Что будет, если не платить штрафы ГИБДД?
Почему важно следить за наличием и своевременно оплачивать штрафы за нарушение ПДД, что вообще считается «неуплатой» штрафа, и какое наказание ждет водителя, который игнорирует постановления ГИБДД? Как показывает закон и…
Как оплатить штраф со скидкой, если прошло больше 20 дней после нарушения?
Почему «опоздавшие» штрафы теперь можно оплатить со скидкой?
Неделю назад, 7 января, в силу вступил федеральный закон № 513 «О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», который официально утвердил право водителей на восстановление срока уплаты штрафа в размере 50% его суммы. Теперь часть 1.3 статьи 32.2 КоАП дополнили следующим замечанием:
«В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности».
Как добиться восстановления срока уплаты штрафа со скидкой?
Чтобы восстановить срок уплаты штрафа со скидкой, нужно подать ходатайство о его восстановлении в орган, вынесший постановление об правонарушении, приложив к нему копию почтового уведомления с указанием даты поступления и получения заказного письма.
— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 15 января 2019 г.
По результатам рассмотрения ходатайства будет вынесено определение, копию которого также направят автовладельцу.
Можно ли специально не забирать письмо с почты, чтобы оплатить штраф попозже?
Новый закон призван восстановить справедливость, но никаких других поблажек не дает: если специально не забирать пришедшее вовремя письмо с почты, рассчитывая затянуть получение более чем на 20 дней и с какой-то целью выиграть время, то льготный срок уплаты штрафа «сгорит».
— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 15 января 2019 г.
Ведь в законе указано, что 20 дней отсчитываются с момента вынесения постановления до момента его копии поступления на почту нарушителя, а не до момента его получения адресатом. Таким образом, если автовладелец, к примеру, уезжал в командировку и не успел вовремя получить письмо, то «просроченный» льготный срок восстановить уже не удастся. Более того, стоит помнить, что если письмо не забирать с почты вообще, то через определенный срок (обычно это 30 дней) оно отправится обратно, и начнется отсчет 60-дневного срока уплаты штрафа, но уже в полном размере. Кроме того, закон не предусматривает и продления льготного срока уплаты – то есть, если письмо пришло нарушителю за три дня до истечения льготных 20 дней, то на уплату штрафа со скидкой будут те же 3 дня.
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