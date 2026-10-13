Анонсирован кроссовер Xpeng Mona L05 – флагман бюджетной линейки

Ожидается, что новый паркетник Xpeng будет доступен с гибридной и полностью электрической установками. Заказы начнут принимать позже на этой неделе.

Mona – это отдельная линейка для Китая внутри Xpeng, которая была создана специально для относительно недорогих электрифицированных автомобилей, адресованных молодежной аудитории. Первенцем серии стал электрический лифтбек Xpeng Mona M03, он стартовал в 2024-м. В июле года нынешнего на домашний рынок вышел купеобразный паркетник Xpeng Mona L03. И летом же благодаря очередному «сливу» китайского сертификационного органа стало известно о том, что компания готовит более крупный кроссовер Mona L05 с традиционным кузовом, который станет флагманом семейства. Теперь фирма Xpeng опубликовала официальные изображения старшего SUV, одновременно объявлена дата начала приема заказов – 15 октября.

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Внешность Xpeng Mona L05 выполнена в едином ключе с кросс-купе L03. Флагманский кроссовер тоже имеет Т-образные фары, безрамочные двери с полускрытыми ручками, стеклянную крышу и монофонарь. В переднем бампере есть активные заслонки. Собственная фишка L05 – черные пластиковые накладки на колесных арках.

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Согласно сертификату, длина Xpeng Mona L05 равна 4870 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1636 мм, колесная база – 2940 мм. Для сравнения, размеры кроссовера Xpeng Mona L03: 4650/1920/1600 мм, расстояние между осями – 2850 мм. Объем багажника флагмана еще не раскрыт. Показатель Mona L03 – 539 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел – 1640 литров.

Пятиместный интерьер Xpeng Mona L05 еще не продемонстрировали. Впрочем, тестовые образцы уже попадались фотошпионам. Салон у грядущего паркетника практически такой же, как у «тройки». Внутри – двухспицевый руль, крупный планшет мультимедиа-системы и двухэтажный центральный тоннель с «парящей» консолью, на которой расположена площадка для беспроводной зарядки. Привычной приборки нет, ее роль выполняет проекционный дисплей.

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Как и Xpeng Mona L03, кроссовер Xpeng Mona L05 будет доступен с гибридной или электрической установками, оба кроссовера – исключительно заднеприводные. По предварительным данным, моторы одинаковые. Гибридная «пятерка» — это работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (95 л.с.), 249-сильный электродвигатель и батарея емкостью 37,2 кВт*ч (у гибридного «купе» L03 аналогичный аккумулятор). Электрический кроссовер Mona L05 оснащен тем же мотором на 249 л.с. и батареей емкостью 71,1 кВт*ч, тогда как полностью «зеленому» L03 положен аккумулятор емкостью 56 или 69 кВт*ч.

Интерьер младшего паркетника Xpeng Mona L03. По предварительным данным, у Xpeng Mona L05 такой же салон 1 / 2 Интерьер младшего паркетника Xpeng Mona L03. По предварительным данным, у Xpeng Mona L05 такой же салон 2 / 2

Предварительные цены Xpeng Mona L05 объявят в конце недели. Купеобразный паркетник Xpeng Mona L03 сейчас стоит 123 800 – 156 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн – 1,96 млн рублей по актуальному курсу. Вероятно, Mona L05 окажется дороже.

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Кросс-купе продают и в других странах – просто как Xpeng L03. А это значит, что и у старшего паркетника есть все шансы выбраться за пределы Китая.