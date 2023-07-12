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  • Аналоговая «доблесть»: лимитированный Aston Martin Valour с двигателем V12 и МКП

Аналоговая «доблесть»: лимитированный Aston Martin Valour с двигателем V12 и МКП

12.07.2023 183 0 0

К Фестивалю скорости в Гудвуде компания Aston Martin подготовила очередную мелкосерийную новинку — купе Valour с 715-сильным битурбомотором V12 и 6-ступенчатой механической коробкой передач, которая передаёт всю мощность на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал.

Сегодня мало кто предлагает V12 на «механике», что привлекает дополнительное внимание к Aston Martin Valour, который будет выпущен тиражом 110 экземпляров в честь 110-летнего юбилея компании, отмечаемого в этом году. Valour переводится с английского как «доблесть» или «отвага». В основе новинки лежит представленное в прошлом году купе Aston Martin V12 Vantage (тоже, к слову, лимитированное, тираж 333 шт.), но кузов радикально перекроен в духе штучного проекта Aston Martin Victor образца 2020 года, который в свою очередь является конверсией модели One 77 и стилистически рифмуется с британским масл-каром Aston Martin V8 Vantage, разработанным в середине 70-х, — отсюда круглые фары и довольно резкие грани. Новое оперение почти целиком выполнено из углепластика, вдобавок Valour получил пару дополнительных распорок для увеличения жёсткости кузова.

По сравнению с исходным Aston Martin V12 Vantage 5,2-литровый бензиновый битурбомотор V12 на модели Valour форсирован с 700 до 715 л.с. при неизменном максимальном крутящем моменте в 753 Нм, а на смену 8-ступенчатому «автомату» ZF пришла 6-ступенчатая «механика» с массивным рычагом переключения передач в сочетании с классическим, механическим самоблоком, чтобы дать водителю более натуральные, аналоговые ощущения от управления огромной мощностью. Но ездовая электроника, разумеется, на борту есть, для неё предусмотрены три стандартных режима работы — Sport, Sport+ и Track.

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Valour получил перенастроенное шасси с адаптивными амортизаторами и мощные карбон-керамические тормоза: диаметр передних дисков — 410 мм (6-поршневые суппорты), задних — 360 мм (4-поршневые суппорты). Ажурные 21-дюймовые колёса обуты в шины Michelin Pilot Sport S 5 размерности 275/35 R 21 спереди и 325/30 R 21 сзади. Динамические характеристики Valour не опубликованы.

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Архитектура салона Valour в целом такая же, как у Aston Martin V12 Vantage, но и здесь немало уникальных элементов: переделаны дверные карты, щиток приборов, воздуховоды и центральный тоннель, форма которого оптимизирована для работы с МКП. На выбор предлагаются несколько вариантов кресел и огромная палитра отделочных материалов.

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Минимальная цена Aston Martin Valour составляет не менее 1 млн фунтов стерлингов, фирменная программа персонализации может поднять цену до 1,5 млн. Поставки заказанных машин начнутся в четвёртом квартале текущего года.

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