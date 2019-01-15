Как оплатить штраф со скидкой, если прошло больше 20 дней после нарушения?

Как оплатить штраф со скидкой, если прошло больше 20 дней после нарушения?

5 0 0
О том, что многие штрафы за нарушение ПДД можно оплатить со скидкой 50%, знают уже все. Но иногда случалось так, что штраф, высланный заказным письмом по почте, попадает к нарушителю уже по истечении 20 «льготных» дней, и в результате оплатить его со скидкой уже не было возможности. Но теперь сделать это можно – рассказываем, как и почему.
 

Почему «опоздавшие» штрафы теперь можно оплатить со скидкой?

Неделю назад, 7 января, в силу вступил федеральный закон № 513 «О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», который официально утвердил право водителей на восстановление срока уплаты штрафа в размере 50% его суммы. Теперь часть 1.3 статьи 32.2 КоАП дополнили следующим замечанием:

«В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности».

Как добиться восстановления срока уплаты штрафа со скидкой?


По результатам рассмотрения ходатайства будет вынесено определение, копию которого также направят автовладельцу.

Можно ли специально не забирать письмо с почты, чтобы оплатить штраф попозже?


Ведь в законе указано, что 20 дней отсчитываются с момента вынесения постановления до момента его копии поступления на почту нарушителя, а не до момента его получения адресатом. Таким образом, если автовладелец, к примеру, уезжал в командировку и не успел вовремя получить письмо, то «просроченный» льготный срок восстановить уже не удастся. Более того, стоит помнить, что если письмо не забирать с почты вообще, то через определенный срок (обычно это 30 дней) оно отправится обратно, и начнется отсчет 60-дневного срока уплаты штрафа, но уже в полном размере. Кроме того, закон не предусматривает и продления льготного срока уплаты – то есть, если письмо пришло нарушителю за три дня до истечения льготных 20 дней, то на уплату штрафа со скидкой будут те же 3 дня.

Популярные вопросы оплата штрафов срок уплаты штрафа штраф со скидкой
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
С завода «ДерВейс» вывезено оборудование. Lifan не выходит на связь…

На предприятии «ДерВейс» в Черкесске, где ещё в прошлом году выпускали автомобили Chery и Lifan, в 2019 году не собрано…

5223 3 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Авто Недели
Без ржавчины – еще не значит идеально: стоит ли покупать Audi A8 II за 700 тысяч

Audi A8 – весьма любопытный автомобиль. Месяц назад мы выбирали Mercedes-Benz E-Class за 600 тысяч, а тут за сравнимые деньги можно попытаться поискать седан классом выше – ведь во втором поколении A8 уже вполне уверенно…

34 0 0
Статьи / Интересно
Пять причин любить и ненавидеть Volvo XC70 I

Этот автомобиль родился на рубеже тысячелетий и выпускался до 2008 года. Это означает, что самым молодым Volvo XC70 с индексом P2 исполнилось десять лет. Немалый возраст по автомобильным меркам, да и массовой эта модель…

2751 1 0
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

16707 2 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

2128 0 2
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: иголки в муфте редуктора и проклятие задней двери

Кроссовер CX-9 — настоящий типично американский “автобус”: с моторами V6, просторным салоном и… не самой низкой ценой. У нас такие огромные машины обычно ценят, хотя Мазде не хватает прилагающегося к размерам престижа.…

2225 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Opel Antara с пробегом: V6 – плохой, но АКП ещё хуже

Немецкий “брат” Chevrolet Captiva заметно переплюнул свою “сестричку”. У него и салон подороже, и едет он благороднее, и шума в нём меньше. Обо всём этом мы рассказали в первой части обзора этого автомобиля, пообещав,…

8261 6 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

35198 34 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

28896 7 0
Тест-драйвы / Одиночные
Король на безрыбье: первый тест-драйв нового универсала Kia Ceed SW

Ceed SW – самый популярный универсал С-класса на российском рынке. Правда, конкурентов у него немного – «универсальный» Ford Focus да Skoda Octavia Combi. Новый Ceed SW уверенно обошёл соперников по объёму багажника, а…

19643 3 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31127 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18248 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

14445 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42330 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35114 0 4
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

14671 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

56696 17 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

47858 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

45092 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?