эксплуатация автомобиля запрещена, а в том, что они могут спасти жизнь, в том числе самому водителю.
- Неправомерное оборудование транспортных средств опознавательным знаком «Федеральная служба охраны Российской Федерации», проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на наружных поверхностях транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и обозначений, не соответствующих государственным стандартам Российской Федерации.
- Отсутствуют ремни безопасности и (или) подголовники сидений, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства.
- Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке.
- Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема – опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепежным канатом.
Мало кто помнит, что в число неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля, входит сломанный механизм подъема и опускания запасного колеса, расположенного под днищем. Проверять его работоспособность стоит и с точки зрения логики: оказаться с проколом на трассе без возможности поменять колесо – сомнительная перспектива.
- Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств.
Проще говоря, любые подтеки из двигателя, коробки передач, мостов и других узлов должны устраняться немедленно. Наружу может течь только конденсат из системы кондиционирования.
- Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93.
- В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
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