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  • 3 июня 2023 года с дорог и из гаражей пропадут VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche и Lamborghini

3 июня 2023 года с дорог и из гаражей пропадут VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche и Lamborghini

22.05.2023 546 0 0

Все дело в том, что в подмосковном парке Яхрома при поддержке AUTO.RU состоится 17-й ежегодный фестиваль владельцев и поклонников автомобилей VAG, который соберет более 1000 автомобилей! А главное – кто-то из посетителей уедет оттуда на призовом автомобиле, который разыграют организаторы.

Фестиваль VAGBURG вот уже много лет собирает в одном месте и в одно время всех энтузиастов и любителей немецких автомобилей, устраивая грандиозный праздник, который традиционно состоится во всеми любимом загородном парке в Яхроме.

На огромном полигоне будут представлены все модели, разных цветов и годов выпуска, будет выставочная зона из самых интересных, редких и уникальных автомобилей VAG. Что примечательно, география участников – от Калининграда до Красноярска.

Помимо этого будут зоны с различными настольными и спортивными играми, большая зона фуд-траков с разнообразной едой и напитками, большая лаунж-зона с кальянами.

Программа будет дополнена выступлением первого и единственного трибьюта Red Hot Chili Peppers, признанного лучшим в Европе, а так же музыкальными сетами диджеев, различными шоу и активностями на сцене и награждением самых лучших автомобилей 2023 года.

А самый главный момент фестиваля – розыгрыш автомобиля организаторами среди посетителей! Эту фишку они внедрили в фестиваль еще в 2013 году и разыграли уже 7 автомобилей, сделав чуточку счастливее нескольких посетителей. Только представьте: можно приехать на фестиваль своим ходом или с друзьями, а уехать на призовом автомобиле!

Информация и билеты на сайте

Дети до 14 бесплатно.

3 июня 2023, парк Яхрома.

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Россия авто и общество выставки интересно

 

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