7 новинок в краш-тестах Euro NCAP: Audi e-tron повержен столбом

В новой сессии испытаний на безопасность Euro NCAP приняли участие электрический кроссовер Audi e-tron, гибридные Lexus UX, Toyota Corolla и Toyota RAV4, хэтчбеки Mazda 3 и Renault Clio нового поколения и бюджетный паркетник VW T-Cross.

Эта сессия, к счастью, не принесла душераздирающих сюрпризов, все участники получили максимальные 5 звёзд итогового рейтинга, о чём, разумеется, тут же раструбили пресс-службы автопроизводителей. И, как водится, пиарщики не стали вдаваться в детали тестовых протоколов, в которых порой даже при 5-звёздном рейтинге можно обнаружить досадные просчёты разработчиков. Так, главный и единственный серьёзный прокол в рамках этой сессии выявлен у новомодного электрического кроссовера Audi e-tron: автомобиль провалил боковой удар о столб на скорости 32 км/ч, на груди манекена-водителя зафиксирован высокий коричневый уровень нагрузок, означающий высокий риск получение тяжёлых травм, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств могут оказаться смертельными. Будет ли Audi как-то дорабатывать силовую структуру кузова своего электрокара, пока неизвестно.

Субкомпактный паркетник VW T-Cross, который, говорят, в далёком светлом будущем доберётся до российского рынка, неуверенно выступил во фронтальном краш-тесте со сминаемым барьером на скорости 64 км/ч: на левой голени водителя зафиксирован повышенный оранжевый уровень нагрузок, равно как и на шее куклы, изображающей 10-летнего ребёнка на заднем сиденье. Полученные от таких нагрузок травмы, скорее всего, потребуют госпитализации. Кроме того, система автоматического аварийного торможения (AEB) маленького Фольксвагена на 40 км/ч не смогла предотвратить наезд на пешехода, преходящего дорогу.

Наезды на тестовое оборудование (муляжи пешеходов и велосипедистов) допускали и другие участники испытаний, а именно Mazda 3, Renault Clio и Toyota RAV4, но у них хотя бы с пассивной безопасностью всё в порядке. Впрочем, кроссоверу Toyota RAV4 была слегка снижена оценка за боковые краш-тесты, так как оконные шторки безопасности раскрылись некорректно, зацепившись за детали обшивки. Но даже в этом случае все нагрузки – не выше адекватного желтого уровня.

Отдельно стоит похвалить Lexus UX: тесты его систем активной безопасности проходили в сырую погоду, и тем не менее автомобиль с ними уверенно справился.