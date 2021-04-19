Нештатный ксенон, цветные лампы и мигающие стопы: что запрещено правилами и каков штраф

Расхожая фраза о том, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения, в полной мере находит свое отражение в автомобильной сфере. Народное «творчество» здесь обретает широчайший размах, и оптика – один из популярных «способов выделиться» для тех, кому выделиться больше нечем. Тонировка фар и фонарей, цветные пленки, разноцветные лампы, накладки, дефлекторы и бич последних лет – стробоскопы в габаритах и фонарях встречаются на дорогах с завидной регулярностью. Давайте разберемся, какие доработки запрещены и почему, а заодно вспомним, какие вольности официально допустимы в автомобильной оптике.

Где вообще прописаны требования к оптике?

В ПДД требования к световым приборам перечислены в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации. Правда, в части оснащения формулировка применена максимально общая: оборудование, установленное на автомобиле, «должно отвечать требованиям соответствующих стандартов, правил и руководств по их технической эксплуатации».



А часть 3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, содержит более подробные данные о том, чего делать нельзя. Нас интересуют пункты 3.1, 3.4 и 3.6.

Согласно им, запрещена эксплуатация автомобилей, если:

количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства;

на световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора;

на транспортном средстве установлены:

спереди – световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;

сзади – фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.

Таким образом, в ПДД есть список того, что запрещено. В части того, как должен быть оснащен автомобиль, правила ссылаются на руководства по эксплуатации автомобиля, а также стандарты, ключевым из которых на территории России является Технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Давайте разберемся, что можно, а что нельзя, опираясь на ПДД и Техрегламент.

Можно ли устанавливать нештатный ксенон?

Установка нештатного ксенона, не входящего в список заводского оборудования автомобиля, формально делится на два варианта: установка ксеноновых ламп в штатные фары и замена фар целиком. Рассмотрим их по отдельности.

Для начала разберемся с нештатными газоразрядными лампами. Приложение № 8 Технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств содержит требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации. При этом прямой запрет на использование ксеноновых ламп в обычных фарах содержится в пункте 3.8.2 Приложения №8: он гласит, что в фарах должны применяться источники света, соответствующие типу светового модуля, указанному изготовителем в эксплуатационной документации на транспортное средство. Тот же пункт уточняет, что не допускается использование в фарах транспортных средств сменных источников света, не имеющих знака официального утверждения, либо с не соответствующими установленному изготовителем в эксплуатационной документации классом источника света, цоколем, мощностью, цветовой температурой, а также переходников с цоколя источника света одного класса на другой при установке источника света в световой модуль. А пункт 3.8.3 добавляет, что в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 48 фары ближнего света с ксеноновыми лампами должны оснащаться устройствами фароочистки, а отсутствие или неработоспособность устройств фароочистки не допускается.

А вот установка ксеноновых фар, штатно предусмотренных производителем для конкретного автомобиля, но не установленных с завода, возможна. Правда, для этого нужно будет узаконить внесение изменений в конструкцию транспортного средства, предварительно получив одобрение в ГИБДД и заключение испытательной лаборатории после установки новых фар. После этого в ПТС будет внесена пометка о том, что на автомобиль установлена газоразрядная оптика.

А вот установка ксеноновых ламп в противотуманные фары и тем более в фонари заднего хода, не предназначенные для установки таких ламп, запрещена в любом случае.

Можно ли устанавливать цветные лампы в фары, фонари и прочие световые приборы?

Для ответа на этот вопрос можно даже не заглядывать в Техрегламент: требования довольно исчерпывающе перечислены в ПДД, а именно в Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Как мы помним, эксплуатация запрещена, если спереди установлены световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого, а сзади – фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.

Для полноты картины давайте заглянем в Техрегламент, чтобы уточнить, что именно запрещает он. Здесь требования к оптике для автомобилей, находящихся в эксплуатации, аналогичны тем, что применяются для единичных транспортных средств, выпускаемых в обращение, и полный список требований содержится в разделе 1.3 приложения №4. В нем четко указано число фар ближнего и дальнего света, противотуманок, поворотников, габаритных огней, стоп-сигналов и прочего, а также обозначен разрешенный цвет излучения для каждого из источников света. Нас здесь интересует прежде всего цвет фар: для ближнего и дальнего света разрешен исключительно белый свет.

При этом противотуманные фары могут иметь белый или желтый свет. Это единственное «исключение» в головной оптике: дневные ходовые огни, ближний и дальний свет могут быть только белыми.

Габаритные огни имеют тот же разрешенный цвет, что и оптика в зависимости от стороны установки: впереди это только белый цвет, сзади – красный, а по бокам – автожелтый (то есть оранжевый). Таким образом, установка впереди цветных габаритных ламп не допускается.

Указатели поворота и аварийная сигнализация могут быть только автожелтого цвета – то есть, популярная окраска указателей поворота в красный цвет запрещена.

Дополнительное уточнение вносит пункт 3.4: согласно ему, никакой свет красного цвета не должен излучаться в направлении вперед, и никакой свет белого цвета, за исключением света от фонаря заднего хода, не должен излучаться в направлении назад.

Можно ли покрывать фары и фонари цветными пленками и лаками?

Редко встречающийся вариант самостоятельных доработок – окраска фар в желтый цвет, а указателей поворота в задних фонарях – в красный при помощи цветных пленок или лаков. Как несложно догадаться, такие изменения тоже запрещены теми же пунктами ПДД и Техрегламента, что упомянуты в предыдущем пункте.

Дополнительно нанесение пленок и лаков, в том числе бесцветных, запрещает пункт 3.6 приложения № 8 Техрегламента: согласно ему, отсутствие, разрушения и загрязнения рассеивателей внешних световых приборов и установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов (в том числе, бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускаются.

Можно ли устанавливать стробоскопы в задние фонари и стоп-сигналы?

Еще один популярный «тюнинг» – установка в электрическую цепь задних фонарей или стоп-сигналов реле, обеспечивающих их мигание при включении. Стробоскопический эффект привлекает внимание любителей выделиться своей схожестью со спецсигналами. Однако такие доработки тоже запрещены. Пункт 3.3 приложения №8 к Техрегламенту указывает, что «никакой огонь не должен быть мигающим, за исключением огней указателей поворота, огней аварийной сигнализации, огней аварийного сигнала торможения и боковых габаритных огней автожелтого цвета, применяемых совместно с указателями поворота».

Можно ли устанавливать нештатную оптику?

Единственная серьезная поблажка в Техрегламенте касается машин, снятых с производства: в этом случае официально «допускается замена светотехнических устройств на используемые на транспортных средствах других типов», а проще говоря, установка оптики от других автомобилей. Это касается и фар, и фонарей, и поворотников, и прочей оптики. Однако при ее установке все равно нужно соблюдать требования Техрегламента, касающиеся расположения, регулировки угла наклона фар, применения ламп и так далее.

Какое наказание можно получить за тюнинг оптики?

Список потенциальных наказаний за внесение изменений в световые приборы довольно широк: штрафы здесь варьируются в зависимости от типа внесенных изменений, а также факта эксплуатации автомобиля с «тюнингом».

Для тех, кто «выделяется из потока» за счет установки красных ламп в передние габариты, а также стробоскопов, тонированных фар и перекрашенных фонарей, существует часть 1 статьи 12.4. Согласно ей, установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 3000 рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

Отдельно стоит упомянуть часть 2 той же статьи, которая предусматривает наказание за установку спецсигналов, которыми тоже грешат некоторые любители тюнинга. Речь идет прежде всего об установке скрытых огней синего и красного цветов на передней части автомобиля – например, под фальшрадиаторной решеткой. Такое развлечение трактуется уже по части 2 статьи 12.4 как установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Стоит учитывать, что статья 12.4, описанная выше, касается только установки световых приборов, нарушающих правила, а вот управление автомобилем с такими нарушениями наказывается куда более сурово, и уже по статье 12.5.

Так, часть 3 статьи 12.5 гласит, что управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

А езда на автомобиле со скрытыми спецсигналами, описанными выше, предусматривает наказание по части 4 статьи 12.5 4: управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет с конфискацией указанных устройств.