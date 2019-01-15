Как оплатить штраф со скидкой, если прошло больше 20 дней после нарушения?

О том, что многие штрафы за нарушение ПДД можно оплатить со скидкой 50% , знают уже все. Но иногда случалось так, что штраф, высланный заказным письмом по почте, попадает к нарушителю уже по истечении 20 «льготных» дней, и в результате оплатить его со скидкой уже не было возможности. Но теперь сделать это можно – рассказываем, как и почему.

Почему «опоздавшие» штрафы теперь можно оплатить со скидкой?

Неделю назад, 7 января, в силу вступил федеральный закон № 513 «О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», который официально утвердил право водителей на восстановление срока уплаты штрафа в размере 50% его суммы. Теперь часть 1.3 статьи 32.2 КоАП дополнили следующим замечанием:

«В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности».

Как добиться восстановления срока уплаты штрафа со скидкой?



Чтобы восстановить срок уплаты штрафа со скидкой, нужно подать ходатайство о его восстановлении в орган, вынесший постановление об правонарушении, приложив к нему копию почтового уведомления с указанием даты поступления и получения заказного письма. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 15 января 2019 г.

По результатам рассмотрения ходатайства будет вынесено определение, копию которого также направят автовладельцу.

Можно ли специально не забирать письмо с почты, чтобы оплатить штраф попозже?



Новый закон призван восстановить справедливость, но никаких других поблажек не дает: если специально не забирать пришедшее вовремя письмо с почты, рассчитывая затянуть получение более чем на 20 дней и с какой-то целью выиграть время, то льготный срок уплаты штрафа «сгорит». — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 15 января 2019 г.

Ведь в законе указано, что 20 дней отсчитываются с момента вынесения постановления до момента его копии поступления на почту нарушителя, а не до момента его получения адресатом. Таким образом, если автовладелец, к примеру, уезжал в командировку и не успел вовремя получить письмо, то «просроченный» льготный срок восстановить уже не удастся. Более того, стоит помнить, что если письмо не забирать с почты вообще, то через определенный срок (обычно это 30 дней) оно отправится обратно, и начнется отсчет 60-дневного срока уплаты штрафа, но уже в полном размере. Кроме того, закон не предусматривает и продления льготного срока уплаты – то есть, если письмо пришло нарушителю за три дня до истечения льготных 20 дней, то на уплату штрафа со скидкой будут те же 3 дня.