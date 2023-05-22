Фестиваль VAGBURG вот уже много лет собирает в одном месте и в одно время всех энтузиастов и любителей немецких автомобилей, устраивая грандиозный праздник, который традиционно состоится во всеми любимом загородном парке в Яхроме.
На огромном полигоне будут представлены все модели, разных цветов и годов выпуска, будет выставочная зона из самых интересных, редких и уникальных автомобилей VAG. Что примечательно, география участников – от Калининграда до Красноярска.
Помимо этого будут зоны с различными настольными и спортивными играми, большая зона фуд-траков с разнообразной едой и напитками, большая лаунж-зона с кальянами.
Программа будет дополнена выступлением первого и единственного трибьюта Red Hot Chili Peppers, признанного лучшим в Европе, а так же музыкальными сетами диджеев, различными шоу и активностями на сцене и награждением самых лучших автомобилей 2023 года.
А самый главный момент фестиваля – розыгрыш автомобиля организаторами среди посетителей! Эту фишку они внедрили в фестиваль еще в 2013 году и разыграли уже 7 автомобилей, сделав чуточку счастливее нескольких посетителей. Только представьте: можно приехать на фестиваль своим ходом или с друзьями, а уехать на призовом автомобиле!
Информация и билеты на сайте.
Дети до 14 бесплатно.
3 июня 2023, парк Яхрома.
Партнёрский материал
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