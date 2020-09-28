Кажется, что вопросов о том, как пользоваться поворотниками, возникать просто не может, ведь это базовое действие, выполняемое каждым водителем десятки раз в день и отработанное до автоматизма? Однако если выехать на дорогу, в некоторые дни может сложиться впечатление, что треть водителей не использует указатели поворота вовсе, а еще треть делает это неправильно. Давайте разберемся, как же правильно пользоваться поворотниками, а заодно выясним, почему верить даже правильно включенному поворотнику все равно не стоит.

Как правильно пользоваться поворотниками?

Фактически применение указателей поворота исчерпывающе разъяснено в пунктах 8.1 и 8.2 ПДД. Первый пункт регламентирует условия и способ подачи сигнала, а второй описывает процедуру и сопутствующие обстоятельства. Давайте выделим ключевые особенности использования указателей поворота, исходя из этих пунктов, и расставим их по порядку.



Правила пользования поворотниками:

поворотник включается перед любым маневром: началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой;

поворотник включается заблаговременно до начала выполнения маневра;

поворотник не должен вводить в заблуждение других участников движения;

при выполнении маневра даже с включенным поворотником не должны создаваться опасность и помехи для других участников движения;

включение поворотника не дает водителю никаких преимуществ в движении и не освобождает его от принятия мер предосторожности;

поворотник должен выключаться немедленно после завершения маневра;

в случае отсутствия или неисправности поворотников водитель обязан подавать сигналы руками.

Напомним, что сигналы, подаваемые руками, тоже четко регламентированы ПДД. По правилам «сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону левая рука либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх», а «сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука либо левая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх».



Каковы основные ошибки в использовании поворотников?

В списке выше стоит отдельно коснуться нескольких пунктов, которые особенно часто игнорируются или трактуются превратно.



Прежде всего, это необходимость включения поворотника не только перед поворотом, но и при других маневрах: начале движения, остановке и перестроении, особенно в движении. Например, высматривая на парковке вдоль дороги свободное место, стоит заранее включить поворотник, чтобы обозначить намерение остановиться и дать возможность водителям сзади заранее перестроиться и продолжить движение без остановки.

Еще одно требование, которое часто игнорируют, – это требование включить поворотник заблаговременно. Планируя маневр, водитель должен заранее известить о своих намерениях других участников движения – то есть поворотник стоит включить с учетом дорожных условий за такое количество времени до совершения маневра, сколько потребуется другим водителям, чтобы заметить, оценить и отреагировать на намерения маневрирующего. Включение указателя поворота непосредственно перед совершением маневра или уже в момент поворота руля – это невыполнение требований ПДД.

Ну и еще одно заблуждение, присущее некоторым водителям, это вера в то, что включение поворотника обязывает других водителей уступить дорогу и дать маневрирующему водителю беспрепятственно совершить маневр. На самом деле это, разумеется, не так, и дело не только в пункте 8.2 ПДД. Этот пункт фактически дублирует требования других правил в контексте включения поворотников, напоминая, что «подача сигнала не дает водителю преимущества». На практике водитель прежде всего обязан соблюдать правила маневрирования с учетом требований светофоров, регулировщиков, дорожных знаков, разметки и ПДД. К примеру, при повороте включенный сигнал никак не влияет на требование уступить дорогу, а при перестроении не отменяет пункта 8.4 Правил, который указывает, что «при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения».

Можно ли получить штраф за поворотники?

Не все водители помнят, что за игнорирование поворотников можно даже получить штраф. Наказание регламентируется частью 1 статьи 12.14: «невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановкой влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей». На практике такие штрафы встречаются редко, что дополнительно усугубляет ситуацию на дорогах, укрепляя веру некоторых водителей в необязательность применения указателей поворота.



Почему нельзя доверять включенным поворотникам?

Несмотря на то что правила обязывают включать поворотники при маневрировании, безоглядно верить каждому включенному указателю не стоит. Да, в том же пункте 8.3 ПДД сказано, что «сигнал не должен вводить в заблуждение других участников движения», но при этом наказание за ошибочно включенный указатель поворота законом не предусмотрено. А самое неприятное – то, что в случае ДТП вину водителя, включившего «обманчивый» поворотник, придется доказывать.



Например, если водитель, планирующий выехать на главную дорогу со второстепенной, «доверится» указателю поворота автомобиля, движущегося по главной, то при отсутствии свидетелей и записей с камер ему будет весьма сложно доказать логику своих действий. Даже наличие видеорегистратора в этой ситуации будет бесполезным: регистраторы снимают то, что происходит впереди и, в лучшем случае, позади автомобиля, но не захватывают картинку по сторонам. Более того, даже при наличии доказательств вероятен вариант признания обоюдной вины, но не полное освобождение от ответственности водителя на второстепенной дороге за непредоставление преимущества в движении.

Таким образом, безоговорочно верить включенному указателю поворота не стоит. Если есть возможность учесть намерения другого водителя и выполнить маневр безопасно, ей можно воспользоваться. Но если скорость другой машины, плотность движения и другие дорожные условия допускают вероятность пересечения траекторий, лучше убедиться в том, что водитель действительно начинает выполнение указываемого им маневра.