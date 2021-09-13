С какими неисправностями запрещено эксплуатировать автомобиль: очевидные и не очень варианты

Все знают, что нельзя эксплуатировать автомобиль с неисправными тормозами, рулевым управлением и фарами. Некоторые получали штрафы за отсутствие штатных брызговиков и теперь знают, что такая вероятность есть. Но многие ли помнят, что на машине нельзя ездить, если у нее нет заднего бампера или не работает механизм подъема-опускания запасного колеса? А меж тем, это чистая правда. Однако не все неисправности полностью запрещают движение: для многих в ПДД есть важная оговорка. Давайте вспомним все неисправности, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, и выделим жирным курсивом самые неочевидные и малоизвестные. А заодно разберемся, когда ехать нельзя совсем, а когда «если очень нужно, то можно».

Где указан список «запретных» неисправностей?

Чтобы ознакомиться со списком неисправностей, при которых запрещена эксплуатация, достаточно открыть ПДД: этот Перечень вынесен в отдельное приложение к Правилам. Остается лишь выбрать из них те, что относятся к легковым автомобилям – давайте этим и займемся.

При каких неисправностях ехать запрещено всегда, а при каких можно с ограничениями?

Важное замечание содержится в пункте 2.3.1 ПДД. Он ссылается на вышеупомянутый Перечень неисправностей, но делит их на две категории: критические неисправности, с которыми ехать нельзя, и те, с которыми движение возможно с ограничениями.

Итак, согласно пункту 2.3.1 «запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада». Обратите внимание, что для некоторых неисправностей есть дополнительные условия: например, не запрещено двигаться без работающей оптики днем при хорошей видимости или с неисправными стеклоочистителями при отсутствии дождя или снега.

Таким образом, вышеуказанные неисправности запрещают ехать на машине в любом случае: даже если тормоза отказали в 100 метрах от гаража или сервиса, водитель обязан немедленно остановиться и транспортировать машину на эвакуаторе. А вот к остальным неисправностям из Перечня правила более лояльны. В пункте 2.3.1 указано, что «при возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».

А еще в Перечне есть и такие неисправности, которые водитель может обнаружить и устранить перед выездом – например, разница колес на одной оси или нарушающие ПДД световые приборы. Для полноты картины укажем это замечание для тех неисправностей, к которым оно применимо.

Какие неисправности полностью запрещают передвижение на машине?

Итак, приведем список неисправностей, при которых ехать на машине полностью запрещено, с указанием номера пункта в официальном Перечне.

Тормозные системы

Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001.

Ссылка на ГОСТ для автовладельца, само собой, ни о чем не говорит: стандарт слишком большой, чтобы знать его наизусть. Однако стоит ориентироваться как минимум на собственные ощущения: снижение эффективности торможения, изменения в откликах на педаль тормоза, провалы педали, посторонние шумы при торможении и другие очевидные проблемы – повод остановиться, проверить тормоза на наличие проблем и при необходимости вызвать эвакуатор.

Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.

Это нужно проверить до начала движения: подтеки на колесах и на земле около колес явно указывают на негерметичность как минимум одного из тормозных контуров. При движении на разгерметизацию привода тормозов укажет провал педали тормоза.

Рулевое управление

Суммарный люфт в рулевом управлении легкового автомобиля превышает 10 градусов

Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.

Если ехать с незатянутыми креплениями рулевого управления не станет никто, то об обязательной исправности механизма фиксации помнит не каждый. Однако если руль в автомобиле регулируется по высоте и/или вылету, механизм фиксации в выбранном положении должен работать – иначе ехать тоже нельзя.

Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления.

Не все помнят, что ехать с неработающим усилителем руля запрещено. То же самое касается машин, где штатный усилитель руля отключен или демонтирован: Правила такие переделки запрещают.

Внешние световые приборы

Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.

Движение в таком случае запрещено в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла

Не работают в установленном режиме стеклоочистители.

Движение в таком случае запрещено во время дождя или снегопада.

Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.

Движение в таком случае запрещено во время дождя или снегопада.

Какие неисправности запрещают эксплуатацию, но позволяют доехать до места стоянки или ремонта?

Ну а теперь обозначим неисправности, с которыми водитель вправе доехать до места стоянки или ремонта. Обратите внимание: все они тоже запрещают эксплуатацию автомобиля и дают лишь возможность доехать до места стоянки или ремонта сразу после возникновения неисправности при условии, что водитель не может устранить ее самостоятельно.

Тормозные системы

Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:​

транспортных средств с полной нагрузкой – на уклоне до 16 процентов включительно;

легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии – на уклоне до 23 процентов включительно.

Внешние световые приборы

Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.​

Простой пункт указывает, что вся оптика должна работать в штатном режиме. Для этого пункта есть знакомое многим примечание: «на транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей». Однако стоит учитывать, что установка незаводских световых приборов не отменяет необходимости их соответствия требованиям ГОСТ.

Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.

Далеко не все водители вообще помнят, когда они в последний раз регулировали свет фар. А меж тем, неправильная регулировка запрещает эксплуатацию автомобиля.

Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.

Если водитель движется днем в условиях хорошей видимости, то с неисправной оптикой можно доехать до места ремонта, соблюдая максимальные меры предосторожности.

На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.

На транспортном средстве установлены:

спереди – световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;

сзади – фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.

Требования этого пункта относятся к тем, которые нужно проверить и устранить перед поездкой: незаконные световые приборы не появляются на автомобиле сами по себе. И за это можно не только получить штраф, но и лишиться прав.

Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла

Не работают в установленном режиме стеклоочистители.​

Если в момент возникновения неисправности не идет дождь или снег, водитель может доехать до места ремонта или стоянки.

Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.

Если в момент возникновения неисправности не идет дождь или снег, водитель может доехать до места ремонта или стоянки.

Колеса и шины

Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не менее 1,6 мм, для зимних шин – не менее 4 мм.

Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.

Многие годами ездят на шинах, имеющих небольшие повреждения – однако Правилами любые видимые повреждения запрещены.

Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.

Отсутствие даже одной колесной гайки или болта – повод для запрета эксплуатации до устранения причины.

Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.

Установить колеса побольше и шины пошире – страсть многих автовладельцев. Однако нужно держаться в рамках дозволенного производителем, иначе эксплуатировать машину будет нельзя.

На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.

Само собой, установка запасного колеса при проколе относится к ситуации, когда водитель вправе доехать до места стоянки или ремонта. Однако продолжать ездить на запаске, отличающейся от других колес, запрещено.

Двигатель

Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003.

Нарушена герметичность системы питания.

Если под машиной перед поездкой водитель обнаружит капли бензина, то ехать ему можно только к месту ремонта – до устранения утечек топлива эксплуатация запрещена.

Неисправна система выпуска отработавших газов.

Под неисправностью подразумеваются повреждения, прогары или отсутствие части выхлопа: с такой проблемой тоже можно доехать только до места ремонта.

Нарушена герметичность системы вентиляции картера.

Если езда без глушителя – вполне очевидный повод для запрета эксплуатации, то неисправность системы вентиляции картера будет сюрпризом для многих.

Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом Р 52231-2004.

Прочие элементы конструкции

Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного средства.

Нельзя ездить не только без штатных зеркал заднего вида, но и без стекол, включая боковые.

Не работает звуковой сигнал.

Пользоваться звуковым сигналом можно только в ограниченных случаях, но без него ездить нельзя.

Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.

Практика показывает, что инспектор может обратить внимание не только на тонировку, но и на предметы, ухудшающие обзор водителю, в том числе видеорегистраторы и антирадары, установленные в зоне обзора. Кроме того, для этого пункта есть официальное примечание: «На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида».

Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, <…>, механизм регулировки положения сиденья водителя, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.

Если у машины не работает замок двери, механизм регулировки водительского сиденья или спидометр, это тоже означает, что на такой машине ездить нельзя до устранения неисправности.

Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.

Без переднего бампера ездить можно, а вот без заднего – нельзя, равно как и без брызговиков, предусмотренных конструкцией.

Отсутствует медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001.

Формально проверить наличие аптечки и огнетушителя инспектор может лишь при досмотре автомобиля, но это не значит, что возить их с собой необязательно. И дело даже не в том, что без них эксплуатация автомобиля запрещена, а в том, что они могут спасти жизнь, в том числе самому водителю.

Неправомерное оборудование транспортных средств опознавательным знаком «Федеральная служба охраны Российской Федерации», проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на наружных поверхностях транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и обозначений, не соответствующих государственным стандартам Российской Федерации.

Отсутствуют ремни безопасности и (или) подголовники сидений, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства.

Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке.

Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема – опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепежным канатом.

Мало кто помнит, что в число неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля, входит сломанный механизм подъема и опускания запасного колеса, расположенного под днищем. Проверять его работоспособность стоит и с точки зрения логики: оказаться с проколом на трассе без возможности поменять колесо – сомнительная перспектива.

Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств.

Проще говоря, любые подтеки из двигателя, коробки передач, мостов и других узлов должны устраняться немедленно. Наружу может течь только конденсат из системы кондиционирования.

Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93.