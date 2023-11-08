4 этап СМП РСКГ Эндуранс: в 6-часовом марафоне определились обладатели кубка Кубка России

Пилоты Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин на прототипе команды SMP Racing – победители гонки и всего сезона. Первая в истории 6-часовая гонка на выносливость в статусе Кубка России СМП РСКГ Эндуранс состоялась на Сочи Автодроме 4 ноября. Изнурительный автомарафон перевернул важную страницу в истории трассы в Олимпийском парке: со следующего года дистанция трассы сократится с 5,8 до 2,3 километров.

Гонку посетили 1,5 тысячи зрителей, которые смогли выйти на стартовую прямую перед началом заезда, а затем наблюдали за борьбой из самого сердца Сочи Автодрома.

Возможностью в последний раз проехать по конфигурации Гран-при Формулы-1 воспользовались 72 пилота, выступающие на 28 автомобилях. Борьба шла как за победу в абсолютном зачете, так и в отдельных классах. Экипажи преодолели около 1000 километров, останавливаясь только для смены пилотов, замены шин и дозаправки, для которой в каждом боксе были установлены бочки с высокотехнологичным топливом G-Drive. Оперативный контроль качества и соблюдение топливных стандартов на автодроме обеспечивала мобильная лаборатория сети АЗС «Газпромнефть».

В квалификации первые три экипажа самой быстрой группы F разделило менее 0,01 секунды! На старте Mercedes-AMG GT3 Дениса Ременяко и Константина Терещенко отобрал первое место у российского спортпрототипа BR03 под управлением пилотов Формулы-1 Виталия Петрова и Сергея Сироткина, еще один экипаж SMP Racing в составе Ивана Чубарова и Александра Болдуева удержался на третьем месте. Первый час лидеры гонки провели в одном темпе: на промежуточном финише их разделило менее секунды!

После двух часов непрерывной борьбы ситуация изменилась. Аварии и сходы, вызвавшие появление автомобиля безопасности, повлияли на расстановку сил. Одним из ключевых моментов стал контакт прототипа BR03 под управлением Ивана Чубарова с Мерседесом Дениса Ременяко, после которого суперкар развернулся, а затем заехал в боксы. В лидеры вышли Чубаров с Болдуевым, преследуемые экипажем Петрова и Сироткина, – причем опять-таки с отставанием менее секунды!

В одном круге с ними двухчасовой отрезок преодолел дуэт Виктора Шайтара и Александра Смоляра, с отставанием в два круга – еще один экипаж SMP Racing в составе Ирины Сидорковой и Кирилла Ладыгина. И сразу за ним – Mercedes-AMG GT3 Дениса Ременяко и Константина Терещенко.

Экватор первым пересек экипаж Петрова и Сироткина. Череда пит-стопов и плотный трафик повлияли на интервалы между лидерами: на трехчасовом рубеже дуэт Шайтара и Смоляра отставал на круг, Сидорковой и Ладыгина – на два круга, Чубарова и Болдуева – на три. Ременяко и Терещенко остались на пятом месте, но штрафы, наложенные на все экипажи SMP Racing, кроме лидирующего, оставляли пилотам Мерседеса надежду как минимум на призовое место в Группе F.

За четыре часа два лидирующих болида BR03 преодолели ровно 100 кругов – то есть более почти 550 километров! Впереди – пара Петров/Сироткин, следом – Шайтар/Смоляр. За ними с отставанием на два круга – Ременяко/Терещенко и Чубаров/Болдуев, потом – Сидоркова/Ладыгин.

А еще через четверть часа произошло знаковое событие: пока экипаж лидеров находился на пит-стопе, Мерседес продолжал мчать по трассе – и экипаж Ременяко/Терещенко вышел в лидеры гонки! Но ненадолго.

Пятичасовой рубеж первым преодолел прототип BR03 Сергея Сироткина и Виталия Петрова, почти на 10 секунд опережая экипаж Ременяко/Терещенко. Причем отставание продолжало расти с каждым кругом – а вот идущий третьим BR03 Александра Смоляра и Виктора Шайтара, напротив, сокращал отрыв от Мерседеса. Экипаж Сидоркова/Ладыгин к тому времени проигрывал лидерам шесть кругов, а Чубаров и Болдуев вовсе выбыли из борьбы из-за технической неисправности.

После шести часов непрерывной борьбы победителем в абсолютном зачете стал экипаж Виталия Петрова и Сергея Сироткина. И всего около 7 секунд уступил им дуэт Дениса Ременяко и Константина Терещенко, финишировав на втором месте! А это значит, что в личном зачете Кубка России сразу трое пилотов набрали одинаковое количество очков – но Петров и Сироткин одержали больше побед, так что Ременяко довольствуется серебряной наградой.

Третьим в финальной гонке сезона финишировал экипаж Виктора Шайтара и Александра Смоляра. Четвертое место – еще у одной пары пилотов SMP Racing, Кирилла Ладыгина и Ирины Сидорковой.

Не смогли полноценно побороться за высшие награды спортсмены на потенциально быстрых спортпрототипах из команд G-Drive Racing, которую представляли Роман Русинов, Александр Дударев и Кирилл Киракозов, и Winline Yakhnich Motorsport в составе Аркадия Цареградцева, Надежды Яхнич и Романа Тиводара. Обе машины сошли досрочно, хотя Роман Русинов успел продемонстрировать фантастический темп, установив лучшее время круга в гонке.

Так или иначе, в пятерку абсолютного зачета ворвался экипаж на автомобиле категории GT4 – и лучшими в этом классе стали Антон Немкин и Александр Вартанян, выступавшие на Mercedes-AMG GT4. Компанию на подиуме зачета GT4 им составили экипажи Олега Семенова и Владимира Атоева (BMW M4), а также Максима Кизилова и Сергея Борисова (Mercedes-AMG GT4). По сумме очков за прошедшие этапы обладателем Кубка России в этом классе становится именно Сергей Борисов.

В классе Туринг, где также разыгрывается Кубок России, марафон выиграл экипаж Алексея Дудукало, Андрея Масленникова и Михаила Симонова, выступавшие на Audi RS3 LMS – они же победили по итогам всего сезона. А после неудач машин, подготовленных по требованиям Супер-продакшн, вперед вырвались менее быстрые Гранты категории S1600 – именно их экипажи стали призерами гонки в Туринге: серебро у Владимира Шешенина, Азата Калимуллина и Разиля Валиахметова, бронза – у Андрея Петухова, Татьяны Елисеевой и Сергея Рожкова.

Награды победителям и призерам вручали основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Б. Р. Ротенберг и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, руководитель Федерации автомобильного спорта Чеченской Республики М. И. Ахмадов.

Сезон 2023 стал дебютным для программы SMP Racing в качестве промоутера Кубка России по гонкам на выносливость. В четырех этапах серии СМП РСКГ Эндуранс приняли участие свыше 100 пилотов. Гонки продолжительностью от 3 до 6 часов проходили на трассах в Сочи, Санкт-Петербурге и Грозном.



В следующем сезоне серия СМП РСКГ Эндуранс будет включать 5 этапов, которые примут автодромы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Грозном.

Записи всех гонок доступны на портале ВК Видео.

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