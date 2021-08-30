Звуковой сигнал в городе давно стал чем-то привычным, ежедневно мы слышим его множество раз. Приветствия, прощания, благодарности, привлечение внимания отдельных пешеходов (обычно женского пола), требования по въезду и выезду с закрытых дворов и территорий, подстегивание зазевавшихся водителей – это только часть того, для чего используется клаксон. При этом уже не все помнят о том, что ПДД ограничивают случаи применения звукового сигнала, и за нарушение даже можно получить наказание. Давайте вспомним, когда можно и нельзя сигналить на дороге и вне ее.

Что говорят правила?

Применение звуковых сигналов регламентируется разделом 19 ПДД, а именно пунктом 19.10. Согласно ему, звуковые сигналы могут применяться только:



для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;

в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Требования правил максимально просты, и из них можно сделать два вывода. В городе пользоваться клаксоном можно только для предотвращения ДТП, а за городом – для предотвращения ДТП и для предупреждения об обгоне.

Какие еще ограничения есть в правилах?

В целом пункт 19.10 вполне четко ограничивает применение клаксона. Однако для обозначения зон, где сигналить максимально нежелательно, существует знак 3.26 «Подача звукового сигнала запрещена». В зоне действия этого знака «запрещается пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал подается для предотвращения дорожно-транспортного происшествия».

То есть, в городских условиях этот знак фактически дублирует требования ПДД, а потому чаще встречается вне населенных пунктов. За городом же он дополнительно запрещает подавать звуковой сигнал для предупреждения об обгоне. Например, его можно встретить в охраняемых природных объектах вроде заповедников или национальных парков.

За что можно получить штраф?

Случаи, когда инспектор наказывает водителя за звуковой сигнал, крайне редки, но иногда встречаются. Поэтому стоит понимать, что оправдать свои действия благими намерениями удастся не всегда. Например, если водитель, стоящий впереди на светофоре, не заметил зеленый сигнал, он не создает аварийную ситуацию, и сигналить ему запрещено. Остановившись пропустить нерешительного пешехода на переходе, водитель не вправе подбадривать или подгонять его клаксоном – это тоже будет нарушением. Выехав в нарушение правил на перекресток, за которым образовалась пробка, сигналить не только бесполезно, но и чревато, ведь при наличии рядом инспектора можно получить сразу два штрафа. Если при движении по трассе в левой полосе встречается медлительный водитель, все привыкли подавать ему неофициальный сигнал дальним светом, иногда подкрепляя его гудком, но и это тоже незаконно, поскольку не предотвращает ДТП, а лишь повышает его вероятность. Сигналить в закрытом дворе охраннику, чтобы тот открыл ворота, также нельзя. А еще стоит помнить, что если пассажир автомобиля решит подшутить и нажать на клаксон перед инспектором, штраф за такую шутку получит водитель.

Какой штраф предусмотрен за нарушение?

Незаконная подача звукового сигнала наказывается по статье 12.20 КоАП. Согласно ей, нарушение правил пользования <…> звуковыми сигналами <…> влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Отдельно можно рассмотреть случай, когда водитель сигналит под знаком 3.26. Это может быть расценено инспектором как несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, что карается по части 1 статьи 12.16. Правда, наказание здесь ровно то же самое, что и в предыдущем случае: «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками <…>, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Ну а еще стоит помнить, что штраф за звуковой сигнал можно оплатить со скидкой 50%.