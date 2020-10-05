Условные сигналы на дороге: официальные и неофициальные, известные и не очень

Поблагодарить другого водителя аварийкой, моргнуть дальним светом, чтобы кого-то пропустить, или посигналить зазевавшемуся на светофоре коллеге – нехитрые дорожные ритуалы, интуитивно понятные даже новичку. Однако не все, сев за руль, понимают, что от них хочет водитель впередиидущей машины, включающий поворотники или аварийку. Более того, в ПДД есть и «официальные», но редко применяемые условные сигналы, которые должны использовать водители в определенных ситуациях. Давайте разберемся, какие сигналы установлены правилами, а какие применяются неформально и как их не перепутать. Заодно вспомним, почему злоупотребление сигналами может даже быть наказуемо и почему им нельзя безусловно верить.

Официальные условные сигналы

Итак, некоторые сигналы, которые может подавать водитель, официально установлены ПДД. Давайте вспомним их, ведь некоторые применяются не так часто.



Пункт 19.2 ПДД, помимо прочего, предупреждает, что «при ослеплении водитель должен включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться». Рекомендация простая и понятная: водители сзади и без дополнительного сигнала будут тормозить. Но помните: при движении ночью, увидев, что машина впереди начала тормозить, включив аварийку, нужно тормозить, дополнительно увеличивая дистанцию до нее – с поправкой на то, что водитель впереди ослеплен и может допустить ошибку. Правда, на практике этот официальный сигнал встречается редко: ослепленный водитель обычно держит руки на руле и старается сохранить траекторию, а не отвлекаться еще и на поиск кнопки аварийки.

В пункте 19.10 содержатся два допустимых случая применения звукового сигнала. Один знают все: сигнал может применяться в опасной ситуации для предотвращения ДТП. А вот второй многими забыт за ненадобностью, хотя правила официально разрешают сигналить «для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов». Так что если водитель позади вас посигналил и пошел на обгон, он, вероятно, не имеет к вам никаких претензий, а просто перестраховывается. Однако на практике этот прием встречается едва ли чаще, чем предыдущий. Обычно водители при обгоне могут посигналить лишь тем, кто нарушает правила и перестраивается в полосу перед уже обгоняющим автомобилем.

Еще один сигнал, прописанный в ПДД, содержится в пункте 19.11 и тоже касается обгона. Согласно ему, «для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним может подаваться световой сигнал, представляющий собой кратковременное переключение фар с ближнего на дальний свет». То есть при обгоне вне населенных пунктов водитель позади вас перед маневром может не только посигналить клаксоном, но и моргнуть фарами. Поэтому не стоит безусловно принимать это за выражение эмоций или побуждение к действию: обгоняющий действует в рамках правил и просто предупреждает о своих намерениях.

Неофициальные условные сигналы

Неформальных условных сигналов не дороге гораздо больше, чем официальных, так что есть смысл сгруппировать их – например, по типу применяемой сигнализации.

Начнем с дальнего света. Самые простые варианты применения понятны каждому: к примеру, однократное моргание дальним перед автомобилем, который ждет момента для совершения маневра, означает «уступаю дорогу». Моргнуть дальним можно тому, кто хочет повернуть налево или развернуться, выехать с прилегающей территории, перестроиться и так далее.

На загородной трассе однократное или двукратное мигание дальним светом от встречного водителя обычно означает «снизь скорость, впереди опасность» или «впереди экипаж ДПС». Во втором случае негласная водительская солидарность, конечно, не слишком-то способствует повышению безопасности на дорогах, а вот первый вариант может быть очень полезен. Если ситуация впереди критическая, встречные водители могут подавать и многократные сигналы дальним светом – в общем, игнорировать эти предупреждения точно не стоит.

Еще один вариант применения дальнего света встречным водителем – это ситуация, когда он не успевает безопасно завершить обгон. Разумеется, если вы видите, что встречная машина не успевает закончить маневр, тормозить нужно заблаговременно, чтобы устранить аварийную ситуацию в зародыше. Но если траектории уже явно пересекаются, дальний свет от встречного водителя означает, что он будет завершать обгон без изменения направления и просит сместиться правее, к обочине, чтобы избежать столкновения. В какой-то мере этот сигнал может быть спасительным, так как без него угадать траекторию машины на встречке бывает невозможно, и дело заканчивается лобовым столкновением, причем нередко на обочине, когда оба водителя одновременно пытаются уйти с дороги.

Дальний свет в темное время суток тоже может быть не только освещением, но и сигналом. Помимо ситуаций, описанных выше, ночью сигнал дальним светом от встречного водителя может быть просьбой выключить дальний свет, если он включен у вас: значит, вы забыли выключить его вовремя и ослепляете встречных. Если же дальний свет выключен, опасности на дороге нет, а встречные водители все равно периодически моргают вам дальним, это может быть знаком, что у вас проблемы с автомобилем. В частности, у вас могут быть плохо отрегулированы фары – неотрегулированный ближний свет иногда светит вверх, как дальний, ослепляя и раздражая встречных водителей.

Сигнал дальним светом можно увидеть не только от встречной, но и от попутной машины. Обычно моргание дальним светом сзади – это условно вежливая просьба уступить дорогу: например, перестроиться из левой в правую полосу.

От дальнего света перейдем к аварийной сигнализации. Самый простой сигнал ей мы уже упоминали: моргание аварийкой 1-4 раза означает благодарность или извинения водителю позади. Сценариев применения масса: если вас пропустили в ряд или со второстепенной дороги, если вы по неосторожности подрезали кого-то или просто зазевались на светофоре, короткий сигнал аварийкой будет уместен.

Еще один вариант использования аварийки – ее включение в случае, если впереди на дороге сложилась опасная ситуация, особенно на загородных трассах. Включение аварийной сигнализации даст понять водителям позади, что нужно готовиться к резкой или полной остановке. Любопытно, что на современных машинах этот полуофициальный по сути сигнал, не прописанный в правилах, стал актуальным стандартом: сейчас машины при экстренном торможении автоматически включают аварийную сигнализацию. Так что если вы видите, что машина впереди тормозит с аварийкой, жмите на тормоз, чтобы не прозевать торможение, но не забудьте посмотреть в зеркало заднего вида, чтобы не создавать аварийную ситуацию.

Еще пара сигналов, особенно актуальных на загородных дорогах, связана с поворотниками. Если водитель впередиидущего автомобиля включает правый поворотник – это сигнал к тому, что дорога впереди свободна, и можно его обогнать. При этом левый поворотник – обратный сигнал: впереди есть встречные машины, и на обгон идти нельзя. Обычно этими сигналами пользуются водители грузовиков, которые, во-первых, сильно ограничивают обзор, а во-вторых, требуют больше времени и навыков для обгона.

Следующая группа условных сигналов подается жестами рук. Ели водитель другого автомобиля описывает в воздухе круг рукой, он указывает вам на проблемы с колесом. Иногда после круга в воздухе рука может указать на землю для простоты понимания сигнала.

Если вам показывают жест с разжиманием кулака, похожий на разбрызгивание воды с руки – это намек на включение или выключение световых приборов. Обычно речь идет о включении ближнего света в сумерках, но в зависимости от ситуации тем же жестом можно указать на необходимость выключить дальний свет или забытый поворотник.

Напоследок расскажем о сигнале рукой, который водитель легковушки не может увидеть в свой адрес, зато может своевременно подать. Так, «кукиш», сложенный пальцами руки (или просто кулак) адресуется водителям грузовиков и означает, что между колесами задней оси застрял камень. Такой камень представляет опасность, так как может вылететь в идущий позади автомобиль, потому стоит обязательно предупреждать водителей грузовиков о проблеме.

Почему нельзя полностью доверять сигналам

Как и в случае с поворотниками, стоит помнить, что неофициальные сигналы на то и неофициальные, чтобы не учитываться в спорных ситуациях. К примеру, если автомобиль моргнул вам дальним светом, но не пропустил, то, поверив его водителю и начав движение, можно оказаться виновником ДТП. Особенно важно учитывать это в опасных ситуациях вроде обгона на трассе: даже если водитель грузовика впереди сигнализирует, что его можно обгонять, стоит все равно убедиться в безопасности маневра и планировать обгон самому, учитывая особенности своей машины. Ни один из неформальных условных сигналов не станет оправданием в случае проблем, поэтому принимать решение всегда нужно самостоятельно, соблюдая меры предосторожности. Помните: никто не будет воспринимать неофициальный сигнал как аргумент при разборе ДТП.

Можно ли получить наказание за неофициальный сигнал

Применение неформальных условных сигналов на дороге может быть вполне оправданным, но только в подходящей ситуации. Более того, в КоАП даже есть статья 12.20, предусматривающая наказание за «нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки». Наказание здесь лояльное – предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей (которые можно оплатить со скидкой, да и встречаются такие прецеденты весьма редко. Но закон недвусмысленно намекает на то, что злоупотреблять сигналами, особенно в зоне видимости инспекторов ДПС, не стоит.

